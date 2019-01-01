Дом 5 к. 8

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Phantom666 Просмотров: 0 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:50 by

В нашем городе много лет назад об этом месте ходила недобрая слава. Возле этой пятиэтажки каждую ночь происходили странные явления. Причём не в самом доме, а на улице и во дворе. Сам дом был не очень примечательный - серая коробка с 6-ю подъездами, находилась чуть дальше от центра города. Днём на неё никто особо внимания не обращал, но по ночам все обходили это место на целый квартал дальше, только чтобы не оказаться там. Сами жители того дома привыкли к чертовщине являющейся сюда по ночам, а вот остальные чуть ли не крестились, когда видели этот дом.Сейчас этого дома нет - в 2011-м его снесли, а на его месте построили муравейник (ну, многоэтажку), и говорят, что после этого всё аномальное там прекратилось. Мне, к сожалению, никто в подробностях не рассказал об аномалиях, говорили только, что там "много чего происходило". Лишь один случай втоптался в мою голову на всю жизнь. О нём я сегодня и расскажу.Тогда мне было 10. Мы с матерью жили на той же улице, где стоял дом, и были наслышаны о здешних странностях по ночам. Поэтому так же его обходили, до одного момента. У мамы был какой-то ритуал - почти каждый вечер ездить за продуктами, а на следующее утро готовить из всего купленного завтрак, обед, ужин. И вот, однажды весной мы пошли в магазин довольно поздно - мать задержалась на работе, поэтому оттуда мы вышли чуть ли не в 11 ночи. Мы оба устали, а до дома осталось ещё 2 квартала. Проходя по знакомому пути, мы решили сократить путь. Однако от усталости не обратили внимания, что прошли по тому кварталу, в котором находился дом 5 к. 8 (к - это корпус). Над тем двором было 2 лампы - один над двором, другой около дома. Узнав обстановку, мы остановились в растерянности. Уже решили развернуться и быстро уйти, как вдруг заметили кого-то возле подъезда того дома. Это была женщина в белом халате... Расстояние до неё было примерно 14 метров, так что мы не могли её узнать по лицу. Всё что мы видели - её в халате под лампой. Тогда мы успокоились, подумав, что это кто-то из квартиры вышел, но спокойствие длилось недолго. Женщина сначала стояла и не двигалась, а потом стала быстро вертеть головой из стороны в сторону. Знаете игрушек болванчиков, у которых голова трясётся, когда их двигают? Вот примерно это мы видели перед собой. Мы вместе стали отходить назад, мать спрятала меня за собой. За спиной матери я не видел того, что "прикидывалось" женщиной, зато услышал нарастающий рёв вдалеке. Всё случилось очень быстро. Я успел заметить, как лампа погасла, и стали слышны звуки топота чего-то большого. Мать с криком взяла меня за руку, и мы побежали со всех ног назад. Как тогда продукты из сумок не повылетали, сам не понимаю. Топот за спиной становился всё отчётливей. В один момент я даже успел развернуться и мельком увидеть то, что гналось за нами. При свете второй лампы, что была во дворе, я заметил нечто совершенно неописуемое - чёрная масса с белой головой и щупальцами вместо конечностей. Лица я не очень помню, поскольку мы бежали, и рассмотреть было сложно, но различался огромный, чёрный рот, почти на всю голову, с жёлтыми зубами-иглами. По форме оно было четвероногое. Размер я не помню, но, по-моему, оно было не меньше 6-и метров в диаметре. Белая голова, чёрное тело, щупальца... Вы подумали, что это был Слендер? Нет, это было нечто совсем другим...После того, как существо достигло света второго фонаря, свет и в нем погас, так-то кроме его топота не было видно других признаков его присутствия. Погоня длилась примерно 7 секунд, и каждую из них я запомнил очень хорошо. Выбежав в другой квартал, мы решили посмотреть назад, но существа там больше не было, а фонари через пару секунд снова включились. Отдышавшись, мы поспешили домой. Больше мы вместе с мамой старались даже не смотреть на тот дом.Через пару лет я как-то спросил у матери, что она видела перед тем, как мы сбежали оттуда. Но та сказала, что лучше эту тему больше не стоит затрагивать, и ничего мне не ответила. Закончив институт я узнал, что на месте того дома построили многоэтажку, и все странности прекратились. Тогда я вспомнил ту ночь и решил поискать информацию по прошлому этого дома. Единственное, что я узнал чуть ли не на двухсотой странице гугла - ещё до моего рождения на месте того дома была поляна, на котором фашисты нашли странный предмет в виде ржавого восьмиугольника диаметром больше 3-х метров. Всю информацию о нём засекретили и отправили в Берлин для изучения. По ночам там происходили всякие аномалии, и немцы решили, что они происходили из-за находки. Всё решив, они закопали его на той же поляне, после чего все об этой истории забыли. Во времена распада СССР на поляне стали возводить дома, после чего появились первые сообщения о странностях в том месте. Но дальше история умалчивает, а потому я больше ничего нового не выяснил.Самое странное то, что после постройки многоэтажки аномалии прекратились. Сам я не знаю, почему так получилось. Может, во время строительных работ там откопали этот восьмиугольник, а потом, решив, что это какой-то металлолом, просто выкинули его? Если это так, то больше жителям того квартала больше нечего бояться. Но, после произошедшего там со мной в детстве, я до сих пор сторонюсь этого места даже после того, как построили новый дом. Надеюсь, что этого больше не повторится...

Ключевые слова: Дом нечто фонарь авторская история

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