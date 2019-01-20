Игры на кладбище

Сделано_в_СССР Просмотров: 63 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 11:38 by

В рождественский вечер очень торопился домой. Жена пригласила к нам в гости своих родителей, и я не хотел опаздывать на праздничный ужин. Закрыл магазин и побежал домой через Старое кладбище.Есть у нас такое чудо посреди города. Там уже лет сто не хоронят, и кладбище понемногу зарастает деревьями, превращаясь в парк для неспешных прогулок. Летом там и правда бывает приятно пройтись, могил почти уже не видно в высокой траве. Кладбище старое и вместо современных гранитных памятников там можно увидеть красивые статуи на массивных постаментах, каменные кресты и даже усыпальницы.На улице давно стемнело, я быстро шёл по едва заметной в снегу тропинке, когда услышал девичий смех. Подумал: «Совсем обалдели эти готы! Нашли же место для веселья!», но останавливаться не стал. Некогда было воспитывать неразумную молодежь, шатающуюся в темноте по кладбищу.Смех становился всё громче и веселее. Из-за ближайшего почему-то пустого постамента на меня вылетел белобрысый мальчишка лет пяти. Я чуть не свалился в сугроб. Следом за мальчиком выбежала девчонка в длинном балахоне с капюшоном. Она смеялась и повторяла: «Догоню! Догоню! Догоню!». Увидев меня она сказала «ой» и остановилась.Немая пауза продолжалась несколько секунд. Девушка смотрела испуганно, но не уходила. Из-за деревьев и памятников тут и там появлялись всё новые дети. Все они настороженно смотрели на меня. Я насчитал человек пятнадцать, девчонка была среди них самой старшей.- Вы что здесь делаете?- В салочки играем. – Девчонка улыбнулась. – Хочешь с нами?Я обалдел от такой наглости и даже не нашёл что ответить. Только головой покачал.Один мальчишка захныкал: «Давай уже играть!» Девчонка кивнула и побежала в сторону. Дети бросились за ней. Из-за деревьев впереди послышался голос «Ребята! Меня подождите!» Ломая ветки, сквозь кусты пробирался какой-то горбун. На вид вроде молодой парень, а на спине нарост больше его самого. Он меня не заметил, прошёл мимо, оставляя за собой глубокую борозду в сугробе.«Нашли ж место в салочки играть! И как такое в голову приходит, играть на кладбище! Почему они рядом со своим домом не играют, сейчас почти у каждого дома площадки есть» ворчал я себе под нос всю дорогу.Ужин прошёл хорошо, за традиционной беседой о будущих внуках я почти забыл о нелепой встрече на кладбище.Вспомнил этих любителей бегать в темноте по кладбищу, когда в следующий раз решил сократить путь до дома. Шёл днём через Старое кладбище и любовался величественными статуями на заброшенных могилах. Один ангелочек напомнил мне того мальчишку, что чуть не сшиб меня с ног в рождественский вечер.Смутная догадка шевельнулась в голове. Я огляделся.Тут и там были статуи пухлых кудрявых детей. В десяти метрах впереди я нашёл статую девушки в длинном балахоне с капюшоном. Она сложила руки в молитве и склонила голову. По мраморной щеке текла мраморная слеза. На соседней могиле была статуя ангела, юноша простирал руки к небу. Здоровенные крылья были сложены за спиной и, если смотреть сбоку, напоминали огромный горб.Автор - неизвестен.

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