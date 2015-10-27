Влюбиться может даже домовой - часть 5

Влюбиться может даже домовой - часть 5Несмотря на приглашение поселиться под печкой, Манюня отправилась во времянку. Свой отказ она мотивировала тем, что нужно присмотреть за зеком и защитить его, если что. Домовенок вздохнул и согласился.
- Подружку себе нашел? – тут же прокомментировал веник.
- А тебе-то что за дело?
- Да я рад за тебя. Мог бы и спасибо сказать, что я помалкивал, пока она тут гостила.
- Спасибо.
- Да ладно, - засмущался веник, - мы ведь друзья.
- Друзья, - согласился Филька и задумался.
- Что приуныл? Ты ей не понравился?
- Да вроде понравился.
- А чего скис?
- Да думаю, как тетку с зеком подружить.
- А зачем тебе это надо?
- Хочу, чтобы в доме мир был.
- Понятно. Только не подружишь ты их, ненавидит тетка хозяйского жильца.
- Про хозяев ты тоже самое говорил, но они пить бросили и в доме полная чаша.
- Там я был не прав, а здесь - другое дело. Спорим, что ничего не получится.
- Ты уже раз проспорил, и я тебя только из жалости овиннику для чистки хлева не отдал.
- Не из жалости, а по дружбе.
С улицы послышался вопль ужаса, и хозяева выскочили во двор. Домовой последовал за ними.
Посреди двора трясся от холода мокрый зек.
- Костя, что случилось? – спросил хозяин.
- Я с ума схожу, вещи летают, - пробормотал зек, - и ведро с водой на меня опрокинулось.
Вся семья, включая вредную тетку, прошествовала во времянку, но вскоре вернулась.
- Вызывай психушку, - язвительно сказала тетка хозяину, - твой друг допился до белочки.
- Совсем нет, - возразил хозяин, - просто домовой до него добрался. Он у нас трезвенник и не любит, когда пьют.
Филька украдкой заглянул в помещение и увидел довольную Манюню. Молодец, девочка! Решительно взялась за дело!
Хозяин завел друга в теплый домик, а домовенок вернулся под печку.
- Что там стряслось? – заинтересовался веник.
- Ничего необычного. Манюня начала перевоспитание жильца.
- Думаешь, у нее получится?
- Уверен. Теперь еще надо думать, как их с теткой подружить.
- Думай.
Филька немного почесался, потом прошел на кухню и стащил пирожок. Пироги пекла днем тетка, вернувшись с рынка, и они получились на удивление пышными. Слопав выпечку, домовой решительно взял тарелку с пирожками, накрыл салфеткой и вышел во двор.
Подойдя к времянке, он тихо позвал домовушку.
- Чего тебе? – выглянула на зов Манюня.
- Как он?
- Спать лег.
- Трезвый?
- Да.
- Поставь ему тарелку с пирогами на стол. Это тетка пекла.
- А откуда он узнает, что тетка.
- Придумаем что-нибудь. Пусть он проснется утром и поест вкусненького.
Но придумывать ничего не пришлось. Утром зек, отправляясь на работу, столкнулся во дворе с хозяином и поблагодарил за угощенье.
- Какое угощение? – удивился тот.
- Пироги с яблоком. Я с детства их обожаю, – грустно улыбнулся зек. – Мама моя такие часто пекла.
- Так это Наташка, наверное, тебе пироги приперла. Я еще утром удивился, куда делась целая тарелка пирожков.
- Она же меня ненавидит. Она хотела во времянке жить, а тут я поселился.
- Видимо, пожалела тебя, после вчерашнего урока домового. Пошли, а то опоздаем на работу.
- Пошли.
Мужчины вышли за калитку, продолжая беседовать.
Потом на работу ушла хозяйка, а дети убежали в школу. Осталась только тетка, которая собирала яйца и творог для похода на рынок. Домовенок крутился вокруг, пытаясь улучить нужный момент. Наконец это удалось, и в теткином кармане оказалась магазинная открытка с цветами и стандартными стихами про женщин. Манюня предлагала еще что-нибудь написать от лица зека, но оба писали корявыми буквами и поэтому от затеи быстро отказались.
План был хорош, но сработал не до конца. Конечно, тетка теперь изредка просила зека о помощи, и тот не отказывал, да и выживать его перестала из домика, но на этом дело и закончилось. Нужно было еще что-то, но друзья, как ни старались, ничего не могли придумать. Манюня даже похудела, пытаясь найти способ их подружить поближе.
- Надо, чтобы что-нибудь случилось, - вздохнула она на очередном совете невидимых хозяев подворья.
- А что нужно? – поинтересовался практичный овинник. – Мы ведь и подстроить события можем.
- Нужно чтобы он ее спас. Ну, например, вынес из огня или из воды вытащил, – смущенно пояснила домовушка.
- Огонь исключается, - возразил домовенок, - я не дам палить дом.
- Да и другие постройки палить глупо, - заметил овинник.
- А как мы столкнем тетку в воду? – практично поинтересовался банник.
- Не знаю, - вздохнула Манюня, - можно и другое что-нибудь придумать, но чтобы обязательно он ее спас.
- А если наоборот? – заинтересовался банник, – Может, лучше пусть тетка его спасает?
- В сказках такого не положено, - возразила Манюня, - думайте, мальчики.
И мальчики думали усердно, но безрезультатно. Ситуация осталась без изменений и Филька нервничал, ведь Манюня отказывалась переезжать к нему под печку.
- Ты чо, влюбился? – заинтересовался веник во время очередной Филькиной депрессии.
- Не твое дело, - огрызнулся домовенок.
- Зря ты так. Я ведь твой друг.
- Тогда и оставь меня в покое.
- А Оксана как?
- А причем здесь Оксана?
- Ведь ты же любишь хозяйскую дочку…
- Люблю, - согласился домовой и тут же надолго задумался.
- Что сник?
- Ничего, - вздохнул домовенок, - я люблю Оксану и буду любить, как…. как… как….
- Как? – ехидно осведомился веник.
- Как друга, - неожиданно выпалил Филька, - она очень хорошая и всегда заботилась о своих сестренке и братике, когда ее родители пили. Она заслуживает счастья.
- Она и получила счастье, когда вышла замуж за любимого человека.
- И я заслуживаю счастья, - разозлился домовой, - и попробуй хоть что-то сказать, когда я Манюне предложение сделаю, и она станет моей домовушкой.
- Ты не решишься на это, потому что не уверен в ее чувствах.
- Уверен.
- Спорим?
- Отвали. Что ты мне можешь предложить, если я проиграю?
Веник заткнулся и некоторое время обиженно молчал, а потом заметил:
- И все же я не верю, что ты ей предложение сделаешь.
- Ну и не верь, - обиделся Филька.
Помощь пришла. Откуда домашняя нечисть не ждала: зек сильно простудился, работая на лесопилке и слег дома с простудой. Хозяева снабжали его продуктами и лекарствами, но им было некогда, ведь нужно было бежать на работу. Пару раз хозяин просил отнести
тетку еду и лекарства, а потом вдруг она не вернулась ночевать. Обеспокоенные хозяева ринулись на поиски, но застали ее у постели метавшегося в жару зека.
- Ему надо в больницу, - жестко сказала тетка, - я уже третий час температуру сбить не могу.
Скорая приехала быстро, и зека увезли с подозрением на пневмонию. Тетка заявила, что там ему и место, но при этом, на следующий день, вернувшись с рынка, зарубила курицу и, налив в термос жирного куриного бульона, уехала куда-то, вместо того, чтобы заниматься домашними делами. И так продолжалось почти 2 недели.
А потом вернулся немного бледный и похудевший зек, а тетка зашла справиться о его здоровье с тарелкой блинов и осталась на ночь. Манюня потом рассказывала, что у них, все получилось. Но апофеозом стала встреча нового года. Тогда с бокалом шампанского под звон курантов зек озвучил свое сокровенное желание:
- Я не ангел и впервые сел за мелкую кражу по малолетке, - неуверенно начал он, - потом на мне повисло клеймо, что я зек, и меня не хотели брать на нормальную работу, не верили, что с тюремным прошлым покончено. Я несколько лет перебивался случайными заработками. А потом сорвался. Поддавшись на уговоры бывших друзей. Во второй раз я ощутил, что тюрьма – не сахар, и больше не хочу. Друг помог мне с жильем, и теперь я работаю на лесопилке, где никто не попрекает меня моим прошлым. А еще я встретил женщину, с которой бы хотел жить долго и иметь от нее детей. Если она согласится, то в этот новый год я буду самым счастливым человеком на свете, - зек достал из кармана бархатную коробочку и продемонстрировал всем присутствующим кольцо с небольшим бриллиантом.
- Наташа, – он опустился на одно колено перед теткой и протянул ей коробочку, - я не
ангел, но я стараюсь быть нормальным человеком. Ты мне очень нравишься, и я вижу, что я тебе не совсем безразличен, раз ты не позволила мне загнуться от воспаления легких. Я хочу жить вместе с тобой очень долго и нажить много детей, внуков и правнуков.
- Я? – удивилась тетка, - ты мне предложение делаешь?
- Ну да, - смутился зек, - я не совсем плохой и зарабатывать начал неплохо. Я хочу нормально жить с женой и растить сначала детей, а потом внуков.
- Ты думаешь, что я твоя судьба?
- Уверен.
- Тогда давай, Костя, попробуем, - по лицу тетки было видно, что она довольна, но признаться в этом не желает.
Филя переглянулся с Манюней, которая пришла к нему на празднование Нового Года под печку.
-И все-таки удалось, - удовлетворенно вздохнула она.
- Ага, - согласился Филька и полез сначала в один карман, а затем в другой.
- Ты что ищешь?
- Колечко. Я хотел тебе предложить стать домовушкой в этом доме, но потерял кольцо.
- Похоже, мне придется согласиться, - деланно вздохнула Манюня, - я помогу тебе управлять хозяйством и ничего не терять.
КОНЕЦ.
Автор - Ольга Копцева-Лихонина.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:49
Сегодня, 09:49 by Сделано_в_СССРПросмотров: 33Комментарии: 1
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