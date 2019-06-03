Кукла. Часть 1

Кукла. Часть 1Зовут меня Катя, мою младшую сестру - Лиза. Разница у нас в три года. Я помню тот день, словно это было вчера. Лизка тогда была во втором классе и принесла домой куклу, говоря, что нашла её рядом с нашим домом.
Видели бы вы эту противную игрушку - вылитая невеста Чаки. Шрамы на лице, ножках и ручках, грязное платье и противная улыбка. Не знала, что такая игрушка может понравиться моей сестре. Лиза даже выделила ей отдельную полочку. Несмотря на то, что она более или менее привела куклу в порядок, у меня все равно мурашки бегали от этого монстрика в платье.
С тех пор в квартире стало что-то происходить... Вещи часто обнаруживались не на своих местах: просто я перед школой одежду клала на стул, а рядом портфель, ну а утром не могла найти то джинсы, то футболку, то сам портфель. Первым делом я решила, что это моя сестра. Но девочка она у меня честная, если бы и пошутила так, то созналась бы, ведь врать тут нет смысла. Но на все мои вопросы она отвечала, что ничего не прятала.
Но такие странные вещи происходили и у родителей, и, конечно, они ругали нас, а нам только и оставалось, что выслушивать их недовольства.
У моей сестры начали появляться какие-то синяки. Да, не скрою, мы могли немного потолкаться, когда не хватало слов и терпения. Но эти синяки... Точно не моих рук дело, они находились в разных местах: шея, ладонь, живот. Родитель даже допрос устроили, решив, что ее в школе обижают, а она скрывает это. Лиза много раз говорила мне,что и сама не помнит, где так могла удариться.
Джек, наша собака, вообще стала шарахаться по всем углам, лишь вечером, сидя рядом с нами, она спокойно спала, словно ей никак не давали выспаться. Обычно она спала в нашей комнате, а теперь же то в ванной, то на кухне...
Однажды ночью мне не спалось, и я просто лежала на боку с открытыми глазами, я уже хотела вновь закрыть глаза, чтобы в очередной попытке постараться уснуть, как вдруг я услышала шорох. Но от того, что я увидела, мне захотелось кричать!
У меня волосы дыбом встали. Кукла! Кукла шла вдоль комнаты к кровати моей сестры, которая находилась напротив. Она вскарабкалась к ней на койку, я зажала рот рукой. Я боялась даже дышать, вдруг она услышит. От дикого страха я слышала дикое биение сердца. Тогда мне казалось, что его услышит и эта тварь.
Тем временем кукла, встав на живот сестры, смотрела на неё долго и пристально, как вдруг её голова резко повернулась на меня, я закрыла глаза, всем своим нутром я ощущала её мерзкий взгляд на себе. Не знаю как, но я уснула.
Утром я сразу попросила сестру показать живот... Там был синяк. Я, попятившись назад, села на койку.
- Лиза, у тебя сколько уроков сегодня?
- Пять, а что?
- Я сегодня после пятого уйду, мне нужно будет тебе рассказать кое-что.
Она, словно поняв, о чем будет идти речь, подошла и шепотом на ушко сказала: "Только не при кукле, она всё слышит", - и Лиза вышла из комнаты.
Сказать, что я была крайне удивлена, - ничего не сказать. Неужели она в курсе этого ужаса? И почему молчала?
Я еле вытерпела конец пятого урока и через десять минут была уже дома. Мы с сестрой уселись на диван в гостиной.
- Лиза, ты знала, что кукла оживает ночью?
- Да... - она опустила голову. - Знала.
- Ты мне почему не рассказала? Я думала, умру от страха, она на тебе стояла!
- А ты бы мне поверила? - заплакала она. - Ты бы сказала, чтобы я не выдумывала и не смотрела ужастиков.
- Дуреха, - обняла я её, - не плачь, теперь-то я знаю, я сама видела.
- Знаешь, как мне страшно? Я же каждую ночь чувствую, как она ходит по мне...
- Так почему не выкинула её?
- Мне страшно на неё даже посмотреть...
- Пошли её выкинем, ты даже сможешь её ударить! Пойдем? Отомстим ей! - я хоть как-то старалась, чтобы она не чувствовала себя беззащитной. Уверяя, что мы отомстим той, что наносила ей синяки.
Но не тут-то было, как бы мы тщательно ни искали, куклы нигде не было, тут меня охватил страх. Значит, она прячется! Умная тварь. Знала, что мы решим её выкинуть.
Я думала, что ночью встану и легко навешаю ей пару ласковых подзатыльников. Но как только мы с сестрой увидели её... мы не смогли и пискнуть. Как комочки, съежились от страха. В горле так пересохло, что чувствовалась боль даже при дыхании. Нам не хотелось видеть то, что видели. Знать то, что знаем...
Кукла при лунном свете казалась еще страшнее. Она взяла мой портфель и потащила под кровать сестры, потом вышла из комнаты, видимо, направилась к родителям.
И я была права, через пару минут она тащила мамино платье, но уже затащила его под мою койку и снова вышла. Тут мы услышали, как заскулил Джек, видимо, кукла ходила по кухне, он забежал к нам в комнату и забился мне в ноги. Больше ничего не происходило. Снова с тяжелым трудом я уснула.
- Катька, я не смогла, - говорила моя сестра, доставая мой портфель, - не смогла даже пошевелиться.
- Да я сама не лучше, ты Джека слышала?
- Ага, у меня аж мурашки пошли, я боялась, вдруг она его убьет.
- Сегодня будем её искать?
- Да! Я убью её! Разорву и выкину.
- Хах, да с тобой опасно связываться, - посмеявшись, мы собрались и ушли в школу.
Днем мы опять её не нашли... Но ночью...
Продолжение следует...
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:42
Вчера, 18:42 by Mrs.OwlПросмотров: 59Комментарии: 4
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