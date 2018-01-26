Что это было?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

byssinkka Просмотров: 340 Комментарии: 6 +12 Вчера, 16:32 by

Уже как года 3 я живу с родителями и младшим братом в 3-х этажном доме.По предыдущей истории можно понять, что с выходками домового я встречалась, и верю в них.У нас в доме основная лестница, которая между этажами - деревянная, то есть если по ней подниматься, будет слышен скрип.А душ находится рядом с лестницей, то есть, пока ты принимаешь душ, можешь спокойно услышать все движения, происходящие на лестнице.И вот я собралась в душ, а мама с папой пошли гулять с собаками (брат у бабули ночевал). Я их проводила, дверь закрыла и пошла мыться.Включила музыку, как всегда, принимаю душ, в доме я одна. И я слышу! Сквозь музыку! Громкий топот по лестнице. Еще подумала, мол, куда ж так торопятся, случилось что? Но как-то отпустила эту мысль, спокойно домылась и вышла из душа.Когда вышла из душа, подошла к лестнице, что бы подняться на второй этаж, к себе в комнату, решила крикнуть и спросить, есть кто дома? Ну, а вдруг они вернулись так быстро? Но мне никто не ответил.Я решила, что они просто забыли что-то, вернулись, забрали что было нужно и ушли. После обдумывания всей ситуации, пошла спокойно наверх, переоделась, и пошла пить чай, полностью забыв о произошедшем.И уже поздним вечером, когда все были дома, сидели на кухне, до меня дошло... Я спросила у мамы: "Возвращались ли они сегодня домой, когда я была в душе, а они гуляли с собаками?" На что мне последовал короткий ответ, после которого у меня появилось большое количество вопросов. Она сказала, что они не возвращались.То есть это были не они. Кошка так громко, даже если падать будет, не сможет так четко, быстро и ритмично скатиться. А топот был очень громким, старательным и коротким, ощущение, что через 2 ступеньки кто-то поднимался.И потом я поняла, что этот подъем или спуск был только в одну сторону... если кто-то поднялся, то он не спустился... тут, мне, честно, стало не по себе.Я рассказала маме, после чего она спокойно сказала, что это был, скорее всего, домовой. Я вроде как отошла от этой ситуации, но все равно еще не могу найти ответ на вопрос, что это было, зачем так себя показывать, и что ему тогда не понравилось?P.S. Это не первая ситуация, ответ к которой я еще не нашла, напишу позже историю, которая произошла после этой.P.P.S. С лестницей история была зимой 2019 года.

Ключевые слова: Домовой лестница топот авторская история

Другие, подобные истории: