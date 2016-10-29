Знания, прошедшие через время

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:58

Причина: Изменён раздел.

ZelD Просмотров: 43 Комментарии: 2 +3 Вчера, 16:58 by

Лет 20 назад мы с друзьями катались на мотоциклах, от безделья колеся по всему району. Остановились в одной глухой деревушке отдохнуть, покурить да поразмяться. Наше внимание сразу привлек старый небольшой нежилой домик: он стоял немного на отшибе от остальных. И вполне естественно, что мы захотели там "поосмотреться" в надежде найти какие-либо вещи старины, да и просто любопытство взяло верх.Изнутри оказалась обычная избушка: стул, стол, лавки - ничего интересного. Я решил осмотреть чердак, поднялся по лестнице - ииииии бинго! Вот оно, золотое дно, именины сердца! Столько книг я видел лишь в библиотеке. Но радость моя, как оказалось, была преждевременной. Старые полуразложившиеся книги, покрытые плесенью, при попытке их открыть, превращались в труху. Правда, мы нашли одну общую тетрадь, вполне прилично сохранившуюся. И в тетрадочке этой, к нашему всеобщему изумлению, оказалось то, что мы, являясь на то время студентами, поняли сразу и безошибочно - лекции по (внимание!!!) сопромату!!! Как?! Как возможно такое в медвежьем углу, где еще недавно поля распахивали, запрягая в плуг коня?

Ключевые слова: Старый дом чердак сопромат авторская история

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