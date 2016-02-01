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Творческие истории

Силуэт

Мне было всего 14, когда это случилось. Летние каникулы я с родителями проводила на даче, мы отдыхали, ухаживали за садом и огородом, а по вечерам рассказывали разные истории – я из школы, родители из своего прошлого.
Одним вечером отец заговорил о странном, мрачном и давно покинутом доме, который до сих пор стоял в дальнем конце деревни, заросший весь бурьяном и практически развалившийся. Мне поведали немного неприятную и до мозга костей устрашающую, и интересную историю про хозяина дома, который вел аскетический образ жизни и многих в деревне не просто не любил, а ненавидел.
Папа рассказал, что из-за случая с каким-то ребенком два-три десятка лет назад, этого хозяина убили, а его дом просто стали обходить стороной, называя скопищем темных сил, на что я только усмехнулась, потому как даже в те ребяческие годы была достаточно скептично настроена на все сверхъестественное, но мне стало любопытно, и уже на следующий день мы в компании соседских ребят направились к заброшенному дому, исследовать его.

Был теплый летний день, можно даже назвать его жарким, потому что солнце пекло нещадно. За минут двадцать вся наша компания добралась до того дома и осмотрела его со стороны. Кто-то из ребят усмехнулся, кто-то насторожился, и я была в числе вторых, потому как странным образом, глубоко в душе почувствовала что-то непонятное, отталкивающее от этого дома, но в то время не придала этому никакого значения.
Мы пробрались сквозь бурьян ко входу, еле отперли прогнившую дверь с изрядно заржавевшими петлями и вошли внутрь этого убогого, опустелого дома. Изнутри пахнуло запахом разложения, смерти, гнилых досок, проеденных насквозь червями, из-за чего мы пофыркали, но пошли внутрь дальше.
Вся обстановка казалась никем из людей нетронутой, лишь время беспощадно поиздевалась над ней. Единственное, что меня удивило, нигде не было паутины, и пауков, в общем-то, тоже, все чернело от времени в одиночестве и гробовой тишине. Пугающая обстановка для утонченных натур, но я не была таковой, потому одна из первых прошла по довольно длинному коридору со скрипящими полами и зашла в зал.
Из-за заколоченных окон внутри зала было темно и… холодно. Мы все сразу почувствовали это и сильно удивились, ведь на улице было пекло. Свалив все на то, что в деревянных домах, да еще и просторных, часто бывает прохладно, мы начали бродить по залу, разглядывая полки с книгами, письменный стол с пожелтевшей бумагой и выцветшими на ней чернилами.
Я, одна из немногих в нашей компании, заметила, что в этом доме нет икон. Обычно, когда я посещала дома пожилых людей или просто людей в возрасте, у них обязательно были иконы, у некоторых они располагались строго в восточном углу дома, но тут их вообще не было.
Почему-то тогда я посчитала это даже каким-то плюсом, так как бесчисленное количество книг, различных записей на столе, наводили меня на мысль, что этот человек был, возможно, образованным, закрытым, аскетичным человеком, которого и боялись из-за того, что он был изрядно умен.
Улыбнувшись мысли, я прошла в дальний угол зала и обнаружила за висящей на стене шторой еще одну дверь. Удивившись такой находке, я сразу же толкнула старую и облезлую дверь, и та со скрипом поддалась моему упрямству, напору и любознательности.
Заглянув внутрь, я поняла, что это была, скорее всего, спальня этого человека с одним единственным заколоченным окном, которое находилось по правую сторону от стоящей в дальнем углу кровати.
Мы ломанулись внутрь этой комнаты и, в плохом освещении, попытались осмотреть интимный быт этого человека, но ничего интересного, как оказалось, в этой комнате не было, лишь кровать, окно и околокроватная табуретка, на которой стояла недогоревшая свечка.
Не обнаружив ничего сверхординарного, что могло бы натолкнуть на мысль о темных силах, мы изрядно расстроились и уже собирались покинуть комнату и дом в целом, но вдруг один из ребят нас остановил и сказал:
— Смотрите? Это у него ковер стоит?
Мы все посмотрели на, как сейчас помню, северо-западный угол комнаты и увидели там непроглядную черноту. Не было понятно, что это такое стоит там, но никто из нас почему-то не решился подойти и проверить.
— Что-то холодно тут, капец, - сказала одна из девчонок и потерла свои плечи, да направилась к выходу, когда я вдруг разглядела в этой черноте еще более черный, оконтурированный силуэт человека.

Мое сердце замерло от страха, не знаю, побледнела ли я тогда, но ощущение испарины на лбу не заставило себя долго ждать. Я подергала стоявшего рядом мальчишку и спросила его, видит ли он кого-то там, или мне это мерещится, но он с криком сказал, что там человек.
Ребята ломанулись из комнаты и дома с криками ужаса, и я хотела последовать за ними, но споткнулась о торчащий из пола гвоздь и пластом грохнулась на пол. Не медля ни секунды, я на коленках быстро выползла из комнаты и обернулась.
Этот силуэт приближался ко мне. Он выходил из своей тьмы и был четко виден в затемненной комнате. Я смотрела на его лицо и не могла найти глаз, все было черным, не как ночное небо, а как материальная чернота, непроглядная совершенно.
Он будто бы меня загипнотизировал, и вместо того, чтобы бежать, я смотрела на него, как он протягивал ко мне руку и хотел, будто бы дотронуться до моей, в ужасе дрожавшей, плоти. Силясь отползти от него, я ощутила, что мое тело покидает будто бы жизнь, в глазах все стало мутнеть и темнеть.
Последнее, что я помнила из посещения этого дома, так это то, что я закричала. Я кричала в ужасе и бежала по полю от этого дома в сторону жилых домов, не пытаясь искать ребят или кого-то еще. Мой мозг был просто насквозь пропитан диким ужасом, внушенным либо галлюцинацией, либо этим существом.
Я смутно помнила, как оказалась дома и что отвечала на вопросы родителей о том, почему я такая бледная и несобранная. Мне не хотелось им говорить об увиденном, потому как они сразу бы меня потащили в церковь или еще хуже, к какой-нибудь бабке.
Мне казалось тогда, что все это пройдет, потому как этот силуэт и испуг породил мой воспаленный и перегретый на жаре мозг, вот только беда в том, что в ночь того дня мне снились кошмары, снилась бездонная пропасть, силуэт, облаченный в темную, потрепанную мантию. Он тянул ко мне руки, а я не могла кричать, не могла вырваться из этого гипнотического сна.
И такие сны стали повторяться. Не каждый день, и даже не каждый месяц, но они были, как и появилось ощущения, что за мной кто-то наблюдает. Оно не проходило даже в присутствии родителей, и все это достигло того, что я уже боялась просто спать одна.
Когда мы вернулись обратно в город, кошмарные сны не отпустили меня, как и незримый мне наблюдатель. Около полугода прошло с тех пор, когда я все же решила рассказать родителям о случившемся, и они, конечно же, отвели меня в церковь, там мне освятили крестик, и я была вынуждена его носить.

И вроде как все эти сны стали от меня отступать и даже прошли, и мне казалось, что в глубине души я все же верующий человек, потому как самовнушение от крестика так славно работает. Я смирилась со своим подсознанием и на протяжении дальнейших лет пяти не снимала крестик, даже когда ложилась спать, вот только однажды я проснулась и не обнаружила крестика у себя на шее.
Я обыскала всю свою комнату, но его нигде не было. Мне показалось случившееся странным, так как я точно помнила, что ложилась спать с крестиком, но дальнейшие поиски я не продолжила, потому как мое подсознание было запрограммировано на защищенность, и прошло уже много времени с того самого дня.
Я постаралась даже не думать о случившемся и у меня это хорошо получалось. Повседневные дела, прогулки меня отвлекали от таких мыслей, сны кошмарные не посещали, и уже через несколько месяцев из моей головы окончательно все выветрилось, ибо появились цели, стремления, работа и переезд в свою квартиру, так как я уже тогда закончила колледж и могла сама себя содержать.

В новом жилище все было хорошо какое-то время, пока я мельком однажды не ощутила пристальный взгляд мне в спину кого-то. Я обернулась, но никого не увидела, да там и не могло никого быть, ведь я жила одна.
Меня пробрало до мурашек, так как ощущения были до боли знакомы. Я поперхнулась и на всякий случай решила обойти всю свою квартиру, чтобы убедиться, что я одна. Никого не удалось обнаружить, но ощущение не проходило.
Оно начало донимать меня и ночью, я долго не могла уснуть, а когда уснула, то увидела все те же кошмары, все тот же силуэт, который преследовал меня некоторое время в детстве. Проснувшись посреди ночи от ужаса, я осмотрелась и поняла, что рядом никого нет. Оставшееся время до рассвета я решила провести без сна.
И такое повторялось под конец каждого месяца в одни и те же числа, в одной и той же фазе луны. Я стала уже бредить всякими мифами, легендами и диагнозами из психиатрии, потому что мое любопытство и желание все это объяснить было неумолимым.
Но все эти объяснения сошли на нет, когда я вдруг осознала, откуда на меня смотрит незримое мне существо. Это был северо-западный угол моей квартиры. Внутри меня в то мгновение все будто бы оборвалось, ибо к тому моменту я знала и о том, откуда тогда на меня смотрел тот силуэт.

Я подошла к углу свое комнаты и ощутила холод, который нельзя было сравнивать с зимним, так как он показался мне до ужаса неземным, даже не живым, а загробным, мерзким, липким. Я отшатнулась от угла и задрожала.
В тот день я решила поехать к родителям и невзначай завести беседу о том случае, того дня в деревне. И папа мне рассказал, что тот человек, которого давно убили, вроде как сглазил много детей, напускал мор на скот, и вообще считался приспешником дьявола - в общем, ничего нового и путного я не узнала, вот только все же решила остаться у родителей ночевать под предлогом, что соскучилась по ним и старому, былому своему гнездышку.
В ту ночь меня вновь посетили кошмары, но только не похожие на те. Я оказалась в том доме, меня подвели к столу в зале и указали на раскрытую книгу. Я ничего не могла разобрать в ней, потому как почерк был ужасный, угловатый и корявый. Мне ткнули пальцем в чье-то имя, и я, силясь понять буквы, осознала, что это мое имя. После мою руку схватили цепкие лапы, кольнули в палец булавкой и потянули руку к книге, чтобы я оставила там свою кровь, но, с огромными усилиями, я выдернула руку из лап и побежала из дому куда-то во тьму, а затем закричала и в ужасе проснулась.
Мои родители прибежали ко мне в комнату и стали расспрашивать, что случилось, и почему я во сне говорила на странном неизвестном языке. Если на первый вопрос я еще могла дать ответ, то на второй у меня ответа не было.
Родители мне вновь посоветовали сходить в церковь, но я им категорически ответила, что для меня будет помощником психолог, потому как нет никаких темных сил…
И вот сейчас я уже несколько месяцев хожу к психологу, а этот силуэт все так же по ночам, в определенную фазу луны, смотрит на меня из того самого угла, приходит во снах и тянет ко мне руки, заставляя поставить кровавый отпечаток в той самой книге.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:20
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 07:47 by Alex_PikcmanПросмотров: 394Комментарии: 10
+2

Ключевые слова: Дом сон холод авторская история

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Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 08:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (323|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 318
Почему эта история попала в "истории из жизни"
Народ, ну ведь фильтровать надо.
Попади бы история в правильную категорию поставила бы + т.к. понравилась.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#2 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 08:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (117|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 281
Эта история полностью похожа на сон.
От страшных снов бывает долго остаешься под впечатлением. А если ещё накручивать себя, то можно развить в себе манию преследования.
Так что психолог Вам в помощь. Кстати, улучшения от визитов к психологу наблюдаются??
Плюс за историю.
Зарегистрирован: 1.02.2019
#3 написал: Talisha
Сегодня, 08:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1572|0)
Публикаций: 58
Комментариев: 3 778
Нельзя детям рассказывать страшные истории о заброшенных домах и другие страсти. Дети накручивают, усиливают и увидят-таки то, что хотят увидеть. А потом это может вырасти в психический диагноз. Я не сомневаюсь, что есть темные силы, но вот конкретно эта история - результат испуга ребенка от историй родителей и потом он проявился в форме некоей сущности, не имевшей изначально отношения к дому, но притянутой страхом ребенка, а потом решившей довести до безумия. У меня в жизни была похожая история и я теперь чувствую такие вещи.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#4 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 09:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (117|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 281
Цитата: Talisha
Нельзя детям рассказывать страшные истории о заброшенных домах и другие страсти. Дети накручивают, усиливают и увидят-таки то, что хотят увидеть.

Согласна!
Зарегистрирован: 1.02.2019
#5 написал: DRUID
Сегодня, 09:47
+2
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Репутация: (217|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 158
Я не смогла , опять не смогла дочитать , скука.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#6 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 11:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 345
Цитата: DRUID
Я не смогла , опять не смогла дочитать , скука.

Тоже самое. Могу отметить вот что:
1. Первая часть сего произведения посвящена самовосхвалению ГГ: её скептическому настрою и разумности, наблюдательности, упорству и любознательности. Слишком много Я.
2. Кто-то очень любит творчество Говарда Лавкрафта и явно тренировался писать истории в его стиле.
Без оценочки.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#7 написал: Sniff
Сегодня, 12:00
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Комментариев: 1 361
Очень сомневаюсь, что в деревнях убивают *за мор скота и сглаз* Выдумка, без оценки.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:08
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Комментариев: 5 193
Товарищ обычно писал в творческих.
А кто-то ещё вопросы задаёт, отождествляя его с его героиней, вот умора smeh
Конечно, ему лучше. Ведь это не с ним
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#9 написал: Летяга
Сегодня, 12:17
0
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 756
Комментариев: 8 503
Может, раздел таки заменить? Как-то странно воспринимается история от девичьего лица у автора-мужчины)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#10 написал: Estellan
Сегодня, 12:22
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Комментариев: 2 016
Летяга
Исправил.
У Обелиска, помнится, поменял раздел, меня потом чуть живьем не освежевали.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
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