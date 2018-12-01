Раба дьявола- Ты признаешь себя ведьмой?
- Да.
- К тебе являлись посланники Сатаны?
- Да.
- Ты предала Господа и стала рабыней Лукавого?
- Да.
- Ты виновна?
- Да...
Я не осознавала вопросов, лишь тупо повторяла:
- Да.
Пытки сделали свое дело - я хотела умереть, ждала с нетирпением прихода старухи с косой. К тому же...
- Да.
Это просто слова. Инквизиторы уже все решили. Осталось лишь дожить последние минуты этого показательного суда. Поскорей бы конец.
- Да.
Костер так костер, раба Лукавого - согласна, все муки ада в наказание - пускай. Вы гораздо более искусные палачи, нежели демоны.
- Да.
Нет сил сопротивляться, кричать, вырываться, тем более, в чем-то они правы...
Он пришел в полночь. Вышел из зеркала, в котором я выглядывала свое будущие. Нельзя видящей смотреть линии своей судьбы. Слишком опасно. Но мне 19, что может случиться?
19 - это было 10 дней назад. Сколько мне сейчас? Сорок? Пятьдесят? Я глубокая старуха.
- Ты нарушила закон. Выбирай: стать рабой Дьявола или умереть.
- Никогда! У тебя нет власти надо мной. Я верная дочь Господа. Моя жизнь в его, а не твоих руках. Уходи!
В ладони демона появляется нож.
- Ты не сможешь убить меня.
- Я предлагаю легкую смерть.
Силам тьмы не чужда жалость.
- Нет! Ты не коснешься меня.
- Пронзи сама себе сердце.
- Ни за что. Не уйду по своей воле за грань - не надейся. Я не совершу греха.
- Это последнее слово?
- Да.
- Да.
На утро ко мне пришли. Смятение, негодование:
- Что я сделала?!
попытки скрыться. Мне не дали ни одного шанса. Инквизиторы нашли свою жертву...
Приговор: смерть через сожжение. Дабы уничтожить не только тело, но и душу грешницы, что не выстояла перед уговорами Лукавого.
Меня ведут куда-то. С каждым шагом все больше немеют ноги, на левой груди печет ожог от раскаленного креста - одного из орудий пыток.
- Терпи - осталось немного.
Острый камешек под ногами - последняя капля. Нет больше боли, усталости, ... нет меня?
Но палачам не нужны легкие смерти. Виновная должна корчиться от мук в пламени костра. Меня приводят в сознание уже привязанной к шесту. Вокруг бушует пламя. За ним сотни людей наблюдают за муками ведьмы. Я смотрю на них и не вижу. Перед глазами стоят лишь лица сестер. Нас с ними связывает дар: способность прозревать будущие и прошлое, но только не свое. Это проклятие, цена за силу. Все видящие пришли проститься со мной.
Я читала их судьбы, они - мою. Дьявол солгал мне, солгал нам всем. В ту ночь его посланник приходил к каждой из нас. Нет наказания за попытку увидеть свое будущие. Все равно не выйдет. Он просто прочитал в сердцах людей то, чего не увидели мы - жажду убивать, предложил честную сделку: спасение за службу, и укрыл тех, кто присягнул ему. Все мои сестры согласились. Только я поверила в могущество Бога и ответила:
- Нет.
Теперь я сгорю на костре, и не станет в мире четырнадцатой видящей. Останется лишь тринадцать - продавших души и сохранивших жизнь.
Автор - Елена Козак.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:09
Сегодня, 14:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 45Комментарии: 0
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