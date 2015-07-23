Порча №4 – Вольт

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:00

Причина: Вырезан мат.

Kamazok Просмотров: 55 Комментарии: 1 0 Вчера, 22:00 by

Наш мир гораздо богаче, чем мы привыкли видеть. Целые его пласты намеренно скрыты от наших глаз. А вся реальная власть над нашими судьбами принадлежит силам природы. Именно природа и решает, кому жить, а кому уже пора умирать. И мы – маги, лишь прямое продолжение её воли, последователи зова свыше.И мы, по сути, работаем с миром людей, разнятся лишь наши способы да подходы. Можно, конечно, сколько угодно лечить свою израненную душу и тело или взять, да и исцелить его местью, чужими руками, а почему бы и нет? «Убийство – грех?», - ну что же, помилуйте, у магов-то свои законы.Всё чётко, как по регламенту, соблюдая каждый пункт в договоре с теми тёмными силами, взявшими надо мной покровительство. Они отправляют ко мне людей за помощью, и никакой самодеятельности. Всё рамках моих обязанностей, шаг вправо, шаг влево – расстрел.«Но ты же убиваешь людей!», - возразят недовольные. «Да, убиваю», - не буду спорить, и значит, время умирать этому человеку уже пришло! Откажись я от этого задания, природа бы поручила его кому-нибудь ещё. Поймите же, наконец, маг – не убийца, а исполнитель. Как можно обвинять волка - леса санитара, что убивает пропитания ради, и только дичь больную. Срок жизни той давно истёк уж, верно?![Порча №4 – Вольт]«И плата какова за жизнь?», - заметит, язвенно, читатель. По-разному, зависит от человека, от дел его мирских. «Куда ты - лис, плата сколько?», - настаиваете вы. «Говорю же, по-разному!», - но от читателя спасения нет. Помните, это как в небылице про мальчика, которого воры похитили, а сами же, затем, ещё и выкуп родителям предлагать начали, чтобы они, родители, того мальчика потом и обратно забрали.В моём же деле бывают ситуации, когда у высших сил ну просто нет свободных рук. Тогда и зовут меня по помощь, и уже я шлю по вашу душу всю эту бесовщину. А вы думали душ жнецы с небес приходят? «Нет, это всё старуха с косой?!», - выкрикивает мальчонка, вызывая улыбку на моём морщинистом лице. «Да кто же ещё, кроме бесов, согласится добровольно на ваши грязные делишки?»(…)Поздней безлунной ночью, когда пришло время мёртвых, к пятнадцатиэтажной высотке, на красного цвета иномарке, подъехала женщина. Тёмно-рыжие крашенные волосы, длинная норковая шуба, кожаные перчатки. Вышла и потяпала, а на улице зима, холод, снег так и валит.«Дзынь-дзынь», - соизволил пропиликать домофон. Я подошёл и, взяв трубку: «Этаж второй, открываю», - сигнал, и уличная дверь открылась. Минута ожидания, и на пороге она, мой клиент. Это не обделённая красотой, миловидная дама лет 37. Молча входит, кивнув в знак приветствия, снимая с себя верхнюю одежду и обувь.«Прошу за мной», - в кабинете кровавый алтарь для жертв, картины немного мрачные, свечи, окна зашторены и огромный рабочий стол. Не подумайте, всё это работы ради и нужного настроя клиенту, чтобы он понимал, где находится. Молчание, пока дама оглядывается по сторонам.«Решились?», - немного погодя спрашиваю её я, пока дама теребила в руках что-то завёрнутое в пакет. А она, пронзительно смотрит мне глаза, не отвечая. «Если передумали, то дверь там», - пробую разъяснить ей, что это только её выбор. «А больно не будет?», - пилит взглядом она.«Умрёт во сне», - подтверждаю я, и она, успокоившись, трясущимися руками протягивает мне пакет. А в нём немного волос. «Они вашего мужа!?», - переспрашиваю я, чтобы точно удостовериться в этом. «Да, сын этой расчёской никогда не пользуется», - её ответ звучит как-то неубедительно.«Если они есть, то умереть может именно он», - и мне буквально на секунду показалось, и что она тоже поверила в мои слова, но одумалась, свято веря в свою женскую правоту. Почему-то меня это гложило, но я не придал этому значения. Взяв пакет, при ней слепил из воска куклу, к ней же приклеил лицо её мужа с фотографии и волосы вовнутрь.«Так, готово», - отчитался я, буквально через час работы. «Предупреждаю сразу, что вы, и только вы, берёте на себя ответственность за смерть мужа, согласны?», - это стандартная практика, якобы снимающая с мага всю вину за содеянное, но это была правда, лишь отчасти. «Повторим порядок действий», - предложила она, смотря на бумажку с инструкцией.«Беру куклу..,», - начала она и замялась. «Выезжаете за город, Вольт под дерево, и читаете заговор», - продолжил я, видя, как она хочет по быстрому соскочить. «Да, это ваше вуду точно сработает?», - ну кто в наше время верит в магию. «Гарантия 100%, оплата после результата», - мой ответ звучал убедительно, и она ничего не теряла.«А если я передумаю?», - соскочило с её языка. «Жизнь вашего мужа в ваших руках, пока Вольт не в земле, с ним ничего не случится», - уверил я и проводил к выходу. А дама всё никак не могла решить. «А если…» «То денег я не возьму», - закончил за неё. Ушла.(Прошло два дня)Снова ночью звонок телефона. «Да-да, слушаю», - мой сонный голос в трубку. «Беда! Вы меня обманули!!!», - вопила она. «Что случилось?», - непонимающе, ещё с закрытыми глазами, слушал я её вопли. «У сына, у сына…», - не могла выговорить дальше, запинаясь от стресса.«Что у него?»«Сердце, остановилось!», - с крика на шепот перешла она. «Дорогая, с кем ты там говоришь?», - послышался сзади голос её мужа. «Помогите!», - и сдерживаемые слёзы матери полились вновь. «Алло, алло, с кем я говорю?», - выхватил трубку её муж, но меня уже не было у аппарата.Я оделся и выбежал на улицу только с одной мыслью: «Накосячил! Надо сделать переклад!». Не зря била тревогу интуиция, были же сигналы, и эти волосы на деле оказались не мужа, а сына. Надо было спасти мальчика, и как можно скорей, чтобы исправить свою ошибку.«Как же тут холодно!», - находился я в поисках дворовых собак. Ночь, зима, и эти псы будто нарочно попрятались! «Всё безуспешно!», - два часа я рыскал в округе, держа наготове травмат в кармане. Никого, чуйка у псов на смерть хорошая. Вернувшись домой, а там в телефоне новое сообщение, и всего 2 слова: «сын умер».

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