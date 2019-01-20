Мурка

Nik_dk Просмотров: 54 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 19:55 by

Приключилась эта история со мной года три назад и оставило огромный отпечаток на всю мою жизнь. Было мне тогда 22 года и жил я один, совсем недавно переехав в новую квартиру. Учился на юриста, друзей не имел, да и родители жили в другом городе, но я не жаловался, родители каждый месяц высылали денег, которых мне хватало довольно надолго.Как мне помнится, это была суббота. Да, точно, это была суббота. Я, как и всегда когда у меня было свободное время, сидел за компьютером, отдыхая от учебы. В то время я был очень ленив, поэтому вместо учебы дома проводил свободное время за играми и общением в социальных сетях. День проходил совсем обычно, помню как мне позвонили родители с целью узнать, как у меня дела, учеба и прочее. Помню, как за окном полил дождь, послышался гром, у соседей заиграла громкая музыка, но все эти вещи для меня были обыденными.Поставив на установку очередную игру, я решил поднять свою пятую точку и пойти выбросить мусор. Взяв мусор и выйдя из квартиры, мой путь лежал к мусоропроводу. И вот, почти подойдя к нему, мое внимание привлекло какое-то мурчание, оглянувшись, я увидел позади себя кошку, она была черного цвета, с зелеными глазами и остренькими ушами. Так же на ней не было ошейника и ничего указывающего на то, кому она принадлежит. Она появилась совсем неожиданно. Ранее я её нигде не видел и по началу мне просто хотелось выкинуть мусор и уйти, но она начало мешкать под моими ногами и жалобно мяукать, смотря своими темными зрачками прямо на меня. Во мне заиграла жалость и мне захотелось помочь этому несчастному созданию. Выкинув мусор, я двинулся опрашивать ближайших соседей, так как предположил, что животное может принадлежать кому-то из них. Поиски хозяина оказались безуспешными, абсолютно все утверждали ,что видят эту кошку впервые. Тогда мне пришло в голову, что этот она является бездомной и просто следом за кем-то забежала в наш подъезд в поисках еды. Всё это время зверек послушно следовал за мной с таким же жалобным мяуканьем. Мне не хотелось просто так бросать кошку и я впустил её к себе.Раньше, во время житья со своими родителями, у нас была кошка. Поэтому ухаживание за новым домашним питомцем проблем не создало. Изначально я и сам не понимал, с какой целью пустил её к себе домой, подумать тогда не мог, чего всё это будет мне стоить. Но вот шел первый месяц нашей совместной жизни, мы очень хорошо сдружились, стали не разлей вода. Я очень любил проводить время со своим новым другом, она поддерживала меня, когда мне это было нужно, и я был готов сделать для неё тоже самое. Имя дал ей простое, назвал её Муркой, в связи с тем что она постоянно мурчала. Мурка украсила мою жизнь, казалось, что я самый счастливый человек на Земле, учеба пошла вверх, нашел себе девушку, да и друзей завел. Но вот в этом и была вся проблема, мне только казалось.Шло время. И моя белая полоса в жизни сменилась на черную. Всё, что мне удалось создать, вся моя идиллия просто разрушилось. Всё это произошло совсем неожиданно, и найти причины я не мог. Мои отношения с родителями испортились из-за какой-то глупой мелочи. Отношения с девушкой стали натянутыми, поссорился почти со всеми друзьями, а было их не очень-то и много. Учеба тоже пошла на спад, не помогало даже то, что я часами сидел дома и повторял пройденный материал, а иногда даже забегал вперед, к темам, которые мне были неизвестны. Пока я пытался выпутаться из всего этого, рядом со мной всегда была Мурка. Единственный, кто не оставлял меня, единственный, кто тогда меня поддерживал. Только вот начал за ней кое-что странное замечать. Иногда её поведение меня пугало, она могла часами сидеть и смотреть на меня, могла просто без причины начинать шипеть или носиться по всей квартире, но я думал что это свойственно кошкам, так как кошка моих родителей иногда вела себя похожим образом, так что на фоне того, что происходило в моей жизни, сильно волноваться не стал.Чёрная полоса продолжалась и всё стало только хуже. Теперь она задела и моё здоровье. Ни с того ни с сего начались головные боли, часто поднималась температура, наступал кашель, я начал жутко не высыпаться. Нет, спал я хорошо, даже сказал бы отлично, но независимо от того, сколько я спал, как это делал, на утро просыпался просто убитым и ходил таким каждый день. Пытался обращаться к докторам, но никто толком не мог мне помочь, все выписывали мне какие-то таблетки, ссылались на усталость, советовали меньше уделять времени учебе, больше отдыхать и прочее. Заметил, что дома начала происходить какая-та чертовщина, начал видеть чьи-то тени, силуэты, заходящие за угол, разглядеть их я не успевал, так как пропадали они очень быстро, но точно знал, что они принадлежат не мне и не моей кошке. Сбрасывал всё это на свою сильную усталость и думал, что просто мерещиться. Мурка стала еще страннее, она уже не проводила так много времени вместе со мной, а иногда вообще пропадала, просто исчезала. Я мог осмотреть всю квартиру, всё перевернуть, но найти её было невозможно. Однако, через время она сама возвращалась, так же внезапно, как и пропадала. Она начала вести себя агрессивно по отношению ко мне, царапалась, шипела на меня и начинала убегать, как только я к ней приближался. Мне не удавалось понять почему она начала быть такой отдалённой, но разбираться времени не было, хватало и других, более существенных проблем.Так плохо, как на тот момент моей жизни, я еще себя не чувствовал. Медленно, но верно я умирал. Мне казалось, что мой разум уходит от меня, и скоро во мне ничего не останется. Всё было именно так, и продолжилось бы, если бы не тот кошмарный случай. Выпив перед сном стакан воды, я улегся на свою мягкую кровать, на которую раньше со мной ложилась Мурка, но это было раньше, тогда, когда моя жизнь была идеальной. Зная, что завтрашний день будет таким же ужасным, как и все предыдущие, я просто закрыл глаза и окунулся в темноту. Дальше прошла совсем неожиданная для меня вещь, пробуждение посреди ночи. Почему неожиданная? Да просто не помню, когда последний раз такое происходило. С того момента, как Мурка жила со мной, я спал как убитый и ночью вообще не просыпался. Но тут, как бы это не было странно, меня разбудил телефонный звонок, звонили по поводу учебы. От такого резкого пробуждения я даже немного испугался, но быстро успокоился, однако ненадолго. Присев на кровати, повернул голову вправо, я увидел то, что никогда не забуду, то, от чего в тот момент моё сердце бешено заколотилось. На меня смотрело лицо моей Мурки, однако это была совершенно не та Мурка, которую я знаю. Это было костлявое существо, стоящее на двух ногах, с огромными руками и когтями, покрытое черной шерстью. Эта тварь просто стояла и смотрела на меня своими зелеными глазами. Моё тело полностью онемело, стало трудно дышать и хотелось закричать, но стоял ком в горле, мне было страшно, как никогда прежде. По началу это создание стояло с каким-то непониманием, как будто само не ожидало, что я могу проснуться, но буквально через несколько секунд оно оскалило свою пасть в огромной улыбке, показав свои огромные клыки. Оно начало приближаться ко мне, но тут мой разум вернулся ко мне и я резко попытался вскочить с кровати. Попытка оказалась безуспешной, существо сомкнуло свои огромные когти на моей шее, прижав меня к постели. После этого оно приблизило свою морду почти в плотную к моему лицу и начало мурлыкать, так, как это делала кошка, которую я считал своим другом. К тому моменту во мне больше не оставалось сил и перед глазами появился мрак. Я потерял сознание.Произошло то, чего меньше всего можно было ожидать. Я проснулся, утро, моя комната и кровать. Открыв глаза и осмотревшись, мой взгляд никого не нашел. Я всё еще находился в огромном ужасе после событий прошлой ночи. Мысли о том, что это мог быть сон, сразу ушли, так как шея невыносимо болела, да и отпечатки когтей указывали на обратное. Собравшись с силами, мне удалось встать с постели. Я осмотрел всю квартиру и, как и ожидалось, моего домашнего питомца нигде не было. Практически весь день прошел в размышлениях и было принято решение о переезде к родителям, так как оставаться одному в квартире больше не хотелось. Собрав свои вещи, я сразу двинулся в путь. Благо родители уже не так сильно злились на меня, на вопросы почему вернулся к ним, ответил что-то про проблемы с учебой и они отнеслись к этому с пониманием.И вот, после той ночи, после тех событий, моя жизнь наладилась. Ко мне вернулась моя белая полоса, которой мне так не хватало. Дела начали налаживаться сразу после моего расставания с «лучшим другом». Как до меня позже дошло, всё моё невезение было связано именно с Муркой, скорее всего это была не первая ночь, когда то существо стояло рядом и «высасывало» мою энергию из меня. И кто знает, сколько бы я еще протянул, если бы не тот случай. Как уже было сказано, всё у меня наладилось, появились новые друзья, отец устроил на хорошую работу к себе в кампанию, да и девушку новую нашел. Казалось бы, жизнь прекрасна. Только вот не писал бы эту историю, если бы всё было прекрасно. Вчера был мой день рождения, пришло много друзей, было много подарков, родители разрешили устроить вечеринку, а сами уехали на день к сестре моей мамы. Короче, было весело. После того как всё закончилось, все разошлись по домам, оставив меня наедине с собой. Я уселся за стол и начал открывать подарки. В основном везде были всякие безделушки, где-то одежда и прочая ерунда. Остался последний подарок, его оставили родители перед тем, как уехать.Это была большая коробка, завернутая в красивую обертку. Как только моя рука коснулась этой коробки, я услышал то, что так долго пытался забыть, то, что пробуждало мои самые страшные кошмары. То самое зловещее мурканье, которое когда-то успокаивало меня и отвлекало от всех проблем. Его было невозможно спутать чем-то другим, мой разум понимал, что находится в коробке, но даже не смотря на это, во мне была надежда, которая держалась во мне до последнего. Я открыл коробку. И на меня уставились те самые зеленые глаза, та самая мордашка, которая наблюдала за мной той ночью. Мурка вытянула свой язык и бросилась облизывать меня. Гнев охватил моё тело и оттолкнул животное от себя. Кошка упала обратно в коробку. Не медля ни секунды я закрыл коробку, взял её под руки и вышел на улицу. Дойдя до ближайшего озера, я вышвырнул коробку с кошкой прямо в воду, заранее прикрепив туда камней. С улыбкой на лице я смотрел как она идет на дно.Через 10 минут я был уже дома. Зайдя в квартиру, мой взгляд соприкоснулся со взглядом Мурки, которая смотрела на меня из-за угла комнаты. Через несколько секунд она исчезла из вида и в комнате её уже не было, да и в самой квартире тоже. Меня охватило отчаяние, мне только удалось забыть этот кошмар, но он снова вернулся ко мне. Я слышу, как эта тварь мурлыкает, слышу, как она ходит по квартире, снова вижу эти силуэты. И только вернувшись в мою жизнь, эта тварь уже успела её испортить. Мне позвонили из городской больницы, родите попали в аварию по дороге и умерли на месте. Я не собираюсь убегать, не собираюсь сражаться, так как знаю что это бессмысленно, даже если мне удаться выжить, оно вернется за мной, как сделало это сейчас.Автор: CRyel.

Ключевые слова: Кошка неудачи ночь демон

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