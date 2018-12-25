Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Мальчик

Когда родился мой сын, нам пришлось какое-то время жить на съемной квартире. Дом и подъезд мне нравились - чисто, аккуратно, всегда тихо и спокойно. Муж часто уезжал в командировки, и мы большую часть времени проводили с сыном вдвоем. Квартира была дешевой, без ремонта. Со старыми окнами и частично отпавшими обоями. Но меня напрягало не это. Больше всего задевали надписи на обоях то тут, то там: "Как жить? Страшно, страшно!" или "Умерла! Умерла..." и дата, почти год назад. Но и к этому можно привыкнуть. На ночь мы раскладывали диван в большой комнате (маленькая была как склад для вещей) и под мирное бормотание телевизора засыпали.

Как-то ночью я проснулась. По самой прозаической причине - туалет. Иду, полусонная-полудремная, и слышу шаги в подъезде. Да такие тяжелые, словно маршируют в армейских берцах. Ну, собственно, и ладно. Время было 1:06.

На следующую ночь все так же: просыпаюсь, иду, шаги. Но уже вниз. Время 1:46.

Когда на четвертую ночь снова примерно в это время послышались шаги, мне стало интересно, кто там бродит по ночам. Я выглянула в глазок. Хорошо освещенная лестничная площадка пуста. А шаги слышны. Идет вверх. Думаю, ну нафиг. Легла, порадовалась крепким замкам и что комната удалена от площадки. Засыпаю. Вдруг стук в дверь. Требовательный. Первая мысль: "Ребенка, козел, разбудишь!" Смотрю на сына: он сопит себе в две дырки. Ну и хорошо. Поворачиваю голову... а там мальчик лежит, года 3-4, волосики белые, сам на меня смотрит. И в дверь долбят. Ничего не придумав умнее, спрашиваю: "Ты кто?" Он рассказывает, что живет в этой квартире под ванной. "Почему? Удобно тебе?" Нет, но его утопили там и уйти он не может. Я же почему-то его совсем не боюсь, я боюсь того, кто за дверью. "Как так получилось?" Он пожимает плечами, не знает. Знает, что утонул, а как - не помнит. "Не гоните меня! Я боюсь того, кто за дверью, он за мной приходит. Можно я тут полежу?" Лежи, мол, только сына не обижай. Он счастливо кивает и кладёт голову под подушку. Стук в дверь резко обрывается, теперь кто-то стучит в окно балкона (третий этаж, на минуточку). Мои нервы сдают. Я сажусь, включаю свет и, глядя на балкон, громко начинаю материться. Тишина. Что это было?

Жили мы там 2,5 года. Ни шагов, ни стуков в дверь я больше не слышала. Про ребенка у хозяйки я постеснялась спросить. Утром купила ему игрушку и положила под ванну. Иногда находила ее в кухне или в коридоре. Иногда видела, как мой семимесячный сын кому-то улыбался. И всегда оставляла кружку молока с печенькой на ночь на кухне. Может, и надо было расспросить да свечки ставить? За душу маленького мальчика, жившего в квартире под ванной.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:30
Вчера, 16:30 by МарьюшкаПросмотров: 60Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Непонятное призрак ребенок страх стук ванна авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Rudoznatetz
Вчера, 22:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 30
Ничего так. Жаль, так и не узнали, кто же ходил по лестнице в кирзачах? Мальчик-то явно знал - кто это?
Зарегистрирован: 25.12.2018
#2 написал: Nlo
Вчера, 23:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 208
Пробрало до мурашек. Очень реалистично написано и жути нагоняет, +++
Зарегистрирован: 19.12.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.