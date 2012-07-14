Крик о помощи

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:06

Фиолетовая Дымка Просмотров: 764 Комментарии: 16 +17 Сегодня, 12:06 by

В 90-х годах я была совсем маленькой девочкой, но беспредел и беззаконие, творящиеся в это время в нашем городке, отлично помню. Вот недавно разговорились мы с мамой о том времени. Она вспомнила, как с балкона наблюдала, как один прохожий зарезал другого. И так добрались мы до истории, о которой я вам хочу поведать. Частично и я ее помню.Одним летним вечером дома были я, мама и бабушка. Дедушка и отец, чтобы хоть как-то заработать, калымили на стройке допоздна. После просмотра "Спокойной ночи, малыши" меня уложили спать - утром родители собирались отвезти меня в поликлинику на осмотр. Так что самый ужас я проспала. Утром я увидела, что мои родители были очень сильно обеспокоены. Оказывается, уложив меня спать, мама с бабушкой сели смотреть телевизор. Часов в 11 вечера они услышали как кто-то барабанит в дверь, а женский голос истошно зовет на помощь и умоляет, чтобы хоть кто-то ей открыл. Ну что могли сделать две женщины в квартире с маленьким ребенком? Дверь они не открыли, но милицию вызвали.Отец с дедушкой рассказали, что дверь никто не открыл, и милиция не успела, так как, когда они поднимались домой, вся наша лестница была в крови. Дальше они стали думать, как транспортировать меня до поликлиники, чтобы не нанести мне психологическую травму - подъезд по-прежнему был не убран. В итоге папа взял меня на руки, велел закрыть глаза и открыть их тогда, когда он скажет. Естественно, как только мы вышли, я сразу открыла глаза: любопытно же. По прошествии многих лет я понимаю, что там явно кого-то не только зарезали, но и успели распотрошить, так как на полу лестницы валялись в засохшей крови какие-то кровавые сгустки и что-то очень похожее на внутренние органы. Крови было очень много, я столько в жизни не видела. Тогда я не испугалась - моей детской психике казалось, что все это понарошку.Эту историю я вскоре благополучно забыла, но, оказывается, она имела продолжение. На следующий вечер после убийства мои родители, уложив меня спать, снова сели смотреть телевизор. И, часов в 11, в дверь снова начали ломиться и истошно звать на помощь. Папа и дедушка были дома, поэтому папа подошел посмотреть в глазок, что случилось. На лестнице никого не было... Мама мне сказала, что знает точно - кричала та убитая женщина, так как все было один в один. Так повторялось еще ночи три: в 11 вечера стуки в дверь и крики, звавшие на помощь и просившие открыть дверь. Родители смотрят в глазок - никого нет. Мама начала думать, что они коллективно сходят с ума. Как-то она спросила у соседки, не слышала ли та чего-нибудь по вечерам. Соседка несказанно обрадовалась и сообщила о том, что тоже это слышала, но подумала, что у нее поехала "кукушка".Вскоре мы переехали, но мама помнит эту историю до сих пор и задается вопросом: "Что это было?"

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