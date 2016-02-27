Талион. Глава первая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:09

Леонид 79 Просмотров: 24 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:09 by

В разделочном цехе стоял резкий, тяжелый запах крови. На металлических никелированных столах лежали разрезанные пополам свиные туши. Люминесцентный свет ярких ламп освещал выложенные мелкоузорчатой керамической плиткой пол и стены. Выкрашенный в оливково-зеленый цвет потолок оплетала сеть вентиляционных труб.Из дверей склада вышел Валерий: молодой парень в рабочем комбинезоне и кожаном мясницком фартуке, запачканном кровью. Он толкал перед собой тележку с крупной тушей свиньи, которую только предстояло разделать. Переложив тушу на свободный стол, Валерий надел защитные кольчужные перчатки, включил циркулярную пилу и вонзил быстро крутящееся лезвие в выпотрошенную свинью.Разрезав тушу на равных размеров куски, Валерий вооружился острым ножом и стал срезать мясо с костей ловкими, отточенными взмахами. Он проделывал операции по разделке туш десятки раз в день и достиг в этом немалого мастерства.Управившись с разделкой, Валерий загрузил куски свиной туши в раструб большой мясорубки и нажал на кнопку включения. Машина не запустилась. Он нажал снова. Безрезультатно. “Забилась, - подумал Валерий. - Что-то блокирует привод”. Он попытался вычистить раструб, но делать это в перчатках оказалось неудобно.Сняв перчатки, Валерий легко извлек куски мяса из раструба. Последний кусок застрял под шнеком. Валерий просунул туда пальцы и попытался подцепить застрявший кусок. Вращение шнека он ощутил слишком поздно. Руку зажало в раструбе. Валерий услышал треск и хруст перемалываемых костей. Его костей. Боли он не почувствовал.***Управляющий супермаркетом “Щедрая нива” сидел в своем кабинете и изучал отчет о происшествии в разделочном цехе. Александр Венедиктов был мужчиной пятидесяти лет, сухопарым и поджарым, как гончая. Он носил короткую бородку, уже начавшую седеть, и стал бриться гораздо реже, чем раньше. Седая бородка и небритые щеки делали его похожим на постаревшего Тимоти Далтона.Кабинет Александра был обставлен без шика. В небольшой комнате поместились офисный стол, шкаф для документов и небольшой напольный сейф. Окно кабинета выходило на грязный, замусоренный дворик, окруженный развалинами бывшего жилого дома из красно-бурого кирпича, современным торговым центром и маленьким кафе-пекарней.Дочитав отчет, Александр повернулся к окну и долгое время смотрел на дымящую вдалеке трубу конфетной фабрики. Он размышлял, как выпутаться из непростой ситуации. В мясорубке, отсекшей руку Валерию, была обнаружена неисправность пускового механизма. Виновного в неисправности уже уволили. Но травмированный работник - дело серьезное и чреватое неприятными последствиями. С ним стоило разобраться как можно скорее.Александр снял телефонную трубку и позвонил менеджеру по персоналу.- Валентина Петровна! - отрывисто пролаял он в трубку. - Срочно зайдите ко мне!Буквально спустя пять минут в кабинет управляющего впорхнула миниатюрная шатенка в желтой юбке-клеш и цветастой блузке. Разменяв четвертый десяток, Валентина Петровна стремилась выглядеть как девушка-школьница из выпускного класса. Она накручивала себе моложавые прически, накладывала яркий дерзкий макияж и носила исключительно пеструю одежду, от которой рябило в глазах.- Здравствуйте, Александр Константинович, - сказала она, улыбнувшись напомаженными губами. Улыбка вышла слишком дежурной и неискренней.Александр жестом предложил ей присесть и сказал:- Я ознакомился с отчетом о несчастном случае с Климовым. Ситуация для нас скверная. Вы говорили с ним?- Говорила, - произнесла Валентина Петровна с кислой миной, будто откусила горький фрукт. - Валерий Климов решительно настроен на конфликт. Мне известно, что он консультировался с адвокатом и намерен получить от нас солидную денежную компенсацию за причиненное увечье.- Я не заплачу ему ни копейки! - свирепо гаркнул управляющий. Его лицо побагровело. - Этот инцидент нужно немедленно замять! Пресса ни о чем еще не пронюхала?- Мы приняли меры предосторожности против утечки. Персоналу приказано не болтать под угрозой увольнения.- Предусмотрительно. Но этого недостаточно. Рано или поздно у кого-нибудь развяжется язык. Если Климов и сотоварищи сговорятся и напишут на нас жалобу в инспекцию по труду, нам всем придется туго. Проклятые чинуши вцепятся в нас и разденут до нитки штрафами.- Согласна, - сказала Валентина Петровна. - Что вы придумали?- Соберите коллектив. Запугайте. Пусть помалкивают и дальше, - Александр закрыл папку с отчетом и убрал ее в ящик стола. - Донесите до всех: Климов никогда у нас не работал. Здесь его никто не знает и никогда не видел.- Не слишком ли туго мы закручиваем гайки? - засомневалась Валентина Петровна. - Перегнем - потеряем работников.- Незаменимых нет, - пренебрежительно произнес Александр. - Вступившиеся за Климова вмиг вылетят на улицу без выходного пособия и с волчьим билетом. Я лично прослежу, чтобы они никуда больше не устроились.***Валерий развалился в кресле перед включенным телевизором. Из открытой двери на балкон в полутемный зал проникал душный летний воздух. За распахнутым окном виднелись окруженные зелеными насаждениями многоэтажки. Солнце уже заходило и город накрыл пыльный ржавый закат.Впервые в жизни Валерий был вдрызг пьян. Ослабевшей рукой он сжимал полупустую бутылку водку и изредка отхлебывал из горла, не прислушиваясь к болтовне по телевизору. Правая рука Валерия была забинтована. Происшествие в цехе лишило его всех пальцев, а рука превратилась в жалкую обрубленную культю.Уходящий день прошел на редкость паршиво. Дела пошли наперекосяк еще в адвокатской конторе, куда Валерий обратился за правовой помощью. Адвокат, взявшийся вести его дело, пригласил Валерия в свой кабинет и сказал: «Я обзвонил всех ваших коллег из супермаркета. Никто не согласился дать показания, что вы работали в «Щедрой ниве». У нас нет доказательств в вашу пользу. Нет свидетелей, готовых подтвердить место вашей работы. Не буду вас обнадеживать: подавать исковое заявление в сложившейся ситуации бессмысленно. Вы проиграете, а рассмотрение дел судами не бесплатное и недешевое».Из адвокатской конторы Валерий поехал в районное управление полиции. С намерением написать заявление на непорядочного работодателя, выкинувшего его с работы без выплаты заработанных денег и отказавшего в возмещении за потерю руки. В полиции заявление принимать отказались, сославшись на отсутствие доказательств нарушения. Изувеченная рука никого не убедила. Валерию пришлось пригрозить обращением в суд и подключением к делу знакомых блогеров и журналистов, известных нелюбовью к полиции. Тогда его провели в кабинет начальника управления, который без обиняков заявил: - «Господин Венедиктов - уважаемый в городе бизнесмен. Никто не станет портить с ним отношения из-за ротозея, неосторожно засунувшего руку в мясорубку. Напоследок начальник управления посоветовал Валерию “прекратить метаться по инстанциям и поднимать пустую шумиху”, пространно намекнув на то, что город маленький, все всех знают, и “напрасный поклеп на уважаемого бизнесмена аукнется ему большими неприятностями”.Домой Валерий вернулся ни с чем. Теперь он не знал, что делать. Будущее рисовалось ему исключительно в мрачных красках. Ни один наниматель не возьмет на работу однорукого. Без денег он не сможет прожить и окажется на улице, где и погибнет. Не лучше ли уйти сейчас, пока все не рухнуло, погребая его под обломками жизни.Валерий с трудом поднялся и на нетвердых ногах поплелся на кухню. Дверь за собой он захлопнул с грохотом.“Инвалид! - с ненавистью и злостью думал Валерий. - В двадцать два года! Как мне жить?!”.Он сделал последний глоток, поставил пустую бутылку на стол, подошел к плите и открыл газ.***Охранник Сергей вышел на ежечасный обход супермаркета “Щедрая нива”. Магазин закрылся до утра следующего дня. Опустел торговый зал. Погасли печи пекарни. Затихла разгрузочно-погрузочная зона с примыкающим к ней складом. Только в подсобных помещениях размеренно гудели мощные промышленные холодильники. Вентиляция прокачивала воздух с мерным глухим шумом, напоминающим дыхание тяжелобольного человека.Сергей включил ручной фонарь и пошел вдоль секций, просвечивая пустые ряды. Ночное дежурство было ему не в радость. С наступлением темноты супермаркет представлялся Сергею лабиринтом, в котором легко затеряться, а вот выбраться совсем непросто. Знакомые и привычные предметы приобретали ночью зловещие очертания. Сергей невольно шарахнулся в сторону от манекена красного ореха из рекламы «Эм-энд-Эмс», внезапно выплывшего из темноты, когда проехавшая мимо супермаркета машина осветила торговый зал яркими лучами фар. Сегодня у него было первое дежурство, и на новом месте он пока не освоился.- Спокойно, - сказал себе Сергей, глубоко вдохнул и выдохнул. - Спокойно.Он продолжил обход. Дойдя до конца торгового зала, где находился вход в подсобные помещения и производственные цеха супермаркета, Сергей услышал непонятный скрежет. Сначала тихий, он понемногу становился громче и отчетливей. Звук был таким, словно по кафелю тащили что-то большое, тяжелое и царапающее пол.Сергей пошарил лучом фонаря по ближайшим торговым рядам. Ничего необычного он не заметил. Но тут ближайший к нему стеллаж с товарами резко поехал по полу и врезался в огромный аквариум, в раздельных отсеках которого вяло плавали живые рыбы. Захрустело, затрещало разбившиеся стекло. На пол потоком выплеснулась вода.Сергей застыл на месте.По торговому залу пронесся холодный сквозняк. Загремели падающие на пол жестяные банки. Звук шел из секции, где продавались консервы. Сергей очнулся от ступора и побежал туда, неуклюже перепрыгивая через бьющихся в лужах воды рыб. Он увидел, как банки с консервами сметало с полок и расшвыривало куда попало. Разбросав жестяные банки, неизвестная сила перекинулась на банки из стекла, и вскоре пол между стеллажами усеяли осколки разбитых банок вперемешку с их содержимым.Сергей впал в шоковое состояние. Данные ему инструкции не предусматривали действий на случай проявления в супермаркете аномальных явлений, к которым несомненно относилась крушащая магазин сила. Он встал столбом и не сдвинулся даже когда истошно завыла пожарная сигнализация и оросители аварийной системы пожаротушения начали разбрызгивать по всему залу струи воды.Невидимый погромщик между тем исчез, оставив Сергея один на один с учиненным им хаосом.Автор: A.Norton.

Ключевые слова: Призрак рука охранник

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