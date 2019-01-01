Сдиратель Кожи.

Сдиратель КожиСначала включился свет...
Без всякой на то причины, видеокамеры начали записывать. Что-то невидимое стало дергать нити, которые заставили двигаться лежащих на полу марионеток. Движения были резкими, заставляли кукол выворачиваться во все возможные стороны... Раздались крики, противный хохот. Из какого-то ящика потек ручей крови...
Свет выключился. Прекратились крики и другие посторонние звуки...
Босые ноги почувствовали теплую кровь... Свет вновь включился. Пол был залит алой жидкостью. Из крови поднялась марионетка скелета. Удивительно, но тот был сухим, и казалось, что совсем не искупался в вязкой жиже.
Челюсть скелета раскрылась, после чего марионетка с жутким визгом бросилась вперед...
Сьюзан вскочила с кровати. Оглядевшись, она обнаружила себя в своей квартире, после чего вытерла холодный пот со лба и вновь рухнула в постель. Тяжело выдохнув, Сьюзан перевернулась на бок и уставилась в окно. Одинокие темные ели стояли за окном, ярко светила луна, взлетела большая птица.
«Что же это только что было?», — думала женщина, смотря на ночной лесной пейзаж у себя за окном. Она закрыла глаза и вновь попыталась уснуть. Хотя после такого Сьюзан не могла уснуть в принципе, поэтому пришлось встать с кровати и отправится на кухню.
Выпив стакан воды, женщина умылась, после чего посмотрела на часы.
«6 часов утра? Хах, ну, не так уж и плохо!», — проговорила про себя Сьюзан и зашла в ванную.
Выйдя оттуда, она вернулась в комнату и включила компьютер. Весь последующий час Сьюзан провела у монитора, просматривая ленту в соц. сети и смотря случайно выбранный ею сериал.
Начало светлеть, но после того кошмара у женщины остался дискомфорт. Для фона она включила телевизор, покрутила несколько каналов, как вдруг ей в глаз бросился мелькнувший канал. Она кликнула несколько раз на нужную кнопку и оказалась на нужном телеканале. Это была местная сеть телевещания NetNostalgiaTV, по которому сейчас шло кукольное шоу... В этом кукольном шоу была та самая марионетка из кошмара!
«Какого?» — подумала Сьюзан и сделала звук громче.
— Зря ты открыл этот сундук, Перси! Ведь ты навлек на себя огромную беду! — хохотал скелет. — Ведь имя этой беде — Сдиратель Кожи! Ахахахаха!
— Черт меня подери! Что же я наделал? — спросила кукла в синей пиратской форме, судя по всему, это и был Перси.
— Срочно! Садись на Посмешище! — крикнула вполне настоящая девочка с экрана.
Вместе с девочкой кукла пирата села в «живой» корабль, которого звали Посмешище. Корабль с веселым хохотом поплыл от острова со Сдирателем Кожи прочь. Девочка и Перси посмотрели назад, после чего девочка наиграно выдохнула и провела рукой по лбу, посмотрела в камеру, улыбнулась и сказала:
— Кажется, мы смогли спастись от этой напасти!
— Йо-хо-хо! Это нужно срочно отметить! — воскликнул Перси.
— Наивные! Ахахахах! — послышался противный смех Сдирателя Кожи.
Перси посмотрел верх и увидел на мачте хохочущего скелета. Тот поправил коричневую шляпу и спрыгнул на палубу, после чего расхохотался еще больше.
— Но как?! — воскликнул Перси.
— Все легко и просто! Сдиратель Кожи не останавливается, если у него есть цель и возможности! — ответил скелет, после чего повернул кукольную голову в сторону камеры и проговорил:
— А как известно, цель Сдирателя Кожи — это содрать с твоей головы всю кожу и плоть! Ахаххахах!
Скелет продолжал громко смеяться, на экране показались помехи и неожиданно показ шоу прервался рекламной заставкой. Сьюзан немного потрясла головой, ведь увиденное было достаточно сложно переварить... Нет, само шоу не показалось ей страшным или каким-то необычным. Ее больше волновало именно то, к чему был этот кошмар с этими куклами?
***
Дни проходили в рутине, вечером Сьюзан отдыхала, а ночью вновь смотрела те самые кошмары...
Вновь кровь, крики... И Сдиратель Кожи... Однажды в очередной раз проснувшись ночью, женщина попала как раз на начало показа очередной серии этого дико странного шоу... «Бухта Кэндл». Тут же в голове у Сьюзан всплыли воспоминания... Далёкий 1972 год, маленькая девочка Сьюзи вновь уселась перед экраном телевизора, чтобы в очередной раз посмотреть на приключения Пирата Перси и девочки Дженнис. Но почему это шоу снится ей в кошмарах?
И снова кошмары. Когда Сьюзан проснулась посреди глубокой ночи от однообразного кошмара, она не выдержала и попыталась найти информацию об этом. Сью нашла официальный сайт телевещания NetNostalgia, после чего смогла найти раздел форума и написала свой вопрос: «Бухта Кэндл — это местная детская передача?» и после чего написала само сообщение: «Кто-нибудь помнит эту детскую передачу? Оно называлось Бухта Кэндл, мне тогда было лет 6 или 7. Я не смогла найти каких-либо упоминаний об этом, но точно помню, что это был где-то 1971–1972 год. Я тогда жила в Айронтоне. Не могу вспомнить канал, но я помню, что оно шло в странное время: 16 часов дня».
После этого Сьюзан начала бродить по своему дому дожидаясь ответа. Каждые 10 минут, она заглядывала в монитор, перезагружала страницу форума, но ответа не было. Когда пришло время, Сьюзан отправилась на работу.
Вернулась она только ближе к вечеру. Она включила компьютер и перешла на тот сайт, где уже некий пользователь mike_painter65 написал что-то в ответ: «Звучит очень знакомо... Я вырос далеко от Эшленда, и в 72-м мне было 9 лет. Бухта Кэндл... Это же что-то о пиратах? Я помню пирата-марионетку, которая разговаривала с девочкой в пещере».
Сьюзан с облегчением написала в ответ: «Да! Что же, видимо, я не сошла с ума. Я помню Пирата Перси. Он выглядел так, будто был сделан из множества других кукол...»
Впоследствии к диалогу присоединилось ещё двое человек. Это был достаточно обширный диалог, где Сьюзан высказывала все свои наплывшие воспоминания из детства, которые перемешались с впечатлениями из настоящего.
Наконец она решила рассказать о своём кошмаре, который преследовал её уже на протяжении нескольких дней. Ответ от пользователя с ником kevin_hart шокировал Сью: «Я не думаю, что это сон. Я помню это... Помню, что это был эпизод».
Обсудив этот кошмар, mike_painter65 выдал вот это: «Я кое-что вспомнил. Когда я навещал свою маму в санатории, я спросил её об этом об этом, после чего она удивилась. Она сказала, что у меня была богатая фантазия, когда я говорил, что пойду смотреть Бухту Кэндл и после чего включал канал, который ничего не показывал и просто смотрел на помехи...»
Сьюзан протёрла глаза, повертела головой. Она же видела это шоу буквально несколько дней назад! Сьюзан засомневалась в своём психическом здоровье и, чтобы не казаться голословной, она решила не продолжать этот диалог. Сью легла спать, но ей опять приснился этот кошмар про Бухту Кэндл, после чего она опять встала поздно ночью и больше не засыпала.
***
Бессонница явно сказывалась на здоровье Сьюзан. Особенно это сильно проявлялось на работе. Когда женщина пожаловалась на постоянный один и тот же кошмар. Коллега посоветовала ей посетить одного психолога, после чего, прямо на работе, она позвонила туда и записалась на сеанс вечером. После работы она направилась на тот самый сеанс.
Она рассказала психологу о своих постоянных кошмарах, о том, как она наткнулась на шоу из кошмаров, как после этого обсудила это с людьми на форуме и к каким выводам пришли. Психолог внимательно выслушал её, после чего сказал ей:
— Вам стоит ещё раз пообщаться с теми людьми в интернете. Возможно, если вы докопаетесь до истины, то кошмары перестанут сниться.
На этом, часовой сеанс завершился. Сьюзан прошла по коридору, но внезапно столкнулась с мужчиной. Тот почти упал на пол, а из небольшого чемоданчика выпали несколько бумаг. Сью хотела было нагрубить мужчине, но тут же заметила одну примечательную бумагу, на которой крупным жирным шрифтом было напечатано «Бухта Кэндл».
Женщина схватила бумагу. Мужчина был озадачен подобным поведением, после чего вежливо обратился:
— Верните этот документ! Он несёт огромную ценность!
— Сначала скажи мне, откуда ты знаешь Бухту Кэндл! — сказала Сью и прижала бумагу к груди.
— Мисс, что вы себе позволяете?
— Откуда ты знаешь об этом?
Мужчина поправил пиджак, положил чемодан на кресло, стоящее в коридоре, после чего злобно прошипел:
— Вас это касаться не должно!
Внезапно из кабинета вышел тот самый психолог, что общался с Сью. Он увидел, что мужчина стоит напротив Сьюзан, после чего обратился к нему:
— Мистер Пэйнтер, я смотрю, вы общаетесь с моим клиентом?
— Да, мистер Уолен. Вы уже уходите?
— Как видишь! Ну ладно, до завтра!
Мистер Уолен начал удаляться. Сьюзан начала шептать:
— Пэйнтер? Майк Пэйнтер?
— Откуда вы знаете моё имя? — удивился мужчина.
— Мы с вами общались на форуме NetNostalgia о Бухте Кэндл. Помните?
— СкайХэйл033?
— Да! Это была я!
— Воу! Надо же совпадение! — Майк усмехнулся.
Сьюзан отдала Майку его бумагу, после чего спросила:
— Вы здесь работаете?
— Да... - протяжно сказал Майк, — я тут работаю детским психологом.
— Но вы так и не сказали, откуда вы узнали о Бухте Кэндл.
— Ох... Родители говорят, что их дети не спят по ночам, так как смотрели эту Бухту Кэндл. Это происходит уже не первый год, поэтому я начал своё небольшое расследование на эту тему... Давайте пройдем ко мне в кабинет и мы всё обсудим
Майк отвёл Сьюзан в свой кабинет, попросил присесть, сам сел, налил из чайника воды, заварил чай и посмотрел в окно.
— Я веду своё «дело» уже второй год. И я смог отыскать очень интересную информацию об этом... - произнес Пэйнтер.
— Удивительно! В интернете же об этом ничего не написано!
— Я искал не в интернете...
Майк сделал глоток, поставил чашку на стол, развернулся и посмотрел на Сью немного испуганным взглядом.
— Мне пришлось временно работать в телестудии NetNostalgia, и в архивах я не смог найти ни одной записи о Бухте Кэндл. Я сделал вывод, что сама студия здесь непричастна. Однако, скорее всего, сигнал не мог идти из другого штата. Какая-нибудь телестудия Миннесоты и транслирует данное шоу. Я уже смог объехать около 7 городов, но, к сожалению, так ничего и не нашел, кроме очередных сообщений о том, что Бухту Кэндл вновь показывают на ТВ.
— На форуме вы говорили, что на самом деле Бухты Кэндл нет...
— Я такого не говорил. Я рассказал о том, что вспомнил.
— Значит, по вашим утверждениям, взрослые люди не способны видеть Бухту Кэндл.
— К сожалению, да. Я уже два года опрашиваю родителей о произошедшем, однако никто так и не подтвердил, что это не вновь массовая истерия на подобии Салема. Я записывал на диктофон беседы с детьми, но кроме слов впечатлительных детишек у меня ничего нет.
— А как вы можете объяснить то, что я вижу Бухту Кэндл? — сказала Сьюзан.
— То есть? — удивился Майк и вновь посмотрел на Сью своими испуганными глазами.
Майк ошарашено осмотрел комнату, посмотрел на все свои отчёты, после чего ещё раз посмотрел на Сьюзан.
— Да быть такого не может, — Майк усмехнулся.
— Но ведь это правда! Буквально вчера видела, с утра!
Мужчина неожиданно вскочил с места и бросился к Сью в колени, схватил ее руки и сказал:
— Господи, что же вы там видели? Расскажите, прошу вас. Во всех подробностях!
Сьюзан даже и не знала, что сказать. Очень странная реакция была у Майка. Женщина собралась с мыслями, вспомнила все основные детали эпизода, после чего сказала:
— Ну... Там было про то, как пираты убегают от... Сдирателя Кожи...
— Какой номер эпизода? Вы видели начальные титры?
— Я видела только две серии... И-и-и, только у одной видела номер.
— Какой же? Ну?
— Вроде как... Шестой.
Майк подошел к столу, вытащил из папки бумаги с различными надписями, схватил синюю ручку и написал «... 6». Когда Сьюзан попыталась посмотреть на надписи, Майк перевернул бумажку и подвинул ее ближе к женщине. На бумаге красовались цифры «1, 3, 2, 4... 6».
— Что это?
— Это нумерация эпизодов, в которой их показывали на протяжении 2007 и 2009 года.
— Они не по порядку?
— Как видите. Не знаю, с чем это связано, но каждый год показывают всего по два эпизода.
— То есть, я увидела последнюю за этот год серию?
— Получается, что так, — Майк облокотился об стол и вздохнул, — однако, возможно, в этом году нам выпадет шанс посмотреть как минимум еще одну серию.
— Это почему? — поинтересовалась Сью.
— Дело в том, что большинство взрослых, которые видели Бухту Кэндл в 72-м, уверены, что там около 11 или 13 эпизодов. Скорее всего, три серии должны показать в 2012 году, но так же есть небольшой шанс, что тройку эпизодов могут показать и раньше. Конечно, шанс очень маленький, примерно 10%, но он есть.
Внезапно Майк посмотрел на часы и увидел достаточно позднее время — 20:03. Пэйнтер вскочил с места, после чего подошел к Сью и, выводя ее из кабинета, сказал ей:
— Уже поздно, помещение закрывается. Давайте встретимся завтра и продолжим обсуждение. Хорошо?
— Д-да, конечно...
— Вот и отлично! Ну-с, до свидания, эм... - Майк замолчал, не зная, как обратится к женщине, но она тут же ему подсказала:
— Сьюзан. Сьюзан Хэйли.
— Ааа, ха-хах! До свидания, Сьюзан! — засмеявшись, сказал Майк, после чего поспешил уйти от кабинета.
***
Новый кошмар, новое утро.
Сьюзан умылась, переоделась и позавтракала. Она ещё раз заглянула на форум, после чего отправилась на работу. Сегодня она чувствовала себя гораздо лучше, несмотря на то, что вскочила даже раньше, чем обычно — в 5 утра.
Отработав своё, Сьюзан направилась к психологу Уолену, вновь поведала о новом кошмаре, поведав, что хоть ещё больше разузнала о «Бухте Кэндл», но это никак не прекратило её страшные сны.
После того как сеанс был окончен, Сьюзан дошла до кабинета Майка, но того на работе не оказалось. Направляясь по коридору обратно, она столкнулась с мистером Уоленом.
— Мисс Хэйли, будьте аккуратнее! — воскликнул Уолен.
— Извините, что вас беспокою, но мне нужен ваш коллега, — пояснила Сью.
— Пэйнтер что ли? Хах, зачем же он вам?
Сьюзан не знала, что ответить. Она могла бы рассказать о том, что Майк занимается исследованием Бухты Кэндл, но вдруг мужчина не хочет, чтобы кто-то из его коллег знал о его расследовании? Тогда женщина решила соврать, и после нескольких секунд раздумий выдала:
— Ну, эм... Мы же просто друзья детства! — на лице Сьюзан появилась улыбка, — вот, вчера договорились встретиться, пообщаться, обсудить прошедшие годы, ха-хах! Ну, вы понимаете?
— Да, конечно, мисс Хэйли. Если что, Майк сегодня куда-то уехал по делам. По-моему, он уехал в Моррисон.
— Оу... Ну, тогда, спасибо.
Сьюзан вышла из здания немного разочарованной. Она не любила, когда, несмотря на запланированные встречи, в самый последний момент люди куда-то пропадают. Чтобы хоть как-то себя побаловать, она зашла в ресторанчик, где собралась провести около часа своего времени.
Когда женщина скрылась за дверью, из-за угла другого здания вышла таинственная фигура. Идя вприсядку, человек дошёл до здания центра психологической помощи и зашел внутрь. Он дошел до кабинета мистера Уолена, постучался и, получив одобрительный ответ, вошёл.
Уолен продолжал читать новости на компьютере и, не смотря на клиента, спросил:
— Что вас тревожит?
От незнакомца послышалось скрипящее противное хихиканье:
— Меня тревожит то, что на твоей морде все еще есть кожа!
Только в этот момент мистер Уолен посмотрел на посетителя и тут же обомлел от шока. Он выпучил глаза, он пытался что-то сказать, но язык словно онемел, и ему только и оставалось, что дергать отвисшей челюстью.
Жуткий посетитель снял коричневый сшитый цилиндр, хохоча всё громче и громче, вытащил большой мясницкий нож и медленно начал наступать на мистера Уолена. Он хохотал всё громче и громче, мистер Уолен почувствовал, как ноги пробрало судорогой. Он попытался встать, но от ужаса тут же рухнул на пол.
И вот Он уже стоит над бедным психологом. Его противный смех, больше похожий на скрежет двери, поглотил все звуки, и в комнате слышен только он — жуткий смех.
Холодная, будто неживая, рука сцепила волосы Уолена в железной хватке. Незнакомец поднял голову психолога, после чего провел мясницким ножом по горлу. Из глубокой раны начала сочиться кровь, холодная рука маньяка приложила руку к ране, испачкав ладонь в крови.
Он отпустил рану и начал пачкать мистеру Уолену лицо. Он был в сознании, всё ещё дышал и видел эти неестественно большие безумные глаза. И вот, последний вздох и пульса уже нет. Психопат сделал небольшой надрез на лбу, провёл линию разреза чуть ниже, дойдя тем самым до подбородка, а потом вернул нож к началу. Он аккуратно подцепил пальцами отслоившуюся кожу и медленно стянул её со всего лица.
Он неопрятно сложил кожу лица, сунул свёрнутый кусок в карман, достал из плаща маску одного из героев «Бухты Кэндл» — Хорака Ужасного. Жуткая самодельная маска коричнево-зеленого цвета с большим золотым кольцом на месте прорези для глаза, а нижняя часть лица скрылась за густыми «усами» каштанового цвета.
Маньяк натянул маску на голову убитого мистера Уолена, тем самым скрыв голую плоть. После этого убийца встал на ноги, хрустнул шеей, надел цилиндр и удалился из помещения...
Наутро запах гнилого мяса почуяла уборщица. Обнаружив на полу тело мистера Уолена в луже крови с жуткой маской на содранном лице, та громко закричала и в слезах выбежала из кабинета.
Полиция была на месте уже спустя час, и мимо них как раз проходила Сьюзан. Она попыталась узнать, что произошло, и получила неутешительный ответ: мистер Уолен — убит.
***
Майк подъехал на автомобиле к месту работы примерно в три часа дня. Он дожидался, когда Сьюзан пройдет мимо этого места с работы, но тут же к нему подошёл местный полицейский.
— Майк Пэйнтер? — обратился к нему полицейский.
— Да. Что-то случилось?
— К сожалению. Я попрошу вас пройти за мной.
Майк покорно вышел из автомобиля, полицейский провёл Пэйнтера к полицейской машине. На лице мужчины появилось удивление и страх.
— Что-то не так? — спросил Майк.
— Мы должны вас допросить кое о чём.
— Ну... Ладно, хорошо!
Майк сидел перед другим полицейским за столом в комнате допросов. И лишь только тогда ему объяснили, зачем его будут допрашивать.
— Вы подозреваетесь в убийстве Гарри Уолена.
Шок на лице Майка уже заставил полицейских начинать исключать его из списка подозреваемых, но всё же допрос был необходим.
— Я... Я не мог так сделать! Мало того, что Гарри мой друг, так ещё в тот вечер я был не в городе! Я уехал в Литл-Фолс!
— И как же вы это докажете?
— Да это каждый подтвердит! Я администрации отправил сообщение, что я уезжаю. Я же взял отгул, спросите их самих!
— Хорошо, сейчас мы их спросим, — язвительно отозвался худой и достаточно неприятный полицейский. Было в нём нечто злобное.
Другой полицейский позвонил в ЦПП, где администрация действительно подтвердила, что Майк Пэйнтер брал отгул по случаю отъезда в другой город.
Несмотря на огромное недоверие со стороны полицейских, Пэйнтера отпустили, и тот направился обратно к месту работы, где оставил свой автомобиль. Дойдя до автомобиля, он увидел, как дальше по улице, с небольшой толпой людей, шла Сьюзан.
— Сьюзан? Сьюзан! — окликнул её Майк.
Женщина прикрыла лицо воротником и поспешила удалиться. Майк быстро нагнал её, но та попыталась убежать от мужчины. Тому надоело это, он грубо схватил Сью за руку и потянул к себе.
Сьюзан попыталась вырваться из хватки Пэйнтера, однако тот попытался успокоить женщину.
— Тише, тише! Всё нормально!
— Нет, Майк! Ничего не нормально! — вскрикнула Сьюзан.
— У меня есть информация...
— Мне плевать, Майк! Плевать! Меня это всё достало! Всё из-за этого чертового детского шоу!
— Уолен не единственная жертва!
— Я ещё раз говорю, мне плевать! Плевать, плевать, плевать! Отвали, Майк!
— Да выслушай же ты меня, Сьюзан!
— Я сыта по горла этими загадками и жутью, — зашипела Сьюзан, — и мне абсолютно не хочется знать, что ещё вытворяет этот чокнутый, который сделал это дерьмо. Я не хочу мучиться от ночных кошмаров. Всё! У меня есть идеальный ответ для того, чтобы прекратить всю эту хрень! Бухты Кэндл не существует!
Майк замолчал. Он стиснул зубы, глядя в злобное, но при этом испуганное и уставшее лицо Сьюзан. Воспользовавшись тем, что Майк ослабил хватку, Сьюзан дернула рукой и побежала прочь, заливаясь слезами.
Мужчина сглотнул ком в горле, после чего тяжело вздохнул и медленно поплёлся к автомобилю.
***
Вновь жуткий крик Сдирателя Кожи.
Сьюзан вскочила в постели и на всю квартиру жалобно закричала. По щекам текли слёзы. Женщина схватилась за волосы и чуть не выдрала целый клок, но она была очень утомлена, поэтому сил на подобное ей не хватило.
Сьюзан очень устала. Ей надоело терпеть все эти постоянные кошмары. Она даже не стала переодеваться, надев лишь джинсы, ботинки и куртку. Женщина дошла до Центра Психологической Помощи, который к тому моменту уже открылся для сотрудников.
У дверей её остановил охранник.
— Стойте! Посетителям ещё нельзя.
— Где живёт Майк Пэйнтер? — спросила женщина.
— Хах, вам-то он зачем? — поинтересовался охранник.
— Вас это не касается, — злобно прошипела Сьюзан.
Охранник удивлённо посмотрел на Сью, прокашлялся и ответил:
— На Энтерейт-Роуд, дом 22. Если что, до того места можно дойти, идя вниз по этой улице и...
— Я знаю, где находится эта улица. Спасибо.
Сьюзан побежала по улице в сторону того самого Энтерейт-Роуд. Когда женщина преодолела несколько кварталов, она добралась до дома 22 и начала ломиться в дверь.
Спустя примерно минуту, дверь открыли. На пороге оказался Майк уже одетый в свою повседневную одежду — коричневый пиджак, светло-синяя рубашка, коричневые брюки и черные ботинки.
Майк ничего не сказал. Он облокотился о дверной косяк и начал чего-то ждать. Сьюзан подумала и раздражённо выдала:
— Извини, что так себя вела. Давай сделаем это и покончим с этой чертовой Бухтой Кэндл раз и навсегда.
Майк впустил Сьюзан в холл, закрыл дверь и прошёл в комнату. Дом у Майка был достаточно просторным — два этажа, большой холл, несколько больших комнат.
Пэйнтер вернулся в холл с папкой бумаг, вытащил несколько листов и начал:
— В 1972-м году, когда Бухту Кэндл только-только начали транслировать, в нескольких округах Миннесоты зарегистрировали случаи убийств — дети, взрослые... Всего было пять убийств. Маньяк не был найден, из-за чего всё списали на несчастные случаи, — Майк перевернул лист и продолжил: — В 2007-м году Бухту Кэндл начали транслировать вновь. Показали два эпизода, и произошло одно убийство. В 2008-м показали ещё два эпизода, и убито было уже двое — мать с ребенком. И вот, в 2009-м, произошло уже одно убийство, но я уверен, что рано расслабляться. С каждым годом количество жертв увеличивается и это неспроста. Позавчера я объехал ещё два округа, а вчера — три. Именно там я и смог накопать больше информации об убийствах, и самое интересное, что их почти всегда связывали с Бухтой Кэндл.
— Что ты предлагаешь?
— По некоторым данным, в южных округах трансляция была качественнее, и именно там произошло первое убийство.
— Откуда ты это знаешь?
— Я был свидетелем...
Сьюзан впала в ступор. Майк посмотрел на неё косым взглядом, потёр лоб и продолжил рассказывать:
— Ашленд был городком не таким большим, поэтому новости оттуда быстро доходили до всего города. Так я узнал о том, что мой брат был убит буквально через час, после его смерти... — Майк тяжело вздохнул. — Он и стал первой жертвой Его...
— Кого Его?
Майк заглянул Сью в глаза, в его глазах был холод и пустота. Он сглотнул ком в горле и прошептал:
— Сдирателя Кожи...
Сьюзан почувствовала холодок, пробежавший по спине, и мурашки по всему телу. Руки пробрала дрожь, женщина нервно зажала нижнюю губу. Майк убрал лист обратно в папку и унёс в комнату.
Когда он вернулся, он рассказал свой план действий:
— Едем на самый юг, в Додж. Но перед этим заедем в Райс, Уосику и Ле-Сур.
— Давай ты отвезешь меня в Райс, а там я доеду на такси до Доджа, а ты осмотришь Уосику и Ле-Сур, — предложила Сьюзан.
Майк задумался, после чего одобрительно кивнул, накинул куртку и, вместе со Сьюзан, прошёл к автомобилю. Сев в машину, Пэйнтер запустил мотор, нажал на газ, и машина тронулась.
***
— Слушай, Майк... Ты сказал, что убийца – это Сдиратель Кожи.
— Я понимаю, что это звучит очень странно, но это действительно.
Сьюзан посмотрела в окно, увидела темный лес, после чего вновь посмотрела прямо на темную асфальтовую дорогу, которая освещалась желтым светом фар автомобиля.
Дорога была на удивление быстрой. Майк и Сьюзан доехали до въезда в округ Райс. Поездка заняла всего 4 часа, и уже в 10 утра они были на месте. Майк довёз Сьюзан до города, где располагалась окружная телестудия.
— Держи, — сказал Майк и протянул какой-то документ.
— Что это? — спросила Сьюзан.
— Поддельный ордер на обыск. Представься агентом властей и предоставь ордер. Тебя впустят, а ты сможешь пробраться на студию.
Сьюзан неохотно взяла документ, положила в карман, после чего Майк дал ей листок с адресом и уехал. Сьюзан раскрыла листок, прочла запись, вбила в телефон этот самый адрес и по карте пошла по городу.
В отличие от почти всегда пустого Айронтона, город Фэрибо был очень оживленным, особенно в такое относительно ранее время. Проходя мимо толп людей, она думала, что скажет охраннику и сошлась на мнении, что представиться полицейским или ревизором будет самым правильным решением.
Сьюзан смогла отыскать здание местной телестудии, прошла в здание, подошла к административному столику. За ним сидел черный мужчина, который разглядывал помещения через камеры наблюдения.
Женщина постучала пальцами по пластиковой поверхности стола, и лишь после этого, охранник обратил на неё внимание. Сьюзан достала поддельный документ, показала его охраннику и на всякий случай сказала:
— Здравствуйте! Я из полиции, мне нужно провести обыск.
— А по какому случаю? — спросил охранник.
Этот вопрос поставил Сьюзан в ступор. Она задумалась и вспомнила о смерти мистера Уолена.
— В нескольких округах нашего штата произошли убийства. Главный следователь предположил, что это связано с каким-то мультфильмом, который транслируется неизвестно откуда. Поэтому мы всем отделом ездим по всем округам в поисках той самой телестудии, которая показывает это шоу.
Охранник косо посмотрел на Сьюзан, после чего набрал на телефоне кому-то сообщение и после этого спросил:
— Что за мультфильм? Может, мы сможем вам помочь.
— Если верить допрашиваемым, то это шоу называлось... Бухта Кэндл...
Охранник выпучил глаза от удивления. Он почесал затылок и сказал:
— Можете даже не искать. С этой студии ничего такого не транслировали.
— Доказательства?
— Хорошо! Пройдемте в архивный склад!
Охранник предоставил Сьюзан архивы за 1972-ой, 2007-ой и 2008-ой, однако ни одного упоминания Бухты Кэндл не было. Женщина ещё несколько раз перечитала документы, но охранник тут же поспешил её остановить.
— Мисс, Бухта Кэндл – это обычная городская легенда. Не существует такого шоу, — сказал охранник.
— Такое невозможно! Следователь опросил около ста человек как минимум из 7 округов Миннесоты, не может же столько человек говорить о несуществующем мультике, причем дословно пересказывать сюжеты, которые каждый раз совпадали.
— Про эффект Манделы слышали? Это когда у нескольких человек возникают ложные воспоминания.
— Но как же убийства?
— Я думаю, вы слышали о подражателях, которые используют известные образы. Например, Элис Хопкинс, которая подражала тому почкоеду из 90-ых.
— То есть, вы хотите сказать, что какой-то ненормальный решил взять в качестве фишки несуществующее детское шоу, при этом внушая людям ложные воспоминания своими действиями?
— Это звучит гораздо адекватнее, чем какая-то призрачная Бухта Кэндл, которая убивает людей. Вы хотя бы понимаете всю абсурдность? Телешоу, которое взялось из ниоткуда и пропало неизвестно куда, а после прекращения трансляции – умирают люди. Это уже какая-то крилипазта или как там?
Сьюзан не хотела показаться сумасшедшей, поэтому ей пришлось согласиться с охранником в достаточной абсурдности этой легенды. Но как же допросы? Как же убийство Уолена? Как же кошмары и то самое шоу по ТВ?
Женщина вышла из помещения ни с чем, прошла к ближайшему ресторанчику, взяла эспрессо и направилась к центру города. Там она позвонила в такси, и уже через пять минут машина приехала.
За час с лишним они добрались до центра округа – города Манторвилл. На том же листке, где указан адрес телестудии в Фэрибо, был написан и адрес телестудии в Манторвилле. Сьюзан вновь набрала адрес в картах на телефоне и по ним дошла до здания.
Вновь провернув ту же самую операцию, она избежала неудобных вопросов и спокойно пробралась в склад архивов. Но и там она не смогла найти ровным счётом ничего. Она набрала на телефоне номер Майка, который тот написал всё на той же бумажке с адресами, однако тот не взял трубку.
В шесть часов вечера, Майк всё же написал сообщение: «Заезжай в какой-нибудь отель. Встретимся завтра в Ашленде. Нужно найти место первого убийства...». Сьюзан поняла, что Майк хочет проверить то место, откуда у него и началась история с Бухтой Кэндл. Сьюзан снова заказала такси и сказала ехать в ближайший отель.
Заехав в небольшой город Кассон, Сьюзан заказала номер на одну ночь, обустроилась и легла спать...
***
Сначала включился свет...
Сьюзан в очередной поняла, что это опять тот самый кошмар, но нет! Она поняла, что находится не в студии, а в лесу. Голые пятки больше не грела теплая лужа крови, лишь прохладный ветер и мокрая трава.
Внезапно рядом с ее ногами оказался мальчишка. Он громко кашлял, из его рта текла кровь, которая окрашивала траву в красный цвет. Ребенок поднял голову и жалобным взглядом посмотрел на Сью.
— Он тебя нашёл... — прошептал мальчишка.
Тут же, неведомая сила потащила мальчика назад. Ребенок вцепился маленькими пальцами в траву, но долго сопротивляться он не мог.
Сьюзан обернулась и увидела его. Он распорол бедному мальчику живот огромным мясницким ножом и срезал всю кожу с его лица, после чего поднялся и увидел Сьюзан.
Голый череп с огромными голубыми глазами в глазницах. Он не был похож на куклу – это был человек, у которого на голове не было плоти и кожи. Только большие безумные глаза.
Это был Он... Сдиратель Кожи...
Он приложил содранное лицо ребенка на переднюю часть черепа. Большие глаза не вмещались в маленькие глазницы, что придавало помятому лицу мальчика большей жути с неестественно большими глазами Сдирателя Кожи.
Маньяк жутко захохотал. Как в том шоу – хриплый скрипучий смех разнесся по всей полянке. Он еще плотнее прижал кожу, и Сьюзан обнаружила, что теперь лицо не висело на голой черепушке Сдирателя Кожи, а по-настоящему приросло к нему. Теперь перед ней предстал человек с детским невинным лицом, который продолжал жутко хохотать.
— Знаешь, что самое смешное? — спросил он.
Сьюзан медленно начала пятиться от Сдирателя Кожи. Тот провел костлявой рукой по лицу и теперь вместо лица мальчишки перед Сьюзан предстал Сдиратель Кожи с лицом... Майка Пэйнтера.
С деревьев начала капать кровь, вся трава на полянке окрасилась в темно-бордовый цвет, Сдиратель Кожи, продолжая смеяться, побежал к Сьюзан...
В холодном поту Сьюзан вскочила с дряхлой кровати. Обнаружив себя в номере отеля, она вытерла пот со лба, оделась и попыталась позвонить Майку. Однако тот не отвечал.
Тогда Сью решила оставить голосовое сообщение:
— Майк, я еду в Ашленд. Пожалуйста, будь аккуратен, кажется, что-то уже совсем близко!
Женщина вызвала такси и уже через полчаса оказалась в Ашленде. Майк все еще не отвечал, а Сьюзан бродила по пустым улицам городка. По большей части он составлял из себя пару улиц и сплошные леса. Сью, переживая за Майка, решила обратиться в местный полицейский участок, который представлял собой небольшой домик в самом центре большой улицы.
Полицейские, конечно, согласились поискать Пэйнтера, а Сьюзан они отправили домой. Так как до дома Сьюзан было очень и очень далеко, а никакого отеля поблизости не было, она решила сама поискать Майка в Ашленде.
Проходя мимо поворота на дорогу, ведущую в лес, Сьюзан заметила маленькую девочку. Подул ветер, и женщина почувствовала что-то неладное. Девочка будто пришла из фильма ужасов: порванное и грязное светлое платьице, босые ноги, распущенные белокурые волосы, а также странная походка.
Девочка медленно двигалась в сторону леса. Сьюзан хоть и понимала, что подходить к ребенку – плохая затея, но внутри ее распирало странное чувство. Будто бы если она не вмешается, то ситуация ухудшится. Всё же здравое мышление кануло в лету, и Сьюзан бросилась к девочке со всех ног.
Подбежав к ребенку, Сьюзан схватила девочку за плечо и судорожно начала осматривать ее безэмоциональное лицо.
— Девочка, где ты живешь? — обеспокоено спросила женщина. Девочка показала пальцем в сторону чащи.
Сьюзан посмотрела в ту сторону, куда был направлен маленький пальчик, но тут же она почувствовала толчок. Девочка побежала прочь, прямо в лес.
Обезумевший ребенок громко визжал, а Сьюзан, отойдя от ужаса, поднялась на ноги и бросилась за девочкой в лес. Прорываясь сквозь кусты, женщина пыталась не утерять из виду девочку, которая уже прекратила кричать. Внезапно Сьюзан выбежала на яркую полянку. Она стояла на высоком холме, в низовье которого начиналось кладбище...
***
Подул сильный ветер, Сьюзан посмотрела вдаль и увидела, как девочка пробегала между небольшими мраморными и каменными надгробиями. Женщина немедленно метнулась вниз, однако, сбегая с крутого холма, та споткнулась и упала на живот. Прокатившись на нем дальше вниз, испачкав джинсы и куртку, Сьюзан быстро встала и продолжила преследовать девочку.
Пробежав еще несколько сотен метров, Сьюзан остановилась. Сердце быстро билось, грудь болела, ноги уже не держали тело... Очень тяжело вздыхая, Сьюзан старалась набрать как можно больше воздуха в опустевшие легкие, однако все обрывалось громким кашлем.
Женщина осмотрела кладбище. Солнце освещало территорию, из-за чего мраморные надгробия ярко блестели. Здесь были могильные плиты разных размеров и форм – где-то стоит крест, где-то небольшая плита, где-то небольшая скульптура. Сьюзан прошла немного вперед, продолжая вглядываться в могильные плиты, ища взглядом девчонку.
Внезапно ее внимание привлекла семейное захоронение – три могилы. Сьюзан читала каждую надпись на плитах, но то, что она прочла на этих трех надгробиях, ее очень и очень удивило.
«Маргарет Пэйнтер, 31.07.1947-25.09.2006» - гласила первая могила.
В голове у женщины возникли ассоциации с Майком.
«Эдвард Пэйнтер, 04.01.1965-07.07.1972» - детская могила.
Опять вспомнились слова Майка о его убитом брате.
Прочитав последние надписи, глаза Сьюзан полезли на лоб. Она просто не могла в это поверить...
«Майкл Пэйнтер, 04.01.1965-19.04.2007»...
У Сьюзан перехватило дыхание. В горле застрял ком, женщина медленно попятилась назад. Удивление перерастало в шок. С кем же она провела несколько дней, раскрывая тайны Бухты Кэндл?
Сьюзан в ужасе побежала с кладбища прочь. Она не верила в то, что с ней это действительно произошло. Она дала себе оплеуху, в надежде очнуться в постели, у нее дома в Айронтоне. Она хотела поверить, что это просто один большой сон, который никак не может закончиться.
Это был не сон. Сьюзан вытащила телефон, набрала номер Майка, но тот по-прежнему не отвечал. Напряжение росло с каждой секундой и казалось, что странности уже достигли своего пика, но женщина еще не подозревала, что это еще не конец.
Выбежав с кладбища, Сьюзан выбежала на автомобильную трассу, после чего побежала в сторону города. Там она вызвала такси и уже через пару минут была на пути в родной Айронтон.
Наступил вечер.
Сьюзан буквально вломилась в собственный же дом, закрыла дверь на несколько ключей, зашторила все окна, после чего во всех комнатах включила свет. Она долго бродила по дому, громко плача и постоянно ударяя себя кулаком по голове. Она пыталась выбить любые мысли о Бухте Кэндл, Сдирателе Кожи, Майке...
Ничего не выходило...
Когда больше сил реветь и бить себя по лбу больше не осталось, женщина тяжело дышала, вытирая щеки от слез. Сьюзан села за стол и долго неподвижно сидела несколько минут. Через какое-то время она все же включила ноутбук, чтобы уж наверняка отвлечься от ужасных мыслей. Нажав на вкладку с ее Gmail, она увидела, что ей пришло уведомление.
***
От кого: mikepainter65@gmail.com
Кому: skyhale033@gmail.com
Привет.
Я думаю, что ты уже видела кое-что в Ашленде. Я поразмыслил и решил, что раз уж все подходит к кульминации, пора раскрыть все карты.
Майк Пэйнтер умер в 2007 году. Его убили, причем очень и очень жестоко. Ты уже догадалась, чьих это рук дело :).
Признаться честно, Майк был очень хорошим человеком, и причинять ему боль – было тяжелым решением для меня. В этом мой самый главный недостаток – я слишком быстро привязываюсь к людям.
Ты не была исключением. За прошедшую неделю я очень сильно полюбил тебя, и мучить тебя было невыносимо для меня. Однако я принял решение. Все эти головоломки, разъезды и обманы – не были напрасны, так как через час всему наступит конец – Бухте Кэндл, безумным случаям, убийствам. Но этот конец наступит только для тебя. Правда, я очень сожалею, что мне приходится делать это, и я уверен, что, посмотрев мне в глаза, ты увидишь сожаление, но никак не злобу... Сьюзан, ты замечательный человек. Мне ни с кем не было так приятно проводить свои бесконечные игры. Никто не сравнится с тобой, с твоим упорством и смелостью. Ты лучше всех тех, над кем я измывался до тебя. И мне правда будет тебя не хватать...
С любовью,
Сдиратель Кожи.
Автор - я.
Оригинальный автор - Крис Строуб.
Оригинальная крипипаста: Бухта Кэндл.
Ранее публиковалось: Здесь.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:55
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:55 by I Love CreepypastaПросмотров: 42Комментарии: 0
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