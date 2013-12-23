Осенняя охота

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 319 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 10:59 by

Пашка специально брал отпуск в октябре, чтобы всласть поохотиться на уток, однако в этом году сезон не задался: дружная компания, собиравшаяся каждый октябрь, развалилась. Кому-то не дали отпуск, кто-то срочно уехал в командировку, а закадычному другу сделали операцию на глазу.Кроме этого, Пашкина спаниелька Нютка сильно поранила лапу, носясь во дворе за голубями.Гробить отпуск на диване Пашка не собирался. Нютку отвез к брату, сам собрался на дальнее заветное озеро, где вполне можно было охотиться без собаки.Ехал вначале по трассе, потом по грунтовке, наконец по колее. Старый внедорожник справлялся с ямами и грязью, иногда недовольно завывая движком. Из-за разбитой дороги Пашка потратил на несчастные 400 километров весь день. Начало темнеть, когда он остановился у знакомой осины. Дальше километров десять надо было идти пешком, таща на горбу снаряжение, но в этом-то и состоял самый смак: про озеро мало кто знал. Пашка узнал о нем случайно, разглядывая выуженные из макулатуры старые топографические карты. Бог весть, как они угодили в бумажные отходы, но карты Пашка вытащил, приберег, затем произвел разведку. На машине доехал до этого места, дальше шел звериной тропкой, сверяясь с компасом, и вышел прямо-таки к первобытному, нетронутому месту, защищенному малопроходимым лесом и широкими топкими болотами.Уток тут водилось видимо-невидимо, птицы были жирные, непуганые. В первый раз Пашка настрелял их десятка три, с трудом заставив себя остановиться.Опустив спинки кресел в машине, Пашка грузно улегся, но, будучи в предвкушении завтрашней охоты, спал плохо. Лес вокруг затаился и молчал, сбрасывая под редкими порывами ветра листья.Едва рассвело, Пашка взял рюкзак, ружье, проверил снаряженные мелкой дробью патроны. Посмотрел на лежащую в багажнике надувную лодку, решил не брать: озеро было мелким километра на два. Идешь-идешь по дну, а все по колено.- Ну... ни пуха, - пожелал сам себе Пашка, запирая машину.Отзыв электронного замка прозвучал неожиданно громко, и охотник поразился небывалой космической тишине. Слабый ветер гулял по верхушкам елок и осин, но надо было прислушаться, чтобы уловить его дыхание, потом и он стих.Пашка зашагал вниз по склону. В прошлом году, он помнил, зверями была протоптана тут тропа на водопой, нынче тропа заросла, покрылась листьями и шишками. Шишки оставались целехоньки, не вскрыты белками. Посмотрев на деревья, Пашка белок не увидел. Странно, обычно их тут хватало. Мелькнул только поползень на стволе осины да где-то далеко и гулко рассыпал дробь дятел.Чем ниже Пашка спускался, тем легче становилось идти. Между стволами виднелись уже проблески редких солнечных лучей на воде, скоро открылась песчаная полоска берега и широкий, заросший камышом, озерный залив. Солнце скрылось, вода приобрела осенний свинцовый оттенок.Сняв с плеча ружье, Пашка сдвинул предохранитель: бывало, что утки вылетали из камышей, едва охотник успевал подойти к воде, но в этот раз ни одна птица не взвилась над озером. Пашка осмотрелся и увидел то, на что сразу не обратил внимания: камыши были переломаны, прорежены и частью обгорели, на берегу скупо поблескивали полосы оплавленного песка, подальше лежало обугленное дерево. Лесной пожар? Но так выборочно? Нет, тут что-то не то.Охотник шагнул к воде. Обычно на берегу полно было звериных следов, в этот раз - ни единого.Что-то белело у камышей. Присмотревшись, Пашка с внезапным страхом разглядел кости крупного животного, подальше в песке косо торчал лосиный рог.Что тут, черт возьми, происходит?В камышах зашуршало. Рефлекс охотника сработал мгновенно - Пашка вскинул ружье и ахнул дуплетом по взлетевшей птице. Двойной выстрел прозвучал особенно громко, но и подранок закричал сильно, яростно, разбудив эхо, которое перекатами прокатилось над озером. Птица билась в камышах. Судя по размеру, это была не утка. Выкидывая стреляные гильзы, Пашка подошел ближе и обомлел: по розовой от крови воде лупило перепончатыми крыльями невероятное существо. Глаза изумленного охотника замечали все новые детали - чешуйчатое тело, длинные лапы с изогнутыми когтями, гибкий, как у ящерицы, хвост. Разум отказывался верить увиденному, а руки машинально нашаривали в патронташе патроны с пулями. Нашарили, вытащили... и уронили.Пашка никогда бы не подумал, что руки могут так дрожать.Существо вопило.Что это, господи?! Ящерица с крыльями? Мелкий динозавр?! Откуда оно тут взя...Низкий рев пронесся над озером.Из-за кромки леса по песчаной полосе, грозно ревя, спешило другое существо, и Пашкин разум едва не отключился от реальности. Тварь была похожа на варана, но раз в пять больше самого крупного из них. Сизая чешуя матово блестела; на спине, которую острый гребень разделял пополам, были крылья. Одно сложено, как у птицы, другое, сломанное, волочилось по земле.Желтые глаза с вертикальным зрачком смотрели на мелкую тварь, что билась в воде, затем обшарили берег, и взгляд остановился на человеке. Пашку словно заморозило.Тварь ударила чешуйчатым хвостом по стволу ели, содрав кору, с неожиданной ловкостью метнулось к охотнику, и Пашкины нервы сдали. Он развернулся и побежал.Первый шаг дался с трудом, затем скованное ужасом тело стало послушнее. Пашка бежал обратно по своим следам, боясь обернуться и понимая, что неведомая тварь настигнет его: позади слышалось булькающее дыхание и быстрые шуршащие шаги. Писк подранка временами смолкал, затем снова усиливался. "Детеныш", - подумал Пашка, удивившись, что еще может думать.Бульканье позади приближалось.Болотные сапоги, рюкзак, куртка мешали бежать. Ружье Пашка уже бросил, но не помнил, когда и где. На бегу избавился от рюкзака, однако тварь все равно настигала. Начиная паниковать, охотник заметался, запнулся о какой-то черный камень, к счастью, не упал и побежал дальше - вверх по склону, к машине. "Это не камень, - машинально отметил мозг, - это обугленный кабаний череп".Обугленный?!Словно подтверждая это, слева прочертила воздух струя бурлящего пламени. Как из огнемета.Пашка бросился вправо. Пот, заливая глаза, мешал смотреть; охотник хватал воздух ртом. Преследователь сзади коротко взревел - в реве слышалась чудовищная злоба. Понимая, что оглядываться нельзя, Пашка вначале расстегнул и выбросил патронташ, потом сдернул и метнул в сторону мокрую от пота шапку - может быть, адский зверь на секунду отвлечется.Бежать, бежать, пока хватит сил. Позади спешит смерть.Что за тварь преследовала его? Ящер, который дышит огнем?Д... дракон?!"Дракон, - хладнокровно подтвердил пытавшийся обуздать панику мозг, - не думай, как он сюда попал, думай, как убежать. Ключи, ключи доставай!!"Пашка вырвался из леса точно к своему "Лэнд Крузеру". Выхватил из кармана ключи.Внедорожник приветливо пискнул, открываясь.Тяжело пыхтя, Пашка подбежал к дверце, рванул за ручку и закричал: шея, левое плечо и рука вскипели страшной болью. Струя пламени достала его на излете."Не стой!" - заорал внутренний голос.Пашка повалился на сиденье, захлопнул дверцу.Через секунду острейшие закопченные клыки прошлись по стеклу с алмазным скрежетом, но Пашка уже терзал стартер. "Тойота" завелась сразу, не подвела, и Пашка рванул внедорожник с полицейским разворотом, ударив ящера задним крылом. Удар отбросил тварь в сторону, затем машина помчалась по грунтовке. Пашка бешено жал на газ.Обожженная рука вспучивалась пузырями, адски болели шея и плечо, пахло паленой тряпкой: тлела куртка. Но тварь осталась позади, дунув вслед машине далеким и потому безвредным залпом огня.До трассы охотник мчался, как на гонках, и только завидев выезд на магистраль, проносящиеся фуры и легковушки, сбавил скорость.Вначале затряслись руки, потом Пашку стало неудержимо колотить. Он нажал на тормоз, распахнул дверь, и его вырвало пеной."Ну всё, успокойся", - скомандовал внутренний голос.И наступила тишина.- Мужик!- М-м?"Господи, как же всё болит..."- Мужик, очнись. Ты чего, в натуре, гипертоник, что ль, или этот, как его... диабетик?Пашка открыл глаза и увидел чье-то обросшее лицо.- Э, да у него ожог, - сказал другой голос. - Где угораздило?Пашка перевел взгляд на дорогу. У обочины стояла фура с открытой дверцей.- М-мужики, - проговорил Пашка, морщась. - Отвезите в больницу, заплачу.- Заплатит он, - хмыкнул бородатый. - Давай пересаживайся, - он помог Пашке перебраться на пассажирское сиденье, опустил спинку. - Сиди не дергайся. Санька! - крикнул он напарнику. - Тащи аптечку. Эка тебя осмолило.Пашка прикрыл глаза. Встреча с чудовищем на озере казалась далекой и нереальной, словно приснившийся кошмар, но ожоги - вот они, подлинные, ужасно болят. И глубокие царапины на стекле настоящие. Никто ж не поверит, что на охоте можно встретиться со сказочной опасной тварью. Никто. Станешь рассказывать - в дурку отправят."Страшный сон, - согласился внутренний голос. - Просто страшный сон".- Поохотился, блин, - попытался выдавить ухмылку Пашка. - Выпил и заснул у костра.- Бывает, - посочувствовал бородатый.Вернулся Санька с аптечкой, на миг внимательно посмотрел на дверь машины.- А это чего? - спросил дальнобойщик, рывком вытащив из металла застрявший предмет.Обломок драконьего клыка.Автор - Вэдер Ольга.

Ключевые слова: Отпуск охота на уток лес озеро камыши чешуйчатое тело тварь обломок клыка

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