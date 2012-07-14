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Истории из жизни

Крик о помощи

В 90-х годах я была совсем маленькой девочкой, но беспредел и беззаконие, творящиеся в это время в нашем городке, отлично помню. Вот недавно разговорились мы с мамой о том времени. Она вспомнила, как с балкона наблюдала, как один прохожий зарезал другого. И так добрались мы до истории, о которой я вам хочу поведать. Частично и я ее помню.

Одним летним вечером дома были я, мама и бабушка. Дедушка и отец, чтобы хоть как-то заработать, калымили на стройке допоздна. После просмотра "Спокойной ночи, малыши" меня уложили спать - утром родители собирались отвезти меня в поликлинику на осмотр. Так что самый ужас я проспала. Утром я увидела, что мои родители были очень сильно обеспокоены. Оказывается, уложив меня спать, мама с бабушкой сели смотреть телевизор. Часов в 11 вечера они услышали как кто-то барабанит в дверь, а женский голос истошно зовет на помощь и умоляет, чтобы хоть кто-то ей открыл. Ну что могли сделать две женщины в квартире с маленьким ребенком? Дверь они не открыли, но милицию вызвали.

Отец с дедушкой рассказали, что дверь никто не открыл, и милиция не успела, так как, когда они поднимались домой, вся наша лестница была в крови. Дальше они стали думать, как транспортировать меня до поликлиники, чтобы не нанести мне психологическую травму - подъезд по-прежнему был не убран. В итоге папа взял меня на руки, велел закрыть глаза и открыть их тогда, когда он скажет. Естественно, как только мы вышли, я сразу открыла глаза: любопытно же. По прошествии многих лет я понимаю, что там явно кого-то не только зарезали, но и успели распотрошить, так как на полу лестницы валялись в засохшей крови какие-то кровавые сгустки и что-то очень похожее на внутренние органы. Крови было очень много, я столько в жизни не видела. Тогда я не испугалась - моей детской психике казалось, что все это понарошку.

Эту историю я вскоре благополучно забыла, но, оказывается, она имела продолжение. На следующий вечер после убийства мои родители, уложив меня спать, снова сели смотреть телевизор. И, часов в 11, в дверь снова начали ломиться и истошно звать на помощь. Папа и дедушка были дома, поэтому папа подошел посмотреть в глазок, что случилось. На лестнице никого не было... Мама мне сказала, что знает точно - кричала та убитая женщина, так как все было один в один. Так повторялось еще ночи три: в 11 вечера стуки в дверь и крики, звавшие на помощь и просившие открыть дверь. Родители смотрят в глазок - никого нет. Мама начала думать, что они коллективно сходят с ума. Как-то она спросила у соседки, не слышала ли та чего-нибудь по вечерам. Соседка несказанно обрадовалась и сообщила о том, что тоже это слышала, но подумала, что у нее поехала "кукушка".

Вскоре мы переехали, но мама помнит эту историю до сих пор и задается вопросом: "Что это было?"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:06
Сегодня, 12:06 by Фиолетовая ДымкаПросмотров: 764Комментарии: 16
+17

Ключевые слова: Крик девушка убийство авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 12:08
+6
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 315
Комментариев: 2 420
Почему же никто дверь не открыл, понятно, что женщины испугались, но неужели никого из мужиков-соседей дома не было?

Жуткая и на самом деле жизненная история, даже если опустить дальнейшие события.

+++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:46
+5
Группа: Журналисты
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Комментариев: 9 138
Думаю, что если бы тогда открыли, то смертей было бы намного больше. С одной стороны, есть наверное чувство вины, пустили бы, сохранили жизнь женщине, а так убили неизвестную и дело с концом. Страшные времена были, когда запросто людей убивали. Правильно сделали, что уехали с той квартиры, подальше от греха.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 12:59
+4
Онлайн
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Репутация: (2012|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 920
Жуткая и жизненно страшная история, действительно как же так, никто не помог то? может поэтому и повторялось все несколько дней в укор жильцам. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 13:26
+3
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Публикаций: 7
Комментариев: 110
Цитата: Qusto
Почему же никто дверь не открыл, понятно, что женщины испугались, но неужели никого из мужиков-соседей дома не было?

Жуткая и на самом деле жизненная история, даже если опустить дальнейшие события.

+++++

Цитата: Tigger power
Жуткая и жизненно страшная история, действительно как же так, никто не помог то? может поэтому и повторялось все несколько дней в укор жильцам. +

Все тогда боялись за себя и за свою семью. Ведь неизвестно, что сделают с тобой, если откроешь дверь, чтобы помочь - изобьют, убьют,обворуют.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 13:33
+2
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Публикаций: 7
Комментариев: 3 920
Цитата: Фиолетовая Дымка
Все тогда боялись за себя и за свою семью. Ведь неизвестно, что сделают с тобой, если откроешь дверь, чтобы помочь - изобьют, убьют,обворуют.

Да это понятно, но когда оказываешься по другую сторону двери - думаешь по другому. Жаль, что не нашелся сосед с ружьем...

Цитата: Сделано_в_СССР
Думаю, что если бы тогда открыли, то смертей было бы намного больше.

Не обязательно совсем.
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 13:51
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 17
Цитата: Tigger power

Жаль, что не нашелся сосед с ружьем...



Так и его вспороть могли,явно тому или тем,кто женщину преследовал, ничего страшно не было.

Я очень верю в это. В местах таких страшных событий нередко что-то сохраняется,не может покинуть наш мир.

В общем,жутко мне. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 19.06.2018
#7 написал: AlphaOme
Сегодня, 14:36
+4
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 112
Для меня 90-е -это что-то мрачное,безысходное,жуткое,темное : нищета, точнее работа годами без зарплаты, инфляция 200% в год,на улице бесконечные вереницы похоронных кортежей из бумеров,чероки и проч. бандитских машин.Вспоминать даже не хочу. А десять лучших лет из жизни,считай,вычеркнуто. Но по поводу этого рассказа могу сказать,что в нем описывается какое-то совершенно запредельно -нечеловеческое убийство.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:38
+3
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Комментариев: 4 240
Цитата: Polupolyarnaya
его вспороть могли,явно тому или тем,кто женщину преследовал, ничего страшно не было.

Ну или потом отомстить. Явно не маньяк так открыто действовал, а несчастной жертве так отомстили. Нагло и в открытую.
Но тут хоть милицию вызвали. В наше время и этого нет. Была же история о том, как девочка на глазах многоквартирного дома была изнасилована и убита. Никто даже патруль не вызвал. Боятся органов правопорядка больше чем того, что с ними случится, а помочь некому будет. Или же безразличие полное.
Мне в таких случаях вспоминается сон. Ночной магазин, там и столики для посетителей есть. Я стою возле прилавка, за столиком сидит нетрезвый дядька. Вдруг вскакивает, начинает доставать продавщицу и бьёт её ножом. Выбегаю, по автомату звоню 02. Дежурный спокойно так: «Минут через 15 подъедем».
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#9 написал: LululuKa
Сегодня, 14:53
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 5
Цитата: Фиолетовая Дымка
Все тогда боялись за себя и за свою семью. Ведь неизвестно, что сделают с тобой, если откроешь дверь, чтобы помочь - изобьют, убьют,обворуют.


ТОГДА??? А теперь, выходит, все поменялось в лучшую сторону? Нутро человеческое неизменно...
Зарегистрирован: 4.11.2018
#10 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 15:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 110
Цитата: LululuKa
Цитата: Фиолетовая Дымка
Все тогда боялись за себя и за свою семью. Ведь неизвестно, что сделают с тобой, если откроешь дверь, чтобы помочь - изобьют, убьют,обворуют.


ТОГДА??? А теперь, выходит, все поменялось в лучшую сторону? Нутро человеческое неизменно...

Сейчас живется не так страшно, как тогда. Выходишь из дома и не знаешь, что с тобой случится.Я с вами не спорю, что если опять повторятся 90-е, то все будет также - инстинкт самосохранения никто не отменял.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 15:09
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Комментариев: 3 920
Цитата: Polupolyarnaya
Так и его вспороть могли,

Вот пока так будем думать, эти твари будут
Цитата: Polupolyarnaya
ничего страшно не было.
так рассуждать.
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#12 написал: marzzz
Сегодня, 16:12
+1
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Репутация: (442|0)
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Комментариев: 6 009
А я - отчаянный осел! Открываю всем с разбега. Как в старенькой песене Земфиры:
"Кто-то спутал...И поджег меня - аривидерчи,
Не учили в глазок посмотреть..."
Да, мама не научила.
На самом деле много чего происходит за закрытыми дверьми и зашторенными окнами. Там, на улице и лестничной площадке. И гражданский долг - оперативно вызвать милицию, а не устраивать разборки. scream
Как же досталось бедолаге, если "она" потом ещё несколько дней просила помощи!
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#13 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 17:09
0
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Репутация: (36|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 705
Да, 9я.0-е страшное было время.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#14 написал: Летяга
Сегодня, 17:13
+1
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 661
Комментариев: 8 008
Цитата: Фиолетовая Дымка
если опять повторятся 90-е, то все будет также

Будет гораздо, просто несопоставимо хуже, жутче и страшнее. И всем будет пофиг в гораздо большей степени.
История жуткая именно своей немистической частью.
+++

Цитата: marzzz
А я - отчаянный осел! Открываю всем с разбега. Как в старенькой песене Земфиры:

Угу. То же самое. И вообще продолжаю жить по Окуджаве:
Не запирайте вашу дверь,
Пусть будет дверь открыта.

Если сын не проконтролирует, так и будет))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#15 написал: conjure one
Сегодня, 17:36
+2
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 343
Цитата: AlphaOme
Но по поводу этого рассказа могу сказать,что в нем описывается какое-то совершенно запредельно -нечеловеческое убийство.


Вот такая же и у меня мысль, что убийство нечеловеческое. Больше похоже на ритуальное или мистическое. Кто знает, кто там на самом деле гнался за женщиной, в какую историю она влипла. Может быть, убийца не от мира сего. Или же всё-таки его (их) нашли?

Да, 90-е - время очень трудное. Все боялись всего. Потом привыкли и стали попросту безразличными. Именно оттуда произрастает сегодняшнее равнодушие. И от этого тоже становится страшно.

История жуткая. Автору +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#16 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 17:51
+1
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 110
Цитата: conjure one
Потом привыкли и стали попросту безразличными. Именно оттуда произрастает сегодняшнее равнодушие. И от этого тоже становится страшно.


Вот полностью с вами согласна. После СССР люди доверчивые были: и помогали и двери все открывали. Мою маму одна цыганка чуть денег на рынке не лишила, так как она остановилась ей помочь. Но 90-е в массе своей быстро "научили" никому не доверять и быть самому за себя.
Зарегистрирован: 16.11.2018
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