Ходячие тени на месте бывшей психушки

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:08

Причина: Изменён раздел.

BashOrgRu Просмотров: 36 Комментарии: 1 0 Сегодня, 15:08 by

В области Чикаго есть очень старый (по американским меркам) пригород, где наблюдаются паранормальные явления. Он и сейчас малонаселённый и выглядит как деревня (но со всеми удобствами), несмотря на то, что за километр от него проходят широкие современные дороги с самыми банальными магазинами, торговыми центрами и стоянками. Дороги оснащены фонарями, светофорами и переходами. Автобусы там, правда, не ходят.В 19-ом веке в этом пригороде построили психушку. Туда отвозили психически больных на лечение. По невежесву в те времена над ними просто-напросто издевались. Привязывали к койкам, делали болезненые уколы, давали опасные лекарства и т.п. Долго простоявши, да и с низким финансированием, здание износилось. Примерно в 1950-ые годы эту психушку закрыли и снесли. Но фундамент от здания не вырыли; он до сих пор находится под землёй. На том месте долгое время находились только ферма и поле; современная застройка началась лишь недавно. Дорога, на которой стояла психушка, выглядит жутко и неуютно: узкая, с высокими дебристыми деревьями и без фонарей и тротуаров. Днём ещё более-менее терпимо, а ночью глушь, тьма и пустота.Местные и проезжие говорят, что по ночам видели на том месте тени. Эти тени гуляют по полю и даже взаимодействуют с друг другом. Живых людей они игнорируют и к проезжающим машинам не подходят. Если эти тени духи замученных психбольных, то их поведение неудивительно. Ведь именно живые люди над ними когда-то издевались, а машин тогда было мало.

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