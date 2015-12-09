Старуха

Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 23:40

Причина: Стилистика автора сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 37 Комментарии: 1 0 Вчера, 23:40 by

Я бежал как никогда быстро. Спотыкаясь, падая и вновь поднимаясь. Бежал без оглядки что было сил. Мой автомобиль был еще очень далеко. Никогда в жизни я не испытывал подобного страха. Сердце подскакивало так, будто хотело выпрыгнуть из моего тела. Этой истории мне не забыть никогда...Ну а теперь все по порядку.Жизнь моя была скучна и однообразна. Подъем в семь утра, отбой в десять вечера и так круглый год, практически без выходных. Трудился я в то время в полиции, на должности участкового. Ничего интересного. Каждый день я общался с представителями преступного мира: алкоголиками, наркоманами, тунеядцами и дебоширами. Это не добавляло особой любви к работе. Но иногда были довольно занимательные истории. О одной такой я и хочу поведать читателям.Это был понедельник, как в народе говорят - «день тяжелый». Вой будильника заставил меня встать с кровати, умыться, почистить зубы и без завтрака поехать на «любимую» работу.Выйдя из подъезда хрущевки и подойдя к своей машине, я столкнулся с первой неприятностью. Переднее колесо было спущено. То ли какой-то гадкий человек пробил мне его, то ли я сам наехал на гвоздь, до сих пор не понял, но сразу стало понятно, что сегодняшний день не заладится.Расстраиваться я, естественно, не стал. Поковырявшись в багажнике и найдя все необходимое, начал менять колесо на запасное. После завершения ремонтных работ, посмотрел на часы, и стало понятно, что успеть вовремя на работу уже нереально. Тем более, что мой отдел находился в другом конце города, и проезд занимал около часа езды.Решив, что гори все синим пламенем, взяв в руки телефон, я набрал номер начальника и начал объяснять сложившуюся ситуацию. В результате пришлось услышать много неприятных отзывов о себе, как о сотруднике. Чувствовал себя школьником, опоздавшим на урок и пытающимся любыми способами обмануть преподавателя. И опять меня это нисколько не разозлило. Настроение было хорошее, даже немного весело. Собрав все инструменты, я выехал в отдел полиции.В конечном итоге, опоздал на целых два часа. Совещание уже прошло. Все мои коллеги уже вооружились и отправились по делам, которые распределил руководитель нашего подразделения. Когда я зашёл, начался, мягко говоря, неприятный разговор.-Добрый день, Виктор Г, - говорю я.- О, заходи, садись, давай рассказывай свою придуманную историю.- Да не придуманная она, Виктор Г, я и правда пробил колесо и проковырялся с ним целый час.- Ладно, давай по порядку. Непонятно, откуда эта старуха взяла мой номер телефона, но мне звонила очень странная, скажем так, «дама», и просила, что бы срочно сегодня, около восьми часов вечера пришел к ней участковый, именно ты, и навел порядок на улице Антонова, дом 23.Я подумал, что это странно. Ведь номер начальника знать не мог никто, кроме сотрудников отдела. Но в тот момент это меня не сильно смутило, и я молча продолжал слушать дальше.- Ты все понял, сынок?- сказал Виктор Г, нахмурившись.- Да, само собой, - ответил я, покраснев.Собравшись уходить, ощутил на себе надменный взгляд руководителя. Я постарался незамедлительно встать и удалиться по своим делам. Необходимо было обойти участок. Навестить алкоголиков, наркоманов и несовершеннолетних, ранее привлекавшихся за те или иные преступления. День начинался как всегда однообразно и ничто, кроме пробитого утром колеса, не предвещало беды.Первый адрес находился недалеко от отдела, там проживал особенный человек, мы его ласково называли дядя Вася. А по паспорту его звали Василий Иванович Суриков, по кличке «Сурок». Личность была знаменита тем, что за свою карьеру вора-домушника, обворовал дядя Вася около ста квартир, пятидесяти частных домов, двадцати магазинов и пятнадцати различных ларьков, в основном с алкогольной продукцией. Было Василию Ивановичу около пятидесяти лет, из которых более двадцати он провел в местах не столь отдаленных. Человеком он слыл достаточно вежливым, спокойным, никогда не хамил, хоть и пил не просыхая.Жил дядя Вася в частном доме, в десяти минутах ходьбы от отдела. Дойдя до его дома, мне сразу бросилась в глаза открытая нараспашку калитка, что для Василия Ивановича было не свойственно. Немного насторожившись, я подумал, что, может быть, это от ветра или сам дядя Вася забыл закрыть. Более в голову мыслей не приходило, так как жил он одиноко, домой товарищей и женщин не водил. Жил все время тихо и мирно. Только раз в месяц я был его гостем, так как в мои обязанности входила проверка такого рода контингента.Я аккуратно закрыл калитку и потихоньку подошёл к окну. Заглянув в него, я увидел только старые, засаленные шторы. В доме стояла тишина. Никаких посторонних звуков уловить не удалось. Погода была весенняя, тихая и если бы даже кто-то ходил по дому, я услышал бы это. Ну, подумал я, наверное, напился и спит, а может быть ушел в магазин. Но все же я обязан был его проверить, так что, подошёл к двери и постучался. В ответ - тишина. Я начал с силой долбить в старенькую деревянную дверь, даже несколько щепок полетели в стороны. И опять - никаких движений. Это было совсем не похоже на Василия Ивановича. Сотового телефона он не имел, так как был человек старой закалки, да и звонить ему было некому. Поэтому я решил немного его подождать. Отойдя от двери и сев на небольшую самодельную лавочку, стал ждать его возвращения.Прошло двадцать минут. Я решил было уходить, но немного не успел этого сделать. С громким криком "убью!" из-за угла дома на меня накинулся дядя Вася. В руках он держал черенок от лопаты, и если бы не моя подготовка в школе полиции, несладко пришлось бы мне в этот день. Увернувшись от черенка и повалив на землю нападавшего, я достал свои наручники и быстрыми движениями надел их на запястья Василия. Он барахтался на земле, орал, матерился, даже некоторые соседи, услышав крики, успели подбежать к дому.Но увидев обездвиженного, ненормально орущего соседа и меня в форме сотрудника полиции, решили не связываться и удалиться прочь. В голове была каша. Что могло заставить спокойного уравновешенного человека, хоть и закоренелого преступника, так себя повести? Может алкоголь или наркотики, а может быть - психическое заболевание? Но после случившего ни я, ни дядя Вася не могли объяснить причину такого безумного поведения.Крики и рев быстро прекратились. И человек, лежавший передо мной, внезапно, как и раньше, превратился в спокойного, тихого мужичка. Только лежал он теперь, молча съежившись, на земле и в наручниках. Собравшись с мыслями, я усадил Василия Ивановича на лавочку и у нас состоялся диалог.-Ну, дядя Вася, ты даешь! Ты что это удумал сегодня? Кидаешься на меня с черенком, кричишь матом. Я уж подумал все, «белочка». Или что еще похуже.- Да я сам не понимаю, как очутился на улице. Только что я сидел на кухне, пил чай. И бац! Я лежу на земле, в наручниках, а передо мной вы. Извините меня, пожалуйся, я не знаю, что на меня нашло.- Так, так, так... Это интересно.Я, конечно, мог бы вызвать подкрепление. Составить на Василия протокол. Отвезти в отдел и задержать суток на пятнадцать в камере. Но делать, почему-то этого не хотел. Во-первых, человек был достаточно адекватный, ранее с ним такого не случалось. А во-вторых, закон он за время моей работы не нарушал. Поэтому предпринимать такие действия я не стал и решил расспросить и уточнить возможные причины.- С вами такое ранее случалось?- Да нет же, впервые. Со мной раньше никогда такого не было.- А может быть, вы употребляли сегодня спиртные напитки или вчера? - спросил я с недоверием.- Да в том то и дело, что денег осталось только на буханку хлеба. На выпивку я их тратить не стал бы.- Ну и заставили вы сегодня меня попотеть. Давайте я сниму с вас наручники, мы пройдем к вам в дом, поговорим, и я отправлюсь дальше. Обещаете, что будете хорошо себя вести?- А вы меня не задержите?- Ну, на сегодня оставим это между нами. Но обещайте, что такое в первый и последний раз, Василий Иванович.- Обещаю.Я снял с дяди Васи наручники, и мы прошли в дом. Я пропустил гражданина вперед, потому что еще опасался его непредсказуемых действий. Второй раз не дам застать меня врасплох! Зайдя в дом, увидел хлам, валяющийся повсюду, какие-то грязные вещи, окурки, лежавшие прямо на полу. В доме царил мрак, на окнах висели тяжелые, не пропускающие свет советские шторы. Пахло очень неприятно. Дядя Вася зажег две свечи, так как электричества у него не было уже более года. Ему отключили его за неуплату, отрезав провода, подходящие к дому. Мы немного побеседовали о дальнейшей жизни Василия Ивановича. Я старался как можно строже рассуждать о вреде алкоголя и аморального образа жизни, хотя понимал, что человеку в пятьдесят пять лет это совсем ни к чему.После воспитательной беседы я засобирался уходить. Никому докладывать и составлять протокол я не стал, пожалев старика. Когда я выходил из калитки, распахнулось окно, и высунувшись в него, Василий Иванович не своим голосом сказал:-Вы меня простите еще раз за моё поведение. Но у меня какое-то нехорошее предчувствие. Будьте, пожалуйста, сегодня осторожнее сегодня.- Хорошо, - ответил я с насмешкой и продолжил путь.Если бы знать тогда, что увижу вечером, то непременно поехал бы домой и пересидел все спокойно в своей квартире. Выключив телефон, не боясь, что потом меня могли строго наказать на работе. Но тогда попросту не принял слова старика всерьез.Далее мне предстояло пройти трех алкоголиков, двух наркоманов и три неблагополучные семьи с малолетними преступниками. Рассказывать о дальнейшем обходе участка я не буду, так как ничего примечательного там не произошло. Все было как всегда. И настроение было отличное. Конфликтов с гражданами у меня не возникло. Управившись за пару часов, я вернулся в отдел, чтобы пообедать. Погода начала немного портиться. Тёмно-серые тучи медленно плыли по небу. Запахло тиной с ближайшей реки и на улице стало совсем мрачно.Зайдя к начальнику отчитаться о проделанной работе, обнаружил, что его уже нет. Наверное, уехал домой на обед - подумал я. И, пройдя в свой кабинет, увидел приятеля Михаила. Тот жадно уплетал непонятный суп из контейнера, заедая огромным куском хлеба.-Ооо, какие люди и без охраны, - вытирая рот рукой, крикнул мне Михаил.- Да это я, собственной персоной. Вот только с обхода, проголодался, решил заскочить.- Сегодня тоже обходил своих алкашей, - ответил Михаил, выругавшись матом, и продолжил дальнейшее поедание супа.Я не стал рассказывать об утреннем инциденте, так как подумал, что Михаил меня посчитает слабохарактерным и чересчур добрым к рецидивисту. Да и просто разговаривать с Мишей мне не очень-то и хотелось. Закинув свои макароны в микроволновку и дождавшись характерного щелчка, я начал поедать свои сегодняшние запасы.Доел Михаил быстро, и, молча положив контейнер в свой пакет, удалился по делам. Я же решил поесть подольше, растягивая удовольствие, тем более, что макароны были очень вкусные. Но тут ко мне с криком ворвался мой начальник.-Это что еще за дела? Мне надоела эта старуха - звонит и звонит! Я дал ей твой номер телефона, но нет же, она будет названивать мне!- А что она конкретно говорит? - сказал я безучастно, решив лучше разузнать, зачем я должен сегодня бежать на Антонова 23.- Да я сам толком не понимаю. Говорит, хочет видеть только тебя. Несла, какую-то несвязную чушь про колесо и дядю Васю. Ничего толком не поняв, я пообещал, что ты точно сегодня зайдешь в 20.00.В этот момент я сразу сосредоточился, в голове закрутились загадочные мысли: откуда какая-то старуха знает про колесо и дядю Васю, ведь я никому не говорил? Да, и почему хочет видеть именно меня? Ведь нас на участке аж целых три участковых. Предчувствие давало понять, что идти туда не стоит, но выбор был невелик. Ведь это моя работа.Виктор Г как стремительно забежал, так же быстро и удалился к себе в кабинет. Аппетит сразу же испарился. Я начал размышлять над тем, как случайная бабка могла все это знать. Но, отбросив все неприятности сегодняшнего дня, я решительно захотел перестать, об этом думать и переключиться на другую работу. До 20.00 у меня было еще почти пять часов. Я решил не терять времени зря, сел за свой компьютер и начал готовить кое-какие материалы для сдачи в местную прокуратуру. Не буду углубляться в подробности своей работы, да и ни к чему все это. Ведь самое главное и до дрожи ужасное дожидалось меня на улице Антонова 23.Больше в кабинет никто не вбегал, не орал, не мельтешил. Все проходило, как любил говорить Виктор Г, «в ритме танго». Плавно и непринужденно. Я перестал думать о непонятной старухе, дяде Васе и пробитом колесе. Примерно через час все-таки полил дождь. Небо заволокло черными тучами, было около трех часов дня, а казалось что уже вечер - на улице стало темно, как зимой. Я включил свет, закрыл окно и продолжил работу за компьютером. Ближе к 19.00 мне позвонила супруга. Поговорив с ней немного, я начал собираться. Улица, на которую мне надо было попасть, находилась в самом конце моего участка. Там располагались только частные дома и даже асфальта не было. Пешком было идти далековато, да и дождь не переставал лить. Решил поехать на машине. Допечатав последние документы и собрав пакет с едой, я уж было вышел. Однако, чуть не забыв пистолет в сейфе, вернулся и забрал свой «Макарыч», затем попрощался с сослуживцами и выехал.Дождь лил как из ведра. На улице темно, для мая такая погода не характерна. Но настроение было бодрым, да и чего мне бояться, я же обучен и вооружен!Хочется сделать небольшое отступление. Я никогда не был суеверным человеком. Не верил в пробегающую черную кошку, упавшую вилку и то, что загаданное в новогоднюю ночь желание обязательно сбудется. Никогда не плевал через левое плечо. Сказки о призраках и полтергейстах также не внушали мне доверия. Как говорится: «Чего своими глазами не видел, в то никогда не поверю». Но после случившегося мне кажется, я готов поверить во что угодно. Даже стать верующим человеком и ходить молиться богу. Моя жизнь больше не сможет стать прежней, как бы пафосно это не звучало. Ну, а теперь пора переходить к самому главному…..Выходя из отдела, я впервые почувствовал непонятный страх, неуверенность. Во рту пересохло. Хотелось убежать домой без оглядки. Ранее такого я не ощущал, даже когда впервые поступил на службу. Но выбора у меня не было, а приказ начальника был важнее всяких предчувствий. Я сел, завел машину и тронулся на встречу к незнакомой старухе. Дождь все еще лил, было ощущение, что к утру река выйдет из берегов и затопит весь город. Ехал очень осторожно, видимость была нулевая, стараясь не угодить в яму. На подъезде к улице Антонова стало понятно, что к дому 23 мне не пробраться на автомобиле - вся улица как небольшое озеро! Припарковав машину и забрав из бардачка фонарик, решил пробираться пешком. Выйдя на улицу, я сразу же промочил ботинки, наступив в лужу глубиной примерно по голень. Стало совсем отвратительно! Включив фонарик, я начал пробираться, стараясь как можно меньше зачерпывать воду в ботинки. Дома совсем старинные, одноэтажные и, как мне показалось, строились еще при царской России. Стало складываться ощущение, что в ближайших строениях нет ни единой души. Света не было не только на улице, но и в окнах. Как будто более двадцати домов просто вымерло.И вот наконец, пройдя метров пятьсот до нужного мне дома, я остановился. Осмотрелся. Не обнаружив ничего странного или примечательного, переборов нарастающую тревогу, я отпер калитку и вошел во двор. Дом был очень старый, ветхий, слегка покосившийся на правую сторону. Дверь - наполовину гнилая, лестница также не внушала доверия. Складывалось ощущение, что в этой постройке уже лет пятьдесят никто не живет. "Так", - подумал я, - "начинается самое интересное". И, проверив, на месте ли мой пистолет, начал подниматься по лестнице к двери.Звонка, как я и предполагал, у входа не было. Осветив всю веранду и дверь, я смело начал стучать. Но ответа не последовало. Постучал еще раз, ответа нет. Ну, подумал я, пронесло. Дома никого нет, я могу сделать снимок на телефон, дав понять начальнику, что я, превозмогая тяжелые погодные условия, приезжал по данному вызову, но хозяйки дома не оказалась, и с чистой совестью двинуться домой.Когда я начал уже спускаться обратно, услышал характерный мерзкий звук открывающейся двери. Как будто петли, на которых она держалась, никто никогда не смазывал. Я резко обернулся, положив руку на кобуру, и осветил проход фонарем. Никого в дверном проеме не было видно. «Ну вот, начинаются сверхъестественные чудеса мерещиться», - подумал я. «А может быть, ну его? Просто развернуться и уйти? В доме никого нет, это был всего лишь ложный вызов». Но мое любопытство, как всегда, взяло верх. Теперь я должен был все тщательно проверить.В одной руке держал фонарь, вторая была наготове достать пистолет в любую секунду. Зашел. В доме была кромешная тьма, никаких посторонних запахов не ощутил. Решил позвать хозяйку, крикнул. Никто не отозвался. Страх все сильней и сильней овладевал моим разумом. Так жутко мне не было никогда. Войдя в первую комнату, которая когда-то была кухней, я обнаружил только старые ведра, полотенца и разного рода мусор, валяющийся по полу. Но в кухне я ощутил запах еды, как будто десять минут назад здесь кто-то готовил пиццу. Терпение мое лопнуло, я достал пистолет и направился в следующую комнату, которая оказалась залом. Светя фонариком, решил посмотреть внимательнее и, если не обнаружится ничего противозаконного, удалиться. Комната была большая, слева стоял старый огромный шкаф, справа - уже развалившееся кресло. Посередине комнаты находился большой дубовый стол, каких ранее я не видел даже в самых старинных домах города. А надо мной висела люстра в плачевном состоянии. Подойдя ближе к столу, я обнаружил советскую пластиковую куклу, сидящую на полу, практически новую, как будто ее купили семьдесят лет назад, аккуратно запаковали, и открыли вчера вечером.«Фу-у-у-у-х», - подумал я. Пора бы мне просто развернуться и уйти. Но в какой-то момент мне показалось, что у куклы исказилось лицо. Оно на глазах начало стареть и увеличиваться в размерах. Мои мысли становились неясными, я почувствовал, что теряю сознание. Из последних сил сдерживался, чтобы устоять на ногах. Через мгновение кукла превратилась в старую, дряхлую бабку, без зубов, с отвратительной улыбкой на лице. Одетую, как маленькая девочка.Сердце ушло в пятки. Я перестал осознавать - реально ли это или только мой вымысел. Грани размылись. В носу стоял отвратительный трупный запах. Как будто в комнате мертвое тело пролежало дней семь. Началась стрельба в непонятное существо. После первой обоймы из восьми патрон, я достал вторую и израсходовал все, что у меня было. Бабка стояла на том же месте, только ее беззубая улыбка стала еще шире. Одного взмаха её руки хватило, чтобы я упал, а мой «Макарыч» отлетел метров на пять.«Вот и конец», - пронеслось у меня в голове. Что делать дальше? Я перестал понимать, что происходит. Голос бабки зазвучал монотонно и очень мерзко:- Вот мы с тобой и встретились, дорогой мой друг.Губы не слушались, и я не смог сказать ни слова.Бабка продолжила:- Давно я тебя ждала. Ты, наверное, думаешь, что события, произошедшие с тобой сегодня - просто случайности? Но это совершенно не так. Мы давно за тобой наблюдаем. Мы знаем, кто ты. Мы хотим тебя убить.Собрав все свои силы в кулак, я рванулся вон из этого дома. Дверь передо мной резко захлопнулась. Но, так как мой вес был немаленький, дверь вместе со мной вылетела наружу, развалившись на мелкие части. Я бежал как никогда быстро. Спотыкаясь, падая и вновь поднимаясь. Что было сил, продолжал бежать без оглядки. Мой автомобиль был еще очень далеко. Никогда в жизни я не испытывал столько страха. Сердце подскакивало так, будто хотело выпрыгнуть из тела.Теперь, когда все позади, мое сознание пытается понять, что это было. Монстр? Ведьма? Или еще какое мистическое создание? С какой целью оно хотело меня убить? И кто такие «МЫ» в ее монологе? Надеюсь, что когда-нибудь я вернусь туда и смогу объяснить произошедшие события, но это совсем другая история.Автор - Александр Спирин-Овчаренко.

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