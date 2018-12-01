Раба дьявола

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 45 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 14:09 by

- Ты признаешь себя ведьмой?- Да.- К тебе являлись посланники Сатаны?- Да.- Ты предала Господа и стала рабыней Лукавого?- Да.- Ты виновна?- Да...- Да.- Да.- Да.- Да.Нет сил сопротивляться, кричать, вырываться, тем более, в чем-то они правы...19 - это было 10 дней назад. Сколько мне сейчас? Сорок? Пятьдесят? Я глубокая старуха.Силам тьмы не чужда жалость.- Да.Приговор: смерть через сожжение. Дабы уничтожить не только тело, но и душу грешницы, что не выстояла перед уговорами Лукавого.Меня ведут куда-то. С каждым шагом все больше немеют ноги, на левой груди печет ожог от раскаленного креста - одного из орудий пыток.Острый камешек под ногами - последняя капля. Нет больше боли, усталости, ... нет меня?Но палачам не нужны легкие смерти. Виновная должна корчиться от мук в пламени костра. Меня приводят в сознание уже привязанной к шесту. Вокруг бушует пламя. За ним сотни людей наблюдают за муками ведьмы. Я смотрю на них и не вижу. Перед глазами стоят лишь лица сестер. Нас с ними связывает дар: способность прозревать будущие и прошлое, но только не свое. Это проклятие, цена за силу. Все видящие пришли проститься со мной.Я читала их судьбы, они - мою. Дьявол солгал мне, солгал нам всем. В ту ночь его посланник приходил к каждой из нас. Нет наказания за попытку увидеть свое будущие. Все равно не выйдет. Он просто прочитал в сердцах людей то, чего не увидели мы - жажду убивать, предложил честную сделку: спасение за службу, и укрыл тех, кто присягнул ему. Все мои сестры согласились. Только я поверила в могущество Бога и ответила:Теперь я сгорю на костре, и не станет в мире четырнадцатой видящей. Останется лишь тринадцать - продавших души и сохранивших жизнь.Автор - Елена Козак.

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