Памятка для сотрудников Диснея

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:28

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Комфорт и безопасность наших гостей - главная задача персонала Диснея. Поэтому, все работники Дисней Уорлда обязаны следовать нижеприведенным правилам. Их ненадлежащее исполнение будет наказываться наложением дисциплинарного взыскания.• Спрашивайте наших гостей, можно ли взглянуть на сделанные ими фотографии. Будьте дружелюбны. Проверяйте фотографии на наличие странных явлений. Если вы смогли их обнаружить, свяжитесь со службой безопасности. Если понадобится, гостей можно отвлечь бесплатными сувенирами.• Каждая седьмая фотография, сделанная на аттракционе "Динозавр", должна быть удалена. Если вас спросят, объясните, что это была техническая ошибка, и предложите талоны на быстрый проход.• Слухи о наличии акул и крокодилов в "Лагуне" абсолютно безосновательны. Однако, плавать где-либо, кроме специально отведенных плавательных бассейнов на территории Диснея, не разрешается.• Мертвые аллигаторы — это обычное явление на территории, прилегающей к "Лагуне". Просто эвакуируйте сектор, вызовите службу безопасности, и зафиксируйте, как много было съедено.• Есть только один Микки. Если вы обнаружите второго Микки, проводящего автограф-сессию, проверьте, есть ли у него глазные отверстия. Все костюмы Диснея имеют глазные отверстия.• Если вы не обнаружили глазные отверстия, не мешайте сессии, но запретите фотосъемку. После ее окончания незамедлительно вызовите службу безопасности.• Если вы заметили второго Микки неподалеку, заманите его в туннели. Именно для этого там есть утки. Сразу же покиньте место и не оглядывайтесь.• Сотрудники службы безопасности Дисней Уорлда не носят специально маркированную одежду. Если вы увидите кого-нибудь в футболке "Служба безопасности Диснея", немедленно закройте этотсектор.Соблюдая эти правила, вы сможете обеспечить для наших гостей безопасное и приятное путешествие в самое счастливое место на Земле. Поэтому будьте осведомлены, и будьте начеку.Автор - TheRabidFangirl.

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