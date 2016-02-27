Мой друг оттуда. Часть вторая

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mrs.Owl Просмотров: 98 Комментарии: 5 +1 Сегодня, 05:57 by

Мои пальцы скользили по ветхим страницам книги. Это издание насчитывало в себе около пятисот страниц. Говорилось в нем лишь о запретах и законах, о том, почему табу так важно. Главное это безопасность Вашего астрального тела и ясность ума. Перелистывая очередную страницу, мои глаза стали закрываться, так хотелось окунуться в безмятежный сон.В этом мире нет солнца, тут лишь уличные огни и свечи в домах. Здесь всегда тихо… Пустошь – мир душ, в который я попал. Кит многое мне рассказал. Он поведал мне, что человеку, любому живому существу, не место в их мире. Мой друг винит себя, ведь именно через его портал я прорвался, сам того не зная, в их мир. Он никак не сумел мне помешать и теперь ищет момент, чтобы вновь вернуть меня.Кто такой Кит и почему собственно Кит? Когда-то он был человеком, каким и какого пола, он не помнит. Единственное, что он никак не может объяснить, так это любовь к морю и все, что связанно им. Поэтому он и зовет себя Кит.А давайте с вами вернемся в тот момент, когда меня настиг тот страшный туман средь серой улицы. От дикого страха, непонимания и паники, я потерял сознание, лишь изредка мне удавалось прийти в себя, и я помню отрывки дороги, по которой оно несло меня на руках, мы почти парили. Огни, деревья и маленькие домики проносились как двадцать пятый кадр, настолько быстро он летел.Когда я, наконец, пришел в себя окончательно, то рядом со мной стоял он, теперь уже мой друг, Кит.- Не кричи, прошу, - он произнес это таким тоном, спокойным и с нотками переживания, что я смог немного овладеть своими эмоциями и заговорить с ним.- Это ***, - а нет, не особо смог.Кит отодвинулся подальше. В этот момент я оглядывался и пытался хоть что-то понять.- Ты в Пустоши, это город мертвых душ. Я читал о вас, о живых, - уточнил он, - но не думал, что у вас настолько стойкий запах.- Что? – отвлекся я от просмотра помещения, - запах?- Живые пахнут цветами, теперь мне известен запах… Ц… Цветов.Тогда я около двух дней и слезал с разложенного кресла. Я не хотел верить и не верил, считая все сном. Ну, или то, что у меня поехала крыша. Кит забрасывал меня вопросами, ему было интересно все о моем мире. Он тогда знатно мне поднадоел этим.На второй день, ближе к Часу Сна, мы услышали жуткий вой. Кит метался по квартире и что-то рассыпал по полу. Как оказалось, этот звук обозначал, что был замечен запах. В их мире ничто не пахнет. Соответственно, в их тайное место проникло живое существо. Скажу вам так, если меня найдут, то убьют и меня, и Кита. Самое страшное, что наши душу будут проданы, а это сравнимо с адом.Главный в Пустоши - Морог. Существует поверье, что он посланник богов, и именно он должен беречь души и следить за порядком. Да вот только власть сгубило в нем все хорошее, если оно было вообще.Именно по его указу в каждом доме есть книги Завет Морога и есть закон «Клятва Морога», он как раз о том, что никто не смеет приводить сюда живого и, тем более, зная, где он укрывается, не сказать высшим.Тут послышался стук в дверь. От неожиданности я выронил книгу. Кит ушел по делам и никак связаться с ним я не мог. Страх пронзил мое тело, что делать? Поспешно съев их местную гадость, какую мой друг приготовил с утра, я встал около дверей.Их еда… Это отрава, а не еда. Но благодаря ей я хоть ненадолго перебиваю свой запах.Снова раздались удары по двери.- Приспешники Морога, открывай Кит! – сквозь шипение я разобрал фразу, спасибо другу, что научил хоть немного понимать речь здешних.Чужой дом был свят для каждого, без разрешения никто и никогда не вломится к тебе, но… Видимо, это не про этих ребят. Я почувствовал, как что-то теплое начало излучатся от двери. Это их сила, это они пытались пройти сквозь защиту.Вбежав в комнату, я сиганул в шкаф, прижался всем своим нутром к коленям. Еще немного и я, разрыдавшись, позову маму. Я слышал все: их рык, сорванную с петель дверь и приближение. Их дыхание и шепот, приближались к шкафу.Один из них, что был ближе, так резко отпрянул от шкафа, но в тот же момент с дикой злостью подлетел и распахнул двери.- Здрасть, - нервно улыбнулся я.«Человек… Человек!» -зашептались эти уродцы.Они переглядывались пару секунд и тут резко все обернулись на меня. Не скажу я вам, что это был дружественный настрой. Один из них резко схватил меня и приподнял, его когти впились мне грудь и спину, от чего я заорал, все мои попытки выбраться из его мертвой хватки, были бесполезны.Комнату резко наполнил туман. «Кит?» - промелькнуло у меня в голове.Когти приспешника вонзились еще глубже, краем глаза я видел, как его пасть раскрылась до нереальных размеров, его частые и маленькие, но острые зубы готовы были вкусить моей плоти. Кровь, что стекала по его когтям и пальцам, капала на пол. От чего сводила с ума двух других, их физиономии тоже начали проявлять желание поведать человечины…Кто-то схватил меня за ногу, пытаясь забрать добычу себе, их дележка с диким воплем, отображалась на мне в виде новых ссадин и порезов. Еще немного и меня просто четвертуют среди окровавленной комнаты.… Которая пропитана лавандой.Продолжение следует...

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