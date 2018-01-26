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Истории из жизни

Что это было?

Уже как года 3 я живу с родителями и младшим братом в 3-х этажном доме.

По предыдущей истории можно понять, что с выходками домового я встречалась, и верю в них.

У нас в доме основная лестница, которая между этажами - деревянная, то есть если по ней подниматься, будет слышен скрип.
А душ находится рядом с лестницей, то есть, пока ты принимаешь душ, можешь спокойно услышать все движения, происходящие на лестнице.

И вот я собралась в душ, а мама с папой пошли гулять с собаками (брат у бабули ночевал). Я их проводила, дверь закрыла и пошла мыться.

Включила музыку, как всегда, принимаю душ, в доме я одна. И я слышу! Сквозь музыку! Громкий топот по лестнице. Еще подумала, мол, куда ж так торопятся, случилось что? Но как-то отпустила эту мысль, спокойно домылась и вышла из душа.

Когда вышла из душа, подошла к лестнице, что бы подняться на второй этаж, к себе в комнату, решила крикнуть и спросить, есть кто дома? Ну, а вдруг они вернулись так быстро? Но мне никто не ответил.

Я решила, что они просто забыли что-то, вернулись, забрали что было нужно и ушли. После обдумывания всей ситуации, пошла спокойно наверх, переоделась, и пошла пить чай, полностью забыв о произошедшем.

И уже поздним вечером, когда все были дома, сидели на кухне, до меня дошло... Я спросила у мамы: "Возвращались ли они сегодня домой, когда я была в душе, а они гуляли с собаками?" На что мне последовал короткий ответ, после которого у меня появилось большое количество вопросов. Она сказала, что они не возвращались.

То есть это были не они. Кошка так громко, даже если падать будет, не сможет так четко, быстро и ритмично скатиться. А топот был очень громким, старательным и коротким, ощущение, что через 2 ступеньки кто-то поднимался.

И потом я поняла, что этот подъем или спуск был только в одну сторону... если кто-то поднялся, то он не спустился... тут, мне, честно, стало не по себе.

Я рассказала маме, после чего она спокойно сказала, что это был, скорее всего, домовой. Я вроде как отошла от этой ситуации, но все равно еще не могу найти ответ на вопрос, что это было, зачем так себя показывать, и что ему тогда не понравилось?

P.S. Это не первая ситуация, ответ к которой я еще не нашла, напишу позже историю, которая произошла после этой.

P.P.S. С лестницей история была зимой 2019 года.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:32
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 16:32 by byssinkkaПросмотров: 340Комментарии: 6
+12

Ключевые слова: Домовой лестница топот авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 17:41
+6
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Комментариев: 1 216
Ишь распрыгался Нафаня, хорошо , что в ванную с разбега не заскочил.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: kusi
Вчера, 17:56
+3
Онлайн
Группа: V.I.P.
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Комментариев: 7 085
Да, домовые они такие) +++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#3 написал: Tigger power
Вчера, 18:17
+5
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Почему сразу "ему что-то не понравилось" . Может по делам бегал, к примеру Крышный позвал на чаёк с сушками)) +
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#4 написал: Мария Сайгина
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Действительно, зачем чему-то случаться. Все ушли, вы в душе. Ну наконец-то....Домовой от счастья пятый угол искал.
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#5 написал: Nlo
Вчера, 20:27
+2
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Скорее всего либо напугать вас хотел, либо проявить себя, чтоб вы им заинтересовались изанялись. Нечистой силе очень важно, чтоб с ней заигрывали. Поэтому домовые всячески толкают людей на то, чтоб их конфетами кормили и прочее.
Зарегистрирован: 19.12.2018
#6 написал: Мать_Драконов
Вчера, 23:08
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Цитата: DRUID
Ишь распрыгался Нафаня, хорошо , что в ванную с разбега не заскочил.

+++

Ага! Кузю обыскался!)))
Плюс большой!!! История по мне, верю.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
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