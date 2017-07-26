Фальшивый внук

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:11

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 119 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 06:11 by

Проснулась посреди ночи от металлического грохота на кухне. Звук такой, будто кто-то трясёт ящик с вилками и ложками.Испугалась очень. Я давно одна живу, привыкла, что шуметь в квартире некому. Притаилась и слушаю. Минуты через две вспомнила, что мне внука оставили поводиться. Дочку с мужем на свадьбу пригласили, вот они мне сынишку и подкинули с ночёвкой, чтоб спокойно гулять можно было хоть до утра.Ванечке почти три годика. Мы с ним весь вечер мультики смотрели. Он так и уснул на диване в гостиной, а я побоялась его разбудить. Укрыла пледом и тоже спать пошла.Что он делает на кухне посреди ночи и зачем полез в ящик со столовыми приборами – непонятно. Может лунатит? Дочка ничего такого мне не рассказывала, хотя, может, он раньше и не лунатил. Я где-то читала, что это бывает у детей от сильного стресса. Всё-таки первый раз ребёнок без родителей ночует, да ещё и не у себя дома.Подкралась к двери на кухню, заглянула. Ванечка стоял перед выдвинутым ящиком и внимательно разглядывал содержимое. В свете уличного фонаря я мало что могла разглядеть, свет специально включать не стала. Лунатиков пугать нельзя, это я тоже где-то читала.- Ваня, – позвала тихонько, - Ванечка.Мальчишка не обратил на меня внимания. Я погладила его по кудрявой голове, взяла его за руку и повела в комнату, приговаривая:- Пойдём спать, мой хороший. Нам с тобой давно спать пора, – мы свернули в спальню. - Сейчас я тебя одеялком укрою, а утром, когда ты проснёшься, мама уже будет тут, и вы все вместе поедете домой.- Мама? Папа? – донеслось из гостиной. - Мама-а-а!Я оглянулась, не понимая, что вообще происходит. Ванечка плачет в гостиной, но ведь Ванечка стоит со мной рядом и держит за руку. В темноте коридора я вижу только его кудрявую макушку, но нисколько не сомневаюсь, что это мой внук. Или нет? Тогда кто в гостиной?- Мама! – хныкал Ванечка за дверью.Ванечек в квартире определённо было двое. Один настоящий, а другой нет. И какой из них фальшивый?Я, кажется, начала падать в обморок - в глазах всё попыло.Ванечка больно ущипнул меня, выдернул руку из моей ладони и убежал обратно на кухню, противно хихикая.- Бабушка? – Ванечка открыл дверь гостиной и тёр покрасневшие от слёз глазки.С кухни доносился грохот столовых приборов и противное хихиканье.Весь остаток ночи я просидела рядом со спящим внуком, тем, что вышел из гостиной. Попивала успокоительное под грохот, доносящийся с кухни. Зайти туда снова я так и не решилась.С рассветом шум прекратился, а я основательно успокоилась.Я бы подумала, что всё это мне приснилось или померещилось, только на руке синяк остался, в том месте, где меня фальшивый Ванечка ущипнул.Автор - Новая сказка.

Ключевые слова: Квартира ночь внук кухня металлический грохот противное хихиканье

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