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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 94 Комментарии: 4 +1 Сегодня, 05:53 by

Когда-то Андрей был счастлив. У него была любимая жена, любимый дом и любимая работа. Теперь он только и делал, что перебирал старые фото. Ведь эти маленькие кусочки бумаги - всё, что осталось от их счастья.Вот она, его Леночка… Тут она маленькая и смешная.Вот она на выпускном, а вот и их свадьба!К свадебным фото мужчина относился с особым трепетом: его любимая здесь такая красивая! В пышном подвенечном наряде, она светилась счастьем и походила на ангела! Такая же нежная, воздушная, невесомая...Они поженились тридцать лет назад.Андрей обожал жену, и Лена платила ему тем же. Каждая минута, проведённая вместе, была для них Раем! Раем на Земле!Детей у них не было. Долгие годы супруги мечтали о детях, но не суждено было им стать родителями.Однако, это ничуть не омрачило их брак. Да, хотели, мечтали, грезили детками... Но судьба распорядилась по-иному и Андрей с Леной жили друг для друга. За все эти годы мужчина ни разу даже не взглянул в сторону другой женщины. Зачем? Ведь у него была его Лена!Андрей всегда просыпался первым и подолгу лежал не шевелясь. Ловил дыхание спящей жены и любовался ею. Потом потихоньку вставал и шёл на кухню. Готовил завтрак для них двоих, варил кофе и подавал ей его в постель.Разбуженная поцелуями мужа, Лена улыбалась своей милой улыбкой. Они завтракали, одевались и разбегались по своим работам. Их счастье рухнуло в один миг: Леночка оставила мужа. Нет, она не разлюбила его. Она просто умерла. Однажды вечером, не дождавшись жену с работы, Андрей отправился искать её. Окровавленное тело Лены лежало в кустах, недалеко от их дома. Она была мертва. Убийцу так и не нашли... Почему в тот вечер он не встретил её?! ПОЧЕМУ?!Ей было 48 лет. ВСЕГО 48! Андрей почти не помнит похороны, как будто этот отрезок времени навсегда выпал из его памяти.Наверное, он так и не поверил, что жены больше нет. Она грезилась ему повсюду. По утрам он всё так же варил кофе, готовил завтрак и ставил всё это на поднос. Шёл к жене в спальню и... Спальня пуста! Она же умерла! УМЕРЛА!Андрей ушёл в себя и стал безучастен ко всему происходящему.Скорее всего, он сошёл бы с ума, если бы не Света, племянница Лены и их единственная родная душа.Она навещала дядю почти ежедневно. Разговаривала с ним, стирала и убирала квартиру, готовила обед. Жалела дядю и иногда приносила спиртное. Когда была жива Леночка, Андрей не пил: жена не выносила запаха водки. Но горе сломало его, и мужчина стал всё чаще прикладываться к бутылке. Денег на водку не было, благо, Светочка приносила.Несколько раз она приходила с мужем: то розетку поменять, то лампочки. Внешне Света поразительно походила на покойницу.Но, несмотря на это, Андрей не питал к племяннице никаких чувств, кроме отеческих. Ведь она практически выросла в их доме! Родители Светочки погибли, когда ей было семнадцать, и их дом стала для неё родным! Благо, жила она совсем рядом.Андрей постоянно ощущал присутствие покойной жены. Всё в квартире напоминало ему о ней! ВСЁ! Аромат любимых духов Леночки незримо витал по комнатам, постепенно сводя его с ума. Мужчина забросил работу, отключил сотовый телефон и превратился в зомби.Его состояние внушало Свете серьёзные опасения. Она даже доктора к дядюшке приводила."Ваш дядя физически здоров. Просто когда человеку невыносимо больно, он как бы выпадает из реальности и перестаёт ощущать боль. Это своего рода анестезия". Констатировал врач.И Андрей продолжал жить своей жизнью. Бесцельно бродил по квартире, прижимал к лицу одежду жены и вдыхал её запах...Вскоре с ним стали происходить очень странные вещи. К примеру, заходит он в ванную, смотрит в зеркало, а там...Прямо на зеркале любимой помадой жены выведена надпись:"Я ЖДУ ТЕБЯ…"В глубине души Андрей осознавал, что этого быть никак не может! Но надпись - вот она, на зеркале! Как же так?!А тут ещё... После полуночи он стал слышать голос. ЕЁ ГОЛОС!"МНЕ ОДИНОКО... ХОЛОДНО... ЕСЛИ БЫ Я МОГЛА ВЕРНУТЬСЯ..."Андрей рыдал от безысходности и жалости к ней...- Хорошая моя, родная! Не исчезай! Поговори со мной! - исступлённо шептал он."ТУТ ХОРОШО... НЕТ НИ СТРАДАНИЙ... НИ БОЛИ... ПРИХОДИ КО МНЕ САМ... ТЫ ДОЛЖЕН..."Постепенно голос её стихал, растворяясь в глубине пустой, осиротевшей квартиры...Разговоры с покойной женой происходили почти еженощно.После полуночи, словно ниоткуда, возникал её тихий, вкрадчивый голос.Покойница убеждала мужа покинуть этот мир добровольно и воссоединиться с ней.Они любили друг друга при жизни и в том, другом мире обязательно должны быть вместе! Для настоящей любви не существует преград!"СДЕЛАЙ ЭТО... МЫ БУДЕМ ВМЕСТЕ... ПРОШУ..." - шептала покойница, и несчастный осознавал, что она права. С каждой минутой он всё больше убеждался в том, что пришло его время покинуть мир и воссоединиться с любимой.Он любит Леночку, а она любит его. Но теперь она живёт в другом, более совершенном мире.ОНА - ТАМ, А ОН ВСЁ ЕЩЁ ЗДЕСЬ! ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО! Что держит его здесь? Что?! Ничего!И Андрей уже готовился уйти к ней, как вдруг, неожиданно и совершенно некстати, приехал Михаил, его старый армейский товарищ.Бок о бок они прошли Афган. Мишка был главным заводилой в роте, никогда не унывал и находил выход из любой, даже самой безнадёжной ситуации.Он вошёл в одинокую берлогу Андрея, и она сразу стала маленькой, будто скукожилась - такой Мишка большой, весёлый и добрый. И, хотя друг нарушил его одиночество, Андрей был рад встрече.Михаил жил на Севере, последний раз они виделись на свадьбе Андрея. О смерти его жены он ничего не знал.После ухода Лены Андрей был не в себе и не сообщил об этом даже лучшему другу. А тут не сдержался, да и рассказал ему всё...- Зовёт она меня... К себе зовёт, понимаешь? Разговариваю с ней, вот как с тобой... На войне и то легче было...Михаил решил, что друг его умом повредился.- Как зовёт? Кто? - переспросил он.- Она... Лена. Ночью приходит. Её не вижу, только голос. Ждёт она меня... - твердил Андрей.- Понял. Я перекантуюсь у тебя пару дней. Не возражаешь? - спросил Михаил.Андрей не смог отказать, и Мишка остался.Было уже глубоко за полночь, когда появилась покойница. Вернее, её голос."ХОЛОДНО МНЕ... ОДИНОКО... ПРИХОДИ..." - повторяла она, и сердце Андрея снова отчаянно рвалось на части.Он думал, что друг уже спит, но Мишка встал, включил свет и осмотрелся."НЕ МОГУ БЕЗ ТЕБЯ..." - монотонно твердила покойница.- Та-ак... Сержант, надо отодвинуть кровать. Живее! - приказал Мишка.- Зачем?- Затем! Не помогаешь - так не мешай!Они отодвинули кровать, и Мишка принялся скрупулёзно изучать пространство.Довольно долго он ползал по полу, собирая на себя подкроватную пыль. Потом вскочил и радостно обнял друга.В руках он держал какую-то коробочку.- Смотри. Это своего рода передатчик. С его помощью "Лена" и говорит с тобой!И, словно в подтверждение его слов, коробочка заговорила голосом покойницы!"ЖДУ ТЕБЯ…"ТАК ЭТО НЕ ОНА??? НЕ ЛЕНА???В глазах несчастного потемнело, и земля ушла у него из под ног...Очнулся он на диване и первым, кого увидел - был Мишка.- Как ты, сержант? - обеспокоено твердил он.- Что это было?!- Это передатчик со встроенным микрофоном. Сработано довольно профессионально. Осталось найти источник звука. Не зря столько лет я радиотехникой увлекаюсь! - сосредоточенно бормотал Михаил.Источник был найден в ту же ночь. Это была Света!Её муж изготовил настоящее чудо радиотехники: передатчик звука с микрофоном и установил его в квартире Андрея. Будучи единственной наследницей, Света пыталась довести дядю до самоубийства, дабы унаследовать его квартиру. Надписи на зеркале делала тоже она.Андрей был практически на грани и, если бы не Михаил, очень скоро аферисты получили бы то, что хотели!Не смотря на совет друга отправить мошенников за решётку, Андрей простил их. Но жить в этой квартире он больше не смог: всё здесь напоминало ему о Лене.Андрей продал квартиру и уехал с Михаилом в его город.Со Светланой он больше не общался. Её судьба ему неизвестна.Автор - Ирина Кашаева.

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