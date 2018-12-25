Мальчик

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:30

Марьюшка Просмотров: 60 Комментарии: 2 +2 Вчера, 16:30 by

Когда родился мой сын, нам пришлось какое-то время жить на съемной квартире. Дом и подъезд мне нравились - чисто, аккуратно, всегда тихо и спокойно. Муж часто уезжал в командировки, и мы большую часть времени проводили с сыном вдвоем. Квартира была дешевой, без ремонта. Со старыми окнами и частично отпавшими обоями. Но меня напрягало не это. Больше всего задевали надписи на обоях то тут, то там: "Как жить? Страшно, страшно!" или "Умерла! Умерла..." и дата, почти год назад. Но и к этому можно привыкнуть. На ночь мы раскладывали диван в большой комнате (маленькая была как склад для вещей) и под мирное бормотание телевизора засыпали.Как-то ночью я проснулась. По самой прозаической причине - туалет. Иду, полусонная-полудремная, и слышу шаги в подъезде. Да такие тяжелые, словно маршируют в армейских берцах. Ну, собственно, и ладно. Время было 1:06.На следующую ночь все так же: просыпаюсь, иду, шаги. Но уже вниз. Время 1:46.Когда на четвертую ночь снова примерно в это время послышались шаги, мне стало интересно, кто там бродит по ночам. Я выглянула в глазок. Хорошо освещенная лестничная площадка пуста. А шаги слышны. Идет вверх. Думаю, ну нафиг. Легла, порадовалась крепким замкам и что комната удалена от площадки. Засыпаю. Вдруг стук в дверь. Требовательный. Первая мысль: "Ребенка, козел, разбудишь!" Смотрю на сына: он сопит себе в две дырки. Ну и хорошо. Поворачиваю голову... а там мальчик лежит, года 3-4, волосики белые, сам на меня смотрит. И в дверь долбят. Ничего не придумав умнее, спрашиваю: "Ты кто?" Он рассказывает, что живет в этой квартире под ванной. "Почему? Удобно тебе?" Нет, но его утопили там и уйти он не может. Я же почему-то его совсем не боюсь, я боюсь того, кто за дверью. "Как так получилось?" Он пожимает плечами, не знает. Знает, что утонул, а как - не помнит. "Не гоните меня! Я боюсь того, кто за дверью, он за мной приходит. Можно я тут полежу?" Лежи, мол, только сына не обижай. Он счастливо кивает и кладёт голову под подушку. Стук в дверь резко обрывается, теперь кто-то стучит в окно балкона (третий этаж, на минуточку). Мои нервы сдают. Я сажусь, включаю свет и, глядя на балкон, громко начинаю материться. Тишина. Что это было?Жили мы там 2,5 года. Ни шагов, ни стуков в дверь я больше не слышала. Про ребенка у хозяйки я постеснялась спросить. Утром купила ему игрушку и положила под ванну. Иногда находила ее в кухне или в коридоре. Иногда видела, как мой семимесячный сын кому-то улыбался. И всегда оставляла кружку молока с печенькой на ночь на кухне. Может, и надо было расспросить да свечки ставить? За душу маленького мальчика, жившего в квартире под ванной.

Ключевые слова: Непонятное призрак ребенок страх стук ванна авторская история

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