Порча №5 - Бесы

Kamazok Просмотров: 40 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:27 by

Как царём зверей принято считать именно льва, так и главным среди людей обязательно является маг. Маги на верхушке нашей правящей пирамиды были всегда. Известный каждому пример - это Мерлин при короле Артуре. Не забегая далеко в прошлое: Распутин и царь Николай 2. Некоторые даже видят в Иосифе Сталине великого шамана.И, конечно же, мы ошибочно думаем, что все люди равны. Обычн, равны между собой бывают только рабы. А общество давно было поделено на касты, некие прослойки – элиту, куда доступ обычным смертным всегда был закрыт. Купцы – Воины – Правители и Маги во главе.Порча №5 - Бесы«А из какой я касты?» - захочет узнать читатель. «Да запросто!» - и незамедлительно, - «Из касты Крестьян»,- если способен задать столь глупые вопросы.«У родителей есть своё дело – ты из касты купцов. Все творческие профессии – это каста воинов. Высокий чин, и пост имеют руководители. Задатки к магии – лучше сюда даже не суйся!» - вот что я думаю.«Эта твоя каста, она что, передаётся по наследству?» - сделает вывод один из вас. «Качества одного из родителей есть, нужный опыт уже наработан, так что же мешает пойти ребёнку по тем же стопам?» - восклицаю я эту непреложную истину. «Сын раба – раб, сын воина – воин, а сын мага – это маг», - доходчиво и понятно, донёс я вам, свою мысль.Вот только мир устроен куда интереснее, чем просто хочу быть тем, кто мои родители, и каждый из нас выбирает, идти ли ему по проторённой его предками дороге или же проложить свой собственный путь.(…)Порой и из прошлого на свет божий вылазят такие черти, что и представить страшно»,- посетила меня мысль после очередного сна. Зазвонил телефон, и в графе «имя», высветилось «Джонни Маркус». «А сон-то был вещим», - не хотелось мне этого признавать. И пересилив своё отвращение, я ответил на вызов.Мы с Джонни учились в одной школе, в одном, мать его, классе; его отец владел главным и самым большим рынком в городе. Сын его зама, Джанник, как бы это ни было странно, тоже учился с нами. И наши школьные отношения были на грани фола. И вот, спустя 25 грёбаных лет, этот кусок дерьма звонит мне, и, боюсь, не для того, чтобы немного поболтать.(…)Сейчас «Крастец» изменился. Из вечно оживлённого и никогда не спящего места, народу тут явно поубавилось. А вот и он, эта жертва обстоятельств, сам его величество, некоронованный король «Крастеца», спорит с кем-то, ор почём зря. Ни капли не изменился, тот же заносчивый и высокомерный сопляк в теле 41-летнего мужика.Со стороны видно пробитую как решето ауру. Много лярв, и их жгутики-присоски к псине и голове. Они сосут все соки из Джонни, провоцируя его выделять гаввах. Наши взгляды встретились, и он долго смотрел на меня. «Джек?» - крикнул он неуверенно, будто боясь ошибиться, и подойдя ближе,- «Точно, Джек, это же ты, верно?!»Я кивнул.- Подожди 10 минут, вернусь, как закончу дела, - настоял Джонни.- Дай этому мужчине, всё что он захочет, я оплачу, - предупредил он владельца местной шашлычной. Мне хватило и крепкого растворимого кофе, но тот настаивал, принеся ещё и баранины. Ну как тут откажешь армянину?(прошло 30 минут)И моё терпение начало подходить к концу. Немного погодя Джонни таки соизволил прибыть. И, сев рядом, начал было болтать о жизни.- Ну как сам? - первый же его вопрос не заставил себя долго ждать.- Как видишь, работаю, - монотонно и без эмоций ответил я.- А дети там, семья? - хотел он узнать обо мне всё, как опытная ищейка.- Чёрная магия и семья - вещи несовместимые, - это его не устроило, и тот полез дальше,- А…- Давай перейдём к делу, - перебил его я, достав из внутреннего кармашка амулет.Он остановился, и мельком взглянув, глаза сразу защипали и заслезились.- Это то, о чём я думаю? - едва сдерживаясь, перешёл он к сути разговора.- Да, это он, черномагический амулет, - подтвердил я.Он взял его, и пространство вокруг неприятно холодило.- Постой-ка, сначала надо заключить контракт, - и Джонни сжал его ещё сильнее, не желая больше выпускать из рук.- Что делать? - не думая ни секунду, он уже был готов на всё ради него, только почувствовав этот приятный прилив сил.- Пара капель крови сейчас, и по три жертвы на домашнем алтаре каждый месяц, на убывающую луну, - и, проткнув моей иглой свой указательный палец, пара-тройка капель упала на амулет, и то самое родство с ним теперь ощущалось ещё более явственно.- Теперь, заговор, - настоял я, и передал ему его.- Да я хоть с самим чёртом договор заключу, главное, чтобы он помог мне справиться с делом, доставшимся после смерти отца, - а Джонни был недалеко от истины, ведь договор был с тремя бесами.Пробежавшись глазами, волосы дыбом, дрожит весь.- Это что получается, это с бесами договор?Я кивнул.- Ты хочешь, чтобы дело твоего отца сдвинулось с мёртвой точки, или нет? - поставил я вопрос ребром.- А что за жертвы? - следующий его вопрос последовал.- Ты ведь всё ещё живёшь в загородном доме?- Да, - согласился Джонни.- Тогда проблем не будет, тебе во всех подробностях сообщат они, - указал я пальцем.Джонни испуганно обернулся, но за его спиной никого не было.- Кто они? Там никого нет, - не переставая, он падал всё ниже, поддаваясь безумию.- Как, трио бесов, - прочтя заговор, ты их увидишь.Давать заднюю для Джонни было уже поздно, он уже как ребёнок, получивший в руки желанную игрушку, был не в силах расстаться с ней.- Кхм, заговор, - напомнил я, и тот прочёл его.- Так что за жертвы? - немного напористее начал он.- Ты всё узнаешь, когда придёт время, - смог выкрутиться я, ну кто же будет прямо в лоб говорить о том, что придётся принимать ванну, каждый месяц, в крови трёх животных на выбор.Мы разошлись, и сейчас, в сопровождении трио бесов, Джонни выглядит помолодевшим лет на 10. Не знаю, как его в будущем испортит некротика или шаловливые умы бесов, но, думаю, на поддержание бизнеса своего отца у Джонни сил будет в избытке. Хоть мне и сильно охота его скорейшего провала, я не могу идти против действий как матушки-природы, так и своих тёмных покровителей.

Ключевые слова: Касты амулет бесы жертва авторская история

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