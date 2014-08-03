Лунная Магистраль

nemoff Просмотров: 76 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 11:14 by

Лето, ночная дорога в сторону Крыма, хороший автомобиль и любимая рядом. Что может быть прекрасней?С Юлей мы познакомились в госпитале, куда я попал после ранения. А ранение я получил в одной жаркой стране, где служил по контракту.В общем, попали мы тогда в переделку и в результате остался я без левой руки. Ампутировали прямо по плечо. Да там и ампутировать-то нечего было, взрывом ее оторвало, одни ошметки висели.Я тогда опечалился очень. Она хоть и левая, да своя, родная. Я ей не хуже правой управлялся: и стрелял, и ножи метал, и даже писАть мог свободно. Но с другой стороны хорошо, что жив остался. Спасибо ребятам, вытащили меня из этой передряги.Потом был самолет в Москву, госпиталь и предложение, от которого я не смог отказаться. А предложили мне протестировать экспериментальный образец нейропротеза, который был разработан в одном из КБ при министерстве обороны. Ну я, естественно, согласился.Этот протез вживлялся прямо в плечевой сустав, титановая конструкция покрывалась полимером, который ни на вид, ни на ощупь не отличался от человеческой кожи. Но самым поразительным ноу хау было то, что искусственная мускулатура протеза управлялась командами головного мозга.Да, после операции по вживлению мне пришлось прожить почти полгода в госпитале. Бесконечные процедуры, физиотерапия, тренинги. Много времени ушло на то, чтобы научиться управлять новой рукой.Но оно того стоило! После всех мучений я получил два обалденных бонуса. Новую руку и, самое главное, - Юлькину любовь.Все это время медсестра Юля была рядом со мной, и наши отношения зашли так далеко, что до свадьбы оставался один шаг.Вторая фаза испытаний протеза должна была проходить, так сказать, в полевых условиях, и нам с Юлькой разрешили поехать в Крым, где я должен был делать все то, что делают обычные люди с двумя руками. Плавать в море, лазать по горам, ездить на машине... В общем, жить полноценной жизнью и наблюдать за поведением своей левой руки.А потом доложить строгим профессорам обо всех замеченных мной недостатках.Наша дорога лежала через Воронеж. Мои родители жили там, и я очень соскучился по отчему дому. Нет, конечно, они регулярно приезжали проведать меня в Москву. А вот я перед имплантацией подписал договор, в котором обязался не покидать госпиталь в течение шести месяцев после операции.Погостив несколько дней у моих, мы поехали в Крым. Ехать решили ночью, так и машин меньше на дороге, и прохладнее.Шел третий час пути. Я был за рулем. Дорога давалась легко, мы слушали музыку и болтали.- Как управляемость? - спросила Юля.- Ты о руке или о машине? - шутливо переспросил я.Мы называли протез рукой, потому что он действительно был... рукой. Это чудо инженерной мысли уже не являлось протезом. С таким девайсом я совершенно не чувствовал себя инвалидом.- И о том, и о другом, - улыбнулась Юля.- Все в полном порядке, товарищ военврач! - шутливо отрапортовал я.Мы рассмеялись, но уже в следующую секунду нам было не до смеха.Огромная встречная фура на полном ходу резко съехала со своей полосы и понеслась прямо на нас. И у нас, и у фуры скорость была более чем приличная. И за долю секунды мы поняли, что столкновение неизбежно. Ни времени, ни пространства для маневра у нас уже не было.Я оцепенел, глядя на фары встречной машины. Юля вцепилась в мою руку, зажмурилась и завизжала что есть мочи.Длинномер, как исполинская хищная змея в последнем броске, из ночного полумрака летел нам навстречу. И мы уже ничего не могли поделать.В такие минуты время замедляет свой бег. Вся жизнь буквально пролетела перед глазами. Я не знаю, сколько адреналина высвободили наши тела, но то, что произошло дальше, совершенно не поддавалось пониманию.И наш автомобиль, и фура буквально застыли в паре метров друг от друга. Я подумал, что это и есть тот момент перед смертью, когда время замирает, а дальше... бабах и все.Но вот в Юлькиных легких уже закончился воздух, и чтобы продолжить визжать, ей потребовалось шумно вдохнуть. При этом она открыла глаза, и ее второй визг застрял, так и не вылетев наружу.Она увидела то, что видел я. Всё вокруг нас зависло в пространстве.Машины сзади, фура перед нами и наш автомобиль. Всё выглядело как один большой стоп-кадр. Мы, как ошалевшие, смотрели по сторонам и не могли вымолвить ни слова.Тут меня пронзила мысль. Раз такая оказия, надо быстро выскочить из машины.- Выходи из машины! - заорал я во все горло.И мы стали ломиться в двери. Но не тут-то было. Ни двери, ни стекла не поддавались. Все стало каким-то монолитным, и мы совершенно не могли ничего сдвинуть с места. Я даже пытался разбить приоткрытые стекла. Бесполезно. Мало того, я даже не смог высунуть руку на улицу, через щель в окне. Сам воздух снаружи стал как будто стеклянным.Весь мир вокруг нас застыл, как насекомое в прозрачном янтаре. И только мы двое, по какой-то неведомой причине, сохраняли способность шевелиться, но лишь в пределах салона нашего автомобиля.Бросив тщетные попытки выбраться из машины, мы не то чтобы успокоились. Просто нас охватила некая отрешенность. Мы стали чувствовать себя словно наблюдатели, которые как бы со стороны разглядывают странный застывший мир. Нам даже удалось рассмотреть водителя злосчастной фуры. Он просто лежал на руле. Возможно, у него случился приступ, а может он просто заснул. Такое бывает.- Костя, почему все зависло? - дрожащим голосом произнесла Юля.В моей голове совершенно не укладывалось все то, что видели мои глаза. Винегрет мыслей и состояние шока не позволяли сосредоточиться. Я было открыл рот, чтобы сказать Юле что-нибудь ободряющее, но в этот момент фары грузовика вспыхнули таким ярким светом, что нам пришлось руками прикрыть глаза.Эта вспышка длилась не более секунды, и когда мы открыли глаза, то увидели вокруг себя еще более потрясающую картину.Перед нами не было фуры! Мало того, мы находились в совершенно другом месте, и наш автомобиль стоял с заглохшим двигателем на незнакомой ночной трассе, а вокруг ни одной машины.Справа и слева лес, а впереди прямо над горизонтом висит неимоверных размеров Луна. Казалось что трасса, на которой мы стоим, упирается прямо в ее поверхность.Я потер руками глаза и попробовал открыть дверь, она легко поддалась. Мы с Юлькой, не отрываясь от созерцания окружавшей нас мистики, молча вышли из машины.Снаружи картина завораживала еще больше. Тишину нарушал лишь легкий ветерок, который шумел в листьях непроглядного ночного леса по обеим сторонам ровной, как стрела, дороги.Вокруг ни души, ни единой машины. Ощущение, что мы совершенно одни в этом странном месте, пробирало до костей, но когда мы обернулись назад, то этот холодок показался пустяком.Позади нашего автомобиля земля просто обрывалась! Я медленно шагнул к обрыву и глянул в бездну. Там были звезды! Да, да! Там было продолжение ночного звездного неба!В обе стороны, докуда хватало глаз, был виден край земли. Асфальт дороги и лес заканчивались ровной кромкой, будто кто-то исполинским ножом просто срезал часть планеты.От увиденного у меня закружилась голова, я отпрянул назад. Юля, вскрикнув, тоже отскочила к машине.Мозг не понимал, как реагировать на такую картинку. Как может земля прерваться? Что там внизу? Космос? А вокруг нас тогда что?И в обрыве, и над нами - звездная бездна. А что с гравитацией? Вдруг она сейчас откажет и мы улетим!Видимо, эта мысль пришла к нам одновременно, и мы, не сговариваясь, бросились в машину. Я повернул ключ зажигания и ударил по педали газа. Нам просто панически хотелось убраться отсюда подальше.- Ты это видела!?- Офигеть! Я чуть туда не свалилась от страха!Пока машина разгонялась, мы засекли длиннющий указательв виде огромной стрелки вдоль правой обочины, на котором красными буквами было написано: «Лунная магистраль».- Лунная магистраль!? Что это за трасса такая!? Первый раз слышу! - почти кричал я, разгоняя машину.- Костя, ты когда-нибудь такую огромную Луну видел!? - тыкала пальцем в лобовое стекло Юля.- Блиин... Юлька, может мы уже разбились об ту фуру и на том свете находимся!?- Не знаю... Я уже щипала себя десять раз, и мне было больно! Значит наши тела с нами! А на том свете одна душа должна быть, без тела! - возбужденно ответила она.- Выходит, мы как-то обрулили этот грузовик и...- Ага! И на краю земли оказались! - прервала мои доводы Юлька.Пока из нас бил фонтан эмоций, я не заметил, как набрал приличную скорость. И выскочившая из леса прямо под колеса фигура стала для меня полной неожиданностью.Громко ругаясь, я ударил по педали тормоза, выкручивая при этом руль в надежде избежать столкновения. Юлька завизжала громче покрышек, но мне удалось выйти из ситуации без потерь. Машина остановилась, а странный тип, не останавливаясь, скрылся в чаще с противоположной стороны дороги.Буквально выпрыгнув из автомобиля, я побежал вдогонку. Во мне вулканом кипел гнев, я непременно хотел смачно пнуть этого бегуна под зад. Но тот скрылся в ночной чаще, и моя погоня закончилась ничем.- Откуда тут мог взяться пешеход!? Кругом лес непролазный! -раздраженно развел руками я, возвращаясь к Юле.Пока я бегал за пешеходом, она пыталась включить свой телефон.- Слушай, Костя, у меня мобильник не включается, попробуй со своего позвонить куда-нибудь.Я достал трубку из кармана, но мой смартфон тоже был отключен, и все попытки его запустить были тщетны. Сев за руль, я включил навигатор, который торжественно сообщил, что ни одного спутника он не обнаружил. Последней надеждой был радиоприемник, но и он кроме противного шипения на всех мыслимых диапазонах нас ничем не порадовал.- Может, над нами какой-то эксперимент ставят? Типа на психологическую выносливость, - вопросительно посмотрел я на Юлю.- Костик, давай уже поедем отсюда... жутко тут как-то.Действительно, местечко было не из веселых, по бокам две стены ночного леса, а впереди огромная Луна, и при этом ни души, ну кроме странного пешехода.- Юль, а ты этого идиота не разглядела? - заводя машину, спросил я.- Я увидела, что он в жилете был, на голое тело, да еще... У него голова как-то странно болталась, когда он бежал.- Я тоже на его голову обратил внимание. Похоже, он все мозги растерял, вот и кидается под колеса.Мы ехали словно по какому-то бесконечному полутемному коридору. Телефоны по-прежнему не включались, а Луна в конце этого коридора просто поражала воображение. Она действовала гипнотически, почему-то непременно хотелось до нее добраться. Но вместе с этим чувствовался какой то страх. Ведь непонятно, что может произойти, если вдруг мы действительно до нее доедем.- Может, это просто какое-то редкое астрономическое явление? Ну, там верхние слои атмосферы увеличивают Луну, типа как большая линза, - пытался для успокоения поумничать я.- Хорошо, если так. Но куда подевались все машины, да и по обочинам сплошной лес, даже заправок нет. Куда все испарилось? И телефоны не включаются, даже на зарядке.- Не переживай Юль, сейчас куда-нибудь да выскочим.Пустынная ночная трасса давила на психику, но когда я увидел в зеркале заднего вида одинокий огонек фары, то напрягся еще сильнее. Пока мы ехали, я не заметил ни одного перекрестка. А в начале этой странной магистрали был огромный обрыв, который более всего походил на конец земли из каких-то сказок.- Нас кто-то догоняет, - сообщил я Юле.- Это - байк! - обернувшись, произнесла она. - Но откуда он мог взяться позади нас?- Не иначе, как из леса... - насторожился я. - Давай подпустим его поближе, чтобы разглядеть.В тот момент я еще не знал, что это была плохая идея. Байк быстро сократил дистанцию примерно до десяти метров и сел нам на «хвост». В свете Луны мы узнали в наезднике того странного типа, который чуть не попал нам под колеса. Тот самый жилет на голое тело, и голова... Его голова болталась на ветру так, как будто у него был сломан шейный отдел позвоночника. Нам стало не по себе.- Костя, что это значит!? - затрепетала Юля.- Спокойно, зайка, мы сейчас от него уйдем.Я вдавил педаль газа в пол, но это не помогло. Стальной конь не отставал ни на метр, но и обгонять он не собирался. Четко выдерживая дистанцию, байкер достал пистолет и стал стрелять по нашей машине. Прицельной стрельбы у него не получалось ввиду болтающейся головы. Поэтому он палил без разбору.Но нам от этого было не легче. Заднее стекло разлетелось вдребезги, в лобовом четыре отверстия. Пули дырявили корпус автомобиля и летели сквозь салон, как разъяренные пчелы.Юлька сползла под сидение и дрожала от страха. Я пробовал ехать зигзагом, но это не помогло. Этот «всадник Апокалипсиса» ехал за машиной, как привязанный. При этом он умудрялся периодически менять магазин в пистолете. Казалось, что байк, словно запрограммированный, едет сам по себе, а эта странная тварь только и делает, что жмет на курок.Нужно было срочно что-то предпринимать, машина уже походила на решето.- Юлька, держись! - крикнул я и, заложив вираж влево, ударил по тормозам.Столкновение было неимоверной силы. Байк наполовину вошел в багажник. Стрелок пролетел над крышей машины и, сделав несколько кульбитов в воздухе, смачно впечатался в ствол огромного дерева, что росло по левую сторону дороги.Испуг вперемешку с яростью кипели во мне адским пламенем, и я ударил по педали газа. Мне хотелось раздавить этого урода, как надоедливого шершня. Чтобы аж брызги разлетелись.Что я и сделал, не щадя автомобиля.Когда я вытащил из салона чуть живую от страха Юлю, то нашему взору предстала печальная картина. Машина превратилась в груду металлолома, а запах бензина говорил о дырявом бензобаке.Бывший пешеход, он же байкер, был расплющен между деревом и капотом. Я вынул из кармана небольшой светодиодный фонарик и, подойдя к дереву, осмотрел место встречи байкера и машины.То, что я увидел, повергло меня в шок. Голова стрелка была расколота и внутри абсолютно пуста. Я дотронулся до нее рукой. Она была пластмассовой. Это была голова манекена, пришитая черными нитками к обезглавленному торсу человека.- Твою ж налево! - вырвалось у меня. – Как же он двигался… Как стрелял без башки-то?!Юля сидела на обочине и ее сильно мутило. Видимо, даже для опытной медсестры подобные приключения были достаточно тошнотворны.Я подобрал с земли пистолет и с трудом вытащил из карманов припечатанного к дереву жилета четыре магазина с патронами. Потом разыскал в салоне наши телефоны. Мне не хотелось их тут бросать. Во-первых, они каким-то чудом не разбились. А во-вторых, теплилась надежда, что хотя-бы один из них может заработать.- Машина в хлам, - вздохнул я, присаживаясь рядом с девушкой.Не знаю, сколько мы так сидели. Казалось, что время тут стоит на месте. Вокруг ничего не менялось. Все та же ночная трасса, Луна, лес и два человека, сидящие в обнимку на обочине дороги какого-то странного мира.- Послушай, Юль. Я не знаю, куда нас забросила судьба, но я обещаю, что сделаю все для того, чтобы вытащить нас отсюда.- Я знаю, - тихо ответила она.В этот момент зазвонил мой телефон. Я лихорадочно достал его из кармана и увидел входящий номер на экране. Номер был более чем странным: триста тридцать три. Я принял звонок и почти закричал в трубку:- Алло, алло, кто это!?Тихий голос из трубки, прерываемый шипением и помехами, пытался что-то пояснить:- Уходите ск... шшшш...туда! Идите прямо по дороге... шшшш ...гостиницы! Шшшш...сторожны! Шшшш. Не могу долго шшшш ...рить!- Алло! Где мы находимся!? - кричал я в трубку.Но телефон уже отключился и больше не включался, несмотря на все мои старания.- Кто это был, Костя?- Не знаю, но он сказал, что неподалеку есть гостиница, и что нам не следует оставаться тут.Голос из внезапно включившегося телефона неслабо нас напугал, но весть о том, что рядом есть гостиница, вселила надежду.Юля к тому времени немного отдышалась, и мы пошли пешком по ночной трассе.Пистолет мне пришлось заткнуть за пояс и прикрыть футболкой. Я знаю, что так делать небезопасно, но другого выхода не было. Один магазин я сразу сменил, остальные распихал по карманам.Легкий ветерок колыхал Юлькины локоны, она действительно выглядела уставшей. Нам обоим не помешало бы пару часиков отдохнуть в горизонтальном положении, и кровать в гостиничном номере сразу превратилась в светлую мечту.Идти пешком по безлюдному ночному шоссе, которое разрезало непроходимую чащу, было жутко. Мы невольно прислушивались к каждому шороху. Казалось, что из-за деревьев за нами постоянно кто-то следит. Пистолет, конечно, придавал уверенности, но мысли о том, что в этом лесу могут обитать самые кошмарные твари, заставляли нас говорить вполголоса.- Костик, может в гостинице будут люди?- Хорошо если так. Но у меня ощущение, что мы зависли где-то между жизнью и смертью, как будто попали в иное измерение.- Не пугай, и так страшно. Лучше скажи, как твоя левая?- Лучше чем правая, на ней ни одного синяка, - похвалился я и, вытянув вперед искусственную руку, пошевелил пальцами.Стена леса по правую сторону прервалась неожиданно. И мы, увидев гостиницу, остановились как вкопанные. Она стояла в глубине асфальтированной стоянки, которая вгрызалась в лесную чащу. Как я упоминал, само шоссе было просто идеальным, а вот стоянка и гостиница имели крайне заброшенный вид. Полоса, где заканчивалось покрытие дороги и начинался асфальт стоянки, была как граница между будущим и прошлым.Желтая штукатурка трехэтажного здания местами осыпалась. Гостиница была похожа на гигантский череп, который смотрел на нас глазницами темных окон. Исключением были два окна на первом этаже, которые располагались по обе стороны обшарпанной входной двери.Видимо, это были окна вестибюля гостиницы. В них горел тусклый свет.Справа от старой деревянной двери висела вывеска, на которой большими буквами было написано: «Лунная Магистраль». А ниже шрифтом помельче: «Гостиница».Стоянка перед зданием была совершенно пустой, и ветерок гонял по ней листья. По углам стоянки располагались четыре старинных фонаря, железные плафоны качались от ветра и жутко скрипели. Один из них даже работал, испуская чудом сохранившейся лампой желтый конус света.Заходить в этот эталон дома с приведениями было страшновато, но оставаться на улице было еще страшнее. Окружающий стоянку с гостиницей лес обдавал нас каким-то ужасом, и мы направились к входной двери.Открыв тяжелую и скрипучую дверь, мы шагнули в вестибюль. В плохо освещенном помещении я разглядел две фигуры. Одна за стойкой администратора, другая, с журналом в руках, сидела в кресле неподалеку.- Здравствуйте, - произнес я.В ответ тишина, ни одна из фигур даже не шелохнулась. Подойдя ближе к стойке, я понял, что это не человек. За стойкой стоял манекен.Администратор был выполнен очень качественно, его глаза смотрели как живые, он широко улыбался белыми, как снег, зубами и держал в вытянутой пластиковой руке ключ от комнаты, на бирке которого красовался номер: «201»- Нам на второй этаж? - тихо спросила Юля.- Думаю да, - ответил я.Интерьер гостиницы соответствовал ее фасаду. Все сильно запущено и покрыто слоем пыли. Только манекены были как новенькие. На лице того, что сидел в старом ободранном кресле, была изображена сосредоточенность. Он держал в руках потрепанный журнал, и казалось, что он читает увлекательную статью. На обоих манекенах были надеты строгие костюмы, а на ногах черные лакированные туфли.Больше мы никого не увидели. Мистика происходящего пробирала по полной программе.Пустая, заброшенная гостиница где-то на границе миров. А в полутемном вестибюле - два новеньких манекена.- Жуть какая-то, - прошептала мне на ухо Юлька. – Пошли, закроемся в своем номере, может, к утру людей увидим.Я взял ее за руку и повел на второй этаж. Лестничный марш из бетонных ступеней освещался еще хуже, чем вестибюль. А второй этаж и вовсе пользовался лунным светом, который пробивался сквозь окна.Наш номер находился в конце левого крыла длинного темного коридора. По пыльной ковровой дорожке мимо старых облупленных дверей мы дошли до самой последней комнаты, на которой красовалось число 201. Повернув ключ в замке, я открыл дверь, и мы вошли внутрь.Оглядевшись, я нащупал на стене выключатель и нажал на него. Раздался щелчок, и на потолке зажглась маленькая тусклая лампочка. Юля взяла у меня ключ и заперла дверь изнутри.Номер был небольшим, но на удивление чистым. Это меня немного озадачило. В такой обшарпанной гостинице, и вдруг чистый номер со свежим постельным бельем.Юлька, не обращая внимания на такие мелочи, издав блаженное «оооох», сразу плюхнулась на широкую кровать, по бокам которой стояли две тумбочки.На той, что справа, располагался старинный дисковый телефон. За изголовьем кровати находилось плотно занавешенное окно, выглядывать в которое совсем не хотелось. Судя по расположению комнаты, окно выходило в сторону леса за зданием.Эта странная гостиница с манекенами в вестибюле, конечно же, вселяла в нас неслабый страх. Но толи мы сильно устали, толи обстановка запертого номера действовала успокаивающе - нас стало просто нестерпимо клонить в сон. Когда я присел на кровать, Юлька, кажется, уже вовсю спала. Свет мне, естественно, выключать не хотелось. Я подумал: «Полежу немного с открытыми глазами».Но, как только моя голова коснулась подушки, я провалился в глубочайший сон.Сначала мне снились кошмары, какие-то мутанты на мотоциклах. Потом приснилась Юлька, ее лицо было в слезах, я обнял ее, а она стала шептать мне прямо в ухо:- Костя, проснись! Скорее, любимый! Просыпайся! Спаси нас!Мое сердце бешено заколотилось, и я открыл глаза. Увиденное повергло меня в шок.Я лежал у стены, на грязном кафельном полу, заваленный кучей манекенов. Через сплетения пластиковых рук и ног я видел большую тускло освещенную комнату. Это был не наш номер!Когда я попытался встать, то понял, что мое тело совершенно меня не слушается. Я был парализован! Двигались только глаза. Я даже рта открыть не мог.Мысли метались в голове. Как я тут оказался? Почему парализован? Может, мне что-то вкололи, пока я спал? Или это воздействие какого-то газа? Где Юлька?Вихрь мыслей прервался, когда я увидел маленькие колесики, которые подъехали к той куче манекенов, под которой было погребено мое обездвиженное тело. Кто-то, фыркая, поднял пластиковую копию человека из кучи, и мне открылась кошмарная картина. Передо мной стояла медицинская каталка, на краю которой сидело... нет, оно стояло!Существо стояло на коротких ногах прямо на высокой каталке. Его ноги, не более десяти сантиметров длинной, заканчивались обезьяньими лапами. Пальцы лап цепко держались за края металлических носилок на колесах. Зато длиннющие и сильные руки этого франкенштейна доставали до пола! Бледный торс был усыпан хирургическими шрамами, из которых местами торчали нитки. По всему было видно, что его собирали из разных частей человека и животных. А вот с головой, похоже, что-то не задалось, она была плотно обмотана грязным бинтом, оставалась только щель для глаз. Из-под бинтов раздавалось пыхтение и хрип.Этот жуткий симбиот уложил манекен на каталку головой вперед и, отталкиваясь руками от пола, подъехал к дальнему окну комнаты, которое было переделано в своеобразную гильотину. Затем толкнул манекен шеей под нож и дернул рычаг на стене.Косое лезвие с грохотом съехало вниз, отсекая пластиковую голову, которая полетела на улицу. Обезглавленный корпус манекена был сброшен на пол, и каталка снова поехала в мою сторону, чтобы повторить процесс. Бурые пятна на кафеле комнаты говорили о том, что под нож гильотины попадали не только манекены.От происходящего меня пронзил ужас. Кровь застыла в жилах, но я не мог даже кричать. Я не понимал смысла того, что происходит в этом кошмарном помещении, но видел, что через пару манекенов настанет моя очередь. Фантазия рисовала мне картину, где мне пришьют пластиковую голову, и я буду бегать по этому миру, выполняя чьи-то бессмысленные команды.Прикладывая неимоверные усилия, я пытался расшевелить свои руки и ноги и заметил, что моя левая, титановая, рука выполняет команды мозга. Какое счастье! Она шевелится! Пусть она сейчас придавлена тяжестью моего тела, но ведь когда я окажусь на каталке, она освободится! Лишь бы пистолет был на месте. Одеревеневшее тело почти ничего не чувствовало, и я не был уверен, что он по-прежнему у меня за поясом.Когда последний лежавший на мне манекен лишился головы, адская тележка покатила по мою душу. Я не знаю, что в этот момент выражали мои глаза, но сердце было готово выпрыгнуть из груди от ужаса.Колеса каталки подъехали к самому моему носу. Прохрипев заметно сильнее чем от погрузки легких манекенов, франкенштейн поднял меня наверх, и конструкция скрипнула под весом моего тела. Теперь я лежал перед ним и смотрел прямо ему в прорезь для глаз.Каталка поехала к гильотине, а моя левая рука поднялась и вынула из-за пояса пистолет.Жуткий утилизатор манекенов, увидев, что я шевелюсь, издал глухое и протяжное «ээээ…» и ускорил движение.От выстрела в забинтованную башку он опрокинулся, как железная утка в тире. А каталка по инерции доехала до гильотины и остановилась, ударившись о стену.Еще несколько минут я держал входную дверь под прицелом, опасаясь, что какая-нибудь тварь прибежит на шум выстрела. Но все было тихо.Ужас происходящего пробирал до костей: в полутемной комнате на медицинской каталке лежит парализованный человек, за его головой висит нож гильотины, а на полу валяется убитый монстр и куча обезглавленных манекенов.По телу побежали мурашки, и это был хороший признак: чувствительность возвращалась. Похоже, токсин постепенно покидал мои вены. Я стал разминать себя левой рукой, и вскоре правая стала шевелиться. Потом я смог сесть и уже двумя руками размял ноги.Немного пошатываясь, я подошел к двери и открыл ее. Перед моими глазами был тот самый полутемный коридор гостиницы, в другом конце которого находился наш номер. Дверь его была распахнута, и свет тусклой лампочки прямоугольником падал на противоположную стену.В голове пульсировал один вопрос: «Что с Юлькой?» Добежав до нашей комнаты, я увидел, что она пуста. Окно открыто настежь, кровать помята, а девушки нигде не было.- Юля!... Юля, ты где! ... Отзовись! - громко звал ее я, обшаривая комнату.«Видимо, нас траванули каким то газом, а теперь проветривают комнату», - мелькнула в голове догадка.Выглянув в окно и не увидев там ничего, кроме ночного леса, я выбежал в коридор и стал ломиться в соседние двери, но они были заперты. Вдруг я вспомнил, что на стене первого этажа, за стойкой администратора, висел настенный ящик с ключами от всех комнат гостиницы.Забег вниз по ступеням произвел столько шума в безмолвном здании, что казалось за мной бежит рота солдат. Ворвавшись в холл, я на секунду оторопел. На лице манекена за стойкой было выражение какой-то запредельной ненависти. Он смотрел прямо на меня, обе его ладони покоились на стойке.Моя рука потянулась за пистолетом. Но тут возникшую тишину разорвал звон целого хора телефонных аппаратов. Все телефоны гостиницы зазвонили одновременно. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности, а они продолжали раз за разом трезвонить. Осознав, что манекен трубку не возьмет, мне пришлось сделать это самому. Подойдя к аппарату на стойке, я снял трубку и прокричал:- Юля, это ты!?В трубке опять был тот тихий голос и помехи:- Девушку шшш...везли в больницу, шшшш...паре километров от гостиницы по дороге...шшш... торопись. - Дальше короткие гудки.- Что с ней? Кто ты? - закричал я в трубку, не успев осознать, что связь прервалась.Бросив трубку на рычаг аппарата я, не теряя времени, выскочил на улицу. Тут ничего не изменилось, та же дорога, ночь и луна. Похоже, время было не властно над этим мрачным миром.Два километра по ровной асфальтированной дороге - это пустяк, мигом добегу. Беспокойство за Юльку подгоняло, и я бежал совсем не легким бегом. Преодолев около половины пути, я стал замечать, что меня кто-то преследует. Оглядевшись по сторонам и назад, никого не увидел, но явно слышу чье-то дыхание и хруст веток. Кто-то незримый бежит по лесу, вдоль дороги, но самое странное - никакого топота не слышно.Мурашки размером с кулак стали водить хороводы по спине, придавая мне скорости. Никогда не думал, что умею так быстро бегать.Тем временем количество преследователей стало нарастать. С обеих сторон дороги за деревьями лавиной трещали ветки, и дышали уже далеко не в одно горло. Боковое зрение стало улавливать мелькающие в лесу тени. Наконец из леса с рычанием выскочила огромная лохматая псина, за ней вторая, третья. С другой стороны дороги происходили такие же маневры.Стая диких собак взяла меня в клещи. Они вели себя странно. Обычно бродячие собаки громко лают, когда преследуют бегущего человека, и если свора большая и псы крупные, то нападают сразу.Эти только изредка рычали и чего-то выжидали. Видимо, тут не на каждого можно напасть безнаказанно, и, похоже, они присматривались.Выхватив пистолет, я выстрелил назад в надежде распугать их. Но кроме ответного рычания ничего не добился.Я еще раньше заприметил: по правую сторону рядом с дорогой, над верхушками деревьев, возвышается опора высоковольтной линии. Теперь до нее оставалось метров сто, и я понимал, что мне срочно нужно к ней, иначе разорвут.Опора была стальной, очень высокой и ржавой. Стояла она на четырех ногах, на одной из которых имелись железные скобы в виде лестницы.Добежав до этой ноги, я пулей взмыл вверх метра на четыре. Видимо, когда я направился к опоре, псы почуяли неладное и с рычанием ускорили погоню. Забираясь наверх, я слышал, как внизу щелкают зубы пытавшихся допрыгнуть до меня собак.От этой опоры и до следующей была просека, которая шла вдоль дороги. Но следующей опоры я почему-то не видел. На моей все провода были оборваны и свисали вниз ржавыми плетями.Что теперь делать-то? Времени нет сидеть на этой «Эйфелевой башне». А внизу стая голодных диких псин. Бегают, рычат, одна вон даже забраться ко мне пытается.Только теперь я смог разглядеть, их было штук сорок. Очень крупные, и на многих были следы хирургического вмешательства. Выбритая шерсть вокруг швов, отсутствие лап, изуродованные одноглазые морды. У некоторых гнили раны.Я снова достал пистолет и выстрелил в голову тому псу, что пытался залезть на опору. Он упал, как подкошенный. Пристрелив еще несколько особей, я понял, что это ни к чему не приводит, а патроны надо экономить.Ситуация складывалась безвыходная: похоже, этим зверюгам, в отличие от меня, торопиться было некуда.Вдруг вся стая как-то разом напряглась, и все хором зарычали в сторону дороги. Я забрался повыше и увидел причину их беспокойства.По дороге прямо к нам шло нечто. Оно походило на высушенную человеческую мумию - буквально скелет, обтянутый черной кожей.Тонкие и неимоверно длинные пальцы рук волоклись по земле. Пустые глазницы и дыра вместо носа зияли чернотой. Рот был открыт, как будто мумия пыталась что-то крикнуть.Но самым пугающим было то, что из мумии били разряды невероятной мощности. Воздух вокруг жуткой фигуры был буквально наэлектризован и сиял мерцающим голубым светом. Время от времени из тела мумии с громким треском прямо в землю проскакивала дуга такой мощности, что асфальт начинал дымить.Щелкая сверкающими разрядами, как плетью, это чудовище двигалось прямо к опоре. Собакам это явно не нравилось.Когда мумия подошла совсем близко, собаки стали пятиться назад, но при этом неистово рычали, не желая уступать место этой нежити.Самый безбашенный пес вдруг решил сымитировать атаку в надежде испугать незваного гостя и с рычанием кинулся в его сторону. Это была плохая идея. Он слишком близко подбежал и буквально вспыхнул от мощной дуги, которая с грохотом осветила все пространство вокруг. Полыхающий труп собаки задымил черным вонючим дымом. Эта сцена произвела неизгладимое впечатление как на меня, так и на стаю.Появилась надежда, что этот ходячий генератор молний распугает собак и я побегу дальше, тем более, что с моей высоты было уже видно серое здание многоэтажной больницы.Но все пошло по другому сценарию.Нет, собаки, конечно, трусливо разбежались, но мумия полезла на опору, прямо ко мне.- Э, э! Куда прешь, придурок!? Тут занято! - громко возмутился я, залезая повыше. Но его это не остановило.Забираясь по скобам, он стал похож на огромного паука: пучки разрядов, как синие лапы, били во все стороны из его тела, издавая противный треск. Металл плавился и сверкающими искрами падал вниз. Разряды доставали до всех ног опоры, поэтому спуститься по другой стороне не выходило, дуга обязательно бы дотянулась до меня.Я оставался жив только благодаря тому, что опора была хорошо заземлена, и энергия уходила в почву. Но как только расстояние между нами сократится, то молния достанет до меня напрямую, и тогда я разделю судьбу той собаки, что догорает на земле.Такая участь меня не устраивала, и я пару раз выстрелил в это адское создание.Пули, конечно, летят очень быстро, но разряды оказались быстрее. Каждый мой выстрел превращался в красивый фейерверк. Не долетая до цели, пули встречались с высоковольтной дугой, которая плавила их прямо в воздухе, и они разлетались сверкающими каплями.Осознав весь бесперспективняк этой затеи, я торопливо полез вверх, полагая, что мне наступает кирдык.Но все оказалось не так плохо.Забираясь выше, я увидел, что самый верхний провод был целым, он не обрывался как все остальные, а плавно уходил вниз от верхней точки стальной башни куда-то вдоль дороги. Кроме того, он не провисал, а был натянут, как струна.- Это же канатная дорога! - радостно воскликнул я и стал забираться быстрее.На самом верху, где не мешали деревья, моему взору открылось освещаемое Луной пространство. Картина стала ясна. Следующая опора завалилась прямо поперек дороги. Все провода оборвались. Все, кроме одного, самого верхнего. Он уцелел каким-то чудом и тянулся прямо над дорогой, к макушке поверженной опоры.Многоэтажка больницы была хорошо видна на фоне Луны. Метров двести по канатной дороге, а там рукой подать до здания. От высоты захватывало дух. А от того, что мне предстояло сделать, малость потряхивало.Решив проверить натяжение провода, я схватил его правой рукой и тут же с воплем отдернул ее. Трос состоял их скрученных стальных нитей, многие из которых проржавели и лопнули. Теперь они торчали во все стороны, как короткие шипы, на поверхности провода. На правой ладони появился десяток алых капелек.- Вот зараза колючая! - выругался я вслух и, уцепившись за канат левой, проверил его надежность. Затем, перекрестившись, оттолкнулся от опоры.Угол, под которым трос уходил к земле, был довольно крутым, и я быстро набирал скорость. Полимерное покрытие, которое заменяло кожу на протезе, сразу же слетело с ладони, обнажая титановые пальцы. От трения посыпались искры, и я почему-то подумал про трамвай. Когда-то они ездили по нашему городу и искрили токосъемником точно так же, как я сейчас своей искусственной рукой.Трос наискось уходил в чащу на противоположной стороне дороги, но встреча с деревьями на такой скорости не входила в мои планы. Надо было спрыгнуть с троса перед кромкой леса. А это метра два или более над землей.Добравшись до точки десантирования, я разжал металлические пальцы и полетел вниз. Встреча с асфальтом не была дружеской, инерция проволокла меня кубарем метра четыре в сторону леса, но до деревьев я не докатился.Встав на ноги, я посмотрел на левую руку. Остатки искусственной кожи свисали лохмотьями с ладони, и я оторвал все лишнее. Пошевелив титановыми пальцами и убедившись, что рука четко выполняет команды, я перевел взгляд на опору, с которой только что съехал.На самой макушке стальной башни стояла сверкающая фигура. Он смотрел прямо на меня, а разряды извивались, как огромные синие щупальца. Зрелище, я вам скажу, не для слабонервных, особенно на фоне ночного неба.Непонятно, зачем я помахал ему титановой рукой. Его правая рука поднялась, и он помахал в ответ.- Блин, меня тут скоро за своего принимать начнут, - промелькнуло в голове.В пятнадцати метрах от меня поперек дороги лежала рухнувшая опора. Похоже, ее падение было эпичным. Об этом свидетельствовал разбитый асфальт, погнувшиеся секции самой опоры и сломанные деревья в лесу. Любоваться было некогда, и я ловко просочился сквозь гигантскую конструкцию и бегом преодолел остаток пути.У больницы меня ждал еще один необъяснимый сюрприз. На пустой стоянке перед главным входом стояла наша машина! Без единой царапины!Я провел рукой по капоту и заглянул внутрь. Ключи в замке зажигания. Причем на ключах был мой брелок! Вынув из кармана свои ключи с точно таким же брелоком, я смотрел то на них, то на те, что в салоне, и ни чего не мог понять. После аварии я машинально вынул свой комплект ключей из замка зажигания и положил в карман. Все это время они были со мной. Откуда мог взяться второй, точно такой же комплект? Впрочем, чему я удивляюсь, если вижу восставшую из мертвых машину?Автомобиль выглядел лучше, чем был до аварии. Похоже, не только время не властно над этим миром, но и законы логики.Больница выглядела не лучше гостиницы. Серое пятиэтажное здание внушало уныние своим заброшенным видом. На стенах кое-где поселился мох. В окнах темно, многие вообще разбиты.Главный вход был когда-то застеклен, но сейчас выглядел так, будто в него въезжали на танке. Справа от входа висела старая облупившаяся табличка, на которой читалась только первая строка: «Городская больница N8».Весь вид этого мрачного здания буквально кричал о том, что входить не стоит, но за Юлькой я пошел бы в сам ад.Мои шаги в вестибюле отозвались хрустом битого стекла. Полная тишина и темные коридоры действовали удручающе. Где-то капала вода, и звук каждой капли отскакивал от стен многократно повторяющимся эхом. Видимо, на первом этаже когда-то был приемный покой и кабинеты врачей. Хотя... В этом мире, может, и не было никаких врачей. Может, у этого мира вообще не было никакого прошлого. Возможно, он всегда был именно таким, каким я его сейчас вижу.Тем не менее в темных кабинетах с распахнутыми полусгнившими дверями в луче моего фонарика виднелась развалившаяся мебель и какая-то аппаратура.Стараясь не шуметь, я шагал по левому крылу в поисках лестничного марша. Юлька где-то в этом здании, я это понимал. Но еще я понимал, что ее кто-то похитил, а значит, кроме нас тут есть и другие обитатели.Кроме облезшей краски на стенах встречались старые выцветшие плакаты, на которых ничего нельзя было разобрать.Направив фонарик в недра очередного кабинета, я увидел старую кушетку, на которой лежала обглоданная человеческая нога. Меня передернуло, и я вынул пистолет.Коридор заканчивался окном, а справа был выход на лестничную площадку.Грязные бетонные ступени вели вверх. Осторожно поднимаясь, я еще со ступенек заметил странную фигуру, стоящую в углу коридора второго этажа. Фигура была с головой укутана в грязный, но когда-то белый медицинский халат. Небольшого роста существо хрипело и стонало, стоя повернувшись лицом в угол.Фонарик освещал верхнюю часть укутанной фигуры.- Эй, ты кто? - негромко спросил я, заходя в коридор с лестницы.Никакой ответной реакции, только хрипы и тяжелое дыхание.Опустив луч фонаря вниз, я отшатнулся. Существо стояло на двух собачьих ногах в луже крови.Больше задавать ему вопросов мне не хотелось.На полу второго этажа валялись грязные кусочки ваты, использованные шприцы, ампулы, куски окровавленного бинта. На стене висела табличка с надписью: «Хирургия».По правой стене полумрачного коридора шли грязные окна, через которые с трудом пробивался лунный свет. Слева - двери палат. Некоторые были открыты настежь.Гулять по таким местам страшно даже с пистолетом, но у меня была цель, ради которой я готов был проверить каждое помещение.То, что я увидел, заглядывая в палаты, заставило шевелиться мои волосы. Тот, кто это делал, был настоящим монстром.Обезображенные животные с пришитыми человеческими конечностями и человеческие тела с головами животных. Некоторые были привязаны к кроватям и с ужасом смотрели на дверь, когда я в нее заглядывал. Кошмарную картину дополняла дикая вонь.В кармане завибрировал телефон.- Алло! Слушаю!- Операционная шшш...дин! Номер один! Скорее!шшшшш… - и аппарат отключился.Я побежал по коридору, пытаясь понять, где может быть эта операционная. Наконец луч фонарика осветил двустворчатую дверь с надписью: «Операционная N1».Распахнув дверь, я увидел жуткую картину. На каталке лежала Юлька, она была без чувств. Из капельницы к ее левой руке тянулась трубка, через которую вливалась какая-то гадость. В отличие от остальных помещений, тут было приемлемое освещение, и я увидел все в деталях.Рядом с Юлькой, спиной к дверям, стояла высокая четырехрукая тварь в грязно-белом халате с пилой и скальпелем в руках. Когда я распахнул дверь, тварь обернулась и заорала так, что у меня заложило уши. Орущая рожа была омерзительной. Огромный рот, полный острых зубов, а вместо одного глаза вшит какой-то окуляр.Выстрел в голову прервал этот крик, и тварь рухнула на пол, как подкошенная. Ассистировал этому мерзкому хирургу точно такой же длиннорукий монстр, что пытался отрубить мне голову в гостинице. Вторая пуля освободила его от занимаемой должности.На столе у каталки с девушкой стоял поднос с хирургическими инструментами, рядом лежала свежеотрезанная собачья голова.Выдернув иглу капельницы из вены, я покатил каталку с Юлькой к лестничному маршу. Там взвалил ее бесчувственное тело на плечо и пошел вниз к машине.Машина завелась с полпинка, и я уже выруливал на дорогу с лежащей на заднем сидении девушкой, когда вновь зазвонил мой телефон.- Да, слушаю!- Сразу за заправкой поворот направо шшшшш.... выход с магистрали... шшшш... портал за мостом....шшш- Да кто ты такой!?- Я - водитель фуры... шшшш... умер за рулем.... шшшш инфаркт. Не могу долго говорить. Помяните ...шшшш... Михаил. - И снова телефон вырубился.- Вот, блин! - ругнулся я, бросив телефон на пассажирское сидение.Юлька стонала сзади, но не приходила в себя. Проехав пару километров по дороге, я заметил сгоревшую заправку. За ней действительно был поворот направо. Гравийная дорога вела к мосту через речку.Переехав старый мост, я заметил светофор. Зачем тут светофор? Ни перекрестка, ни пешеходного перехода, просто стоит и мигает желтым. Когда до светофора оставалось метров пять, желтый вспыхнул как прожектор и совершенно меня ослепил.Закрыв глаза, я остановил машину. А когда я открыл глаза, то увидел, что мы находимся прямо на том месте перед фурой, откуда нас забросило на странную Лунную Магистраль. Все вокруг по-прежнему находилось в застывшем состоянии, но теперь наша машина могла ехать.Я аккуратно объехал фуру и припарковался за ней у обочины. В этот момент время запустилось. Все разом пришло в движение. Фура на полном ходу улетела в кювет, но теперь перед ней никого не было. Я услышал грохот металла позади. Несколько машин остановились, и люди бросились на помощь водителю фуры, но я знал, что он умер еще до аварии.Взяв в руки оживший телефон, я вызвал скорую, потому что не знал, куда везти Юльку. Уже в больнице, когда ее откачали, она сказала, что не помнит ничего с того момента, как уснула в гостинице. Может оно и к лучшему. Мы никому не рассказываем, что с нами случилось, мало ли, что могут о нас подумать. Главное, что мы живы и смогли вырваться из странного мира Лунной Магистрали.---Автор: Георгий НемовРедактор: Vetka

Ключевые слова: Параллельный мир монстры дорога мистика авторская история

Другие, подобные истории: