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Творческие истории

Мой друг оттуда. Часть третья, конец

Медленно приоткрыв глаза, я пытался разобрать плавающую картинку. Все расплывалось передо мной, кажется, кто-то разговаривал со мной, но это было не важно. Мое состояние было ужасным, никогда я еще не хотел попасть в больницу так сильно. Помню отрывки своего пробуждения. Открываю глаза, тошнота, головокружение и монотонный голос, от которого тошнило еще больше.

- Джек, очнись… Нам надо…

Я снова отключился. Мне снилась мама, ее лучезарная улыбка и добрые глаза манили меня. Я так соскучился по ней, хотел обнять и рассказать все, что происходит со мной. Но она лишь улыбалась и кивала.

Очнувшись в очередной раз, я понял, что нахожусь в незнакомой мне комнате, а напротив меня, на кресле-качалке, расположился Кит. Покачиваясь, он смотрел в потолок. Не видя его лица, я понимал, что он явно чем-то озадачен, туман вокруг него был очень темным и вился быстрее обычного.

- Ай, - я попытался привстать и упереться на локоть, но боль дала понять, что лучше не сейчас.
- Джек! – Кит резко перевел свой напуганный взгляд на меня, - как ты? - через секунду он был рядом, слегка смутившись, взял за руку.
- Да… Нормально, - я опять лег на спину, - пить хочу.
- Сейчас, - друг куда-то уплыл, явно по направлению к кухне.

Ох, вкус водички. Господи, это такое невероятное ощущение, когда то, что считалось обыденностью, стало самым ярким событием.

- Кит, где мы? Что, вообще, произошло? Я все помню очень смутно, - вернув ему стакан, я прикрыл глаза, все-таки меня знатно потрепали.
- Я, - начал он, - я успел выхватить тебя, пришлось одного лишить руки. Меня казнят.
- Но ты же душа, как?
- В пустоши живут те души, которые не грешили и прожили хорошую жизнь, но умерли неестественной смертью, здесь мы ожидаем реинкарнации. Ну, я уже не смогу…

У меня что-то екнуло. Значит, это все? Нас найдут и не видать жизни ни мне, ни ему? А ведь он мог просто сдать меня. Голова снова закружилась, только теперь на это влияло не мое состояние, а мысли. Они летали надо мною, как коршуны. Ожидали, когда ж я, наконец, впаду в такое отчаяние, что силы просто покинут меня.

- Не переживай, - Кит прервал нервную тишину, - мы успеем перебросить тебя.

Я вновь услышал поскрипывание кресла. Видимо, мой спаситель вернулся к мыслям. Я понимал, что сейчас уйти будет сложнее, вся Пустошь стоит на ушах, все всё знают.

- Сегодня, сделаем это сегодня, - любитель моря вновь уплыл куда-то, задавать ему вопросов у меня просто не было сил.

Кит отпаивал меня очередной дрянью, но, на удивление, это очень помогло. Спустя некоторое время я уже мог спокойно ходить, и боль утихала с каждой минутой.

Мой друг решил, что либо сейчас, либо никогда. Нас в любом случае найдут, поэтому нужно действовать. Пока есть хоть какой-то запас времени.

- Я собрал все необходимое, - Кит кивнул головой на какую-то смесь порошков, - нам нужно быть осторожными, твой запах хоть и слабый, но все же… Да и меня каждая душа знает.
- Кит… - я, с печалью в глазах, посмотрел на него, мне казалось, что я больше никогда не увижу этого чудика, - прости, что так вышло.
- Джек… - он опять смутился, я чувствовал это в его голосе, - надо идти.

На этот раз огни фонарей горели ярче. Хоть мы и неслись вместе с порывами ветра, нас кто-то успевал замечать. Что есть сил, я прижимался к душе моего спасителя, оболочка, словно темный шелк, а туман обволакивал меня, защищая от злой Пустоши.

- Вот это место, - Кит опустил меня на землю.
- Да, похоже на то…
- Ну, давай быстрее начнем.

Он начал размахивать руками, раскидывая порошок в разные стороны, от чего вокруг нас начали появляться какие-то круги. Это что-то было похожее на кольца от камней на воде, которые ты запускаешь в водоем, с такой силой, чтобы камень неоднократно прошлепал по его поверхности.

Разноцветные круги расплывались все больше.

- Держите их! – донесся крик с другой стороны поля.
- Черт, Морог, - Кит ускорил свои движения.
- Прошу быстрее, они приближаются! – от страха я вспомнил, какого это быть в их лапах, спина невольно заныла. – Ты же со мной уйдешь? – не отрывая взгляд от врагов, спросил я.
- Нет. Портал нужно будет закрыть с этой стороны, иначе никак.
- То есть? – меня прошиб холодный пот.
- Все! - Кит крепко схватил меня за плечи и кинул в портал.
- Кит! – я понимал, что уже лечу в пространство, я должен радоваться, но…

Я видел, как приспешники хватают его, они набросились и пытались обездвижить, но Кит все же успел закрыть свой портал. Я помню его страх и отчаяние. Что с ним? Может, он все же вырвался, и теперь где-то здесь в нашем мире?

Кошку Мусю я, кстати, нашел, когда очнулся недалеко от заброшенного завода. Всю дорогу домой мой мозг пытался осознать, что за хрень я пережил, как долго отсутствовал? Где мой друг?

- Дже-е-ек! Спасибо тебе! – бабушка с распростертыми объятьями встретила нас у подъезда. Еще по дороге домой, просмотрев телефон, я понял, что прошло от силы четыре часа.
- Ну, я же говорил, что найдется, - проговорил я, попытавшись улыбнуться.

Марь Ивановна была так благодарна, что настаивала на чашечке чая, да и пирог она только что испекла. Как тут устоять.

- Спасибо, было очень вкусно.
- Джек, да ты словно не ел давно, так все уплетал, еще может?
- А-а-а, да нет, просто немного проголодался, я пойду, завтра рано вставать, - нет, мне никуда не нужно идти утром, но уйти и остаться наедине очень.
- Ну хорошо.

Надевая кроссовки, я заметил фотографию на тумбочке.

- Сын ваш?
- Нет, дорогой, - женщина тяжело вздохнула, - это внук мой – Киттен, здесь он в дельфинарии, работал там.
- Работал? – спросил я, машинально завязывая шнурки.
- Да, пропал без вести…

«Кит?», - промелькнуло в голове, может, он пытался вернуться, а я все испортил? По щекам побежали слезы. Почти выбежав из квартиры, как ошпаренный, я ворвался к себе.

- Я должен что-то сделать, должен…

Как обиженный ребенок, я сел на пол, опустив голову, прижал колени к себе и зарыдал.

Мой друг оттуда. Часть третья, конец

Автор: я.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:10
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 01:10 by Mrs.OwlПросмотров: 60Комментарии: 0
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