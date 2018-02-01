Призраки в Гатчино

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:17

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 20 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:17 by

Двадцать лет назад должна была состояться моя свадьба. Но в последний момент торжество отменилось. Тогда я была обижена, а сейчас думаю, что все-таки это к лучшему.Вот уж кого я не ожидала увидеть в своем купе, когда ехала в санаторий — так это Марка Юрьевича, отца моего бывшего парня. Причем, настолько бывшего, что встреть Генку на улице — я бы его не узнала. С того дня, когда милый объявил мне об отмене свадьбы, прошло двадцать лет. Примерить на себя шкуру отвергнутой невесты никому не пожелаю. Сплетни ползли по всему району, моя мама слегла в прединфарктном состоянии. Я чувствовала себя так, словно меня вываляли в грязи. Уехала из родной Гатчины в Питер и маму к себе перетянула…С Марком Юрьевичем мы узнали друг друга сразу, одновременно воскликнув: «Здравствуйте! Вот это да!». Он мало изменился, как мало меняются пожилые люди, особенно военные. Сейчас он, заговорщически подмигнув и вытащив из чемодана бутылку с ликером, завел длинный разговор.— Эх, Нюренок, была бы ты моей невесткой, я бы ничего другого не желал. Дело давнее, но я рассказать должен. Правда, после этого мы с тобой уже не увидимся никогда. Я бы еще пожить не отказался. Знаешь, с годами-то до жизни жадным становишься, как Кощей до злата. Только душа ноет, вот уже двадцать лет спать спокойно не дает. Не знал, не ведал, где наши пути пересекутся, но случилось…Ты же помнишь, я был при погонах. Секретность остается пожизненно, так что детали тебе ни к чему. О старой Гатчине современные люди мало что знают, разве что общие книжные сведения. Дворец был построен в 1766-1781 годах по проекту Антонио Ринальди для графа Орлова, а потом замок стал любимой загородной резиденцией всех императоров. Ну и отдельная история с Павлом. Дворец называли Пригородным Эрмитажем (его убранство было пышнее, а коллекции — богаче остальных дворцов), а еще — Замком русского Гамлета.Через два года после начала Великой Отечественной войны, согласно немецкой переписи населения, в Гатчине проживали 22 тысячи человек. А сразу после Победы осталось только 2500. Одних убили, других угнали. Кроме этого, в городе погибли 80 тысяч военнопленных, и от истязаний умерли 35 тысяч. То есть, город стоит на костях. И не на древних, а на костях отцов и дедов, не наших, так чьих-то.В Гатчинском дворце есть церковь Святой Животворящей Троицы, которая существовала со времени возведения здания для первого владельца — Григория Орлова — и проводила службы до 1917 года. Отступая, оккупанты подожгли дворец, и огонь пылал до лестницы, ведущей из коридора в церковь. Здесь пожар стих. В 1950 году дворец был передан военно-морскому флоту, тут разместилось военное училище. Позже место курсантов занял проектный институт оборонного характера. Восстановление дворца началось лишь в 1975 году, и через 10 лет в несколько залов пустили первых посетителей. Церковь в наши дни работает, но почти все сокровища из нее пропали.К дворцовой церкви относилось Старое кладбище, располагавшееся когда-то за городом, а потом — в конце улицы Карла Макса. После революции на кладбище накинулись мародеры, разграбили некрополь. На кладбище хоронили всех, в том числе знать и священников. Власть спокойно отнеслась к уничтожению могил, и в 1922 году на месте погоста разбили парк для отдыха. В 1930-х годах парк вырубили вместе со столетними деревьями, место предназначили для строительства. Война остановила процесс, но уже в 1950-х началась плотная застройка кладбища.Про гатчинские дворцы, озера и парки ходят легенды, самая известная — про призрак императора Павла. Или — у Черного озера есть второе дно. А подземный ход из дворца идет под Серебряным озером, к пещере, где спрятаны несметные сокровища. Именно этому не найденному кладу народная молва приписывает факт, что парк до сих пор не восстановлен полностью. Якобы решетки перед аллеями и разрушенные мосты не дают подобраться к ведущимся раскопкам.Нюренок, насчет кладов ничего сказать не могу, я там давно не работаю, мне ведь уже 78 лет, и власти менялись-переменялись. Но знаю то, что призраки Старого кладбища посещают дворцовую церковь. Сам видел. Представь себе крестный ход на Пасху. В Гатчине собор святого апостола Павла за всю историю был закрыт только на три года, когда шли массовые аресты священнослужителей. Едва немцы заняли город, богослужения возобновились. Мне вменялось в обязанность следить, чтобы сотрудники института, в котором я тогда работал, не пропитывались духом противного нашей идеологии православия.И вот, в начале 1960-х я пришел к собору в Пасхальную ночь. Прихожане и любопытствующие граждане целовались, смеялись, все было похоже больше на народное гуляние, только не при свете дня. Молодежь, кстати, туда ходила, чтобы поцеловать того, кто нравится. Ну, например, юноша или девушка не могут признаться в чувствах, а там похристосуются, и поцелованный намек понял. И так, посмотрел я на службу и направился к дому, который, как я узнал позже, построен на месте Старого кладбища. По мере приближения к своему кварталу мое сознание начало путаться.Вот проявились из сумрака несколько священников, в воздухе раздался громкий шепот, сотни мертвых голосов пели: “Христос воскресе из мертвых…”. Процессия двинулась в сторону проспекта 25 Октября, затем вошла в ворота парка и исчезла во дворце. По мере продвижения, к призракам Старого кладбища присоединялись тысячи бледных теней, среди которых были женщины, дети, солдаты и офицеры разных времен и армий. Я понял, что они идут в Троицкую церковь, и поспешил к проходной института. Охранник бессовестно дрых, не шелохнувшись, даже когда я перескочил вертушку. Мысленно отметив, что назавтра ему придется вкатить выговор, я побежал к церкви.По коридорам дворца плыли призраки, император раскланивался со всеми. Если бы я был привидением, к церкви бы не пробился. Но я шел через них, как сквозь ледяной ветер. Однако, меня заметили. Моментально установилась тишина — тяжелая, как плита склепа. Все исчезло. Я был один среди книжных стеллажей (в церкви тогда была библиотека). Вместо аналоя у стены стоял стол заведующей. На столе лежал лист бумаги. Я взял его и прочел:Я забыл про наказание спящему охраннику. Взял лист и пошел в действующий собор. По дороге бумага исчезла. Дома рассказал жене и сыну, что случилось со мной ночью, и велел отменить свадьбу, чтобы не портить тебе жизнь. Меня не поняли. Но Генка не горел желанием идти в ЗАГС, мой запрет дал ему возможность отвязаться от тебя.После отмены свадьбы у себя на столе увидел письмо:Мои домашние больше к этой теме не возвращались. Так что, Нюренок, прости и прощай!Я посмотрела на Марка Юрьевича:— Давайте спать, вы устали!Под стук колес и вздохи старика я уснула.Утром меня разбудил стук проводницы:— Эй, шестое купе, вы там что, умерли, что ли? Поезд давно стоит, приехали!Я села и посмотрела на постель напротив. Марк Юрьевич спал вечным сном. Я отперла дверь, вышла в коридор и заплакала.Автор - Анна.

Ключевые слова: Гатчина cтарое кладбище призраки привидения мистика

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