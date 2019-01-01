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Творческие истории

Реаниматолог

Тишину реанимации нарушал лишь мерный шум аппарата ИВЛ. Тёмная Тень бесшумно приблизилась к койке, что-то нажала в аппарате, длинным крюком, похожим на небольшую косу, цапнула лежащую где-то у шеи и резким движением выдернула душу прямо себе на плечо. Аппарат тонко запищал.
- Положи на место, – раздался за спиной Тени тихий почти шёпот.
- Опять ты, ну почему опять ты? У меня план горит, у меня и так выговор из-за тебя на работе… - полушёпотом же, не оборачиваясь, заворчала Тень. – И потом, её время пришло, ей пора давно, восемьдесят пять лет, что не так то?
- Не на моей смене. Ты же знаешь – у меня принцип.
- В сторону отойди, а то клюкой задену невзначай, а тебе ещё рановато, – Тень проплыла сквозь ряд коек к окну.
- Подожди секунду…
- Я сказала, её срок пришёл, не спорь.
- Да я не об этом. Ты можешь её на полчаса положить? Пойдём, компанию составь.
- Чего празднуем?
- День анестезиолога и реаниматолога.
- О как! А чего на смене то? Ты ж завотделением?
- Вот потому и на смене, что я зав. Пошли, кофеинчику примем.
- А чего сестру не разбудишь? Вон тебе компания, спит как ангел на работе… - Тень промелькнула к спящей за столом анестезистке и приподняла над спящим телом её душу. Душа тоже мирно дремала.
- Не трогай, пусть спит, сегодня шесть часов оперировали, а тут ещё ночная смена, пусть спит, пошли кофе пить.
Тишину полумрака ординаторской нарушало только гудение электрического чайника. Тень бесшумно материализовалась в тёмном углу, за настольной лампой, куда свет почти не попадал.
- Может тебе коньячку в кофе? – спросил он.
- Вообще-то, я тоже на работе… - пробормотала Тень, но слова её прозвучали как: «А почему бы и нет?»

Какое-то время оба полуночника молча смотрели на дымящие кофейным ароматом кружки.
- Не много смен берёшь? Всё денег хочешь побольше? Зачем тебе это, себя гробишь, мне работать мешаешь? – нарушила недолгую паузу Тень.
- Деньги тут ни при чём, хотя они, конечно, не лишние. Просто некому работать.
- Что, обленились все?
- Нет, тебя видеть уже никто не хочет, осточертела всем ты. Вот и не идут в реаниматологи.
- Смешно пошутил, молодец. А ты в курсе, что после каждой смены там твой Срок сокращают? Уже не один год ты у себя украл, не жалко?
- Жалко, а есть варианты по-другому? Да и поздно уже, я ж больше ничего не умею
- Опять смешно пошутил, не умеет он… - без тени усмешки пробормотала собеседница в край глубокого капюшона, - нет, других вариантов для тебя нет, у тебя так на роду написано.
- Что там ещё написано?
- Чтобы я тебе служебную тайну выдала? Мало налил!
- Так не проблема! На, пей, – коньяк бодро забулькал в кружку.
- Я, так-то, на работе, – вяло посопротивлялась Тень, внимательно следя за процессом. – Лей, не жмись, краёв не видишь?
- Фи! Откуда такой сленг бомжатский? Ты ж персонаж с многовековыми культурными традициями!
- Сегодня в парке бомжа прибрала, он ацетоном похмелялся, вот, с ним пообщались, за жизнь поговорили… Он решил, что я белочка, потому и похмеляться начал. Мне предлагал, но я отказалась, – Тень залпом опрокинула содержимое кружки куда-то в капюшон.
- Ну вот, человек к тебе как к товарищу, а ты его.… Ни стыда, ни совести у тебя.
- Естественно, Стыд и Совесть мы на склад сдаём, когда на смену выходим. Мешают они в нашей работе.
- Слушай, давно хотел спросить. Помнишь, тогда в машине, на ДТП ехали, ну, когда фурой аудюху порвало на части, ты же тогда с нами ехала в машине, я не ошибаюсь? Как это понимать?
Тень молчала. Тогда он налил ещё пол кружки.
- Ну, что ты как, я не знаю… Тебе жалко дарёного коньяка? Всё равно ведь сам не будешь.
- Алкашка. Ну так что? Чего ты в машине делала?
- Честно?
- Честно.
- Ну, если честно, по твою душу меня тогда послали. Вы тогда по дороге должны были лоб в лоб с мерсом пьяным столкнуться. Но водила мерса так нажрался, что не смог завести машину, так и проспал на обочине. А вы мимо проехали. И тётку ту, из «Ауди», ты у меня увёл. А тётка то 100% моя была. С такими травмами не живут.
- Живут, как видишь. И детей нянчат.
- Она ещё и родила??? С переломом таза?
- Ну, прокесарили, конечно, но родила. Ты же в курсе.
- Не в курсе. Нерождённые не мой профиль. Для них у нас отдельный специалист имеется. Вы, врачи, извращенцы, столько усилий и ради кого! Ты знаешь, кем этот ребёнок станет, когда вырастет?
- Не знаю, и знать не хочу. Человеком вырастет.
- То-то и оно, что не знаешь. Вот, давеча, алкаша делили, помнишь? Вот он выписался, и снова в запой. Третьего дня повесился. Так что все твои труды насмарку, сколько лекарств на него извёл.
- Это его проблемы…
- Да, у него теперь проблемы, – усмехнулась Тень, - большие проблемы, если то, что с ним происходит, можно так примитивно назвать. А так бы простенький конец – от перепоя, как у многих… Ещё раз тебя спрашиваю: ЗАЧЕМ? Зачем тебе это надо? Зарплата маленькая, жизнь свою гробишь, жена чуть не до развода, детей собственных не видишь… Тебе даже коньяк-то и то не за работу принесли, а за то, что ты соседке кота кастрировал!

Тень бормотала всё тише и тише, уже не ожидая ответа, речь её становилась бессвязной, а голова клонилась к стенке. Алкоголь действует на всех одинаково. Последние слова: «Совсем вы, люди, обо мне не думаете», - прозвучали уже сквозь мерный храп.
Истошный крик процедурной медсестры поднял бы на ноги даже мёртвого:
- На уколы!
Доктор открыл глаза – угол был пуст. Прошёл в палату. Бабушка на трубе мирно спала, медсестра заряжала шприц в инфузомат:
- Ой, а я поспала так сладенько, ничего не пропустила?
- Бабулька ночью остановилась, но запустилась быстро, с двух качков, так что я тебя будить не стал.
- А я слышу сквозь сон – аппарат пищит, а заставить себя проснуться не могу, даже голову во сне подняла, посмотрела на неё, а всё равно проснуться не могу!
- Ну, понадобилась бы – разбудил бы.
- Да уж в восемьдесят-то пять лет не грех и умереть.
- Нет, не на моей смене...

Реаниматолог


Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:15
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:15 by Сделано_в_СССРПросмотров: 7Комментарии: 0
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Ключевые слова: Реанимация Тёмная Тень доктор разговор медсестра процедурная

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