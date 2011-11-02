Круговерть

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 22:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 13 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 22:59 by

Кирилл отвлёкся только на мгновение, как откуда-то сбоку вылетел внедорожник. Удар был такой силы, что машина несколько раз перевернулась, когда она замерла вверх колесами, он потерял сознание.Автомобиль реанимации быстро ехал по ночному городу, водитель по рации сообщил в больницу, и врачи на крыльце с носилками уже ждали машину. Последнее, что видел Кирилл, это люминесцентная лампа у входа в больницу. То ли лампа вспыхнула ярким светом, то ли у Кирилла в голове была вспышка, но через мгновение опустилась темнота…Когда Кирилл открыл глаза, было утро, он увидел огород, свою жену с граблями, сына за гаражом с рогаткой, вот же паршивец опять с рогаткой ходит. Хотел крикнуть сыну, позвать супругу, но только хриплое карканье вырвалось из горла. Странное было чувство, будто это не его тело, и ходит он как-то по-другому, а главная загадка, зрение, всё вокруг казалось расплывчато, мир казался каким-то выпуклым.“…Жена подняла грабли, бежит на меня, хочет ударить, о Господи, это не я, вернее я, но какой-то другой…”- Кыш, - крикнула женщина, запустив садовый инструмент в ворона, - только тебя тут ещё не хватало.Ворон взлетел, сел на крышу сарая.“…Это что, она про меня так? - думал Кирилл, в голове всё перемешалось, - это я ворон что ли, не может быть…”- Мама, телефон звонит, - крикнул сын.Женщина побежала в дом, а сын, взяв камень и зарядив рогатку, стал целиться в птицу на сарае…- Сынок, бежим в больницу, - крикнула бледная мама, выбегая из дома, на ходу вызывая такси, - папа попал в аварию.- Бегу мама.Мальчик повернулся, напоследок выпустив из рогатки камень, попавший точно ворону в голову. Птица камнем упала на землю…“…Где я, ничего не понимаю, камень прилетел мне точно в голову, не успел увернуться, так, сейчас надо осмотреться, сижу посередине дороги, кругом асфальт, крыльев нет, кто я, не могу понять, мимо машины проезжают, могу только прыгать...”Мысли крутились вихрем...Лягушонок прыгал вдоль разделительной полосы на шоссе, мимо “пролетали” автомобили. Он выбрал момент, когда дорога опустела, стал пересекать её, до кустов на обочине оставалось меньше метра, когда тяжёлый грузовик проехал по лягушонку…“...Господи, как же больно…”Кирилл пытался закричать, тяжёлая темнота обрушилась на него, потом раздался всплеск…Изо рта шли пузыри, кругом вода, сумрак, водоросли, ил щекотал живот, он огляделся.“…A сейчас куда я попал, ничего не понимаю…”Сверху, через толщу воды, пробивался слабый солнечный луч.“…Значит, я под водой, не могу ничего рассмотреть, в глазах всё расплывается…”Окунь плыл вдоль водорослей, не замечая опасности, крупная щука наблюдала за ним. Когда расстояние достигло не больше метра, молниеносный удар зубов оборвал жизнь окуня……Светлый подиум, широкий луч света.“…Так, а сейчас где я, совсем запутался, последнее, что помню, это хруст моего скелета в зубах у рыбы, надо хоть что-то увидеть, ничего не видно из-за яркого света, только слышу голос, такой грозный и приятный голос…”- Да что ж это такое, никак мне эту душу не пристроить, третий раз пытаюсь, а она ко мне всё возвращается. Круговерть какая-то. Ну, значит не судьба, Гавриил, ты где, ну-ка отнеси её в архив.“…Нет, нет, я не хочу в архив, попробуйте меня пристроить ещё раз, ну пожалуйста, я справлюсь…”- Может, попробуем ещё разок?Услышал он ещё один голос. Раздался глубокий вздох.- Нет, Гавриил, три раза пробовал, а я, как известно, Троицу люблю, всё решено, сдай в архив, пусть полежит в вечности, а я подумаю.“…Нет, не хочу в вечность, ну пожалуйста, не хочууууу…”Свет погас не сразу, он слабел медленно, как бы удаляясь, и вот, превратился в маленькую светящуюся точку, вокруг была тишина и темнота.Скоро светлая точка тоже погасла…Автор - arakhis.a.

Ключевые слова: Кирилл внедорожник авария реанимация семья луч света Гавриил вечность

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