Кукла. Часть 2

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:42

Mrs.Owl Просмотров: 48 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 15:42 by

- Мама! Вы не можете уехать! Мы же маленькие, - Лиза бегала вокруг мамы, которая пыталась надеть куртку.- Лиза! Живо угомонилась. Вы у нас девочки самостоятельные, мы вас уже оставляли на ночь одних. Кушать есть, я Кате всё показала, - мама застегнула куртку, а Лизка опустила голову, смирившись с вынужденным выездом родителей.- Хорошо...- Солнышко, - мама присела и поцеловала её в щечку, - мы с папой очень будем скучать по вам. Веди себя хорошо, ладно?- Хорошо, - сестренка поцеловала маму в щечку и крепко обняла.Папа даже заканючил, что они словно на всю жизни прощаются.Я закрыла дверь и пошла разогревать нам ужин. Сестра смотрела мультики по "СТС", а я всё думала, что же делать. Когда родители дома, вроде чувствуешь безопасность. А сегодня мы одни... Одни против той, что прячется для ночных выходок.Весь вечер мы провели в гостиной: смотрели телевизор, играли в настольные игры и просто смеялись. Время прошло быстро, и уже нужно было готовиться ко сну. Тут-то мы и вспомнили, почему так расстроились отъезду родителей.Поговорив с мамой по телефону, мы легли спать. Разбудил меня крик сестры. Открыв глаза, я слышала, как из туалета сестра кричит:- Катя! Это ты?! Не смешно, мне же страшно!Чуть позже я сообразила, что её так пугает... В дверь туалета кто-то долбился, да еще с такой силой, что, наверное, соседи соседних домов могли услышать. Джек лаял и скрёб по двери нашей комнаты, пытаясь открыть её и помочь Лизе.Я распахнула дверь... Кукла била своими кулаками дверь, за которой кричала и плакала от страха Лиза. Что есть сил, я пнула это уродливую игрушку, я думала, что ногу сломала - настолько она была тяжёлой. Джек побежал за куклой, начал лаять, рычать и кусать её.- Лиза, открой! Это я, Катя!- Катя! - она открыла, вся заплаканная и напуганная.Тут мы услышали этот звук... Никогда его не забуду. Звук ломающихся костей... Брр. Этот звук был пару секунд, а потом на всю квартиру раздался вой Джека, полный боли.Я же совсем забыла, что Джек напал на эту куклу, а силища у неё не меньше силы взрослого человека, даже больше. Прибежав на кухню, мы нашли только нашего Джека, куклы уже не было.Мы взяли по ножу и пошли на поиски той, которой явно не место в нашей квартире. Да и вообще, в мире. Постанывая, собака шла за нами, не желая оставлять нас одних. Убедив сестру, что она должна посидеть в гостиной с нашим псом, я отправилась искать эту гадюку.Было очень странно ощущать в себе палитру чувств, состоящую из дикого страха и сильной злости. Тебя одновременно душит страх, он не очень тонко намекает: "Беги!", ну а чувство гнева толкает вперед, за справедливостью. Меня словно каждый раз било током, когда я резко отдергивала штору или открывала дверцу шкафа. Я готова была ко всему. Ну, почти ко всему.Со стороны гостиной до меня донесся тяжелый грохот и крик. Крик сестры! Получив очередную порцию тока, я побежала к Лизе. Но я чуть не наступила на нее... Ее волоком тащили в сторону кухни! Кто? Кукла! Схватив сестру за лодыжку, эта тварь неслась в кухню. Дверь резко захлопнулась перед моим носом.Дергая дверную ручку, я пыталась открыть дверь, но мои ладони настолько вспотели, что проклятая ручку никак мне не поддавалась. Но попытки не были тщетны, спустя несколько секунд я все же открыла дверь. Лиза сидела на полу и плакала.- Боже! Ты как, в порядке?! - я бросилась к сестре и обняла ее, одновременно осматривая Лизу, нет ли повреждений.- Катя... Я больше не могу так... Я больше не могу, - она уткнулась мне в плечо, крепко обняв.Родителям мы так и не смогли объяснить, как собака сломала правую переднюю лапу. Но мы знали, что он жертвовал собой, защищая нас. Нам было страшно, что маленькие девочки могут сделать против... Против этого существа. Теперь мы спали вместе у меня на койке. Только меня пугало одно но... Сестра начала лунатить, хотя раньше за ней подобное никогда не замечалось. И эта ночь не стала исключением.Она опять слезла с койки, глаза её были закрыты, она села на пол и заплакала, пока я пыталась привести её в чувства, я увидела куклу и замерла. Она стояла в метре от нас. Я смотрела на неё, а она медленно подняла правую ручку, по моей спине пробежали мурашки. Ладони, которые крепко сжимали плечи сестры, сжались еще сильнее. Эта уродина указательным пальцем показала в сторону моей сестры. Я медленно провела взглядом по невидимой линии от куклы до сестры. Я даже не слышала, когда она перестала плакать. Её глаза были открыты и эта улыбка... точь-в-точь как у куклы. Она набросила на меня, кусала до крови, царапала... Мне было нелегко оттолкнуть её от себя, всё же я смогла это сделать, но я не рассчитала, и она сильно ударилась о пол.Почему родители не услышали нас? Ни плач сестры, ни того, с какой силы был звук, когда она упала? Но тогда я об этом даже и не думала...Продолжение следует...

Ключевые слова: Сестры кукла злой дух одержимость авторская история

Другие, подобные истории: