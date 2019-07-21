Одержимая кукла

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Фобоs Просмотров: 156 Комментарии: 8 +5 Вчера, 05:50 by

С детства у Дженни было два увлечения: мистика и коллекционирование кукол. Нет, девочка не билась в истериках у прилавков магазинов игрушек, требуя скупить ей все содержимое. Напротив, она была крайне избирательна в выборе своих подопечных. Куклы, прописавшиеся в комнате Дженн, были раритетами! Почти все они были найдены в темных и пыльных закромах: гаражей, чуланов, подвалов, ее бабушки, а также бабулиных соседей, которых, нужно признать, немало удивлял интерес девочки к старым поблекшим игрушкам.Каждый раз, раздобыв очередную, изрядно потрепанную временем, куклу, Дженн испытывала неистовый восторг. Она брала краски и могла часами заниматься реставрацией, в процессе которой куклы приобретали весьма жутковатый вид…Большую часть остававшегося свободного времени Дженни проводила за книгами…К большому сожалению – это были не школьные учебники, ну или хотя бы приключенческая или романтическая литература, то были довольно серьезные мистические произведения или и вовсе оккультные науки.Дженни стала заложницей своих увлечений. Отдавая все свободное время куклам и мистике, она ощутимо отставала в учебе, а потом и вовсе стала изгоем среди сверстников. Нет, ее не обижали и не унижали, наоборот, где-то в глубине души одноклассники побаивались этой странной, замкнутой в своем собственном мире девчонки.Шли годы, Дженни стала старшеклассницей! Не за горами было поступление в колледж. Однажды, безразлично скроля ленту одной из социальных сетей, на глаза Дженн попался пост следующего содержания:- Если у тебя нет друзей - не беда! Оживи свою куклу, и она станет твоим лучшим другом - навсегда!Эта идея полностью завладела разумом Дженн. С рвением, куда пуще прежнего, она предалась своим оккультным изысканиям.Эх… - это рвение, да в благие цели… и, возможно, 15-ти летняя Дженифер Льюис стала бы автором докторской диссертации по оккультным изысканиям древности и средневековья.По всей комнате Дженни были разбросаны килограммы книг, не брезговала она и информацией из интернета. Девушка жадно хваталась за любую крупицу, которая хоть как-то могла ей помочь: магия Вуду, некромантия, одержимость духами неодушевленных предметов и даже оживление големов алхимиками.После нескольких недель упорных изнуряющих поисков, Дженн решила, что пришло время провести ритуал. За основу она решила взять шуточное детское заклинание, найденное все в том же интернете. Но придавать этому заклинанию значимости Дженни собиралась элементами из довольно нешуточных оккультных книг и, взывая к существам древним, как само мироздание, имя коих лучше не упоминать всуе. Поскольку Дженн твердо решила обратиться за помощью к темным силам, ритуал оживления был назначен на полночь.Дженн дождалась, когда уснет мама, чтобы не быть уличенной в этом акте богохульства. Больше никто не мог ей помешать, ни братьев, ни сестер у нее не было. Отец бросил их с мамой, когда Дженни была еще ребенком.Расставив свечи по краю стола и начертав на нем пентаграмму, Дженн начала свой темный ритуал.Она взяла куклу в руки и, сосредоточившись, представила, как она ходит и разговаривает, ведь мысль материальна.Затем она поднесла к губам куклы небольшую рюмочку со сладким сиропом. Обливая рот игрушки, Дженни представляла, как игрушка пьет, так рождался вкус.После этого, взяв свечу, Дженн облила ладонь куклы воском, так рождались чувства.Следующим этапом были несколько кофейных зерен, поднесенных к лицу куклы, так рождалось обоняние. Для пробуждения зрения, девушка посветила в глаза куклы фонариком телефона.Дженн поднесла к ушам куклы динамики наушников и громко включила музыку, так рождался слух.Больше половины ритуала было уже позади, но предстоящая часть была более трудной и ответственной.Дженифер начала произносить заклинание - взывая к темным силам и падшим ангелам и прося вдохнуть жизнь в Крайни… Именно это имя заклинательница решила дать своей кукле.- Вдохните жизнь в Крайни и наделите ее чувствами и разумом, коими люди владеют. Услышь меня Крайни… услышь… очнись и живи… - повторяла Дженн.После произнесенного заклинания, Дженн взяла нож и провела лезвием по ладони - ибо дающий жизнь должен пролить свою кровь и испытать боль. Лишь в муках и крови рождается новая жизнь. Капля за каплей, кровь орошала куклу и начертанную на столе пентаграмму.Сложно сказать, когда Дженн замкнулась в себе настолько, что решила переступить грань дозволенного. На тот момент она была уверенна, что делает все правильно, ведь она преследовала благую, по ее мнению, цель. Дженн хотела дать новую жизнь и обрести друга.Еще в возрасте девяти лет Дженни от корки до корки прочитала произведение Мэри Шелли - Франкенштейн, но, к сожалению, не сделала из него правильных выводов. Наделять жизнью - удел творца, и любого посягнувшего на эту монополию, ждет ужасный результат.После всего этого Дженифер услышала смех. Создавалось впечатление, что он звучит не снаружи, а отдается эхом внутри ее головы. Девушка почувствовала себя плохо: голова закружилась, перед глазами все плыло. Она наспех замотала порезанную руку платком, положила руки на стол и опустила голову.Дженн очнулась поздним утром, время шло к полудню. Она наспех спрятала все предметы, участвовавшие во вчерашнем ритуале, опасаясь, что в комнату может зайти мама и увидеть, чем она вчера тут занималась.Единственное, она не как не могла найти куклу, в которую вчера пыталась вдохнуть жизнь. Она вспомнила тот смех, который услышала вчера вечером, и, к ее собственному удивлению, ей стало как- то не по себе.Дженн вышла из своей комнаты и прошлась по дому. В доме была абсолютная тишина, девушка решила, что мама не стала ее будить и уехала по делам, ведь сегодня выходной, и не нужно было идти в школу!Девушка зашла на кухню, сделала себе пару сэндвичей. Когда голод был побежден, она вновь вернулась в свою комнату, включила музыку и, убавив громкость, рухнула на кровать. Ночной сон, в положении сидя за столом, не восстановил ее сил, а скорее наоборот.Дженн проснулась, когда уже совсем стемнело. В доме довлела все такая же тишина. Она поняла, что мамы все еще нет, и вернувшееся чувство тревоги, вновь начало глодать ее изнутри.Джнеифер прошла по всем комнатам дома и включила свет, после этого ей стало немного спокойней. Вдруг из подвала дома она услышала звук, похожий на голос ее матери. Джен открыла дверь в подвал, в лицо пахнула прохладой вперемешку с запахом сырости. Внизу виднелся тусклый свет, но сверху разглядеть ничего было нельзя. Дженни двинулась вниз, старые деревянные ступени лестницы надрывно скрипели от каждого шага. Спустившись, она увидела ужасную картину. На старом деревянном кресле сидела ее мать, лицо ее было перекошено гримасой ужаса. Создавалось впечатление, что она не контролирует своего тела. Ее руки и ноги, будто намертво были прикованы к подлокотникам и ножкам кресла, хотя ни веревок, ни цепей не было видно. Ее губы были плотно прижаты друг к другу, и только взгляд ясно выражал, что она хочет сказать…- Беги!Слева на тумбочке, в свойственной кукле позе, сидела Крайни. Она повернула голову к Дженн и заговорила:- Многие тысячи лет мы пытаемся проникнуть в этот мир. Творец оградил его от падших, и лишь искренний зов, не запятнанной грехом души, может открыть портал. Моя цель – утопить этот мир в крови и открыть врата моему господину. Придя сюда, он уничтожит весь род людской, который так дорог Создателю.- Ты лишь на мгновение смогла приоткрыть дверь, через которую я пришел в этот мир. За это я позволю тебе быть в услужении. Ты можешь быть рядом, стать моим орудием, но для этого ты должна доказать свою верность. Возьми этот нож…Мать Дженифер, будучи не в силах бороться с чарами демона, вытянула руку и подала ей большой кухонный нож.- Возьми нож, - раздраженно сказал демон в обличье куклы. - Перережь горло той, что тебя родила, умой лицо ее кровью и пади предо мной ниц.Только сейчас Дженн поняла, как страшно она заблуждалась, пытаясь оживить куклу. Нельзя дать жизнь не наделив душой. Осознав, к каким ужасным последствиям привела ее вчерашняя шалость, Дженни бросилась к кукле, пытаясь схватить ее, но ее тело будто парализовало. Дженн закричала:- Оживляя тебя, я хотела вовсе не этого, будь ты проклята… Ты зло…- Ну что ж, я не предлагаю своей благосклонности дважды, - сказал Демон. – Но, за твою помощь, я все же удостою тебя чести. Ты составишь компанию своей матушке, и вы станете первыми жертвами грядущего апокалипсиса!!!- Наслаждайся, - прошипел тот, кого Дженни пустила в этот мир.Дженн взглянула на мать… та, будто по команде, подняла руку и полоснула себя по шее кухонным ножом. Дженнифер услышала звук: мышц, хрящей и сухожилий, рассекаемых лезвием ножа. Из горла матери фонтаном хлынула алая пенистая кровь. Она обмякла и рухнула с кресла на бетонный пол подвала. Из шеи, пульсирующей струей, продолжала хлестать артериальная кровь. На полу вокруг головы растекалась огромная лужа алого цвета.Вдруг снова раздался омерзительный голос нечистого: «Приляг, расслабься, посмотри на нее».Дженн не хотела подчиняться, ее разум бунтовал, она жаждала мести, ей хотелось разорвать куклу на клочки. Но, то был лишь голос разума, а тело выполняло команды, задыхаясь в безмолвной злобе.- Ну что ж, на этом я вынужден откланяться, - сказал Демон.Дженн, осознавая весь ужас происходящего, но не способная пошевелить ни единым мускулом своего тела, лежала на бетонном полу подвала, глядя на безжизненное тело своей матери. Тусклая лампочка, прикрепленная где-то под потолком, освещала все происходящее.Вдруг Дженн услышала какие-то шорохи и писки. На запах крови пожаловали коренные жители канализаций и подвалов – крысы. Без особых прелюдий они начали пировать… Их желтые зубы без труда вспарывали одежду и кожу на бездыханном теле матери Дженн. С каждой минутой их появлялось все больше и больше…Вновь прибывшее пополнение уже не могло протиснуться к объекту их гастрономического вожделения. Между крысами, то и дело, вспыхивали драки, когда они омерзительным клубком барахтались в луже липкой и еще теплой крови.Вдруг Дженифер почувствовала на своем теле прикосновение множества маленьких отвратительных коготков. Теперь колючие взоры вновь прибывающих грызунов были обращены на нее… Беспомощную и обездвиженную, лежащую всего в полутора метрах от кровавого пиршества. Раз за разом Дженни ощущала болезненные укусы, разрывающие ее плоть. В этот момент она мечтала лишь об одном, лишиться всех чувств, которыми она вчера так старательно наделяла куклу. Тем временем, крысы разгрызли брюшную стенку и копошились внутри тела Дженн, вываливая из брюшной полости все ее содержимое и растаскивая по полу. Обезумевшая от боли девушка, не имеющая возможности даже сомкнуть веки, безразлично смотрела в пустоту, лишь горячие слезинки, стекающие по окровавленному лицу, давали понять, что она все еще жива…

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