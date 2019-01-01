Мёртвая деревня

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 44 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:20 by

Старые покошенные постройки, серые обвалившиеся домики, заросшие и пересохшие участки, поросшие травой и колючками дороги и тропы. Люди изо дня в день покидали свои дома, бросали земли и хозяйство. Кто-то умирал от старости, кто-то перебирался в город. Там нет ни света, ни газа, ни воды. Все кажется таинственным и загадочным. Кто-то посещает такие места из любопытства, кто-то в поисках чего-то интересного, а кому-то хочется разгадать тайну гибели таких мест.Вот и мы с друзьями решили посетить одну из вымерших деревушек.Нашли в интернете статью об одной таинственной деревушке, в которой насчитывается чуть больше двенадцати домиков. Точное количество не указано, т.к. некоторые дома совсем уж развалились, и их можно не заметить в высокой траве. Об этой деревушке было уж совсем мало информации, но кое-что, все-таки привлекло наше внимание. Так же, в комментариях к статье об этом месте, мы прочли, что там происходят довольно-таки необъяснимые вещи. Будучи скептиком, я решил уговорить друзей навестить те места и проверить правдивость слов данного «Школьника», так он себя обозвал в комментариях. Конечно же, все согласились. Мы вообще любим ходить по старым местам и изучать различные руины. В подвалах некоторых объектов, бывало, находились интересные вещицы, нужно лишь было кое-где покопать.На сборы мне понадобилось всего полчаса.Вроде как все взял, хотя нужно проверить. Итак:Спальный мешок.Одеяло.Аптечка.Свитер.Дождевик…Такс. Вроде все проверил, все взял, ничего не забыл. Отлично. Ну все, теперь осталось дождаться раннего утра и звонка с оповещением на выход от ребят. Можно ложиться спать, чтобы утром быть бодрячком.Уснул я быстро, сам не заметил как. Казалось, что уже во сне я гулял по той самой деревушке. Обследовал домики, рассматривал брошенные и оставленные вещи бывшими жильцами. И был я там не один. Нет, это не мои друзья. Этих людей я совсем не знал. Женщины в длинных закрытых платьях, мужики с опущенными бородами, в рубахах и подвязанных мешковатых штанах. Старики, старушки, детвора. Так вроде же тут не живет никто уже лет сто, коль не больше. А как все правдоподобно. И куры, и скот. Вот только дома все такие же: перекошенные и черные. Огороды и участки, поросшие сорняками в человеческий рост. Солнца совсем нет, и небо серое и хмурое. Спрашиваю людей о том, что за место это, и почему они не подходят к домам. А в ответ лишь тишина. На все мои вопросы они лишь показывали пальцем на дома и качали головой. Как-то не по себе становилось от всего, и это чувство только нарастало. В окне одного из домов я увидел черный силуэт. Глядя на него, появлялось чувства страха и желание убежать. Я стоял, словно парализованный, и смотрел в разбитое темное окно…Мой сон прервал звонивший телефон. Я был рад звонку, ведь неизвестно чем мог закончиться мой сон для меня, не наяву конечно. Но и во сне мне не хотелось вновь ощутить то чувство…Звонил Ярик, он сказал, что через час они будут у подъезда. Я принял душ, позавтракал, еще раз проверил свой арсенал для похода и залез на сайт, где мы нашли место для своих исследований. Там говорилось, что все жители данной деревни бесследно исчезли. Никто так и не смог объяснить данный факт. Но, факт оставался фактом. Эта тайна так и осталась неразгаданной.— А почему мы сразу не увидели этого? - спросил я себя вслух. - Я же всю статью сам лично читал от А до Я, но этого в ней я не видел. Хм…может, пропустил? Да и ладно. От этого только становится интересней.Долго я не парился, услышав гудок под окнами, я закрыл ноутбук, схватил свой «багаж» и вылетел из квартиры. Бросив свои пожитки в багажник, я запрыгнул на заднее сидение, где меня ждала моя девушка - Ася.— Ну, все в сборе? - повернулся к нам Ярик? - Едем?!— Едем! - хором и весело, закричали мы.Я решил не рассказывать о своем сне друзьям, ведь это всего лишь сон, решил я. Дорога была долгой. Мы несколько раз останавливались перекусить и отдохнуть. Спустя шесть часов, мы наконец доехали до указателя, который служил некой подсказкой. Дальше на машине не проехать, нужно идти пешком. А это еще примерно часа два-три, и более десяти километров. Мы выгрузились из машины, нагрузились рюкзаками и двинули навстречу приключениям…Нас было четверо: Я, Аська, Ярик и Людка (девушка Ярика, и лучшая подруга моей Аськи).Шли мы не быстро, да по такой дороге, когда трава выше тебя, быстро и не получится идти. Добравшись до березового леса, мы решили отдохнуть. Было тепло, свежо, солнце светило ярко. На небе не было ни единой тучки или облачка.— Ребята! Смотрите сюда, скорее!Кричала Людка. Мы перепугались, ведь ее крик был таким, будто она увидела труп мамонта. Людка стояла и смотрела на нас изумленными глазами.— Что случилось? Что ты орешь, как на поле боя? - спросил ее Ярик.— Смотрите. Где я стою? - не обращая внимания на колкость, продолжала Людка.— На траве, где же еще. Ты, видать, совсем переутомилась, Люд. У тебя солнечный удар? - в этот раз съязвил я.— Ну понятно, что на траве, - не унималась она. - А где именно? Вы что, ничего не видите? Ну?— Тропинка. Она… она стоит на тропинке. На протоптанной тропе. - с удивлением проговорила Аська.— Не понял, - начал было Ярик. - Откуда здесь тропа? Из леса и…— И до самой деревни. - сухо закончил я предложение. - Смотрите туда, там дома. И тропа ведет именно туда.— Может, там поселились бездомные? - предположила Людка. - Ну, знаете, так бывает. Они ходят в лес, питаются грибами и ягодами, сейчас сезон. Ночуют в домиках. Какая-никакая крыша над головой…— Ага, в пятистах километрах от города? Ты просто мозг, Людка, - никак не мог угомониться Ярик.— Вместо того чтобы стоять и спорить, нужно дойти и посмотреть, что там, или кто, - сказал я.Мы набросили рюкзаки и пошли по тропе в деревню. На дорогу ушло не более десяти минут. Хотя по расчетам она должна была находиться гораздо дальше. Погода начала портиться. Небо стало серым, хмурым, не было слышно ни шуршание насекомых, ни щебетание птиц. Нас это не насторожило. Мало ли… погода часто меняется, особенно сейчас, в наше «отравленное» время.Мы нашли домик покрепче, с целыми оконными рамами и стеклами. Он казался более ухоженным, нежели другие. Да и был он ближе к выходу из деревни. Распаковав вещи, мы утеплились, нацепили дождевики и решили не терять времени. Мы разделились на пары и пошли изучать постройки.Места казались, скажу я вам, вселяющими ужас. Кругом мертвая тишина, серые дома, перекошенные заборы. Заржавевшие топоры, ручные пилы, глиняные горшки, причем целые, не треснутые и не разбитые. Аська взяла себе парочку горшков. В домах была старая сгнившая мебель. Сундуки, комоды, самовары. На окнах висело что-то, что раньше называли шторами. Но от сырости и времени все превратилось в ужасающую картину. Все казалось таким, будто люди и правда никуда не уходили, а просто исчезли. Испарились. Было жутковато.Мы ходили по дворам, заглядывали в бани, в сараи, в сени, в дома… Мы рассматривали и изучали все, что могло бы помочь понять, что же здесь произошло. Аська пополняла свою коллекцию различными безделушками, я смотрел в оба глаза, в надежде увидеть хоть что-то, что могло натолкнуть меня на мысль о произошедшем в этом месте.В одном из дворов мы с Аськой решили разделиться и встретиться через полчаса возле ворот.Уже начало темнеть, время было почти девять, но Аськи все не было. Связь не ловила. Не удивительно, в этих-то местах…Я обошел двор вдоль и поперёк, но Аська как сквозь землю провалилась. Подумав, что она могла, не дождавшись меня, уйти к ребятам, ведь я и сам опоздал на пятнадцать минут, я вышел за ворота и пошел к дому в котором мы остановились. Как-то вдруг резко потемнело. Стало совсем ничего не видно. Я включил фонарик на телефоне и, освещая дорогу, продолжил идти. Проходя мимо очередного дома, краем глаза я заметил, что во дворе кто-то есть.— Эй! Ярик! Ася! Кто там?!Все стихло, и лишь частое дыхание слышалось за поваленным временем забором.Я долго думал и решал, стоит мне туда идти или нет. Стало все же страшно. Может это какой-нибудь зверь забрел в поисках еды, или ребята таким образом решили меня разыграть, но трусом я казаться не хотел в любом случае. Я освещал фонариком двор, в надежде увидеть хоть что-то, но все было тщетно. Лишь трава и старые доски, больше ничего. Дыхание пропало, звуки исчезли. И лишь отдаленный смешок послышался издалека. Как будто ребенок посмеялся. Осветив местность вокруг себя, я понял, что именно это место я видел в своем сне. Тот же двор, та же лавка, тот же дом напротив… Абсолютно все, до последней мелочи. Как такое возможно? Набравшись смелости, я переступил через сваленный забор, прошел через двор и подошел к входной двери дома. Там я постоял пару минут, сделал глубокий вдох и…...вот я в доме. Там казалось тепло, совсем не пахло сыростью и гнилью, казалось, будто он уютнее того дома, где мы остановились. Я прошел в большую комнату, там стояла старая кушетка, выглядела она неплохо. Стоял круглый стол и один стул. В углах, и везде, было много мусора. Позади себя я снова услышал смешок. Как будто ребенок играет со мной…— Кто здесь? Ребята? Хватит. Это не смешно.Снова смешок.— Хорошо. Кто ты?— А ты кто? - писклявый, но томный голос послышался со стороны стула.— Я-то знаю кто я. А вот кто ты? И что ты тут делаешь? - я боялся повернуться, но все же мне это удалось.На стуле сидел как бы мальчик, но и не мальчик вовсе. Вроде ребенок, а вроде и нет. Я направил на него свет фонарика, чтобы разглядеть как можно лучше. Он зажмурился и прикрыл то ли лицо, то ли морду, руками. Ну, или правильнее будет сказать - лапами.— Я хозяин этого всего. Я тут живу. А вот ты и те люди, которые пришли с тобой, нарушили мой покой. Я уже видел тебя вчера ночью. Ты уставился на меня с улицы, - существо рассмеялось.Я понял, что от страха у меня закладывает уши и начинает пульсировать в висках. Руки и ноги похолодели, а речь стала не внятной.— Ты… ты из моего сна? А кто те люди тогда, которые стояли за заборами домов и не могли пройти за ворота?— Они когда-то жили в этих домах. Они сделали глупость, что разрешили войти мне в их деревню. Теперь они принадлежат мне. Как и ты, и они. Вы сделали глупость, что пришли сюда.Глаза этого упырёнка налились кровью, на лапках появились когти, и неестественной формы редкие острые зубы нарисовались на его уродливой морде. Он шипел и фыркал. Он прыгал по мебели, по стенам заведенный, как волчок. От страха я позабыл все молитвы, которым меня учила бабушка. Я лишь стоял, парализованный страхом, и повторял: «Господи, спаси, сохрани и помилуй»… Не знаю, сколько времени прошло прежде чем этот упырь вцепился в меня когтями и начал шипеть, пытаясь вцепиться мне в лицо зубами. Я оступился и повалился на пол. Я лишь почувствовал удар, потом я отключился. Передо мной стояли все те же люди. Они все так же показывали пальцем на дом и качали головой. Ко мне подошел мальчик лет десяти, он протянул мне руку и посмотрел в глаза. В его взгляде я увидел место, где находился с этим упырем, увидел кушетку. Под кушеткой, между досками я увидел крестик. Маленький старый крестик и бутыль с водой, на ней был нарисован крест. Как я понял, это был бутыль со святой водой. Потом все снова стало черным и пустым. Открыв глаза, я прислушался, в комнате было тихо. Рядом никого не было. Голова болела, все тело ломило, из носа шла кровь. Телефона с фонариком нащупать не удалось, поэтому пришлось орудовать в полной темноте. На коленках я нащупал кушетку, лег на живот и половиной тела забрался под нее. Бутыль удалось найти почти сразу, а вот крестик никак не попадался. Но я настырный. Через некоторое время я нашёл и его. Только я вылез и надел на себя крестик, как сбоку я услышал все то же шипение и злобное фырканье.Я понимал, что если я сейчас что-то не придумаю, то ни меня, ни остальных больше никто не увидит. А ведь мы даже никому не сказали, куда собрались, и где нас искать, если что.Упырь приближался, его дыхание было все громче и ощутимее. Фырканье превращалось в рычание. Я почувствовал, как что-то медленно режет мне по коже. Страха я уже не ощущал, а вот боль была еще та. Через боль, которая расползалась по всему телу, я сорвал пробку с бутыли и начал обрызгивать и поливать это существо. Оно начало извиваться, визжать, шипеть… Через какое-то время все стихло, и лишь измученное дыхание и попискивание доносились из угла. Отдышавшись, я закричал во весь голос: «Убирайся из этой деревни! Иди к черту, ирод!» И начал произносить молитву за молитвой, какие только мог вспомнить. Когда все стихло, я снова потерял сознание…— Макс. Максим. Макс! - кричала Аська.Я открыл глаза и увидел над собой ребят. Они смотрели на меня с жалостью и испугом. Как оказалось, лежал я у ворот того самого дома, где ночью встретился с упырем. Я был почти полностью седым. Ребята помогли мне подняться и довели до дома, где мы остановились. Обработав рану на голове, они начали задавать мне вопросы о том, что произошло.Я не придумал ничего лучше, как соврать. Якобы я задержался гуляя по дворам, не догнал Аську, споткнулся в темноте и, упав, ударился головой. Больше ребята меня ни о чем не спрашивали, поняв, что большего я все равно не расскажу. И лишь Аська задала свой последний вопрос:— А где твой телефон? Фонарик для чего?— Я его где-то видать выронил. Не знаю где, - буркнул я.Нам пришлось остаться там еще на одну ночь. Так как пошел сильный дождь, и началась гроза. Но в эту ночь ничего не происходило. Мы разговаривали и смеялись. Каждый делился рассказом о том, что они видели в этой деревушке, что понравилось, а что заставило ужаснуться. Я же молчал, ссылаясь на то, что толком ничего не помню из- за удара головой.— Мне показалось, как будто люди просто исчезли в этом месте. Все вещи на своих местах. Они же не могли уйти без вещей. Очень интересное место, - сказала Людка. И все ее поддержали.— Ну, я б вернулся сюда с оборудованием, хотелось бы понаблюдать за этим местом. Я ни насекомых, ни птиц не увидел в этом месте, - отметил Ярик.Утром мы собрали вещи и отправились по знакомой тропе откуда явились. Обернувшись, я увидел людей, они улыбались, махали мне рукой и казались счастливыми. Дома были совсем как новенькие, из труб шел дым, вдалеке слышался смех ребятни.— И ничего сверхъестественного. Так что, тот «Школьник» фантазер и выдумщик. И не факт, что он вообще был в этом месте, - задорно хихикнула Аська.— Ну, не знаю. Глядя на седую голову Макса, могу отметить, что он все же не просто споткнулся и ударился головой, - обиженно выдал Ярик.— Да мало ли из-за чего я поседел, люди. Я сам бы хотел понять, что со мной произошло. Что было, то было. Я тоже рад, что побывал здесь, - высказался я.По приезду домой, я бросил вещи и залез на сайт, на котором мы нашли эту деревню. Но никакой информации о ней не было, так же, как и комментариев к сайту. Ее будто и не существовало.Ночью мне приснились люди, они светились счастьем, пожимали мне руки, кланялись в пояс и улыбались. Было светло, ярко, кругом щебетали птицы, собаки игрались с ребятней, кошки умывались на крылечках, старики обнимали своих детей. Ко мне подошел уже знакомый мне мальчик, он поклонился и снял крестик с моей шеи.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Старые постройки деревня мальчик упырь страх

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