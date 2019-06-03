Кукла. Часть 1

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:42

Mrs.Owl Просмотров: 59 Комментарии: 4 +3 Вчера, 18:42 by

Зовут меня Катя, мою младшую сестру - Лиза. Разница у нас в три года. Я помню тот день, словно это было вчера. Лизка тогда была во втором классе и принесла домой куклу, говоря, что нашла её рядом с нашим домом.Видели бы вы эту противную игрушку - вылитая невеста Чаки. Шрамы на лице, ножках и ручках, грязное платье и противная улыбка. Не знала, что такая игрушка может понравиться моей сестре. Лиза даже выделила ей отдельную полочку. Несмотря на то, что она более или менее привела куклу в порядок, у меня все равно мурашки бегали от этого монстрика в платье.С тех пор в квартире стало что-то происходить... Вещи часто обнаруживались не на своих местах: просто я перед школой одежду клала на стул, а рядом портфель, ну а утром не могла найти то джинсы, то футболку, то сам портфель. Первым делом я решила, что это моя сестра. Но девочка она у меня честная, если бы и пошутила так, то созналась бы, ведь врать тут нет смысла. Но на все мои вопросы она отвечала, что ничего не прятала.Но такие странные вещи происходили и у родителей, и, конечно, они ругали нас, а нам только и оставалось, что выслушивать их недовольства.У моей сестры начали появляться какие-то синяки. Да, не скрою, мы могли немного потолкаться, когда не хватало слов и терпения. Но эти синяки... Точно не моих рук дело, они находились в разных местах: шея, ладонь, живот. Родитель даже допрос устроили, решив, что ее в школе обижают, а она скрывает это. Лиза много раз говорила мне,что и сама не помнит, где так могла удариться.Джек, наша собака, вообще стала шарахаться по всем углам, лишь вечером, сидя рядом с нами, она спокойно спала, словно ей никак не давали выспаться. Обычно она спала в нашей комнате, а теперь же то в ванной, то на кухне...Однажды ночью мне не спалось, и я просто лежала на боку с открытыми глазами, я уже хотела вновь закрыть глаза, чтобы в очередной попытке постараться уснуть, как вдруг я услышала шорох. Но от того, что я увидела, мне захотелось кричать!У меня волосы дыбом встали. Кукла! Кукла шла вдоль комнаты к кровати моей сестры, которая находилась напротив. Она вскарабкалась к ней на койку, я зажала рот рукой. Я боялась даже дышать, вдруг она услышит. От дикого страха я слышала дикое биение сердца. Тогда мне казалось, что его услышит и эта тварь.Тем временем кукла, встав на живот сестры, смотрела на неё долго и пристально, как вдруг её голова резко повернулась на меня, я закрыла глаза, всем своим нутром я ощущала её мерзкий взгляд на себе. Не знаю как, но я уснула.Утром я сразу попросила сестру показать живот... Там был синяк. Я, попятившись назад, села на койку.- Лиза, у тебя сколько уроков сегодня?- Пять, а что?- Я сегодня после пятого уйду, мне нужно будет тебе рассказать кое-что.Она, словно поняв, о чем будет идти речь, подошла и шепотом на ушко сказала: "Только не при кукле, она всё слышит", - и Лиза вышла из комнаты.Сказать, что я была крайне удивлена, - ничего не сказать. Неужели она в курсе этого ужаса? И почему молчала?Я еле вытерпела конец пятого урока и через десять минут была уже дома. Мы с сестрой уселись на диван в гостиной.- Лиза, ты знала, что кукла оживает ночью?- Да... - она опустила голову. - Знала.- Ты мне почему не рассказала? Я думала, умру от страха, она на тебе стояла!- А ты бы мне поверила? - заплакала она. - Ты бы сказала, чтобы я не выдумывала и не смотрела ужастиков.- Дуреха, - обняла я её, - не плачь, теперь-то я знаю, я сама видела.- Знаешь, как мне страшно? Я же каждую ночь чувствую, как она ходит по мне...- Так почему не выкинула её?- Мне страшно на неё даже посмотреть...- Пошли её выкинем, ты даже сможешь её ударить! Пойдем? Отомстим ей! - я хоть как-то старалась, чтобы она не чувствовала себя беззащитной. Уверяя, что мы отомстим той, что наносила ей синяки.Но не тут-то было, как бы мы тщательно ни искали, куклы нигде не было, тут меня охватил страх. Значит, она прячется! Умная тварь. Знала, что мы решим её выкинуть.Я думала, что ночью встану и легко навешаю ей пару ласковых подзатыльников. Но как только мы с сестрой увидели её... мы не смогли и пискнуть. Как комочки, съежились от страха. В горле так пересохло, что чувствовалась боль даже при дыхании. Нам не хотелось видеть то, что видели. Знать то, что знаем...Кукла при лунном свете казалась еще страшнее. Она взяла мой портфель и потащила под кровать сестры, потом вышла из комнаты, видимо, направилась к родителям.И я была права, через пару минут она тащила мамино платье, но уже затащила его под мою койку и снова вышла. Тут мы услышали, как заскулил Джек, видимо, кукла ходила по кухне, он забежал к нам в комнату и забился мне в ноги. Больше ничего не происходило. Снова с тяжелым трудом я уснула.- Катька, я не смогла, - говорила моя сестра, доставая мой портфель, - не смогла даже пошевелиться.- Да я сама не лучше, ты Джека слышала?- Ага, у меня аж мурашки пошли, я боялась, вдруг она его убьет.- Сегодня будем её искать?- Да! Я убью её! Разорву и выкину.- Хах, да с тобой опасно связываться, - посмеявшись, мы собрались и ушли в школу.Днем мы опять её не нашли... Но ночью...Продолжение следует...

Ключевые слова: Кукла зло сестры боль страх авторская история

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