Квартира

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:58

astrelez Просмотров: 77 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:58 by

Квартира Никите понравилась сразу, впрочем, как и хозяйка, которая ее сдавала. Вера Георгиевна, так звали хозяйку, сдавала квартиру потому, что дети построили дом за городом и позвали ее жить с ними. Квартира была небольшая, двухкомнатная. Кит внес аванс за три месяца и на следующий же день перебрался в квартиру. Весь первый день у него ушел на распаковку коробок с книгами и вещами. Вечером пообщавшись по «Skype» с друзьями, Никитос похвастался новым жильем. Договорившись встретиться на выходных, он отключился и начал готовиться ко сну. Перед тем, как лечь в постель, Ник открыл молитвослов и начал читать вечернее правило. Когда он дошел до молитвы Кресту, то услышал, как кто-то пробежал по полу в квартире наверху. Решив, что это дети, он лег спать. Утром проснувшись в хорошем настроении, помолился, принял душ, взбодрился чашкой утреннего кофе и буквально полетел на работу. Так потекли будни в новой квартире.Однако через две недели Никите пришлось притормозить, его сразил грипп, и на три дня ему дали на работе отгулы. На второй день Кит заметил, что слышит шаги наверху только вечером, и только тогда, когда доходит до молитвы Кресту. Ему показалось это странным. На следующий день он позвонил квартирной хозяйке, тем паче что повод нашелся подходящий. Пришла квитанция на оплату квартиры, и он хотел узнать у Веры Георгиевны, когда она сможет ее забрать. В разговоре Ник между делом коснулся темы соседей. Словоохотливая собеседница подтвердила, что соседи действительно хорошие люди. Однако, когда Никита поинтересовался соседями сверху, он получил неожиданный ответ, что соседей наверху у них нет. Точнее говоря, квартира есть, но в ней никто не живет. Последний владелец квартиры Игнат Семенович, ровесник Веры Георгиевны, умер три года назад. Дети его живут за городом, недалеко от ее детей, в городе у них есть собственная жилплощадь, потому квартиру закрыли. Пробовали сдавать, но что-то пошло не так, и затею с арендой бросили. Вечером Никита, возвращаясь с ежедневного вечернего моциона, бросил взгляд на окна квартиры, расположенной выше. Действительно там было темно. Однако, когда он открыл молитвослов и начал читать молитву Кресту, наверху снова раздался топот. Едва он окончил молитву, как топот прекратился. Немного подумав, он позвонил Михаилу, своему лучшему другу, и пригласил его зайти к нему на огонек.Миша приехал через час с ящиком пива и своей подругой Ариной. Ребята взяли по пиву и расселись в зале. Никита начал издалека.- Ребята вы верите в потустороннее?- Ну, смотря в какое, – ответила Арина.- Ну, например, в полтергейст?- В полтергейст верю, – сразу сказал Михаил, – вот, помню, у моей тети…Однако договорить ему не удалось. Его перебила Арина.- В чем дело, Кит, выкладывай. Только не говори мне, что затеял этот разговор просто так.- Нет, не просто так, но просто говорить неинтересно, а вот кое-что могу продемонстрировать.С этими словами Никита взял молитвослов и, приложив палец к губам, чтобы друзья сохраняли молчание, начал читать молитву Кресту. В тот же момент наверху раздался топот. Арина вздрогнула.- Ты тоже слышала это? – спросил Ник у Арины.- Да, конечно.- Я тоже слышал топот, – признался Михаил, – это что соседи?- В том то и дело, что нет, – признался Никита, – сегодня я специально говорил на эту тему с моей квартирной хозяйкой, она сказала, что в квартире наверху никто не живет. Я вообще перестал понимать в чем дело. Специально поднимался наверх и позвонил в дверь, но никто не открыл. А соседи подтвердили историю о том, что после смерти хозяина квартиры в ней никто не жил, не считая краткосрочной аренды на несколько дней. Однако они ничего странного не замечают, ни шагов, ни каких-либо еще других звуков.- Да, вот так история, – протянула Арина. – И что ты намерен делать?- Ну пока не знаю, – ответил Никита, – может быть, как-то можно узнать о владельце квартиры, вот если бы можно было туда попасть и осмотреться.- Я знаю, как это сделать, – вдруг вклинился в разговор, доселе молчавший Михаил.- Ну, говори же, – практически одновременно сказали Кит и Арина.- Все очень просто, – продолжил Михаил, – Ник, ты, кажется, упоминал о том, что квартиру наследники пытались сдать в аренду?- Да, было такое дело, во всяком случае, мне об этом говорила квартирная хозяйка... да и соседи тоже вскользь упомянули, а что?- Значит так, Ник. Завтра утром ты звонишь своей квартирной хозяйке и сообщаешь ей, что у тебя есть на примете скромная молодая семья из двух человек, которая ищет квартиру. Так как это твои друзья, то ты подумал, что неплохо было бы поселиться по соседству, и ты вспомнил про квартиру наверху. Дальше дело техники, – Михаил победно улыбнулся и торжествующе посмотрел на Никиту с Ариной.Последняя скривила губы и капризно протянула:- Я в эту квартиру ни ногой.- Так тебе и не надо, – тут же зачастил Михаил, – только так... прийти на просмотр вместе с хозяевами посмотреть, покивать головой и согласиться со мной, что интереснее места мы не найдем. А дальше ключи Нику, пусть он роет землю, если ему это интересно. Согласны? – Михаил с надеждой посмотрел на друзей. Немного помолчав, Арина кивнула в знак согласия. Допив пиво и еще немного поболтав, гости распрощались и ушли. Никита посмотрел на потолок и тоже пошел спать, решив, что завтра с самого утра позвонит Вере Георгиевне.На следующий день все прошло, как по маслу. Он получил у Веры Георгиевны номер телефона соседей и позвонил им, мужчина, ответивший на звонок, представился Леонидом и сказал, что они с удовольствием сдадут квартиру в аренду, и согласился вечером подъехать, чтобы показать апартаменты. Ровно в назначенный срок Михаил и Арина стояли у таинственной квартиры, они ждали хозяина и пока осматривали дверь. Дверь была как дверь - ничего примечательного. Леонид, немного опоздавший, извинился и сразу открыл дверь, пропуская потенциальных арендаторов в квартиру. Арина прижалась к Михаилу и все время вздрагивала от шорохов. Квартира была один в один, как у Никиты, только обставлена была старой советской мебелью. В санузлах сантехника тоже была времен застоя. Бегло осмотрев квартиру, Михаил и Арина согласились ее арендовать и договорились с Леонидом, что они подпишут договор аренды у нотариуса завтра с утра, а послезавтра переедут. Закрыв квартиру, Леонид протянул ключи Михаилу и сказал, что он оставляет их им, так как у него дома есть еще один комплект. Еще раз согласовав время подписания договора аренды, он распрощался с ними и уехал вниз на лифте, они же спустились на этаж ниже и рассказали Никите, что затея Михаила удалась. Они оставили ключи Нику и тоже уехали.Кит сразу поднялся наверх. Наверху все было так, как кратко рассказали друзья. Он решил, что сегодня вечернее правило он почитает прямо здесь. Включив свет в зале, он обернулся лицом на восток и начал вечернее правило. Как только раздались первые слова молитвы, как по спине Никиты пробежал холодок. Он просто спиной почувствовал опасность. Не выдержав, он резко обернулся, позади никого не было. Как только стихли слова молитвы, как напряжение прошло. Никита снова повернулся лицом к востоку и открыл молитвослов, на этот раз холодок побежал по спине, едва он только открыл книгу, он даже не начал читать. Не оборачиваясь, Ник закрыл книгу, тут же он ощутил, что напряжение в воздухе, которое он чувствовал кожей, пропало. Решительно осенив себя крестным знамением, он начал читать молитву Кресту, которую помнил наизусть. Не успел он закончить первую строку молитвы, как услышал за спиной топот. Как-будто кто-то пробежал. В этот-же момент свет начал моргать. Когда Никита резко обернулся, никого не было, свет перестал моргать. Отойдя в угол, Ник повернулся к стене спиной и начал читать молитву. В это время с громким хлопком лопнула лампочка, и в этот же момент раздался топот, в неверной вспышке взорвавшейся лампочки Кит успел заметить мелькнувшую маленькую черную тень, она была бы похожа на тень маленького горбатого ребенка, если бы он не был уверен, что у тени был хвост. Никита простоял, наверное, с минуту, но ему она показалась вечностью, потом он медленно стал передвигаться вдоль стены, к выходу из комнаты. Вокруг царили тьма и тишина, нарушаемая только тихим скрипом паркета у Ника под ногами. Он уже было добрался до входной двери в комнату, как услышал скрип паркета, кто-то подкрадывался к нему в темноте. Собрав все силы и пару раз глубоко вдохнув, чтобы прогнать панику, Никита быстро пересек небольшую прихожую и взялся за ручку входной двери. В тот же миг чувство страха овладело им с необычайной силой, и он почувствовал чью-то руку на запястье, а затем тьма его поглотила…P.S. Когда Ник с трудом открыл глаза, он долго не мог понять, почему Михаил спит в кресле, почему у него все затекло, и ему так трудно пошевелиться. Спустя три дня, когда он почти полностью пришел в себя, Михаил рассказал ему, что не подоспей они вовремя, пришлось бы Нику примерить белые тапочки. На немой вопрос, почему Михаил вернулся, он получил ответ, что благодарить нужно Арину, которая нервничала и чувствовала себя не в своей тарелке. И, чтобы успокоить ее, Михаил предложил позвонить Никите. Когда Никита не взял трубку, беспокойство Арины усилилось. Тут уже беспокойство передалось Михаилу, он решил поехать к Никите. Арина ни за что не захотела отпускать его одного. Они вдвоем приехали к Нику, но на звонок в дверь Кит также не ответил, они принялись думать с Ариной, как им поступить. В это время Арине показалось, что она услышала наверху какой-то шум. Они поднялись наверх, к дверям злополучной квартиры, и услышали звук падения.Михаил сообразил вызвать МЧС, сотрудники которой после коротких размышлений, вскрыли дверь. Они также оперативно вызвали скорую, а до ее приезда провели реанимационные мероприятия, из арсенала первой помощи. Когда через месяц Никиту выписали из больницы, забирать вещи из арендованной квартиры с ним приехали Михаил и Арина. Они помогли быстро упаковать вещи в картонные коробки и коротали с ним время, сидя на подоконниках, когда пришла хозяйка квартиры - Вера Георгиевна. Пока они ждали машину с грузчиками, Вера Георгиевна рассказала им, что в квартире наверху жил старый человек, в свое время известный ученый, историк и археолог по образованию, много времени проведший на раскопках на Ближнем Востоке. Когда он умер, родственники пытались сдать квартиру, но после того, как в ней загадочным образом скончались три квартиранта, они оставили попытки ее сдать и решили продать. Однако и здесь они не преуспели, многие смотрели квартиру, но все отказывались ее покупать, так как при осмотре квартиры всех посещал иррациональный страх. Но самым загадочным осталось пятно на коже, на запястье Никиты, похожее на стертый след от очень маленькой руки. Врачи не смогли объяснить происхождение пятна.Автор - Kosulin. Разрешение автора получено.

Ключевые слова: Квартира топот тень больница аренда

Другие, подобные истории: