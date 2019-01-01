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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:46 by

Родился Никита в одном небольшом поселке, там же и вырос, и не планировал никуда уезжать. Деревенская жизнь ему нравилась, к тому же, с ранних лет, он проявил недюжинный интерес к технике, к окончанию школы стал прекрасным водителем. Суть да дело – собрался жениться, девушку себе присмотрел…В общем, жить бы и радоваться, но тут произошел трагический случай, серьезно изменивший его судьбу. В поселке этом жила одна бабка, которую многие почитали ведьмой. Поговаривали, что она занимается черной магией, за что и пришлось серьезно расплачиваться: ее единственная дочка умерла родами, а ребенок, который вырос на ее руках, оказался умственно неполноценным. Несмотря на это, старуха эта просто души не чаяла в ребенке, берегла его, но тот, на беду, вырос очень шустрым, уследить за ним было не так-то просто. И вот однажды, когда Никита разворачивался задом на узкой улочке, а местная ребятня, как всегда, стояла и смотрела, он почему-то выскочил вперед, в слепую для водителя зону. Нет, Никита всегда был осторожным, в этот раз он тоже заранее всех отогнал, но то ли пацаненок его не услышал, то ли что-то в его мозгах перемкнуло – в общем, попал он под заднее колесо, и сразу насмерть.Следствие, которое разбирало это дело, установило, что вины водителя в этом не было – на улице оказалось достаточно свидетелей. Никиту, конечно, осудили, но только условно. И, конечно, старуха не могла с этим смириться. Я не могу ее в этом винить - не дай бог никому оказаться на ее месте. Каждый раз после этого, когда она встречала Никиту, то посылала ему в спину замысловатые проклятия. Парень, который и так постоянно мучился угрызениями совести и ночными кошмарами, в конце концов не выдержал, снялся с насиженного места и уехал в областной центр. Надеялся, что там сможет все забыть, но забыть никак не получалось. Никита совсем извелся, высох, даже начал пить – пропадал на глазах. В конце концов, его мать приехала и уговорила сходить к одной знахарке, которую ей посоветовали.Та посмотрела на него и сказала, что видит, что на него наведено страшное проклятие, которое обещает ему смерть, да не одну, а сразу три. Видимо, та колдунья сделала все так, чтобы если, по счастливой случайности, Никита сможет избежать одной погибели, одна из двух оставшихся непременно его доконала. Впрочем, ведунья сказала и то, что если Никита будет правильно распознавать посылаемые ему знаки, то сможет спастись. Только нужно быть очень внимательным и осторожным. Ведунья провела какой-то обряд и рассказала парню, что и как он должен делать. Конечно, Никита пообещал матери, что все сделает – хотя сам и не слишком верил во всю эту ерунду. На следующий день Никита по ее требованию проснулся еще затемно, вышел на улицу и пошел на восходящее солнце.Именно там, как сказала ведунья, он должен был найти нечто, какой-то талисман, который и будет его оберегать в будущем. Что именно – ведунья не могла сказать, этого она не знала. Никита просто шел по тихой предрассветной улице и вдыхал свежий воздух. Как вдруг неожиданно он услышал какой-то странный звук, похожий на тихий плач или поскуливание. Оглядевшись, он определил откуда исходит этот звук, пошел на него. В кустах стояла картонная коробка, щедро обмотанная липкой лентой. Разорвав картон, Никита нашел там крошечного щенка. Какой садист с ним это сделал? Малыша просто выбросили на мучительную смерть. Когда парень нашел его, тот уже почти задохнулся. Конечно, Никита немедленно подхватил его на руки и потащил домой. Нужно сказать, что Никита вообще любил животных, всегда мечтал о собаке, вот только родители не позволяли ему ее завести. А тут – такой подарок.Положение несколько осложнялось тем, что жили они в городе на съемной квартире, но щенок был тихим, послушным, не скулил и не лаял. На прогулку Никита выводил его рано утром или поздно вечером, так, чтобы не встречаться с соседями. Да он и не знал никого в подъезде. Но однажды случилась трагедия. Никита вернулся с работы немного позже обычного, потому что ему пришлось заезжать в магазин за кормом для щенка. Когда же он поднялся к себе, то обнаружил дверь в квартиру взломанной, внутри все было разбросано, разорвано и перепачкано кровью. Картина была совершенно жуткой - щенок был не просто убит – его разрезали на несколько кусков и разбросали по всей квартире.Конечно, Никита сразу вызвал милицию, и те быстро нашли виновного. Как оказалось, в соседней квартире жил психически больной старик. Жил он на попечении детей, которые ухаживали за ним и давали ему специальные лекарства. Только вот в тот день то ли действие лекарства закончилось, то ли оно не подействовало, в общем, этот псих, когда дома никого не было, вышел из квартиры с топором, взломал дверь в соседнюю, нашел щенка и разрубил его на куски. Если бы Никита в тот день пришел как обычно, то, скорее всего, этот псих зарубил бы и его – душевнобольные вообще обладают недюжинной физической силой, а тут еще мог сработать и фактор неожиданности.Так щенок первый раз спас Никиту. Спустя примерно полгода, произошел другой странный случай. Возвращаясь поздно вечером домой, уже по темноте, Никита должен был перейти дорогу – она была, насколько он видел, совершено пустынной. Он уже ступил на проезжую часть и сделал несколько шагов, как вдруг сзади себя услышал знакомый до боли лай – так всегда лаял щенок, когда он его прогуливал. Парень невольно обернулся и сделал несколько шагов обратно, стараясь рассмотреть собаку – и в этот момент по тому месту, где он только что стоял, на бешеной скорости пронесся тяжелый внедорожник. Если бы Никита оставался на месте, то неминуемо бы погиб под его колесами. Когда он немного отошел от пережитого шока, то не увидел никакой собаки.И лая тоже больше не было слышно. Постепенно Никита освоился, привык к городской жизни, даже на пару с новым приятелем открыл совместную автомастерскую. Все вроде начало налаживаться, и даже та давняя история вспоминалась все реже. Однажды, на автобусной остановке, он увидел объявление о пропаже щенка – с фотографии на него смотрел точь-в-точь его погибший любимец.Никита даже не смог удержаться от того, чтобы не позвонить по указанному в объявлении телефону. На другом конце ответил приятный женский голос. Они разговорились, потом Никита снова позвонил, и снова… В конце концов, они с девушкой начали встречаться. Потом щенок все-таки нашелся – его принесли ребята с соседней улицы. Никита очень привязался не только к девушке, но и к ее питомцу. Молодые люди начали жить вместе, и однажды Лена познакомилась с компаньоном Никиты по автомастерской.Это знакомство ее совсем не обрадовало – она рассказала Никите, что его компаньон Алексей связан с местным криминалитетом. Оказывается, ее подруга несколько лет назад встречалась с парнем, который тоже планировал открыть совместную фирму с Алексеем, и даже взял крупный кредит на свое имя. После этого он без вести пропал и до сих пор числился в розыске. Никита задумался и вспомнил, что уже несколько недель Алексей уговаривает его взять крупный кредит в банке, под предлогом того, что дело нужно расширить.Его настораживали и другие вещи в поведении напарника, люди, с которыми тот встречался. Просто до сих пор он не обращал на все это внимания. Теперь же он решил с ним порвать, вышел из дела, хотя и потерял значительную сумму. Но, по крайней мере, остался жив. А сейчас у него все хорошо. С Леной они поженились, у них подрастает чудный малыш, и каждый вечер Никита гуляет с любимым псом, который, конечно, уже совсем состарился.Автор - Инна Кондаурова.

Ключевые слова: Деревня трагический случай бабка-ведьма следствие знахарка проклятье талисман щенок

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