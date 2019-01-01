Они осуждали его

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

Элла Жежелла Просмотров: 45 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:40 by

Он бежал от преследователей, забывая выдыхать. Горячий воздух разбухал в груди, обдавая жаром. Нельзя останавливаться, пока нельзя. Они опять нашли его, бегут быстро, скоро настигнут. Опять что-то кричат срывающимися голосами, сволочи. Очередные обвинения.Он зажал ушами руками до отзвука ракушки из ладони, лишь бы не слышать. О, эти омерзительные голоса! Почему они преследуют его?! Привязались... То, что они наговорят, предательски ввинтится в остатки воспаленного от обиды мозга, чтобы жалить в неожиданные минуты. Хочешь уснуть в новом месте, прилично оторвавшись от погони, передохнуть... а тут вкрадчивый голос преследователя шепчет: "Ты ничего не добился", "...дцать лет с лишним, а квартиры нет!", "в твои годы Лермонтов уже стал признанным гением и даже был убит!", "когда дети?".Отчего обязательно осуждать и желать зла? Зачем гнаться за ним?!Кажется, оторвался. Снова смог. Он остановился, наконец-то выдохнул. Грудь сдавило от боли. Безлюдный район, невыносимый запах. Он добежал до городской помойки. С каждым разом приходится опускаться все ниже, чтобы они не нашли его и не зашептали-закричали до смерти своими "Ты должен!".Полночи герой сидел на корточках, зажимая нос. А ведь все так хорошо начиналось! Экзальтированный поэт "с проблесками гениальности", как сказал о нем один взыскательный критик, теперь ночует по помойкам. Картина Репина "Приплыли", которой нет в природе. В попытках убежать от преследователей, блин, столько возможностей упустил.Снова сдавило грудь. Опять, что ли, вдохнул слишком глубоко? А, нет, просто мысли о прожитых годах вызвали болезненные ощущения.Его пронзило от горячей, как задержанное дыхание, злости. Да какого черта?! Пошли бы они все подальше! Сколько можно бегать, будто слабак?! Нужно решиться и сразиться с ними. Их больше. Он не оборачивался, боясь увидеть перекошенные хари преследователей, но, судя по голосам, их четверо минимум. Пусть забьют до смерти в неравной борьбе, хоть не тряпкой сдохнуть среди запаха зловонной помойки! Дожил!Он выбрался из убежища, правда, гордо не получилось - порезался о край валявшейся бутылки, и пошел навстречу преследователям с голыми руками.Они, как выяснилось, в поисках своей жертвы пробежали мимо городской помойки. Их трое, он ошибся, не четверо. Герой нервно сглотнул, отрезая пути к отступлению, крикнул: "Эй!".Преследователи обернулись и пошли навстречу ему... Он увидел себя. То же лицо, одежда, мимика.Увидеть троих себя, идущих к тебе, что-то шепчущих и кричащих... Они... он... они, которые были копиями его... он, который был ими...-Цыц! - приказал герой.Преследователи с его лицом замолчали."То-то же", - удовлетворенно подумал он, тем не менее, ощущая, как разливается по телу потрясение. Герой протянул им руку и улыбнулся. Преследователи - в ответ.

Ключевые слова: Сны наяву психология эзотерика самопознание авторская история

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