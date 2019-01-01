Сказки бабушки Лукерьи: Пощёчина

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:50

Бабушка Лукерья Просмотров: 59 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:50 by

Ехала я как-то к своим родственникам в Пермь, погостить на новогодние праздники. От Москвы на фирменном поезде весь путь занимает около суток, что при моей любви к поездам было идеальным сроком - и удовольствие от поездки можно получить, вдоволь насладившись железнодорожной романтикой, и жизнь на колёсах не успевает поднадоесть. С попутчиками мне тоже повезло. В купе нас было четверо - напротив меня на нижней полке расположилась женщина моего возраста, а верхние заняла молодая мама с дочкой лет десяти. Ребёнок был послушным, всю дорогу девочка читала книги и не капризничала. Целый день мы провели в разговорах о всяких пустяках - и о рассаде, и о ценах, и, конечно, обменялись рецептами фирменных пирогов. Когда же мама с дочкой покинули нас, сойдя в Горьком, за окном уже стемнело, и мы с Валентиной Сергеевной, ехавшей до конечной станции, как и я, решили побаловать себя чаем с припасёнными вкусностями. И когда проводница поставила перед нами пару стаканов с ароматным чаем в знаменитых подстаканниках, на столике уже были разложены и конфеты, и баранки, и пряники. Довольно скоро с темы о предстоящих новогодних торжествах разговор перешёл на Рождество и Святки. А где про Святки, там, как водится, и про гадания. Попутчица моя, как оказалась, в прошлом имела богатый опыт в этом вопросе и потому начала с упоением рассказывать о том, как в молодости всевозможными способами старалась заглянуть в будущее и узнать свою судьбу.- Мы с подружками, ещё когда в школе учились, любили погадать, - погрузилась в воспоминания Валентина Сергеевна, прихлёбывая горячий чай чайной ложечкой. - Меня-то бабушка учила на картах гадать, да не понимала я толком ничего, больно мудрёно мне казалось. Бубновый король с червовой восьмёркой - к одному, пиковый с ней же - к другому… Если уж и бралась за карты, то просто пасьянсы раскладывать, благо бабушка и их знала в огромном количестве, чему и меня научила. Да я и по сей день частенько карты в руках перебираю по вечерам. А вы как? Не балуетесь?Я покивала головой в знак согласия:- Не часто, но бывает под настроение.- Да, очень успокаивает, - согласилась моя попутчица и продолжила рассказ. - Так вот. Карты меня не сильно интересовали, куда любопытней были всевозможные святочные гадания. Их мы с детства знали - кого сёстры старшие пристрастили, кто от мамы или бабушки узнал. Хоть советская власть и запрещала подобное мракобесие, а всё равно тянулись к этому, тем более, страсть как хотелось про суженого узнать. Основной порой были, конечно ж, святки. Времени много - целых две недели, но самая-самая волшебная пора - Рождественский сочельник. Каждая из нас свои способы использовала - кто на расчёске спал, кто из спичек под подушкой мостик сооружал, а кто и целый напёрсток соли отваживался проглотить - всё ради того, чтоб суженый приснился. Глупые были, дурёхи! Но ни с чем не сравнить эти ощущения - когда находишься на грани двух миров, когда любопытство в душе борется со страхом неизведанного, потустороннего, опасного.В некоторые дни ходили мы с девчонками гадать в полночь на улицу. Помню, как было весело, когда в крещенский вечер вместо сапожка или туфельки кидали через ворота валенок! Снег искрится, мороз пощипывает нос и щёки, звёзды над головой словно бисер, и мы заливаемся на всю округу, чуть не попав в случайно (или не случайно?) припозднившегося прохожего. А потом могли закрыться в чьей-нибудь бане и там лить воск или жечь бумагу, стараясь в появляющихся силуэтах разглядеть, что ждёт каждую из нас в наступающем году. Да вот только до одного случая было это у нас. После него у многих пропало желание тревожить потусторонний мир, тем более, что он оказался не очень-то дружелюбным.Училась я тогда в восьмом классе. И вот на зимних каникулах надумали мы с подружками в очередной раз погадать на святочные вечера. Из подружек моих все в основном городские были, просто гостили у бабушек, но была одна и местная, деревенская - Наташка. Вот она-то и предложила погадать “на зеркалах”.Про подобные гадания мы, конечно, слышали от старших, да только никто из нас не пробовал никогда - слишком уж боязно было. Казалось, что все прочие гадания - просто игра, невинное, но увлекательное развлечение, а вот с зеркалами - самое что ни на есть магическое дело. Всяких страшных историй о последствиях такого гадания ходило видимо-невидимо: кто чёрта в зеркале увидел, кто сознание потерял на трое суток, а кого, мол, и вовсе в зазеркалье затащили. Потому подружки мои даже в мыслях не допускали подобное баловство. Наташка же была среди нас самой заядлой до всякого потустороннего, говорила, что прабабка её была самой настоящей ведьмой, потому никто не удивился, что именно она и стала главным подстрекателем. Девчонки наотрез отказались, а я вдруг решила, чего бы и не попробовать. Наташка, помню, очень обрадовалась тогда, что у неё появился союзник. Вот мы и договорились, что сегодня же ночью погадаем, а на завтра соберёмся, чтобы всё обсудить.Пришла я домой, потихоньку вытащила из кухонного стола пару свечей, что хранились там на случай отключения электричества. Вопрос с зеркалами решался не менее просто. В прихожей нашего дома висело огромное зеркало прямо напротив двери, ведущей из кухни. Перед зеркалом стоял небольшой столик для всякой косметики и расчёсок. К нему-то я и пристроилась, позаимствовав у дедушки его небольшое зеркальце, которым он пользовался во время бритья. Предупредила всех домашних, чтобы никто не вздумал заходить сюда посреди ночи, и настроилась на встречу с неведомым.Около полуночи стала я собираться с мыслями и готовиться - зажгла свечи, выставила их нужным образом с двух сторон от зеркал. В большом зеркале напротив меня получился удивительный, завораживающий коридор, уходящий в бесконечное зазеркалье. Свечи сияли по бокам, словно факелы в средневековом замке. Я даже залюбовалась. А надо сказать, что второе моё зеркало было сравнительно небольшим, потому и коридор вышел не на всю поверхность настенного зеркала, а только на незначительную его часть. В остальной же как обычно отражалась почти вся прихожая и кухонная дверь позади меня. Помню, как я поглядывала на часы и с каждой минутой приближающейся к полночи напряжение внутри меня усиливалось.Было и страшно, но и страшно интересно. Я лихорадочно вспоминала всё, что необходимо было сделать, особенно на случай, если что-то пойдёт не так - страшно до жути было от мысли, что своей любопытностью я подвергаю риску собственную родню, ведь непонятно что делать, если какая-нибудь неведомая нечисть через этот зеркальный коридор выберется в наш дом!Ровно в полночь я погасила торшер, практически в полной темноте чётко произнесла нужные слова и стала ждать, когда же в зеркальной глубине появится мой суженый. Внутреннее напряжение было просто невозможным, настолько, что пальцы стали ледяными и иной раз начинали мелко трястись. Но я продолжала пристально вглядываться туда, где отражённый коридор сходился в одну точку. Казалось, что даже время остановилось, я не замечала ничего вокруг - ни звуков, ни колебания пламени свечей. Я вся была там, в глубине зеркал. Глаза начинали болеть и слезиться, так как я даже боялась моргнуть, чтобы не пропустить самый важный момент. И вот ровно тогда, когда, как мне показалось, как в той точке, куда я так внимательно вглядывалась уже несколько минут, мелькнула неясная тень, у меня за спиной вдруг раздался немыслимо громкий скрип открывающейся кухонной двери!Сказать, что я испугалась, - это не сказать вообще ничего! Внутри меня всё сжалось в какой-то один тугой комок, сердце громко застучало в ушах. Я уж не говорю про мгновенный пот, выступивший на лбу, и пробежавшие по телу гигантские мурашки! Я оторвала взгляд от зеркального коридора и осторожно, не спеша, посмотрела в большое зеркало, где отражалась кухонная дверь. Она медленно, продолжая зловеще скрипеть, открывалась сама собой, и за ней абсолютно никого не было! Когда-то я думала, что фраза про то, что волосы могут встать дыбом - просто красивое выражение. Теперь же я испытала всё это на себе в буквальном смысле! Каждый волосок моего тела показался мне оголённым нервом. Дверь же продолжала открываться всё шире, а за ней не было ничего - только абсолютная темнота. Тут меня словно подбросило, я соскочила со стула и обернулась, чтобы видеть приближающееся нечто уже не в отражении. В голове не было ни одной мысли, я не понимала ни что происходит, ни того, что мне теперь с этим делать! А уж представить, что это нечто сделает со мной…В общем, в тот момент, когда я уже готовилась упасть в обморок, я случайно кинула взгляд на порог двери и увидела там… нашу кошку Муську! Умела она открывать двери, поддевая их когтем с нужной стороны. Теперь я чуть не отправилась всё в тот же обморок от облегчения! Можно сказать, что я просто рухнула на стул, а проклятая Муська тут же запрыгнула мне на колени. Тогда я посмотрела на всю свою атрибутику на столике и решила, что всё, нагадалась я на сегодня! Убрала зеркала со свечами и отправилась спать. Заснуть, правда, долго не могла - всё стояла перед глазами узкая тёмная щель открывающейся двери.На следующий день я всё торопилась доделать домашние дела, чтобы скорее встретиться с подружками, а главное, с Наташкой, чтобы рассказать про мои ночные приключения и дружно посмеяться. Но до темноты выбраться мне так и не удалось. А вечером, когда мы с девчонками наконец-то встретились, они наперебой и рассказали мне, что Наташку ещё утром увезли в город на скорой. Наташкин младший братишка рассказал потом, что утром сестру его нашли на полу перед столиком с зеркалами. Она лежала без сознания, а на щеке у неё было огромное красное пятно, словно отпечаток руки. Наташку никак не смогли привести в чувство, потому вызвали скорую. Врачи сообщили, что Наташка впала в кому, и забрали в больницу. Весь вечер мы, конечно, обсуждали всё произошедшее, строили всякие догадки, кого же в зеркале увидела Наташка. Мне тогда моя собственная история с Муськой показалась просто спасением. А то лежала бы рядом с Наташкой на соседней койке, а то ещё где похуже...Через пару дней стало известно, что Наташка пришла в себя, и нам даже разрешили навестить её в больнице. До сих пор помню, как зашла к ней в палату и увидела подругу непривычно задумчивой. Она всегда у нас самой бойкой да шумной была. А тут сидит, смотрит куда-то, словно вглубь себя, хотя всех узнаёт, понимает, что вокруг неё происходит. И на левой щеке у неё и правда появилось багровое пятно, напоминающее отпечаток чьей-то ладони. Когда мы пришли, Наташка только грустно улыбнулась и сказала, что видела она в зеркале суженого своего, но хотелось получше на него посмотреть, а он-то подошёл поближе, да и ударил её по лицу. Что потом было, Наташка не помнила, только в больнице уже очнулась.Так Наташка с той поры и изменилась. Тихая стала, задумчивая, молчала часто, и нам казалось, что видела она тогда в зеркале что-то ещё, о чём нам не рассказала, но что навсегда изменило её. С той поры она даже слышать не хотела ни о каких гаданиях, да и нам советовала не заниматься таким больше. Так и говорила: “Нечего с чертями играться”. А пятно на лице так и осталось у неё на всю жизнь. Чем она его только не пыталась вывести, да всё бесполезно, осталась эта пятерня на лице, словно синяк. Правда, много-много лет спустя, когда встретила она мужичка из соседней деревни, как она же потом говорила - того самого, что в зеркале видела, - и замуж за него вышла, то пятно на следующий день после свадьбы намного бледнее стало, но совсем не пропало, так и живёт она с ним по сей день. Словно осталось напоминанием всем нам, что не стоит забавы ради связываться с потусторонними силами.***- Вот такая история, - задумчиво подытожила Валентина Сергеевна.За этим увлекательным и местами пугающим рассказом мы и не заметили, сколько времени прошло. Чай был давно выпит, вкусности съедены, а часы показывали четвёртый час ночи. Мы явно засиделись, а ехать нам оставалось не так уж и долго. Пора было ложиться спать.

Ключевые слова: Гадания зеркало святки авторская история

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