Intermundus. Часть 2. Глава 1. Свобода, наваждения и прочие неприятности

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:26

Fahrengeit Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:26 by

Солнце поднялось высоко в небе и начало припекать. Ни туч, ни облаков, ни малейшего дуновения ветра - ранний апрель до боли напоминал середину лета, что было довольно-таки необычно. Вдоль тихонько журчащей реки шли двое - один -мужчина, лет сорока на вид, крепко сложен, с настолько короткой стрижкой, что со стороны могло показаться, будто бы он вообще лысый. За поясом у него болтался длинный кинжал. Рядом шел юноша, по возрасту раза в два младше своего спутника, темноволосый, выражение его лица было каким-то отрешенным, задумчивым. Его правая рука при этом практически не двигалась при ходьбе, свисая вдоль туловища.- Отдохнем немного, - произнес наконец Андрей и, присев на берегу, начал наполнять фляги водой, благо, она здесь была удивительно чистой. Джей облегченно выдохнул и сел рядом. Он попытался поднять руку. Получилось, но с огромным трудом. Он разочаровано пнул ногой подвернувшийся камень и, не моргая, наблюдал, как тот скрылся под речной поверхностью на середине водоема.Когда Джуба, Марк, Кот и Марина притащили покалеченного Джея домой, Алина, надо отдать ей должное, не растерялась. Все ж таки навыки знахарки просто так никуда не деваются. Без лишних расспросов он уложила парня на кровать и, приложив отрезанную руку, которую остальные догадались захватить с собой, к плечу, на протяжении нескольких минут обильно поливала соединение эликсиром из сока зеленоглазки - крайне редкого растения, произрастающего лишь в самых глубоких пещерах в лесу, которое при этом обладает свойством залечивать любые раны, и если пострадавший еще не умер, оно способно исцелить его. Так получилось и на этот раз, спустя десять минут рука была уже на своем месте, но теперь Джею приходилось постоянно разминать ее, из-за чего он чувствовал себя крайне паршиво. Странно было еще и то, что он, сам будучи способным исцелять ранения других, не мог исцелить себя, как ни пытался. И единственное, что у него получилось - это остановить кровотечение.Не умела Алина долго на родню свою злиться, даже после того, как они все рассказали. Диадема теперь практически не снималась с ее головы, придавая вот уж воистину королевского величия. И лишь перед сном девушка, в обязательном порядке полюбовавшись на украшение, клала его рядом с подушкой и лишь после сладко засыпала.А тем временем дни сменяли друг друга, наступила весна. Воронка в небе над лесом так никуда и не делась, но и не увеличивалась в размерах. Днем она напоминала скорее оранжевого цвета зарево, раз за разом вызывая у Джея отчаянное чувство дежавю. Рука его, хоть и прижилась на ура, до сих пор слушалась неохотно, да и терзали сердце смутные переживания. Кем был этот Епифан? Чью волю выполнял? Видно ведь было, что не сам явился, приказал ему кто-то. Но вот кто? Несколько раз в сознании Джея мелькал размытый образ, напоминающий человеческий, но было в нем нечто столь зловещее, что парень быстро отгонял от себя любые видения.Неспокойно было и Андрею. И не только из-за названного сына. Что-то началось, он чувствовал это, что-то, давно позабытое, стертое, изгладившееся из памяти, но чего никак не стоило забывать. Изображение в руинах храма, воронка, жестокая схватка в лесу. Главе семейства казалось, будто когда-то он уже проходил через подобное. Но вот когда? И что именно тогда произошло? Эти вопросы так и оставались без ответов. И в первую очередь именно поэтому решил он отправиться в Белоград, вместе с Джеем, а именно, в Библиотеку, которой заведовал его хороший знакомый Крум. Андрей не сомневался, что благодаря ему сможет получить доступ к Тайному Архиву, где хранится едва ли не вся история с начала времен, в том числе и привилегированные книги, и легенды местные. В первую очередь его интересовали исчезнувшие религии, а было их, к счастью, не так много.Сделав несколько глотков, отец и сын продолжили путь. Вдвоем они отправились потому, что Алине вот-вот рожать уже, и должен ведь кто-то присмотреть за ней, и Андрей решил, что пора бы уже Марине и Коту проявить ответственность. По крайней мере, теперь они точно никуда почем зря уходить не будут. Тем более, что вернуться мужчина рассчитывал не позднее, чем через два-три дня.Город показался уже близко к вечеру. Он был не особо большой, но для Джея и этого было достаточно, чтобы почувствовать если не восторг, то эйфорию какую-то точно. Раскинулось поселение на десяток-второй километров, дома деревянные, от одного до трех этажей каждый. Со всех сторон обнесен каменной стеной, и можно было только догадываться, сколько сил и времени ушло на ее сооружение. Выглядела она старой, потрепанной, но вызывала ощущение надежности и защиты. С южной стороны стены виднелись деревянные ворота, с двух сторон охраняемые стражниками, которые держали в своих руках длинные алебарды. То и дело устало позевывая, они уже готовились закрывать вход в город, но в последний момент таки увидели двоих путников.- Еле успели, - заговорил один. - Привет, Дрон, - заговорил один из них, и мужчины пожали руки. - Рынок уже закрыт, советую остановиться на ночь в таверне. У владельца там день рождения сегодня, так что и скидку получите. А это кто? - он вопросительно глянул на Джея.- Сынишка мой, новенький, - Андрей улыбнулся. - Спасибо, Боря, держи на пиво, - и он подкинул стражнику в открытую ладонь несколько медных монет.Борис недоверчиво осмотрел парня, но ничего не сказал, и лишь посторонился, пропуская их в город. Решил, что и в библиотеку поздновато уже идти, они последовали совету стражника и отправились в таверну, откуда доносилась музыка и веселые возгласы посетителей.- Пап, а почему охранник тебя Дроном назвал? - спросил Джей, прежде чем они открыли входную дверь.- Да Ден мне однажды дал такое прозвище, вот и прижилось. Ну, давай хоть повеселимся немного, пока мать не видит, - и он подмигнул. Джей расплылся в улыбке и первым вбежал внутрь.В заведении было шумно. Все столы оказались заняты, у каждого сидело не мене пяти, а то и десяти человек самых разных возрастов, за исключением разве что совсем уж маленьких. Сами столы было завалены едой, и едва ли не трещали - было тут и мясо, и рыба, копченая, жаренная, варенная, и запеканки разные, и салаты, и лепешки, и полным-полно самого различного алкоголя - начиная от заморского вина и заканчивая самогоном, часть которого, вне всякого сомнения, была предоставлена Денисом. Можно было сказать, что столы едва ли не буквально ломились от яств.- Дроон! - владелец таверны, находившийся в этот момент за стойкой, радостно помахал рукой новоприбывшим. - Как же я рад тебя видеть, чертяка! Ох, давненько не заглядывал ты в мое скромное заведение.- Да все невмоготу было. С днюхой, Эндрюш! - Андрей с удовольствием пожал владельцу руку, и старые приятели крепко обнялись. - То вон мальчиков в камыше подбираем, - он слегка кивнул в сторону Джея, который явно находился не в своей тарелке - не привык он к подобным шумным представлениям, - то женушка вновь забеременеет. Вот, только сейчас выбрался на денек-другой.- Алина беременна? - Эндрюш искренне изумился. - Ну ты и плодовитый, чертяка. Глядишь, через десяток-другой лет собственное поселение создашь. Кстати, - он снизил голос до шепота, - она там как... злится еще на мою выходку?- Сам-то как думаешь? - Андрей наигранно нахмурился. - Ты, черт побери, на три месяца пропал, мы места себе не находили. А когда объявился, что? Вел себя, будто так и надо было.- Так бизнес же, друже. Видишь, как мое дело расцвело? С Деном давно подумываем объединиться. Бабло лопатой грести будем. Ну ладно, что уж было, то было, - он снова расплылся в улыбке. - Сейчас я распоряжусь, чтобы вам столик вынесли, а также лучшее блюдо моей родненькой таверны - речной краб, запеченный в лимонном соке. Пальчики оближешь, - и он трижды хлопнул в ладони.Как по команде, рядом появились трое темнокожих хмурых мужчин. Вид их говорил, что в гробу они видали все праздники, в том числе дни рождения, но Эндрюш явно плату не жалел, вот и выполняли они всякую мелкую работу для него. Владелец сказал им пару слов на незнакомом языке, те кивнули, и спустя минуту, кряхтя как старики, втащили в зал здоровенный дубовый стол и, прислонив к нему два оббитых цветастой тканью стула, начали украшать его обещанным крабом. Великолепный аромат тут же начал приятно щекотать ноздри, а слюна сама по себе выступила на уголках ртов Андрей и Джея. Вишенкой же стал бутыль красного вина, явно немыслимо долгой выдержки.- Ну, угощайтесь, друзья мои, - Эндрюш отсыпал работникам горсть монет, и те, мигом повеселев, удалились. - Для вас мне ну вот ничего не жалко.В самом разгаре было веселье. Еда быстро испарялась в желудках посетителей, и работники, обливаясь потом и стараясь изо всех сил, дабы он не попал в блюда, едва успевали накрывать столы. Алкоголь лился, как дождь в лютую грозу, большая часть гостей уже была изрядно выпившей, из углов зала раздавалась громкая музыка и пение бардов, специально приглашенных виновником торжества за немаленькую сумму. Эндрюш сам изрядно поднимал всем настроение, раз за разом пускаясь в пляс прямо посредине помещения и не особо умело пытаясь подпевать бардам. Андрей с Джеем из общего настроя не выделялись, уплетая краба за обе щеки и запивая мясо воистину восхитительным сладким вином. Владелец таверны проболтался, что приготовлено оно было из дикого винограда, растущего на одном-единственном острове посреди моря, куда крайне редко ходят корабли, а все из-за практически незаметных рифов. Ходят слухи, впрочем, так и не подтвержденные, что у берегов острова образовалось целое кладбище суден, под завязку набитых невероятными сокровищами. Но мало кто решался это проверить, особенно когда понимали, насколько глубоко нырять придется - вот уж действительно аномальное место, учитывая, что глубина там достигает не менее трехсот метров, и это у берега! Что же касается вина, то после обработки ягод оно настаивается не менее двадцати лет, после чего и приобретает свой неповторимый вкус. Было ли это преувеличением, или все же правдой, не знал никто, а сам Эндрюш только таинственно усмехался в ответ на подобные расспросы.В голове раздавался гул, перед глазами все плыло, Джей в конце концов поднялся с места и, не дав Андрею опомнится, еле держась на ногах, направился в центр и, неожиданно выпрямив наконец покалеченную руку, встал на обе и с дикой скоростью завертелся на месте, чуть не сшибая столы вместе с посетителями. Те бросились врассыпную, но, сгрудившись в стороне, начали одобрительно восклицать и хлопать в ладони. Весело было до тех пор, пока нога парня в один момент не обрушилась со страшной силой на один из столов, мигов расколов его на две части быстрее любого самого острого топора. Теперь уже раздались возгласы удивления, а то и страха. Джей же, как ни в чем не бывало, ловко вскочил на ноги... и тут же с грохотом обрушился на пол, да так и остался лежать, с блаженной улыбкой разглядывая потолок. Опомнившись наконец и выругавшись, Андрей, будучи сам неслабо так накиданным, подошел к парню и с трудом поднял его.- Па-а-а-ап...а... - с неимоверно заплетающимся языком выдавил из себя приемный сын, - я-а-а-а в полном...ик...поррядке, ну ты ч-чег-го? - он снова икнул, на этот раз громче, и тут же согнулся в три погибели. Поняв, что сейчас будет, Эндрюш едва ли не швырнул под него металлический таз, и вовремя, потому как уже в следующий миг, наверное, вся еда и алкоголь исторглись из желудка Джея, к счастью, не попав на пол - размеры таза позволили избежать этого. Андрей умоляюще глянул на владельца, и тот сразу все понял:- Поднимайтесь на второй этаж, первая дверь слева. Там как раз комната свободная, - Андрей попытался было всучить Эндрюшу пару монет, но тот лишь расхохотался: - Брось, Дрон, твой сынок своим представлением только что все оплатил. Иди-иди, не парься. Вот уж не видала моя таверна еще такого артиста.- Ну зараза, лишь бы прошло побыстрее. Алина мне голову оторвет, - бормотал Андрей, чуть ли не волоча Джея за собой наверх.***Джей шел по длинной лесной тропе, слушая пение птиц, да шум ветра в верхушках деревьев. Он направлялся к развалинам храма, хоть и сам не знал, что может там обнаружить. Но приблизившись, он изумился - вместо невзрачных руин над ним нависало огромное белоснежное здание, свой формой напоминающее конус. Идеально гладкие округлые стены в вершине сходились вместе, образуя своеобразное острие. В предполагаемой передней части храма виднелась серебристая деревянная дверь, открывшаяся после легкого толчка. Джей вошел внутрь, и в его лицо тут же подуло сквозняком. Несмотря на то, что никаких окон не наблюдалось, внутри было светло. Свет лился прямо от стен, преломляясь ближе к небольшому каменному алтарю возле дальней стены и создавая немыслимые сочетания цветов. Но не это привлекло внимания Джея, а стоявшее напротив нескольких рядов каменных сидений превосходно отполированное зеркало, рама которого была из чистого золота, с вкраплениями сверкающих драгоценных камней. Парень, отчего-то ничему не удивляясь, подошел ближе. Вместо ожидаемого своего отражения он увидел неведомый город, огромный, с мощенными каменными улицами и домами самых разных размеров и из самых разных материалов - от дерева до, как это ни странно выглядело, металла. Впереди же, метрах в ста, высилась белоснежная высоченная башня, верхушка которой, казалось, скрывалась в облаках. И напротив башни увидел он женскую фигуру. Незнакомка была облачена в переливающуюся кольчугу, в правой руке она держала меч, а ее длинные черные волосы спадали ниже плеч. Лицо же Джей, как ни старался, не мог разглядеть - оно будто бы расплывалось, словно его окутывал туман.- Кто ты? - несмело спросил парень, подходя ближе.- Меня зовут Ола, - прозвучал ответ, и голос незнакомки напоминал тихий звон колокольчиков. - Я рада, что ты в порядке, Джей. Но ты должен поспешить. Твоя семья в огромной опасности, а я помочь не могу, слишком далеко сейчас от вас. Ну же, просыпайся! Мы вскоре увидимся, и я все объясню тебе, обещаю!Джей резко распахнул глаза. "Странный же сон какой", - подумал он. Но полностью вспомнить его он не мог, концовка будто ускользала, насмешливо избегая любых попыток ухватить ее.***Столь долгожданный крик новорожденного раздался в комнате, и Алина откинулась на подушки, тяжело дыша, при этом с ее лица не сходило счастливое выражение. Марина бережно держала на руках понемногу успокаивающегося младенца и улыбалась, глядя в изнеженное детское личико. В конце концов Алина окончательно пришла в себя, и дочь передала ей ребенка, который тут же успокоился, протягивая к матери ручки. Кот, продолжительное время с нетерпением ожидавший окончания родов, умудрился, несмотря на стоны, уснуть, и теперь тихо посапывал в углу на табуретке. Марина же теперь могла собой гордиться по полной - она умудрилась принять роды, не имея никакого ранее в этом опыта!Внезапно дверь распахнулась. Алина с Мариной резко повернулись в ту сторону и выдохнули с облегчением - на пороге стоял запыхавшийся Джей.- Мамуль, с пополнением! - радостно крикнул он и подбежал к дивану. - Какой же он миленький, - парень погладил младенца по голове. - Можно мне подержать его?- Конечно, - Алина с улыбкой передала ребенка на руки приемному сыну. И только в этот самый момент она заметила, что висящий над порогом оберег сияет ярким желтым светом и бешено, отчаянно вращается вокруг своей оси.Девушка медленно перевела взгляд на лицо Джея и оцепенела. В свете ночной лампы блеснули два ряда острых треугольных зубов.

Ключевые слова: Отец сын девушка авторская история

Другие, подобные истории: