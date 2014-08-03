Глаз Дракона

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 60 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 12:50 by

Мы с моим супругом решили переехать в деревню, хотелось жить поближе к природе. Объездили много мест в округе, но все время что-то не устраивало. Наконец нашли подходящий домик.Хозяин сказал:— Продаю его с любовью. Вижу, что и он рад. Относитесь к нему, как к родному. Дом тоже вас полюбит и защитит, — мужчина погладил шершавую стену.Мы переехали. Слева и справа у нас соседей не было, только два дома на другой стороне улице. Вскоре я познакомилась с соседками. Удивительно, но всех нас звали одинаково — Валентинами. Правда, называли по-разному: меня, как самую молодую, Валюшкой, сорокалетнюю соседку Валентину Николаевну — Николаевной, а самую старшую, Валентину Леонтьевну, — бабой Валей. Особой дружбы между нами не было: общение на уровне «Здравствуйте!» и «До свидания!» Это и не удивительно: сказывалась разница в возрасте, да и, чего греха таить, в образовании.Однажды случился конфликт: куры Николаевны каким-то образом попали в огород бабы Вали. Тут уж черная кошка пробежала между соседками. Разругались и не разговаривают меж собой…Как-то я возвращалась из города в рейсовом автобусе и услышала разговор.— И все ему говорили, что нельзя так делать! Но разве этот упырь кого-то послушал? Рабочие начали рыть котлован, а там кости человеческие! Видимо-невидимо! — охала какая-то старушка.— Не к добру! Как бы чего не случилось! Нельзя сон мертвых тревожить, никак нельзя! Ведь они мстить будут живым!— Жди беды. Точно вам говорю, к гадалке не ходи!Вечером я поинтересовалась у мужа, который вернулся с работы, что за кости.— Не слышал, что и где раскопали?— Слышал. Мужики сегодня это обсуждали. Местный фермер Семен Петрович, не вняв уговорам односельчан, заложил фундамент для нового зерно-хранилища. Во время работы экскаваторщик вырыл человеческие останки. Вызывали полицию, каких-то историков. Оказалось, что захоронение это старинное. Вроде как строительство нужно было остановить и провести раскопки. Но… сама понимаешь, деньги делают все. И новый ангар уже почти готов. Вот такие дела. А через некоторое время в селе начались проблемы. Сначала выгорело поле того самого Петровича. Пожарные ничего не смогли сделать. Оно вспыхнуло мгновенно, и совсем скоро посевы превратились в пепел. Затем местные стали утверждать, что по нашей улице бродят потревоженные души мертвецов.Честно говоря, я в это не поверила.Но однажды, возвращаясь в темноте с последнего автобуса, увидела какие-то странные силуэты и явно услышала немецкую речь. Сказать, что испугалась, — не сказать ничего! Следом — новая беда в селе: при невыясненных обстоятельствах погиб тот самый экскаваторщик, который вырыл кости. И пошло поехало! Заболели фермер и его семья. Просто стали угасать на глазах! Начались пожары во дворах…— Это духи мстят! — уже без тени сомнений считали местные.Как-то вечером кто-то постучал в калитку. Я вышла открыть. Передо мной стояла односельчанка:— Валюшка, с тобой хочет говорить чернокнижник Михаил. Это очень важно. Пойдем со мной к нему, он все объяснит! Прошу тебя! — просила она.Чернокнижник? В наши времена? А Саурон в этом селе не проживает?Но соседка была очень настойчивой, и я согласилась.Пожилой мужчина говорил спокойно, но хмуро:— Ко мне являлась душа бывшего хозяина вашего дома.— А он умер? — стало как-то не по себе.— Я помог ему уйти — старик был неизлечимо болен. Держался только ради того, чтобы его дом купила женщина с твоим именем…— Что значит «помог уйти»? Вы убили его, что ли?Колдун усмехнулся:— Нет, просто дал уснуть, но тебя это не касается. Так вот, Александр Федорович сказал, что необходимо начертать Глаз Дракона. Иначе будет поздно.«Еще один ненормальный! Таки надо ждать Властелина колец…»— Это, простите, что?— Старинный символ Древней Германии. Глаз Дракона — равнобедренный треугольник. Подобная конструкция обозначает угрозу, а знак Y внутри — выбор между добром и злом…— Я ничего не понимаю… Германия тут с какого бока?— Объясню. Еще до революции деревня делилась на две части: немецкую и русскую. Немецкие колонисты сюда давно переехали, в поисках лучшей судьбы. Однажды вспыхнула непонятная эпидемия на их стороне. Люди вымирали семьями. И тогда крестьяне, которые жили по другую сторону, испугавшись, что мор перекинется и на них, сожгли это поселение. Останки закопали без отпевания. Сказывают, что могли и живых еще сжечь… А теперь их души потревожили. Они будут мстить. Никого не оставят в покое. Из всех немцев в живых остался только один мальчик, ученик колдуна. Может, поэтому он и жив остался — высшие силы спасли.Этот мальчик — предок Александра Федоровича. Он и передал своему внуку эти знания… А теперь о главном. Вас трое: ты, Николаевна и баба Валя. Три женщины с одним именем, живущие, если мысленно геометрическую фигуру, на вершинах равностороннего треугольника. На каждой есть три живых существа, которые зависят только от вас. У тебя — муж, сын и дочка. На Николаевне — корова, коза и собака. У бабы Вали — двое внуков и кошка. Таким образом, получается пирамида, образующая древний символ. Нужно выйти в ночь полнолуния на пересечение лучей треугольника, провести обряд, тем самым вы отведете беду от деревни.— А почему именно мы?— Я же сказал: три женщины с одним именем! Знаешь, что означает Валентина?— Сильная! Но мы же друг с другом почти не общаемся, какая уж тут сила?— Придется помириться, ради блага людей в деревне. Если не объединитесь, ваши дома сгорят следующими, и сами тоже погибните — так или иначе.А ночью мне приснился старик, который сказал:— Помни: озлобленные духи знают, кто их может запечатать навечно. Они вас уничтожат! Послезавтра ночь полнолуния. У тебя остался один, последний, день жизни! Погибнешь первой…Я вскочила на кровати, между лопаток стекал холодный пот, руки почему-то дрожали, а в голове роились мысли: «Верить? Нет? А вдруг он прав? Глупости! Какие еще духи? Бред!» Самое отвратительное, что посоветоваться не с кем: муж уехал в командировку, а телефон его почему-то вне зоны доступа. Вдруг раздался стук в окно. Внезапно оно распахнулось, в комнате стало невыносимо холодно, появился жуткий запах гниющей плоти. В свете луны увидела несколько силуэтов, мужских, женских и детских, одетых в странные одежды. Это были не люди, а тени. Они манили к себе, протягивали руки в открытое окно, стараясь дотянуться до меня, что-то бормотали на своем языке, скалились… Жуть…Дом содрогался от страшных ударов духов-мертвецов, стонал,словно от боли, но никого не впустил внутрь. А я вспомнила слова прежнего хозяина: «Относись к нему, как к родному. Он позаботится о тебе, а ты должна спасти его». До рассвета уснуть не смогла: лежала и дрожала от страха, накрывшись с головой.А утром пошла к своим соседкам, Валентинам. Не скажу, что разговор был легким, но я все же их убедила. Все вместе явились к Михаилу. Он нарисовал схему, показал, где пересекаются лучи Глаза Дракона, где находится место силы:— Сегодня ночью вы должны выйти на это место. Мысленно начертить круг, обсыпать его солью, чтобы не выпустить зло, которое призовете, наружу.Михаил подробно рассказал, что именно мы должны сделать, что сказать.— Будет страшно, но ничего не бойтесь — вы сильнее, чем озлобленные души. Утром пойдите в церковь и закажите панихиду по невинно убиенным и погибшим, погребенным заживо, захороненным и не отпетым. Но учтите, вы не должны рассказывать никому о ритуале в деталях. Это обязательное условие. Тайные знание и тайные силы нельзя отпускать в широкий мир просто так. Ими могут воспользоваться во зло, могут применить неправильно, с ошибками, что тоже принесет беду. И только через пять лет можно поведать, что благодаря вашей силе души нашли покой.…Магия Глаза Дракона и сила трех Валентин подействовали: беды и странные смерти в деревне прекратились.Автор - Валентина.

Ключевые слова: Деревня призраки привидения колдун магия

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