Он исполнит твое желание

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mrs.Owl Просмотров: 71 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:50 by

Серый город медленно просыпался под ранними лучами солнца. Абсолютно все плавно перетекало в жизнь. Бесконечные звуки едущих машин значительно усилились. Казалось, что очередной день октября не будет отличаться от его предшественников, но все же, это только казалось. В приоткрытое окно вновь подул ледяной ветер, нет, это не райская свежесть или приятная прохлада. Это очешуеть, какой холодный ветер. Морозные щупальца ветра, едва коснувшись пятки Игоря, сразу столкнулись с преградой в виде одеяла.Промычав что-то невнятное, парень укутался еще сильнее. На рядом стоящей тумбочке противно и вовремя зазвенел будильник, писк усиливался, вынуждая хозяина приоткрыть глаза.- О-о-ох, уже? - Игорь явно был не рад такому ясному утру.С трудом вытянутая из под одеяла, рука выключила неприятный ушам хозяина писк. Сегодня суббота, а 10 "Б" класс вынужден идти ни экскурсию чародейства в новом музее. Парень, неохотно поднявшись, побрел на кухню.- А ты чего так рано встал? - мама десятиклассника уже готовила противень для будущего пирога.- Сегодня экскурсия, - почти со слезами ответил мученик.- Ох, точно, привыкла, что по субботам у вас с десяти подготовительные занятия, расскажешь, что у интересного было."Опять она о своем. Не хочу я рассказывать, да и разговаривать ни с кем не хочу. Лезете вечно со всеми вопросами и интересами", - промелькнуло в голове Игоря.Спустя пару часов, почти дружный класс ходил по лабиринтам музея, где весьма привлекательная женщина повествовала ученикам о разных людях, которые претендовали на такие звания как целитель, ясновидящий и т.п.- Как думаешь, сколько ей?- М? - Игорь не услышал вопроса товарища, так как засмотрелся на Леру, девушку, которая очень нравилась ему еще с седьмого класса.- Ты опять фанатика включил? - Рома заметил нацеленный взгляд друга, - давно бы признался ей, ну или хотя бы пообщался.- Чтобы она отшила меня, а потом весь класс дружно ржал надо мной? Нет, спасибо.- Лера нормальная, такое не побежит рассказывать, - тон Ромы проявил злости.- Да знаю, чего это ты напрягся?- Ничего... Просто будь уже смелее, - не очень естественно улыбнувшись, парень прошел, следом за всеми остальными, в очередную комнату.Экскурсовод - Анна Александровна, начала рассказывать о скульптуре желаний.- Это скульптура была создана неким магом Лиэстром, он, на тот момент, увлекся теорией о желаниях. Он верил, что деревья самые древние растения, и они могут помнить века до и после нас, а значит, и копить знания не одного поколения. И вот, создав из дерева статую пожилого старика с книгой, он выстругал на нем все свои заклинания на желание, много что перенял из других народов. После того как он закончил, строго-настрого запретил прикасаться без какой-либо нужды, иначе все обернется желающему во вред.Пока Анна продолжала рассказ, Игорь обратил внимание, что его друга нет рядом, он начал оборачиваться, но того нигде не было. Подойдя ближе к приоткрытой двери, он замер. Там, впереди, за дверью стояли они, Рома и Лера. Смущенная и улыбающаяся девушка находилась напротив его друга, а тот, в свою очередь, что-то рассказывал ей, держа при этом за руку. Сердце парня дико заколотилось, что это? Что это значит?! В какой-то момент Рома шагнул вперед, он оказался почти вплотную к девушке. Их лица были так близко, взгляды не бегали, они просто смотрели друг на друга, словно... Словно это нормально и стеснения нет.- Игорь! - парня позвала Анна Александровна, но тот продолжал смотреть на предательство друга, - Игорь, обрати внимание хоть немного на нас!- Что? - его бледное лицо теперь было обращено на экскурсовода.- Сегодня все высказались хоть по одной теме, что ты нам расскажешь о работе мага?- Хрень, - огрызнулся ученик, он вернулся к приоткрытой двери, но ребят там не было уже. Куда они пропали?- А может, все же поделишься? Почему это ты так решил?Разгневанный подросток ринулся через всю толпу. От обиды, злости и горечи, он просто хотел, чтобы все отстали, перестали спрашивать, интересоваться им. Надоело. Накипело.Игорь с размаху положил правую ладонь на деревянную книгу деревянного старика и произнес: "Не хочу никогда и ни с кем разговаривать!"- Нет! - закричала Анна.В эту секунду он оказался в темноте. Парень быстро осознал, что он лежит прикованный. Ноющая боль отдавала пульсом в запястьях и лодыжках.- Что за хрень? Рома! Рома!- Тише ты, не даешь сосредоточиться, - заговорил голос из темноты. Голос принадлежал точно пожилому человеку.- Кто здесь? Что происходит?! - Игорь пытался освободиться от ремней.- Не пытайся малец, лучше наберись терпения, сейчас исполним твое желание.- Что? Какое нахрен желание, отпусти меня, чокнутый!- Зря ты так, я ведь с добротой к тебе, а ты... Молодежь.Школьник почувствовал на лице чьи-то ледяные руки, сверху засветилась лампа, и тень нависла над ним. В эту же секунду парень почувствовал острую боль в губах, словно ставили укол, но очень болезненный.- А-а-а! - закричав от боли, Игорь впился ногтями в кресло.- Тихо, тихо, парень, а то еще швы неровные получатся.С каждым стежком мученик вздрагивал и изгибался в спине. Слезы текли по лицу, смешиваясь с каплями крови."Как долго это будет продолжаться? Хватит! Пожалуйста, я больше не выдержу!" - молил про себя парень.- Не уберегла тебя моя Анечка... Она-то загадала жить вечно, вот и проживает один и тот же день по кругу. Бедняжка даже не может убить себя и защитить тебя. Сколько способов перепробовала, а толку... Ну, вот и все. Теперь ты свободен.Игорь сразу же очутился в комнате со всеми своими одноклассниками, будто и не было этой пытки. Вот только теперь Анна Александровна посмотрела на него с грустью в глазах.Последний час парень не разговаривал ни с кем, его потрясывало, от любого прикосновения его тело содрогалось, спина ныла после длительного напряжения, большая часть одежды была влажной от пота, а вот Рома вел себя как обычно, о чем-то шутил и иногда пускал грязные шуточки о сексуальности Анны Александровной.Но Игорь все думал о том, что случилось, тут-то он и вспомнил о той парочке, на которую смотрел незадолго до... Давно это у них? Почему его друг так поступил и ничего ему не говорил? Все воскресение Игорь провалялся, не отвечая ничего родным, и пропускал звонки от "друга".Ледяные щупальца ветра в ненавистный понедельник вновь притронулись к ногам парня, да вот только теперь он не прятался, ему было все равно. Так же, по-прежнему, он спустился и позавтракал, осталось почистить зубы и идти туда, где его любимая будет вновь так же не отрываясь смотреть на Рому.Взяв свою зубную щетку, Игорь потянулся уже было за тюбиком, но тут он взглянул на свое отражение в зеркале. Но, что он увидел, заставило его отпрянуть так сильно, что спиной задел мамин туалетный столик. На пол полетели крема, шампуни и прочая косметика. С широко распахнутыми глазами, парень видел себя, его грудная клетка "танцевала чечетку" в такт сердцу. Из ослабевшей кисти, вслед за косметикой, на пол полетела щетка. В отражении, там, у того Игоря не было рта. Его просто не было, словно таким родился. Так парень простоял очень долго, немного отойдя от шока и поняв, что это все же не сон, он попытался закричать, да только это не помогло. Ни одного звука, ни одной буквы не выронил его пропавший голос.Дрожащими пальцами Игорь прикоснулся к лицу, медленно прощупывая место, где ранее были губы. Оно было гладким, словно рта и не было в помине. Тут-то растерянного подростка и настигла паника, что есть сил, он пальцами впился в кожу и пытался ее разорвать. По пальцам, кистям и вдоль предплечья потекла кровь, от дикости происходящего, Игорь не обращал внимания на боль, он почти надорвал кожу, от усталости он ослабил хватку, и все опять срослось. С вопиющим страхом он поспешно умылся и отмыл кровь с себя. И молча зарыдал..."Мама!" - прокричал подросток в голове и ринулся к прихожей. Там как раз на работу собиралась глава семейства.- Сынок, только не опаздывай, прошу. Ты, вообще, как? В порядке? - женщина посмотрела на него.Игорь пытался сказать и отчаянно жестикулировал.- Ты до сих пор не разговариваешь? - вздохнула она, - ну и молчи, вредина.И мать Игоря поспешно вышла из квартиры. Она что? Не заметила? Не видит, что рта нет? Как оказалось, этого никто не видел, весь день поникший парень бродил по городу. Его трясло от страха, когда проходя мимо витрин магазинов, он, при виде отражения себя, вспоминал про рот, которого нет. Это же бред, у меня что, крыша едет?Наконец, десятиклассник пришел к тому самому музею, но..."Какого черта?" - Игорь смотрел на музей, точнее на то, что от него осталось. Пожарные машины и скорые окружили погоревшее здание. Вся копеечная надежда, что хранилась в груди парня, просто звонко упала на дно, простучав еще пару секунд гуртом.Недалеко от музея стояла Анна Александровна, стояла в одном деловом костюме, видимо выжила, успела спастись, слава богу... Или?Будьте осторожны с желаниями.Автор: я.

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