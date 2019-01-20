Месть духов

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 66 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:35 by

С детства нашу компанию называли «Три мушкетера с Д’Артаньяном». Трудно поверить, но главным мушкетером у нас была девчонка. На четвертом курсе нашей Дарье, учившейся на факультете международных отношений, привалила удача: она поехала по какой-то гуманитарной программе на стажировку аж в Бразилию!Вернулась загоревшая, похорошевшая, взахлеб рассказывала о поездке, но чувствовалось: она что-то не договаривает. В конце пятого курса, как снег на голову, свалилось известие:- Мальчики, поздравьте, я выхожу замуж!Новость не вызвала энтузиазма, ведь верные «мушкетеры» все эти годы были немного влюблены в нее, хотя и не признавались в этом. Оказалось, на стажировке Даша познакомилась с парнем, который работал в том же ВУЗе. Свадьбу сыграли в нашем родном городке.Рамирес, так звали Дашкиного избранника, прекрасно знал русский: десять лет назад окончил МГУ, увлекался русской литературой, часто бывал в России на научных конференциях. По правде сказать, он нам понравился. В глаза бросалось то, с какой любовью и нежностью он относился к жене. «Мушкетеры» почесали макушки, смирились и даже подружились с женихом. После свадьбы молодожены уехали жить в Бразилию. Следует отметить, что и мне, и Сашке, и Кириллу повезло с работой. Устроились все очень хорошо: я - в довольно престижный журнал фоторепортером, мои друзья - в одну процветающую фирму.Однажды позвонила Дашка:- Севка, а слабо вам в гости пожаловать? Ничего не планируйте на будущее лето, жду всех!Мы немного подумали и решили: а почему бы и нет? Деньги имеются! Хотя, если честно, у меня были какие-то смутные сомнения, а возможно, и предчувствия. Масла в огонь подлила мама:- Севочка, может, не ехать? Что-то на сердце неспокойно! Такая даль.- Мам, все хорошо! Не переживай!В ночь перед отлетом мне приснился странный сон: какие-то разрисованные аборигены в страшных масках танцуют около то ли алтаря, то ли камня, зазывая к себе. Кажется, они хотели принести нас в жертву... Видение было до ужаса реальным, я очнулся в холодном поту, но ничего не рассказал об этом друзьям, списав на волнение перед дорогой. Сейчас понимаю: сон был предупреждением...В Рио нас встречала Дашка с мужем. Когда мы шли к паркингу, дорогу преградила отвратительная старуха, одетая в какие-то цветные лохмотья, но обвешанная украшениями. Я заметил, как Рамирес буквально отпрянул от нее и потянул нас в сторону. Но чудище продолжало топать следом, что-то бормоча под нос. Случайно встретился с ней взглядом - словно обожгло. А старая ведьма стала быстро говорить, размахивая руками.- Кто она? О чем говорила?- Местная. То ли сумасшедшая, то ли шаманка... Болтает всякие глупости.Рамирес не желал переводить сказанное старухой, и настроение у него явно испортилось. «Что-то здесь не так!» - промелькнуло у меня в голове.Отдых обещал быть необычайно интересным. В наших планах, помимо поездок по Бразилии, - исследование амазонских лесов и посещение деревни местных индейцев. Идея принадлежала Сане, но не скрою, меня, как журналиста, тоже туда влекло: я намеревался нащелкать снимков, сделать серию сногсшибательных репортажей, и путешествие окупилось бы с лихвой. Я уже даже начал набирать на ноутбуке заготовки для своих будущих статей.- Вы не передумали? - спросила накануне нашего выезда в дикую природу Дашка.- С ума сошла? Мы же мечтали об этом всю дорогу! - возразил я ей. - Камера уже дымится, предвкушая!К тому же, показалось странным, что Рамирес не в восторге от нашей идеи, хотя эти планы мы оговаривали заранее. Ведь ему предстояло ехать с нами переводчиком.Сначала все шло по плану: наняли местных проводников-индейцев, которые выполняли также функции охранников и носильщиков, и отправились покорять джунгли. Вокруг сумрачно, жарко и влажно. Идти трудно, хотя наш проводник утверждал, что мы идем, как перевел Ромка (так мы прозвали Рамиреса), «по широкой дороге для туристов». Непонятно только, отчего всем туристам было не по себе. Несмотря на то, что индейцы уже видывали белых, мы стали главным событием дня. Все жители деревни вышли нам навстречу. А затем гостей пригласили на ужин к вождю племени.Внимание привлек один парнишка, сидевший в углу хижины и практически не принимавший участия в беседе. Выглядел он изрядно истощенным и был бледен, несмотря на смуглость.- Что с ним? - поинтересовался я перед сном у проводника, который родился в этой деревне (естественно, через Ромку-переводчика).- На его семье лежит страшное проклятие. Представительницы этого рода рожают в основном девочек, а немногочисленные мальчики, которые появляются на свет, умирают в раннем детстве. Уокхэн - единственный, кто дожил до шестнадцати лет. Несколько поколений назад одна из женщин совершила большой грех: в угоду своей похоти убила мужа и малолетнего сына, а сама сбежала с любовником из вражеского племени. Духи разгневались и отомстили всему роду...- И что же, сколько им еще так мучиться?- Боги подсказали шаманам способ откупиться от проклятья. Правда, два первых раза ничего не получилось.- И как?- Пора спать. Завтра будет на что посмотреть, - перевел мужчина разговор на другую тему.Утром за нами пришли:- Вас приглашают в хижину шамана на старинный ритуал бразильских индейцев этой местности, - передал один из проводников.После нескольких дней дождя Саня с Кириллом дорвались, «як дурни до мыла», до солнца и изрядно обгорели. Отвратительно себя чувствовали: поднялась температура, бил озноб. Парни и хотели бы посмотреть на ритуал, но сил на это не хватало.- Севка, иди с Ромкой сам, потом расскажете подробно!Однако Рамирес категорически отказался от посещения праздника, мало того, настойчиво отговаривал меня туда идти: завтра, мол, отправляться в обратный путь. Но... я оказался упрямым ослом! Жаль, что понимаю это только сейчас.- Ты взрослый человек. Тебе и принимать решение! - недовольно буркнул Ромка. - Но прошу тебя: ничего не пей там и не кури! Это опасно!- Угу... Только что я там пойму без переводчика?Полумрак хижины, посредине горит костер, обложенный камнями, разрисованные стены украшены цветами и листьями. Я уже хотел усесться в сторонке, как вдруг мое внимание привлекла необычная кукла, которую держал в руках больной мальчик: два прутика, скрепленные в форме креста, привязанный мох, как бы ее тело, покрытое тканью, явно просматривались руки, ноги, голова. Одежда расшита узорами, отделана украшениями, а на лице намалевана дикая улыбка, прямо оскал. Я подошел к нему и жестами показал: хочу купить ее. Парень отрицательно покачал головой. Тогда пришлось достать из кармана купюру в пятьдесят долларов и протянуть ему. Снова отказ. «Ну и черт с тобой!» - подумал я.Помещение между тем заполнилось жителями деревушки. Внезапно я почувствовал на себе чей-то взгляд, оглянулся по сторонам и заметил, что Уокхэн неотрывно смотрит на меня. «Может, передумал? Нужно подойти!» А затем я стал совершать ошибку за ошибкой.Индейцы, усевшись в круг, передавали из рук в руки дымящуюся трубку. Где была моя голова, когда и я несколько раз затянулся из нее? Слабый, немного необычный аромат и... легкое головокружение. Возникло чувство, что что-то происходит, но трудно сказать, что именно. Тело расслабилось, а по коже пробежали мурашки. Еще один круг, и еще несколько затяжек. Изменилось восприятие действительности, цвета стали ярче, песнопения на непонятном языке, заклинания, которые выкрикивал шаман, — намного громче, ритуальные танцы у костра — энергичнее. Мысли путались, рассуждать логически стало сложно.Через несколько минут предложили выпить какой-то напиток. Сделал пару глотков. Единственное, что помню, - его вкус: пряно-острый с запахом чеснока или чего-то подобного, достаточно крепкий, с явным наличием алкоголя. Потом увидел приближающегося сына вождя, он что-то шептал, совершая странные телодвижения, появился танцующий шаман в маске... Плывущие тени в свете мерцающего костра, стоны и вопли. Все происходящее напоминало жуткую оргию... Наступила темнота.Очнулся я только утром на полу в пустой хижине. Дико, до одури, болела голова, хотелось пить. Мучили сомнения: ночные видения были в действительности или это следствие курения и напитка, а может, гипноза? Недаром же сын вождя смотрел на меня так пристально!Взгляд привлекла все та же кукла, лежавшая недалеко. «Забыли? Вот и прекрасно! Сегодня мы уходим! Авось не хватятся! Не продали — сам возьму. Бесплатно!» О том, что украл ее, никому не сказал, быстро спрятал на дно рюкзака.- Я же предупреждал тебя ничего не курить и не пить! - укоризненно сказал Рамирес, когда увидел мою опухшую физиономию.- Ладно, не воспитывай! А что это было? - спросил угрюмо.- Курили, возможно, шалфей- предсказатель... - предположил Рамирес. - Это растение, произрастающее в Мексике, но с недавних пор выращивается и у нас. А пили вы явно напиток из коры священного растения журемы.- Из чего?- Разновидность мимозы... В дни ритуалов шаман с самого утра идет к подножию горы, на солнечной ее стороне выбирает старое дерево, в его корнях накапливается максимальное количество полезных, по их мнению, веществ. Он использует только ту часть коры корня, которая имеет наиболее яркий оттенок. Способ приготовления известен только ему. Индейцы от напитка впадают в транс: считается, что в таком состоянии с ними говорят духи, устраняются барьеры между людьми и миром богов, и именно благодаря этому человек обретает мудрость и знание. «Боги — знают; священные растения - говорят». Так, во всяком случае, считают местные племена.«М-да, - подумал я. - Духи, видения, вопли. Сериал какой-то!» Но снова никому ничего не сказал.- А откуда ты все это знаешь?- Всеволод, ты забыл, что перед тобой этнограф?Мы двинулись в обратный путь. Первое время я с опаской оглядывался — нет ли погони, но затем успокоился. Наконец, прибыли в Рио. На следующий день вся компания решила отправиться в Манаус и посмотреть на истоки Амазонки, увидеть собственными глазами слияние двух рек, а еще проведать родителей Рамиреса. Я, сославшись на недомогание, остался дома. То, что со мной стали происходить странные вещи, заметил не сразу. Усталость? Это сказывается долгий переход. Отсутствие аппетита? Легкое головокружение? Следствие усталости. Нежелание общаться с друзьями? Да просто поднадоели они мне!Первым звоночком стал кошмарный сон, приснившийся ночью. Я почти реально увидел молодую красивую женщину в жалкой лачуге. Вот она подходит к колыбели ребенка и, по-звериному оскалившись, заносит над ним нож, а на полу в луже крови лежит мужчина. В ужасе проснулся. «Господи, да это же то, о чем рассказывал проводник!» До утра уснуть не мог. По правде сказать, было страшно. Днем часами сидел, тупо уставившись в одну точку, не выпуская куклу из рук. Ничего не мог ни есть, ни пить. А ночью снова и снова видел один и тот же сон. Появилось ощущение, что схожу с ума. Смотрел на свое отражение в зеркале и не узнавал себя: бледное лицо, темные круги под запавшими глазами, потухший взгляд и полнейшее нежелание жить. К вечеру уже не мог встать с постели, а потом появились жуткие видения наяву.Через несколько дней ребята вернулись. А я даже не смог выйти к ним. Ромка заскочил ко мне в комнату узнать, в чем дело, и застал с украденной куклой в руках.- Что это?! - заорал он.- Кукла, - безучастно ответил я, не было сил даже говорить.- Откуда?! - заметно, что хозяин дома разгневан. - Где ты ее взял?Медленно, с долгими паузами для отдыха, пришлось поведать ему историю ее появления.- Болван! Кретин! Придурок! - Рамирес бегал по комнате, размахивал руками и матерился на всех известных ему языках.Услышав шум, в комнату влетела Дашка. Муж что-то начал объяснять, а она со страхом на меня уставилась.- Может, расскажете, чего это вы так взбеленились? - потребовал я объяснений.Но они ушли. Прошло часа полтора или два-три - неизвестно: я потерялся во времени, когда Рамирес принес какие-то листья, потом заставил меня медленно их жевать.- Что это?- Листья мамы-коки.- Зачем?- Еще древние инки считали, что от этого улучшается выносливость, сила и память. Вкус, конечно, для европейца не очень. Лучше бы дать тебе выпить мате де кока, напиток из этих листьев, но, извини, у нас нет. Потерпи, сейчас станет легче. Тогда пообщаемся.Меня несли на носилках, сам я идти уже не мог. Никогда не было так страшно. И действительно, через некоторое время я взбодрился. Вся компания собралась в комнате, и тогда весьма успешный фоторепортер Всеволод, тридцати лет от роду, имеющий два высших образования, наконец понял, какой он идиот!- Эта кукла вуду - один из ритуалов индейцев. У вас, европейцев, слишком узкое и поверхностное понятие об этом. Вы считаете, это всего лишь миф, легенда, небылица... Однако, думаю, ты убедился, что это не так. Подобные куклы создаются для разных целей: убить врага, наполнить дом счастьем, так называемый талисман защиты дома, отвести от себя болезни, проклятия духов и многое другое. Проклятый или больной человек, руководствуясь наставлениями шамана, пребывая в трансе, создает куклу, мысленно направляя все свои беды в нее. Когда она готова, ее щелкают легонько три раза: по лбу, над сердцем и над животом. Говорят: «Пробудись, пробудись, пробудись! Я нарекаю тебя Куклой Удачи и прошу удалить от меня все несчастья и беды. Наполни мою жизнь счастьем, здоровьем и благополучием. Забери мои болезни и проклятья. Отдай их тому, кто тебя захочет. И пусть так будет всегда». Продолжать дальше надо?- Нет... Мне стало плохо.- Они специально тебя опоили и бросили куклу на видном месте. Дело в том, что «болезнь», по мнению племени, нужно украсть. Что ты благополучно и сделал...- Да и черт с ними! Уеду домой - там полегчает! Или...- Или ты скоро умрешь... Смерть будет страшной - ведь разгневанные духи теперь переключились на тебя! А юноша - выздоровеет.Отвратительный холодок страха пробежал по моей спине.- И что теперь делать? Поехать обратно и вернуть им эту хреновину?- А кто ж у тебя проклятье разгневанных духов назад возьмет? Нужно искать шаманку, ведь проклятье изначально наложено на женщину. - Рамирес помолчал и добавил: - Здесь и моя вина. Помните жуткую старуху в аэропорту? Она сказала тогда: «Не бери чужого - беда будет!» А я подумал, речь идет о Дашке, ведь я у вас ее забрал...Что было дальше? Сашка с Кириллом улетели, а я остался, благо сроки визы позволяли. Снова сложный переход в джунгли. Правда, теперь в другую деревню, да и несли меня проводники на носилках - сам идти уже не мог. Потом неделя мучительного лечения-очищения в хижине у старухи-шаманки. Не хочу даже вспоминать о ритуалах, окуриваниях, заклинаниях и снадобьях, которыми она меня потчевала. До сих пор тошнит. Главное - остался жив, выпутался... Когда я летел в самолете, возвращаясь домой, то уже знал, о чем будет мой репортаж. Нет, не о нравах аборигенов. Он будет о безграничной глупости, которая может подвести черту под земным существованием... человека неразумного...Автор - Всеволод.

Ключевые слова: Вуду духи колдовство месть мистика проклятие

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