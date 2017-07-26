Дорога к счастью

Летяга Просмотров: 35 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 12:11 by

- Извините пожалуйста, вы не подскажете, как пройти к счастью? - спросил я у первого попавшегося мне прохожего, но тот лишь плотнее закутался в пальто из равнодушия и, ворча, заспешил прочь.- Не подскажет! - прокаркал с ветвей ворон, обращаясь ко мне. - Он и сам этого не знает!- Не может быть, чтобы такой взрослый человек не знал этой дороги! - Не поверил я случайному собеседнику и принялся выискивать глазами в толпе того, кто бы мог мне помочь.- Извините! Не проводите меня в счастье? - в этот раз я выбрал девушку лет двадцати, но она скользнула по мне глазами, на мгновение соприкоснулась взглядом и тут же испуганно отвела его. Спрятавшись за огромную, в полный рост, маску ветреной красотки, девушка быстро растворилась в толпе. А на меня от её взгляда дохнул арктический холод. Бр!- Ну вот! Девчонка почти пять лет себя убеждала, что счастья нет в принципе, а тут ты со своей просьбой, - послышался с веток смех пополам с кашлем, - и ты только представь, что бы было, если бы она взялась тебе помочь!- Она бы убедилась, что счастье есть! - я всё ещё недоумевал, к чему клонит ворон.- Именно! - собеседник внимательно смотрел на меня, наклоняя голову то влево, то вправо. - Счастье как таковое есть, но не в её жизни! Только представь, как бы ей жилось дальше?!- Так я бы с радостью поделился счастьем! Мне бы только его найти, я всем его подарю! – крикнул я в ответ, но собеседник уже растворился в мокрых от дождя ветвях дерева и ничего мне не ответил.- Дяденька военный, а дяденька военный! Унесите меня к счастью! - я бросился к следующему прохожему, но он закрылся от меня воротником из условностей и надуманных проблем, отмахнулся и быстро исчез куда-то, как и другие спешащие люди.- Вот скажи мне, с чего ты взял, что эти люди знают дорогу к счастью? - вновь послышался сверху насмешливый каркающий голос.- Но ведь они все куда-то спешат! А куда ещё можно спешить, как не к счастью! - поразился я внезапной догадке.- Наоборот! Они потому и спешат, что ищут свой путь. Свой! И им не до тебя…- Да что ты можешь знать о счастье? - возмутился я, но несносная птица тут же перебила мою тираду.- Я много о чём знаю, я символ мудрости! Да и сам мудрец.- Ах так! Ну раз спешат те, кто ищет счастье, то не спешат те, кто его уже нашёл! - крикнул я, задрав голову вверх, и бросился к единственному человеку, который никуда не спешил.- Извините, пожалуйста! Вы не подскажете, как пройти к счастью?Мальчишка распахнул душу вместе с лёгкой синей курткой и посадил за пазуху мокрого котёнка, а сидящий на ветках ворон махнул им вслед крылом и каркнул :- Ты прав, кошачий сын, счастливые не спешат, ведь счастьем нужно наслаждаться!Автор: Kotij (Тимофей Клименко).

Ключевые слова: Счастье люди ворон котёнок

Другие, подобные истории: