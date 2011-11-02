Считалочка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:07

Mr.Nos Просмотров: 58 Комментарии: 1 +1 Вчера, 23:07 by

Учительница встала из-за стола и обратилась к классу.- Ну, что ж, ребята? – начала она. – На выходные я вам задавала написать сочинение на тему чего-то странного, необъяснимого, а, возможно, даже страшного, но самое главное загадочного. Чего-то такого, что так и не смогли объяснить. Это могло бы случиться с кем-то из вашей семьи, друзьями, родственниками – а вы бы должны были это записать. Я, надеюсь, все сделали домашнее сочинение?- Да!!! – хором ответили дети, доставая двойные листы в линейку, исписанные немного корявым почерком пятиклассников.- Вот и хорошо, - улыбнулась учительница. – Сегодня мы посвятим оба урока литературы – прочтению ваших авторских сочинений. Для создания более таинственной обстановки, я предлагаю занавесить окна в кабинете, я оставлю свет только вдоль доски, где будете вы выступать. Постараемся создать атмосферу баек у костра где-то в лесу на пикнике.Ребята с замиранием сердца слушали учительницу. Было видно, как их одновременно пугало и вдохновляло предстоящее действие в классе. Оксана Сергеевна прошла по классу и задернула шторы на окнах, затем она погасила свет во всем классе, оставив лишь три светящиеся лампы вдоль доски и в конце кабинета, стараясь создать атмосферу театра, где сценой для выступающих актеров будет место около доски.- Я попрошу Вас, ребята, соблюдать тишину и не мешать выступающему! – Оксана Сергеевна присела за свой стол, открыла журнал и, выводя пальцем первую фамилию по списку, произнесла. – Может, кто-то сам хочет первым начать?Класс молчал. Кто-то улыбался, кто-то о чем-то шептался, но ни одной поднятой руки среди школьников не было.- Ну, ладно. Тогда давайте пойдем по алфавиту! Алферова Наташа! – сказал учительница. – Выходи, пожалуйста, к доске со своим сочинением.Со второй колонки с листком в руках вышла худенькая черноволосая девочка. Она встала у доски, повернулась лицом к классу, улыбнулась, и, немного смущаясь, начала читать:- В жизни моей семьи происходило немало удивительного и загадочного, но больше всего всем членам моей семьи запомнился один случай, который произошел в то время, когда я была еще совсем маленькая. Мой папа часто работал во вторую смену. Он работал энергетиком на подстанции, и с работы приходил, когда мы просыпались. Когда это случилось - была пятница. Мои родители решили выходные провести на загородной даче. Тем более, что не были там всю зиму. Стоял теплый весенний день. Все утро моя мама со мной и моим младшим братом собиралась, и вот, после обеда мы были готовы. У папы была еще одна смена с пятницы на субботу, и он должен был приехать к нам утром, сразу после работы. Из дома мы вышли все вместе и вскоре уже стояли на остановке, ожидая автобуса, который почему-то в тот день сильно задерживался. Папа нервничал, потому что не хотел опоздать на работу. Мама говорила ему, чтобы он шел, но он ждал, потому что очень хотел нас проводить. Тут я обратила внимание, как мимо нас проходила какая-то странная бабушка. У нее были маленькие черные глаза, яркий макияж, который скорее отпугивал, чем украшал или мне так казалось тогда. Странное широкое платье до самой земли. А еще, я хоть и была маленькая, но мне до сих пор запомнилась ее ярко-каштановая прическа, напоминавшую огромную башню на голове. Складывалось такое ощущение, что волос у нее столько, что если она их распустит, то они упадут прямо на землю. Я словно завороженная смотрела на эту бабушку. В это время, наконец, подъехал наш автобус. Папа помог маме закинуть сумки в салон и стал быстро целовать нас, потому что уже сам опаздывал на работу. Именно в этот момент эта старушка остановилась около нас и сказала фразу, которая пронзила моих родителей будто молния: «Кто же так прощается с людьми, которых больше никогда не увидит?» Старушка явно обратилась к моему отцу. Мои родители ничего не ответили, лишь странно посмотрев на нее, а она, прихрамывая на одну ногу, сделав лицо, будто бы ничего и не говорила, отправилась дальше по тротуару. Моя мама тогда сильно разволновалась после услышанного, но папа успокоил ее, сказав, что это лишь обычная сумасшедшая старуха, которая несет всякую чушь. В итоге мы все-таки сели в автобус и поехали на дачу, а папа побежал на работу. Но в тот момент, когда была наша остановка, мама почему-то передумала выходить, и, сделав круг, мы вернулись обратно домой. Как говорила моя мама, ей вновь вспомнились слова той странной старухи, и она не решилась идти на дачу. Словно сердце предчувствовала какую-то беду.Когда мой отец на следующее утро прямо с работы приехал на дачу, то первое, что он увидел - это разбитое окно нашего дома. По участку ходили люди в полицейской форме, дверь была открыта настежь. На пороге была лужа крови, валялись открытые банки из-под консервов. Он тогда очень сильно перепугался, несмотря на то, что ему сказали, что никого, кроме уголовников, не было на даче. Телефонов тогда не было, папа скорее поехал домой, а когда зашел в квартиру и увидел нас живых и невредимых - долго целовал и обнимал нас, словно уже и не ждал увидеть нас живыми. Как оказалось, из тюрьмы, находящейся в двадцати километрах от нашей дачи, где-то в лесу, месяц назад сбежало трое заключенных, которые и залезли в наш дом, и жили в нем целый месяц. Они нашли погреб под полом, съели все наши запасы и консервы. И как раз той ночью их выследили полицейские и арестовали. И вот я думаю, что бы было с нами, если бы мама тогда вышла с нами из автобуса и пришла на дачу?Прошло уже много времени, но ту бабушку с тех пор ни я, ни кто-то из нашей семьи больше никогда не видели – быть может, это был наш ангел-хранитель? Кто была та бабушка со странной прической на голове, и действительно ли она предсказывала нашу гибель или же это обычное стечение обстоятельств? В этом и заключается мистичность и странность этой истории. Спасибо…Девочка закончила свой рассказ, внимательно осмотрела весь завороженный класс взглядом, свернула листок вдвое и села на место.- Спасибо, Наташенька! – сказала учительница. – Действительно, очень интересная история из жизни вашей семьи, которая наполнена загадками и тайнами. Даже представить страшно, что было бы, реши твоя мама тогда иначе. Хорошо, что так все в итоге вышло.Оксана Сергеевна подошла к своему столу, взглянула в журнал.- Думаю, ребята, сегодня получатся очень интересные уроки. Теперь давайте послушаем Бердникова Витю, – учительница посмотрела на третью колонку, где сидел небольшой мальчик, чье лицо было усыпано веснушками. – Витя? Выходи со своим сочинением...Мальчик загадочно оглянулся по сторонам, взял свой листок с парты и вышел к доске. Он несколько секунд постоял, словно собираясь с духом и, сделав глубокий вдох, наконец, начал:- Свою историю я хочу рассказать про своего деда Алексея, которую, собственно, он и рассказал мне. Когда он был подростком, то часто ходил в своей деревне на охоту – белок стрелять. И вот, однажды случилось так, что охотясь осенью, он заблудился. Вроде лес с детства знал хорошо, а тут вдруг такая беда. Никогда бы не подумал, что такое с ним произойдет. Добродил по лесу до самой темноты, стал уж думать о ночлеге. В лесу ночевать не впервой. Вот только, спускаясь в небольшой овраг по темноте, угодил дед по пояс в холодный лесной ручей. Промок сильно, спички замочил. А стоял тогда ноябрь. Уже кое-где снег лежал, морозило уже хорошо. Понял дед, что хоть и выжал одежду, но если спать ляжет – замерзнет. Стал он бродить в темноте, продрог до костей, хоть вроде бы и двигался. Устал жутко, но понимал, что останавливаться нельзя, чтобы не замерзнуть. Бродил, пока совсем не ослаб. Упал на колени и слезы, говорит, сами по себе из глаз потекли. Вспомнил он отца своего, мать, сестер и братьев. И так, говорит, горько ему на душе стало, хоть волком вой. Тут-то он и появился. Волк. Здоровый такой, почти в два раза больше деда. Стоит и смотрит глазами своими желтыми. Никогда дед таких глаз не видел. Не в первый раз волков встречает, но только не такого огромного. И только не с такими глазами. Стал дедушка молиться да с жизнью своей прощаться. А ружье-то у него баловство одно, а не патроны. На белку пойдет, а на такого хищника – только разозлит еще больше. Ну, думает, может, испугается хоть выстрела и убежит? Зарядил дедушка ружье и направил чуть в сторону от животного. И тут, говорит, в глаза его заглянул и словно под гипноз попал. Показалось вдруг дедушке, что не волк это вовсе, а человек. Оборотень будто. Глаза у него эти желтые - такие прямо, какие-то человеческие, умные. Смотрят на него так, будто с упреком, но в тоже время с какой-то жалостью что ли. Словно говорят, вставай и иди, не время умирать, парень! И ведь встал дедушка, появились силы будто из ниоткуда. Встал и прямо на волка пошел, как обезумевший. А тот словно только того и ждал. Повернулся и пошагал себе вглубь леса, а дед за ним, как завороженный. Идет за волком, а куда понять не может. Будто привязанный на веревочке идет. Волк оглядывается и дальше двигается, а дед за ним. Сколько шел – не мог вспомнить. Вот только дымом запахло вскоре, и места вокруг какие-то родные вдруг появились. Вывел его волк прямо к деревне, качнул головой, словно попрощался и обратно в лес убежал. Долго еще дед стоял, прислушиваясь и приглядываясь к ночному лесу. Долго еще не спал потом, думая о странном волке. А утром, едва рассвело, побежал к лесу, чтобы посмотреть следы чудного животного – вот только ничего кроме следов собственных сапог так и не нашел. Был ли волк, или причудилось всё, дед до сих пор не знает. Только с тех пор не ходит больше мой дедушка на охоту, словно в дань своего спасения таинственному хозяину леса – волку с желтыми глазами…- Спасибо, Витя! – сказал Оксана Сергеевна. - Действительно, очень интересная и загадочная история. И волк этот – хозяин леса, будто бы леший в волчьем обличии. Очень интересно. Итак, а следующим свое сочинение пойдет читать…Так прошли почти два урока. Сочинения были почти все очень загадочные и мистические, но ни одно из них не заставило погрузиться класс в ужас так, как это сделала девочка с черными волосами. Ее звали Геля. Учительница не хотела даже ее вызывать к доске, зная о том, что недавно девочке пришлось пережить, но когда все дочитали свои истории, она сама вышла к доске. На ней были джинсы и темно-зеленая толстовка. Руки ее дрожали, а взгляд искал что-то в окне. Было похоже, что она просто боится посмотреть на ребят, присутствующих в классе.- Я… - немного запинаясь, произнесла девочка. – Я хотела бы рассказать историю, которая случилась со мной, когда я отдыхала в деревне этим летом…- Ангелина, - вмешалась учительница, зная о том, что произошло тогда с девочкой. – Может, лучше не стоит об этом рассказывать?- Нет. Я должна, - она умоляюще посмотрела на Оксану Сергеевну, и та, все понимая, кивнула головой, разрешая девочке продолжить.- Вы все, наверное, слышали о той трагедии, которая случилась со мной четыре недели назад. Все знаете, что мою сестру и подругу убил какой-то ненормальный псих в черном плаще. Так писали все газеты, но все было не так. До сих пор этого маньяка не нашли, и я знаю, что не найдут…Геля замолчала на какое-то время, класс сначала зашептался, но как только девочка подняла свои глаза от листка на класс – воцарилась полная тишина.- Я хочу рассказать, как было на самом деле…- Ангелина? – снова попыталась вмешаться учительница, но девочка отрицательно покачала головой.- Всё это случилось на моих глазах. Этот человек в черном плаще не убил меня лишь потому, что было еще рано это делать. Он называет себя Черный поэт. А началось все накануне...Мы играли с моей сестрой и ее подругой у нас дома на чердаке, и вдруг Лера – так звали подругу моей сестры, сказала, что нашла у бабушки в подполе листок. Листок был высветившийся, очень старый, но то, что на нем было написано, можно было прочесть. Там была написана считалочка, на манер тех, которых миллион в интернете. Типа таких, раз, два – Фредди идет, три четыре – закрой свою дверь, и так далее. Но только эта считалочка была про какого-то «черного поэта». Еще и написана была старыми буквами. Ну, знаете, буква «е» была написана в виде твердого знака с точкой наверху, а буква «и», как английская i. Листочек этот был свернут в трубочку и спрятан в пустом охотничьем патроне. Его-то Лера и принесла к нам домой. Под самой считалочкой было написано примечание или пояснение, что якобы читать ее можно самому и про себя – тогда ничего не случится, но если ее прочесть кому-то… - девочка тяжело сглотнула, и в тот же момент весь класс с замиранием сердца сделал то же самое. – Если прочесть кому-то… то этот «Черный поэт» пришлет тебе свой стишок, а вот, что будет дальше не сказано… в том месте листок был неровно оторван, словно выдран. И было непонятно, было ли написано продолжение этого пояснения или нет? – Ангелина осмотрела всех присутствующих в классе, потом посмотрела на висящие над входными дверьми часы и продолжила. – Нам было всем очень интересно, что же за стишки нам пришлет этот поэт. Лера взяла листок в руки и прочитала нам эту считалочку. Какое-то время мы прислушивались к чему-то, ждали, что может, что-то случится, но ничего не происходило. Тогда мы подумали, что, наверное, надо открыть окно и, может, в него что-то влетит к нам в комнату? Записка какая-то со стишком, например? Моя сестра прочитала считалочку, и снова ничего не произошло. Мы решили, что, может быть, надо прочитать в открытое окно, чтобы этот поэт услышал считалочку? В этот раз уже я прочитала эту считалочку в открытое окно. Я очень старалась. Читала с выражением, громко! И будь этот поэт на самом деле, он бы точно меня услышал. Но, увы, а быть может и нет - снова ничего не случилось. Стало понятно, что этот листок – просто чья-то глупая шутка, плод бурной фантазии и не более того. А быть может вырезка из какой-нибудь страшилки. Расстроившись, мы с сестрой отправились вниз. Я легла смотреть телевизор, моя сестра отправилась в свою комнату, а Лера пошла домой. Я лежала на диване, уставившись в какую-то передачу по телеку, когда ко мне ворвалась возбужденная сестра с фразой: «Он мне написал на телефон!» Я удивилась, а моя сестра показала мне смс-сообщение, в котором был коротенький стишок «День тебе в остаток, приведи дела в порядок…» Мороз по коже был от такого стишка. Жуткие мысли мелькнули в голове, но потом мы как-то сразу же решили, что это дело рук Лерки. Так она решила нас попугать, разыграть. Мы вспомнили, что она ходила вниз, в туалет, когда пришла. Наверняка в это время умыкнула телефон и написала сообщение. Мы решили позвонить ей, но она опередила нас. По запыхавшемуся голосу в телефоне, мы поняли, что она бежит к нам. Когда Лера ворвалась в дом, то пихнула нам свой мобильник. На экране было сообщение: «Целый день идти буду сюда, чтоб тебя мне забрать навсегда…» Мы не поверили ей. Мы думали, что это все она, но она была так напугана, что мы сразу же поняли, что она тут ни при чем. Тогда кто же? Пока сестра с подружкой думали, кто бы это мог быть – я достала из сумки свой телефон, вверху которого мигал маленький конвертик входящего сообщения. Я открыла его и прочитала: «Месяц быстро кончится, ты перестанешь корчиться…» В поле адресат была надпись «Черный поэт». Я открыла, и этот контакт как-то оказался у меня в телефоне, но номера у него не было. Я удалила его, но когда открыла телефонную книгу – то снова это контакт был там. Стоило мне удалить и обновить контакты – он непременно появлялся в списке. Мы искали информацию про этого поэта в интернете, рассматривали эту высветившуюся записку, пытались писать и звонить на этот странный контакт в наших телефонах. Нам было очень страшно, но родителям мы ничего говорить не стали. Это была наша тайна... – Ангелина остановилась и осмотрела весь класс. Ребята сидели молча, с серьезными лицами, погруженные в рассказ, никто не смел нарушать эту тишина. Девочка у доски молчала тоже. Она словно боялась читать дальше свое сочинение.- Продолжай, Геля, - шепотом произнесла учительница. – Что было дальше?- Он вошел в комнату на следующий день, ровно в полдень. Просто открыл дверь в комнату, где мы сидели втроем. Его лицо было замотано каким-то серым бинтом, в тех местах, где должны были быть глаза, горели маленькие красные огоньки, словно он был роботом. Рта у него не было или он просто был замотан. От него пахло прелой землей и чем-то затхлым. На этом человеке был надет черный плащ и черные длинные сапоги, как в старину. Первой он убил мою сестру. Ударил ее так, что она отлетела в дальний угол и голова ее разбилась о кирпичную кладку, в которой находилась печная труба. Удар был такой мощи, что она напомнила мне футбольный мяч, который пнули через всю комнату. Все было так быстро, что мы даже не успели закричать. Затем черный поэт поднял за подбородок Леру и насадил через ее тонкую детскую шею на металлический крючок вешалки, находившейся у входа. Словно это была не живая девочка, а тряпичная кукла, у которой оторвалась голова. Я сидела, вжавшись в стенку, и ждала своей очереди, но он не тронул меня. Мое время еще не пришло. Человек в черном просто вышел из комнаты, так же, как входил несколько минут назад. Две минуты смерти в полной тишине. Что движет им? Что мы пробудили этой дурацкой считалочкой? Я знала, почем он меня не тронул. Он дал мне месяц, так написано в его послании ко мне. Она дал один месяц… чтобы …Ангелина заплакала, все тело ее тряслось. Учительница подбежала к ней, чтобы отвести ее на место, но она отпихнула ее рукой.- В моем стишке было сказано, что Месяц быстро кончится. И он кончался. Несколько недель меня таскали по участкам, докторам и следователям. Я знала, что нельзя говорить про черного поэта. Мне бы никто не поверил. После смерти сестры и подруги – он пропал из контактов их телефонов вместе с смс, что присылал им. Когда от меня отстали, после придуманной мною истории о каком-то мужике в черном, который ворвался в комнату и убил их, я стала искать выход. Я знаю, что случится сегодня в полдень со мной, ведь сегодня пройдет ровно месяц с тех пор, как мы прочитали эту считалочку. Но я знаю, что надо делать…И Ангелина начала громко читать считалочку. Ребята в ужасе не знали, что делать. Кто-то пытался затыкать уши, кто–то прятался под парту, а девочка читала и улыбалась.Раз, два – проснись Черный поэт,Три, четыре – приходи на обед,Пять, шесть – ты пришли мне, дружок,Семь, восемь – свой короткий стишок.Ангелина считала ее под всеобщую панику в классе. Дверь была закрыта, никто и не стремился покинуть класс. Дети переглядывались и не знали, стоит ли верить в услышанное. Глупо ли они будут потом выглядеть? Кто-то из девочек не выдержал и закричал, следом за этим криком раздался еще и еще, пока весь класс не заполнила один единый ор.Считалочка оборвалась так же стремительно, как и началась. Класс мгновенно затих. Дети сели по местам, замерли, а в классе наступила абсолютная тишина. Все просто смотрели на Ангелину, которая опустила голову и молчала, держа листок со своим сочинением. Дети выползали из-под парт, отрывали прислоненные руки от ушей и прислушивались. Все прислушивались к чему-то. Все словно ждали что-то, но ничего не происходило. Первой прервала тишину Оксана Сергеевна.- Вот это жутики, Геля. Умеешь же ты пощекотать нам нервишки своими фантазиями. Все-таки мне не очень понравилась идея о том, что ты приплела к этой истории свою погибшую сестру и подругу. Это кощунство, на мой взгляд, по отношению к родной сестре. А так – очень впечатляющая история. Наверное, не знай мы о трагедии, которая произошла с тобой месяц назад – возможно бы и не было такого эффекта от услышанного. Лично мне до сих пор еще страшно, вся мурашками покрылась. Спасибо. Можешь садиться на место.Учительница поежилась. Но Ангелина продолжала стоять на месте с опущенной головой и глядеть в пол, не двигаясь. Словно что-то ждала.- Я же говорю, что это байка всё, придумала Гелька, - улыбнулся Рома Крохин, который сидел на второй парте, махнув рукой в сторону девочки, как вдруг телефон в его рюкзаке сначала завибрировал, а потом послышались два коротких звуковых сигнала, обозначающих, что ему пришло смс-сообщение. Мальчик удивленно вытащил свой телефон из рюкзака и посмотрел на экран.- Что там? – шепотом его спросила соседка по парте. Все ребята с замиранием сердца застыли на местах.Учительница сначала посмотрела на стоящую у доски девочку, потом на мальчика и, наконец, подошла к нему ближе. Рома тыкал дрожащим пальцем по сенсорным клавишам, открывая входящее сообщение, а затем, когда то растянулось на весь экран, с бледным лицом прошептал:- Написал какой-то «Черный поэт»... он откуда-то есть в моей телефонной книжке. «Тебе даю я два часа, чтоб отдохнул ты ото сна…» Что это, Геля? Это что? Правда он написал?!!! – в страхе закричал мальчик на весь класс.После этого по всему классу начали пиликать телефоны, оповещая о доставленных смс-сообщениях. Когда дети брали и смотрели их, у всех высвечивалось одно имя отправителя… «Черный поэт».- Так ты что же – всех нас решила тоже таким образом погубить? Зачем же ты это сделала? Одной умирать не захотелось? – закричала учительница, держа свой телефон в руке. Глаза ее наливались злобой и безысходностью перед предстоящим.- Это так… - тихо ответила Ангелина. - Если ты не выполняешь условий поэта, чтобы выжить… Я нашла оторвавшийся кусок от того листочка, он был внутри того патрона, прилип к стенке. На нем было сказано, что вы можете найти себе замену, для этого расскажите эту считалочку другим людям, которые могут стать вашей заменой. И чем больше замен будет, тем больше шансов остаться в живых. Быть может, Черный поэт пощадит вас. Он пропадет из вашей телефонной книжки… - Ангелина листала записную книжку, в надежде на то, что в ней пропала запись. – Простите меня... простите… я просто очень хочу жить….

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