Сочинение

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:33

John88 Просмотров: 96 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 00:33 by

Я не хочу расписывать тут историю в стиле «Кэрри» Стивена Кинга, да и в принципе я материалист. Не особо верю в приметы или что-либо сверхъестественное. Такой уж я человек. Вы (ну если не все, то многие), наверное, сейчас думаете: «А как же все те необъяснимые вещи, которые периодически происходят вокруг нас?» - да, есть вещи, которые сложно объяснить, но я уверен, что объяснение им есть. И даже самое, на первый взгляд, невероятное когда-нибудь со временем тоже найдет свое рациональное объяснение. Повторюсь,такой уж я человек. «Скучный», - может кто-то подумать. Однако я знаю, что многие любят читать истории, в которых есть какой-то элемент мистики. Я не знаю, насколько может оказаться интересна моя история, но все же поделюсь ею.В начале я сразу оговорил, что не хочу расписывать тут историю в стиле Кинга, и не просто так я это сделал. Моя история имеет прямое отношение к моей школьной молодости. У Кинга было чисто художественное произведение, беллетристика. Я же абсолютно без прикрас, сухо расскажу про одно небольшое совпадение (по крайней мере, для меня это было чистое совпадение).Я был не особо общителен. С другими детьми ладил плохо. Естественно, такое мое поведение не могло остаться без внимания сверстников, которые всячески любили подшутить надо мной. Сами понимаете, что со своей замкнутостью я был белой вороной.Издевательства шли одни за другими. То дохлого голубя мне в портфель подложат, то форму чем-то испачкают. Самое безобидное, что я могу вспомнить - превращение портретов писателей и поэтов в моем учебнике литературы в кикимор и нечто среднее между чертиком и мушкетером, путем дорисовки ручкой недостающих штрихов. Одним словом – классика. Конечно, это потом могло вспоминаться как забавные моменты после выпуска. И много лет спустя, когда была бы позади школа, были бы позади училища, университеты…когда бы мы снова встретились вместе, все эти нюансы несмотря на былые обиды вызывали бы в нас какую-то ностальгию. Как писал писатель-фантаст Владимир Иванович Савченко: «Когда вспоминаешь детство, умиление вызывает даже широкий отцовский ремень». Тем не менее, вспомнить лихие школьные годы вместе за кружечкой пива нам было не суждено.Здесь теперь уместнее сказать, что обидчиков было четверо: двое парней (Дима и Петя) и две девушки (Наташа и Алена). Имена я не придумал, как обычно принято. Нет смысла скрывать их. На этом я заканчиваю свое вступление и перехожу к сути.Был конец мая. Несмотря на этот факт погода была пасмурная и дождливая, но было все равно как-то тепло на душе от предвкушения летних каникул. Агриппина Аркадьевна, наша учительница русского языка и литературы, а также классный руководитель, готовилась выставить нам годовые оценки по русскому языку и дала задание: написать сочинение на тему «Чего я жду от лета». Дальше система была классическая: достаем двойные листочки => пишем => сдаем со звонком. Детально описывать нет смысла.Скажу одно: мое сочинение стало причиной, по которой позже мою маму вызвали в школу. Дело в том, что меня издевки той четверки так достали, что в сочинении на тему «Чего я жду от лета» расписал, как они не доживут до конца лета. Дима попадет под машину. Алену загрызет бешеная собака. Петя будет выпендриваться перед друзьями на велике, но не справится с управлением, упадет и свернет шею. Наташа упадет с лестницы с тем же исходом.Были нагоняи от мамы, лекции, что она все понимает, но так шутить нельзя. Одним словом, мама мне сказала, что Агриппина Аркадьевна дала задание на дом: написать другое сочинение, а это она отдала маме, которое та скомкала и выкинула в мусорное ведро. Я не помню новую редакцию своего произведения, но 4 за год по русскому языку я получил.Вот так вот и закончился 5 класс. За ним одним мгновением пролетели три месяца летних каникул, и первого сентября я пошел в 6 класс. В начале нового учебного года я узнал, что не все дошли до 6 класса. Четверка, которая любила посмеяться надо мной, действительно погибла тем летом, причем почти так, как я и описал в своем первом сочинении: на Алену набросилась бездомная собака и загрызла ее; Наташа упала с лестницы и сломала шею; Петя выкрутасничал на велосипеде перед друзьями на горке, но одно неловкое движение, и он скатился вниз и разбился. Исключением стал лишь Дима. Он был на даче у родителей, они с семьей катались по реке, но моторная лодка перевернулась. Он нахлебался воды и утонул. Конечно же его пытались откачать, но безуспешно…

Ключевые слова: Смерть лето школа издевательства

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