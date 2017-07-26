Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Фальшивый внук

Проснулась посреди ночи от металлического грохота на кухне. Звук такой, будто кто-то трясёт ящик с вилками и ложками.

Испугалась очень. Я давно одна живу, привыкла, что шуметь в квартире некому. Притаилась и слушаю. Минуты через две вспомнила, что мне внука оставили поводиться. Дочку с мужем на свадьбу пригласили, вот они мне сынишку и подкинули с ночёвкой, чтоб спокойно гулять можно было хоть до утра.

Ванечке почти три годика. Мы с ним весь вечер мультики смотрели. Он так и уснул на диване в гостиной, а я побоялась его разбудить. Укрыла пледом и тоже спать пошла.

Что он делает на кухне посреди ночи и зачем полез в ящик со столовыми приборами – непонятно. Может лунатит? Дочка ничего такого мне не рассказывала, хотя, может, он раньше и не лунатил. Я где-то читала, что это бывает у детей от сильного стресса. Всё-таки первый раз ребёнок без родителей ночует, да ещё и не у себя дома.

Подкралась к двери на кухню, заглянула. Ванечка стоял перед выдвинутым ящиком и внимательно разглядывал содержимое. В свете уличного фонаря я мало что могла разглядеть, свет специально включать не стала. Лунатиков пугать нельзя, это я тоже где-то читала.
- Ваня, – позвала тихонько, - Ванечка.
Мальчишка не обратил на меня внимания. Я погладила его по кудрявой голове, взяла его за руку и повела в комнату, приговаривая:
- Пойдём спать, мой хороший. Нам с тобой давно спать пора, – мы свернули в спальню. - Сейчас я тебя одеялком укрою, а утром, когда ты проснёшься, мама уже будет тут, и вы все вместе поедете домой.
- Мама? Папа? – донеслось из гостиной. - Мама-а-а!

Я оглянулась, не понимая, что вообще происходит. Ванечка плачет в гостиной, но ведь Ванечка стоит со мной рядом и держит за руку. В темноте коридора я вижу только его кудрявую макушку, но нисколько не сомневаюсь, что это мой внук. Или нет? Тогда кто в гостиной?
- Мама! – хныкал Ванечка за дверью.
Ванечек в квартире определённо было двое. Один настоящий, а другой нет. И какой из них фальшивый?
Я, кажется, начала падать в обморок - в глазах всё попыло.

Ванечка больно ущипнул меня, выдернул руку из моей ладони и убежал обратно на кухню, противно хихикая.
- Бабушка? – Ванечка открыл дверь гостиной и тёр покрасневшие от слёз глазки.
С кухни доносился грохот столовых приборов и противное хихиканье.
Весь остаток ночи я просидела рядом со спящим внуком, тем, что вышел из гостиной. Попивала успокоительное под грохот, доносящийся с кухни. Зайти туда снова я так и не решилась.

С рассветом шум прекратился, а я основательно успокоилась.
Я бы подумала, что всё это мне приснилось или померещилось, только на руке синяк остался, в том месте, где меня фальшивый Ванечка ущипнул.

Автор - Новая сказка.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:11
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 119Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Квартира ночь внук кухня металлический грохот противное хихиканье

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 07:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (483|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 564
Блин, я думала, что тот, лже-Ванечка кааак схватит ножик из ящика, да кааак начнет гоняться за домочадцами, ну типа куклы Чаки... А он просто громыхал ящиком и хихикал. А, не, еще щипался...
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#2 написал: Joss
Сегодня, 08:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (223|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 109
Цитата: Крокозябла
Блин, я думала, что тот, лже-Ванечка кааак схватит ножик из ящика, да кааак начнет гоняться за домочадцами, ну типа куклы Чаки... А он просто громыхал ящиком и хихикал. А, не, еще щипался...


Так от этого еще страшнее читать было.
+++
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#3 написал: Александр М
Сегодня, 11:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 5
Слышал о подобных историях, но удивлять пока не перестают. +
Зарегистрирован: 24.11.2018
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 12:24
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1983|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 790
Очень давно была ИЖ такая, страх жуткий, только там мамаша за мохнату ручонку сына вела вела и не довела, тоже увидела, что тот спит. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.