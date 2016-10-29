Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Несерьезные истории

Знания, прошедшие через время

Лет 20 назад мы с друзьями катались на мотоциклах, от безделья колеся по всему району. Остановились в одной глухой деревушке отдохнуть, покурить да поразмяться. Наше внимание сразу привлек старый небольшой нежилой домик: он стоял немного на отшибе от остальных. И вполне естественно, что мы захотели там "поосмотреться" в надежде найти какие-либо вещи старины, да и просто любопытство взяло верх.

Изнутри оказалась обычная избушка: стул, стол, лавки - ничего интересного. Я решил осмотреть чердак, поднялся по лестнице - ииииии бинго! Вот оно, золотое дно, именины сердца! Столько книг я видел лишь в библиотеке. Но радость моя, как оказалось, была преждевременной. Старые полуразложившиеся книги, покрытые плесенью, при попытке их открыть, превращались в труху. Правда, мы нашли одну общую тетрадь, вполне прилично сохранившуюся. И в тетрадочке этой, к нашему всеобщему изумлению, оказалось то, что мы, являясь на то время студентами, поняли сразу и безошибочно - лекции по (внимание!!!) сопромату!!! Как?! Как возможно такое в медвежьем углу, где еще недавно поля распахивали, запрягая в плуг коня?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:58
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 16:58 by ZelDПросмотров: 43Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Старый дом чердак сопромат авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Asheera
Вчера, 17:12
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (184|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 588
Ну как, как...
Внучёк приезжал на лето, студент, и забыл тетрадку. Деды и отнесли на чердак, чтоб не запачкать, так и осталась.
Плюс за колорит и мотоциклы!

Сопромат мне много лет в кошмарах снился, на экзамене листок превращался в трехмерную изменяющуюся голограмму, и я, обливаясь потом, понимала, что никогда, никогда не решу ЭТО, и не выберусь из универа! Навечно там останусь!
Надо было в "Байках из склепа" такую серию снять, как только сценаристы не додумались.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#2 написал: guerra
Вчера, 22:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 372
20 лет назад - это всего лишь 1998 год. сопромату же как дисциплине не менее 70 лет. и даже в деревнях жили инженеры, механики и у них были дети и внуки-студенты. чему удивляться?))
Зарегистрирован: 30.08.2015
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.