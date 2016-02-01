Силуэт

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:20

Причина: Изменен раздел.

Alex_Pikcman Просмотров: 394 Комментарии: 10 +2 Сегодня, 07:47 by

Мне было всего 14, когда это случилось. Летние каникулы я с родителями проводила на даче, мы отдыхали, ухаживали за садом и огородом, а по вечерам рассказывали разные истории – я из школы, родители из своего прошлого.Одним вечером отец заговорил о странном, мрачном и давно покинутом доме, который до сих пор стоял в дальнем конце деревни, заросший весь бурьяном и практически развалившийся. Мне поведали немного неприятную и до мозга костей устрашающую, и интересную историю про хозяина дома, который вел аскетический образ жизни и многих в деревне не просто не любил, а ненавидел.Папа рассказал, что из-за случая с каким-то ребенком два-три десятка лет назад, этого хозяина убили, а его дом просто стали обходить стороной, называя скопищем темных сил, на что я только усмехнулась, потому как даже в те ребяческие годы была достаточно скептично настроена на все сверхъестественное, но мне стало любопытно, и уже на следующий день мы в компании соседских ребят направились к заброшенному дому, исследовать его.Был теплый летний день, можно даже назвать его жарким, потому что солнце пекло нещадно. За минут двадцать вся наша компания добралась до того дома и осмотрела его со стороны. Кто-то из ребят усмехнулся, кто-то насторожился, и я была в числе вторых, потому как странным образом, глубоко в душе почувствовала что-то непонятное, отталкивающее от этого дома, но в то время не придала этому никакого значения.Мы пробрались сквозь бурьян ко входу, еле отперли прогнившую дверь с изрядно заржавевшими петлями и вошли внутрь этого убогого, опустелого дома. Изнутри пахнуло запахом разложения, смерти, гнилых досок, проеденных насквозь червями, из-за чего мы пофыркали, но пошли внутрь дальше.Вся обстановка казалась никем из людей нетронутой, лишь время беспощадно поиздевалась над ней. Единственное, что меня удивило, нигде не было паутины, и пауков, в общем-то, тоже, все чернело от времени в одиночестве и гробовой тишине. Пугающая обстановка для утонченных натур, но я не была таковой, потому одна из первых прошла по довольно длинному коридору со скрипящими полами и зашла в зал.Из-за заколоченных окон внутри зала было темно и… холодно. Мы все сразу почувствовали это и сильно удивились, ведь на улице было пекло. Свалив все на то, что в деревянных домах, да еще и просторных, часто бывает прохладно, мы начали бродить по залу, разглядывая полки с книгами, письменный стол с пожелтевшей бумагой и выцветшими на ней чернилами.Я, одна из немногих в нашей компании, заметила, что в этом доме нет икон. Обычно, когда я посещала дома пожилых людей или просто людей в возрасте, у них обязательно были иконы, у некоторых они располагались строго в восточном углу дома, но тут их вообще не было.Почему-то тогда я посчитала это даже каким-то плюсом, так как бесчисленное количество книг, различных записей на столе, наводили меня на мысль, что этот человек был, возможно, образованным, закрытым, аскетичным человеком, которого и боялись из-за того, что он был изрядно умен.Улыбнувшись мысли, я прошла в дальний угол зала и обнаружила за висящей на стене шторой еще одну дверь. Удивившись такой находке, я сразу же толкнула старую и облезлую дверь, и та со скрипом поддалась моему упрямству, напору и любознательности.Заглянув внутрь, я поняла, что это была, скорее всего, спальня этого человека с одним единственным заколоченным окном, которое находилось по правую сторону от стоящей в дальнем углу кровати.Мы ломанулись внутрь этой комнаты и, в плохом освещении, попытались осмотреть интимный быт этого человека, но ничего интересного, как оказалось, в этой комнате не было, лишь кровать, окно и околокроватная табуретка, на которой стояла недогоревшая свечка.Не обнаружив ничего сверхординарного, что могло бы натолкнуть на мысль о темных силах, мы изрядно расстроились и уже собирались покинуть комнату и дом в целом, но вдруг один из ребят нас остановил и сказал:— Смотрите? Это у него ковер стоит?Мы все посмотрели на, как сейчас помню, северо-западный угол комнаты и увидели там непроглядную черноту. Не было понятно, что это такое стоит там, но никто из нас почему-то не решился подойти и проверить.— Что-то холодно тут, капец, - сказала одна из девчонок и потерла свои плечи, да направилась к выходу, когда я вдруг разглядела в этой черноте еще более черный, оконтурированный силуэт человека.Мое сердце замерло от страха, не знаю, побледнела ли я тогда, но ощущение испарины на лбу не заставило себя долго ждать. Я подергала стоявшего рядом мальчишку и спросила его, видит ли он кого-то там, или мне это мерещится, но он с криком сказал, что там человек.Ребята ломанулись из комнаты и дома с криками ужаса, и я хотела последовать за ними, но споткнулась о торчащий из пола гвоздь и пластом грохнулась на пол. Не медля ни секунды, я на коленках быстро выползла из комнаты и обернулась.Этот силуэт приближался ко мне. Он выходил из своей тьмы и был четко виден в затемненной комнате. Я смотрела на его лицо и не могла найти глаз, все было черным, не как ночное небо, а как материальная чернота, непроглядная совершенно.Он будто бы меня загипнотизировал, и вместо того, чтобы бежать, я смотрела на него, как он протягивал ко мне руку и хотел, будто бы дотронуться до моей, в ужасе дрожавшей, плоти. Силясь отползти от него, я ощутила, что мое тело покидает будто бы жизнь, в глазах все стало мутнеть и темнеть.Последнее, что я помнила из посещения этого дома, так это то, что я закричала. Я кричала в ужасе и бежала по полю от этого дома в сторону жилых домов, не пытаясь искать ребят или кого-то еще. Мой мозг был просто насквозь пропитан диким ужасом, внушенным либо галлюцинацией, либо этим существом.Я смутно помнила, как оказалась дома и что отвечала на вопросы родителей о том, почему я такая бледная и несобранная. Мне не хотелось им говорить об увиденном, потому как они сразу бы меня потащили в церковь или еще хуже, к какой-нибудь бабке.Мне казалось тогда, что все это пройдет, потому как этот силуэт и испуг породил мой воспаленный и перегретый на жаре мозг, вот только беда в том, что в ночь того дня мне снились кошмары, снилась бездонная пропасть, силуэт, облаченный в темную, потрепанную мантию. Он тянул ко мне руки, а я не могла кричать, не могла вырваться из этого гипнотического сна.И такие сны стали повторяться. Не каждый день, и даже не каждый месяц, но они были, как и появилось ощущения, что за мной кто-то наблюдает. Оно не проходило даже в присутствии родителей, и все это достигло того, что я уже боялась просто спать одна.Когда мы вернулись обратно в город, кошмарные сны не отпустили меня, как и незримый мне наблюдатель. Около полугода прошло с тех пор, когда я все же решила рассказать родителям о случившемся, и они, конечно же, отвели меня в церковь, там мне освятили крестик, и я была вынуждена его носить.И вроде как все эти сны стали от меня отступать и даже прошли, и мне казалось, что в глубине души я все же верующий человек, потому как самовнушение от крестика так славно работает. Я смирилась со своим подсознанием и на протяжении дальнейших лет пяти не снимала крестик, даже когда ложилась спать, вот только однажды я проснулась и не обнаружила крестика у себя на шее.Я обыскала всю свою комнату, но его нигде не было. Мне показалось случившееся странным, так как я точно помнила, что ложилась спать с крестиком, но дальнейшие поиски я не продолжила, потому как мое подсознание было запрограммировано на защищенность, и прошло уже много времени с того самого дня.Я постаралась даже не думать о случившемся и у меня это хорошо получалось. Повседневные дела, прогулки меня отвлекали от таких мыслей, сны кошмарные не посещали, и уже через несколько месяцев из моей головы окончательно все выветрилось, ибо появились цели, стремления, работа и переезд в свою квартиру, так как я уже тогда закончила колледж и могла сама себя содержать.В новом жилище все было хорошо какое-то время, пока я мельком однажды не ощутила пристальный взгляд мне в спину кого-то. Я обернулась, но никого не увидела, да там и не могло никого быть, ведь я жила одна.Меня пробрало до мурашек, так как ощущения были до боли знакомы. Я поперхнулась и на всякий случай решила обойти всю свою квартиру, чтобы убедиться, что я одна. Никого не удалось обнаружить, но ощущение не проходило.Оно начало донимать меня и ночью, я долго не могла уснуть, а когда уснула, то увидела все те же кошмары, все тот же силуэт, который преследовал меня некоторое время в детстве. Проснувшись посреди ночи от ужаса, я осмотрелась и поняла, что рядом никого нет. Оставшееся время до рассвета я решила провести без сна.И такое повторялось под конец каждого месяца в одни и те же числа, в одной и той же фазе луны. Я стала уже бредить всякими мифами, легендами и диагнозами из психиатрии, потому что мое любопытство и желание все это объяснить было неумолимым.Но все эти объяснения сошли на нет, когда я вдруг осознала, откуда на меня смотрит незримое мне существо. Это был северо-западный угол моей квартиры. Внутри меня в то мгновение все будто бы оборвалось, ибо к тому моменту я знала и о том, откуда тогда на меня смотрел тот силуэт.Я подошла к углу свое комнаты и ощутила холод, который нельзя было сравнивать с зимним, так как он показался мне до ужаса неземным, даже не живым, а загробным, мерзким, липким. Я отшатнулась от угла и задрожала.В тот день я решила поехать к родителям и невзначай завести беседу о том случае, того дня в деревне. И папа мне рассказал, что тот человек, которого давно убили, вроде как сглазил много детей, напускал мор на скот, и вообще считался приспешником дьявола - в общем, ничего нового и путного я не узнала, вот только все же решила остаться у родителей ночевать под предлогом, что соскучилась по ним и старому, былому своему гнездышку.В ту ночь меня вновь посетили кошмары, но только не похожие на те. Я оказалась в том доме, меня подвели к столу в зале и указали на раскрытую книгу. Я ничего не могла разобрать в ней, потому как почерк был ужасный, угловатый и корявый. Мне ткнули пальцем в чье-то имя, и я, силясь понять буквы, осознала, что это мое имя. После мою руку схватили цепкие лапы, кольнули в палец булавкой и потянули руку к книге, чтобы я оставила там свою кровь, но, с огромными усилиями, я выдернула руку из лап и побежала из дому куда-то во тьму, а затем закричала и в ужасе проснулась.Мои родители прибежали ко мне в комнату и стали расспрашивать, что случилось, и почему я во сне говорила на странном неизвестном языке. Если на первый вопрос я еще могла дать ответ, то на второй у меня ответа не было.Родители мне вновь посоветовали сходить в церковь, но я им категорически ответила, что для меня будет помощником психолог, потому как нет никаких темных сил…И вот сейчас я уже несколько месяцев хожу к психологу, а этот силуэт все так же по ночам, в определенную фазу луны, смотрит на меня из того самого угла, приходит во снах и тянет ко мне руки, заставляя поставить кровавый отпечаток в той самой книге.

Ключевые слова: Дом сон холод авторская история

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