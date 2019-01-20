Трупоед

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:47

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 104 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 08:47 by

Мне позвонили вечером из сельсовета и сказали, что моя бабушка, Анастасия Геннадьевна Призабокова, умерла вчера от сердечного приступа и что мне нужно явиться в деревню завтра, если я желаю присутствовать на похоронах. На следующее же утро я сел на поезд и поехал.В голове во время поездки всплывали воспоминания о деревне. Последний раз я туда ездил на бабушкин юбилей, к восьмидесятилетию, было это восемь лет назад. О бабушке мало что помню. Даже обидно стало за это. Еду хоронить человека, который заботился обо мне после смерти моих родителей, а вспомнить о нем нечего. Помимо воспоминаний о бабушке, в голову пришла одна история, которая плотно ассоциируется у меня с деревней.Произошло это много лет тому назад. Я тогда маленький совсем был. Пропал мальчишка моего возраста. Его искали неделю, а потом его труп нашли недалеко от кладбища. Труп истерзанный, будто зверь какой хищный обглодал паренька. С тех самых пор пошло у нас поверье такое, что если гулять по деревне после одиннадцати, то схватит тебя оборотень и съест. Бабушка строго настрого запрещала гулять вечером до позднего часа.Похороны бабушки прошли по всем обычаям. Деревня у нас небольшая, все друг друга знают, поэтому попрощаться к ней пришли многие. После похорон я направился в бабушкину избу. До позднего вечера смотрел телевизор. Залипал в ноутбук. Ближе к полуночи я спохватился. Нигде в избе не мог найти свой телефон. Посмотрел во всех местах, где мог его оставить. Даже в деревянный толчок заглянул. Ну и ну... Неужели на кладбище выпал? Залез в старый дедовский ящик, деда уже лет пятнадцать нет в живых. Достал оттуда старую керосиновую лампу - ничего современнее найти не удалось - и отправился на кладбище.На часах была полночь. Пройдя метров пятьсот от деревни, дошел до кладбища. Я, по натуре своей, не трусливый и не суеверный. Но войдя в кладбищенскую калитку, почувствовал внутреннюю тревогу. Зажег лампу и направился к могиле бабушки. Не доходя до могилы метров сто, нашел свой телефон, аккуратно лежащим посреди тропинки. На этом моменте мне следовало развернуться, поругать себя за рассеянность и направиться обратно в избу. Но сделал то, за что себя корю по сей день. Я решил пройтись через кладбище насквозь.Пройдя пятьдесят метров, я замер. Кто-то возился в могиле бабушки. В голове первая мысль - мародер. Ну, думаю, подойду к хулигану и тресну по башке, будет знать как в могилах рыться. Быстрым шагом сокращаю дистанцию. Дошел до калитки и застыл. По спине, словно молния, пробежала дрожь. Ноги подкосились, едва держа меня в вертикальном положении. То, что я увидел, не было похоже ни на мародера, ни на человека вовсе. Я смотрел на это со спины и боялся издать звука. Худое, измученное ссадинами, открытыми ранами тело. Конечности невероятно худые и длинные. Оно сидело у раскопанной могилы и ело... Ело труп моей бабушки. Запах от этого действа ударил мне в нос. Я едва сдерживался, чтобы не потерять сознания.Я продолжал стоять и смотреть. Страх свел мне ноги. Не знаю, сколько я так простоял, но в конце концов оно наелось, сбросило останки моей бабушки обратно в могилу и замерло. Видимо, краем зрения заметив, что я стою всего в пяти метрах и наблюдаю за ним. Оно медленно развернулось. Тусклым светом керосиновая лампа осветила его изуродованное лицо. Черные точки вместо глаз, впалые скулы, рот, полный маленьких острых зубов. Я быстро развернулся и побежал, что есть силы, побежал до второго выхода с кладбища. Оно меня не преследовало.Я бежал до избы в обход, через соседнюю деревню, избегая кладбища. Закрыл двор на засов, вбежал в дом. Закрыл дверь на все возможные замки и цепочки. До утра просидел на кровати, пытаясь понять, что это такое я видел.Утром в дверь постучали. Я долго прислушивался к тому, кто за ней находится. Открыл, на пороге стоял пожилой сосед. Пригласил его в дом. Он сразу заметил, что со мной что-то не так. Я рассказал ему, что был сегодня ночью на кладбище. Глаза его моментально округлились. Он поведал мне историю. Мол, давным-давно забрались пьяные хулиганы ночью на кладбище и раскопали могилу парня, похороненного днем ранее. Их поймали на следующий день, но наказания они не получили, так как вся деревня заступилась за них, мол, молодые ребята, не понимали, что творили. После этого его (парня) мать-старуха наложила древнее проклятье на всю нашу деревню. И теперь каждый день, в полночь, кладбище посещает зверь и утоляет свой голод. В деревне его прозвали трупоедом. Наверное, я остался в живых лишь потому, что оно насытилось трупом моей бабушки.Утром того же дня я уехал и навсегда забыл про эту деревню. Теперь я не могу посещать кладбища в одиночку. И панически боюсь гулять по ночам. Остаток моих дней меня будут мучить кошмары. Ночью дома в темноте мне мерещится худое лицо с темными точками вместо глаз...Автор - lolezix.

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