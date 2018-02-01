Доклад сержанта Пейна
Полковник Кристофер Харрис достал из именного портсигара сигарету, постучал фильтром по столу и закурил. Красный огонек тлеющего табака задрожал в тускло освещенной комнате. Голубоватые волны ароматного дыма поплыли под потолком.
- Итак, сынок, - прочистив горло, сказал полковник и сделал вид, что изучает страницу из досье сержанта Картера Пейна, 508-го парашютного пехотного полка армии США. - Думаю, ты и так через многое прошел, так что давай закончим с этим как можно быстрее, вижу, тебе нужно отдохнуть.
Двадцатипятилетний сержант Картер Пейн, сидевший напротив полковника, нервно потирал перемотанные бинтами кисти о грязные штаны. Полевая куртка рейнджера с закатанными рукавами была перепачкана грязью и бурыми пятнами засохшей крови.
- Сынок, ты должен полностью рассказать мне, что с тобой произошло, - продолжил полковник, поглаживая свои седые усы. - И главное, как тебе вообще удалось вырваться из плена. Насколько я знаю, фрицы особо не отличаются благосклонностью.
Сержант набрал побольше воздуха и выдохнул.
***
17 сентября 1944 года. Небо Нормандии.
Гигантская воздушная армада сотрясала еще прохладный утренний воздух Франции гулом своих могучих моторов. Где-то недалеко слышались раскаты взрывов зенитных орудий. Сержант Картер Пейн посмотрел через иллюминатор, что был как раз за его спиной, и увидел, как небо то в одном, то в другом месте начало покрываться грязными клубками разрывов зенитных снарядов. В кабину ворвался запах порохового дыма. Сержант вжался в металлическую скамью самолета.
Неожиданно самолёт подбросило, рядом взорвался зенитный снаряд, который расколошматил ему левый двигатель и оторвал половину крыла. Самолет затрясло так, что многих рейнджеров раскидало по всему пассажирскому отсеку. «Дуглас» (имеется ввиду военно-транспортный самолет Douglas C-47) вошёл в вертикальное пикирование и начал падать. Следующий снаряд зенитки попал в хвост. Несколько солдат вместе с оторванной частью выкинуло в небо. Машину резко потянуло вниз. Внутри все охватило огнем. Белые, красные и оранжевые языки пламени тянулись во всех направлениях. Солдаты горели заживо, бросая оружие и падали на пол, стараясь сбить пламя. Лязг металла, брызги огня, скрежет ломающихся лонжеронов сопровождались криками солдат и глухим гулом еще работающих моторов.
Сержант попытался встать, но сил уже не хватало. Потоком воздуха его прижало к сиденью. Картер поджал ноги и до боли в мышцах резким движением попытался выпрямиться. Резкие клубы дыма застилали глаза, лезли в горло и в легкие, отчего он кашлял и хватал ртом воздух. Картер увидел в дыму чей-то приближающийся силуэт. Кто-то схватил его за парашютный ранец и вытолкнул из самолета. Холодный воздух ударил в лицо, и рейнджер вылетел наружу. Одномоментно все небо вокруг самолета закипело огненными разрывами. Картер мгновенно выдернул кольцо парашюта. Парашют раскрылся, и сержант завис в воздухе. Грохот стрельбы и падающих самолетов вокруг буквально оглушал. Пули, словно насекомые, прошивали пространство вокруг, а лучи прожекторов шарили по охваченному огнем небу. Внезапно еще один взрыв прогремел в нескольких метрах от Картера, попав в аккурат летящего неподалеку рейнджера. Тело его разорвало на сотню мелких кусков. Барабанные перепонки Картера, атакованные чудовищной силы звуком, взорвались болью. Могучий удар смял купол парашюта, а затем крутанул его тело словно куклу, привязанную к длинной веревке. Прямо под ногами проносился лес. Сталкиваясь с ветками и верхушками деревьев, он ждал, когда сможет остановиться и повиснуть на одном из них. Буквально в нескольких метров от земли он все-таки замер. Дотянувшись до своего ботинка, с большим трудом он достал из него маленький нож, перерезал веревки и полетел вниз, сталкиваясь со всем, чем только можно, причиняя своему телу еще больше травм. Когда он оказался на земле, Картера разразила жгучая боль. Одна из веток, с которой он столкнулся, впилась ему в бок, и сейчас он сильно истекал кровью. Глаза застилала пелена, и солдат начал терять сознание.
Картер пришел в себя от треска автоматной очереди. Он резко дернулся, и дыхание сразу перехватило от тягучей боли в боку. Подняться Картер не мог, но видел перед собой травники, папоротник, кусты и нескончаемые стволы деревьев. Послышались еще выстрелы и громкий немецкий говор. Затем несколько запоздалых ответных хлопков винтовки М1. Окровавленными грязными пальцами он нащупал ставшую удивительно тяжелой винтовку, которая ходуном ходила в руках. Страх холодным комком осел у него под сердцем. Теперь все отчетливее слышались выстрелы и команды, которые давали немецкие офицеры. В следующую секунду вновь затрещала автоматная очередь. С деревьев вокруг него посыпались щепки, сорванные пулями. Картер перекатился за крепкое дерево, уткнувшись плечом в ствол, и взвел перед собой винтовку, выискивая в прицел стрелявших. Очередная автоматная очередь вгрызлась в сосновые комли над его головой.
«Hände hoch!» - послышался грубый крик фрица. Картер прицелился и нажал на спусковой крючок. Один из бежавших впереди упал. По стволу дерева и земле вокруг него поочередно пробежались выстрелы. Он вновь прильнул к дереву, обхватив карабин обеими руками. Кровь пульсировала в жилах. Стук сердца в ушах грозил заглушить все другие звуки. А звуки шагов приближались все ближе и ближе. Картер попытался успокоиться. Выровнять дыхание. Унять дрожь. Он снова взвел винтовку и вынырнул из дерева, чтобы вновь дать отпор нападавшим, но тут же получил прикладом по голове.
Картер открыл слипшиеся от крови глаза и его тут же вырвало. В ушах стоял звон, тело казалось невесомым. Руки и ноги его были связаны кусками серой ткани. Картер оглянулся вокруг и понял, что он находится в тентованном кузове грузовика. Перед выходом с автоматами сидели два немца, а рядом, на деревянных скамьях, связанные американские рейнджеры.
Грузовик с ревом мчался по тихой лесистой местности. По обеим сторонам эскортируемого автомобиля двигались по два мотоцикла. Периодически приходя в себя, Картер наблюдал, как постоянно меняется местность. Недавно они катили по пустынным проселкам, теперь путь начал пролегать под небольшим уклоном вверх в сторону гор. В какой-то момент редколесье по краям колеи сменилось россыпью мелких камней, а после и вовсе пошли камни покрупнее. От жуткой тряски все тело Картера пробирала боль. Рана в боку была перевязана, но солдат чувствовал пронизывающие, острые и стреляющие боли животе, а голова разрывалась от боли. Картер потерял счет времени.
В следующий раз он очнулся ночью. Машина стояла. Вокруг слышался немецкий говор. Несколько солдат что-то сказали друг другу, и двое из них запрыгнули в кузов.
- SCHNELLE! SCHNELLE! - наставив ружья на рейнджеров, скомандовали они.
Солдаты попрыгали с кузова грузовика. Двое рейнджеров схватили Картера за ноги и за руки и выгрузили на улицу. После чего в сопровождении нескольких немецких солдат их повели в бункер, уходящий в глубь земли. Картер мало что понимал, в глазах мутнело, и он снова потерял сознание.
- Вы потеряли много крови, мистер Пейн, - послышался голос с жутким немецким акцентом.
Картер с трудом открыл глаза. Тусклый свет лампочки едва освещал облезлый потолок и стены помещения. Поначалу он не мог понять, вспомнить, что с ним, где он. Он попытался встать, но связанные конечности не дали ему это сделать. Картер приподнял голову и увидел, что его руки и ноги были прикованы к койке, на которой он лежал раздетый по пояс. Живот был туго забинтован. Сквозь бинт просачивалось красное пятно.
Картер попытался осмотреться. В дальнем конце комнаты на операционном столе лежало обнаженное тело солдата со вскрытым брюхом. Вокруг него валялось куча окровавленных бинтов, скальпелей, игл, а также небольшой контейнер, от которого исходил холод. А над изуродованным телом, которое освещала операционная лампа, копался высокий человек в хирургической маске и белом халате.
- Мы остановили кровотечение, так что пока вам не о чем волноваться, - продолжал грубый голос. - Хотя поволноваться все же придется, мистер Пейн, но зато вскоре вы станете совсем другим человеком!
В гробовой тишине слышался лишь тихий лязг хирургических инструментов. Картер попытался что-то сказать, но из высохшего рта вырвался только хрип.
- Я понимаю вашу озабоченность сложившейся ситуации и её неопределенностью, мистер Пейн, но уверяю вас, скоро вы всё узнаете.
Человек в белом халате продолжал хладнокровно копошиться во внутренностях солдата.
- Меня зовут доктор Вальтер Шрёдер. Запомните это имя, мистер Пейн. Скоро весь мир узнает о нем. Открытие, которое я сделал, ввергнет человечество на новый уровень. Мы создадим непобедимую армию. Вермахт станет первым в пищевой цепочке. Вся планета будет лежать у наших ног.
Шрёдер говорил все с таким энтузиазмом, что Картеру показалось, что он попросту обезумел.
- Сейчас на ваших глазах произойдет рождение новой нации, сверхчеловека в неведомых до селе границах.
Доктор Шрёдер потянулся к контейнеру и открыл его.
- Посмотрите на это чудо, мистер Пейн.
Шрёдер достал из контейнера крупного, размером с толщину руки, замороженного насекомого, похожего то ли на гигантского слизня с десятком длинных волосатых лапок, то ли на многоножку с бесформенным зеленоватым тельцем.
- Знаете, мистер Пейн, - продолжал доктор. - В организме человека может жить масса паразитов, о которых вы даже не догадываетесь. Некоторые пожирают нас изнутри. К примеру, Неглерия Фоулера, пробираясь в голову, питается человеческим мозгом, а Филярия Банкрофта, попадая в лимфатическую систему, уродует ваше тело до неузнаваемости. Но я вывел новый вид паразита, для которого человек становится его домом. Он может изменять ваше тело, лечить его, восстанавливать. Ваше тело становится одним целым с ними. И название ему «Шрёдер Уби Вермус». Не сочтите за претенциозность. Сейчас вы увидите все своими глазами.
Доктор поднёс насекомое к разрезанному животу солдата, над которым он корпел. Тварь, почувствовав теплый смрадный запах внутренностей, дернулась. Длинные волосатые ножки закопошились, резкий омерзительно-пищащий звук нарушил тишину, и многоножка, выскользнув из рук доктора, нырнула в горячие внутренности человека. Подопытный открыл глаза и резко выгнулся на операционном столе, его обезображенное тело содрогалось в диких конвульсиях, а стоны, вызванные болью, сотрясали воздух. Руки, стянутые ремнем, глубоко врезались в кожу, раздирая запястья до крови.
- Сейчас... Сейчас, мистер Пейн, вы увидите чудо! - воодушевленно кричал доктор Шрёдер.
Вдруг конвульсии прекратились. В воздухе распространился запах дерьма и мочи. Подопытный тяжело задышал. Всё тело забила дрожь. Под кожей показались движения. Сотни передвигающихся личинок были отлично видны через эпидермис. Все тело закишело паразитами. Армия личинок облепила все внутренности: брюшную полость, легкие, сердце. Кишащая масса пульсировала, словно некий единый живой организм, охваченная бурной деятельностью.
- Оно размножается, мистер Пейн! - воскликнул Шрёдер.
Терзаемый адскими муками, подопытный лежал с открытыми глазами и пытался что-то сказать, но из открытого рта вырывался лишь слабый хрип. Каждая мышца его тела напрягалась от нестерпимой боли, а кровь, которая текла из разрезанной брюшной полости, вдруг свернулась, и инцизия начала затягиваться. Через некоторое время тело полностью восстановилось и приняло свою прежнюю форму, будто его и вовсе не вскрывали. Порезы на запястьях зарубцевались, оставив лишь небольшие шрамы и запёкшуюся кровь.
- Это ли не чудо, мистер Пейн! - с упоением продолжал доктор. - Сейчас я продемонстрирую вам процесс восстановления в его полном объеме!
Шрёдер взял хирургическую пилу и поднес к ноге подопытного, сделав небольшой надрез выше колена, и усердно начал пилить ногу. Кровь брызнула и полилась ручьем. Подопытный зарычал от боли, как зверь. Раздался отвратительный звук от перепиливания кости. Подопытный бессмысленно и дико вращал глазами. Наконец, нога отделилась от тела и была отложена, как негодный хлам. Мужчина завыл от боли и снова забился в конвульсиях. Из отрезанной, кровоточащей культи потянулись длинные, лоснящиеся белые нити, которые, переплетаясь между собой, приобретали форму отрезанной конечности. Через несколько минут нога, покрытая мерзкой зеленоватой слизью, приобрела свой первозданный вид. Голова подопытного повернулась на бок, и его мучительный взор устремился прямо на Картера. Картер увидел, как несколько личинок проползли по глазному яблоку мужчины и скрылись за верхним веком. По губам мученика Картер отчетливо прочитал немое «Помоги». Картера замутило, комната поплыла перед глазами.
- Ты, чертов псих! Отпусти меня! - заметался Картер, пытаясь освободиться от туго затянутых на руках и ногах ремнях. Его охватил безумный страх. Казалось, что теперь и в нем копошится рой мерзких личинок.
- Успокойтесь, мистер Пейн, не стоит так волноваться. Теперь этому человеку не страшны никакие болезни и ранения. Более того, ему не страшна даже смерть. Скоро его разум полностью поглотит «Шрёдер Уби Вермус», и он даже не вспомнит, кто он такой. Между прочим, сам Фюрер обещал присутствовать на одном из таких экспериментов. И, возможно, вам, мистер Пейн, выпадет честь стать главной фигурой столь великого открытия.
- Лучше убейте меня! - отчаянно закричал Картер от страха и ярости.
- Безусловно, вы умрете, мистер Пейн, но позже вы возродитесь совсем другим человеком. Сверхчеловеком! Сверхсущностью! Вы даже представить себе не можете, на что вы будете способны. А пока отдыхайте, мистер Пейн, нас ждут великие дела!
Шрёдер снял окровавленные перчатки, выбросил их в ведро, погасил операционную лампу и вышел в дверь. Стальная дверь захлопнулась, и Картер взревел. Слезы покатились по его щекам. Он заплакал от всего сразу: от бессилия, от невероятной ненависти, страха и уныния.
- Послушай, Пейн, - слабым больным голосом прохрипел подопытный. - Возможно, я смогу тебе помочь выбраться. Только ты должен пообещать мне, что убьешь меня. Я больше не могу терпеть эту боль. Они внутри меня, мне кажется, их сотни... тысячи! Я чувствую их у себя в голове. Я теряю уже рассудок, Пейн.
- Мы вместе выберемся отсюда, парень! И вычистим из тебя всё это дерьмо!
- Нет, Пейн, мне уже не поможешь, - подопытный в агонии выгнулся на операционном столе и выкашлянул сгусток маленьких склизких личинок. - Похоже, начинается. Мы должны поторопиться!
Подопытного трясло, зубы выбивали барабанную дробь, хриплое дыхание с трудом вырывалось из сведенного судорогой горла. Кисть выгнуло в обратную сторону, послышался хруст костей. Пальцы раскрылись, словно розы, цвета давно запекшейся крови. Из пальцев вылезли тонкие бледные нити, которые переплелись вокруг окровавленного скальпеля, лежащего на операционном столике.
Мерзкие липкие нити вместе со скальпелем потянулись через всю комнату к Картеру, обвили ему руку, и скальпель оказался в его кисти. Он почувствовал жжение, кожа зашипела и пошла пузырями, словно от ожога. Картер разрезал ремень на правой руке, перехватил скальпель и разрезал ремень на левой. Липкие и жгучие путы все крепче обвивали руку Картера. Резкими взмахами он начал разрезать скальпелем нити, с которых вытекала зловонная субстанция, похожая на гнойные выделения.
- Я больше не могу это контролировать, - прошипел подопытный. Его бил озноб, его трясло, он корчился от боли, а под его кожей бурлила и кипела жизнедеятельность паразитов.
Освободившись от живых нитей, Картер разрезал оба ремня на ногах и, держась за больной живот, поднялся с койки.
- Убей меня, умоляю! - послышался устрашающий вопль.
Картер подошел к операционному столу и занес скальпель над корчащимся телом. Из ушей мученика медленно стекала тягучая бледно-зеленая жидкость. Внутренности начали раздуваться, голова увеличивалась в размерах. Из раздутых пор на коже выступала мутная грязно-желтая горячая масса. От натуги глаза его закатились. Из-под полуприкрытых век виднелись только налитые кровью белки. Надувание и увеличение достигло таких размеров, что кожа не выдержала и начала лопаться, пропуская кровавые ручейки. Полопавшаяся кожа спадала большими пластами рядом со своим хозяином, который от невиданных мук тряс головой и издавал звериный рев. Он мутировал в нечто совершенно непохожее ни на что. Боль изменяла человеческую сущность, уничтожая мысли и чувства. Голова с жутким треском разломилась вдоль, и из разрыва показалось огромных размеров насекомое, которое, глядя на Картера, тут же громко запищало протяжным свистящим голосом. Вокруг насекомого копошился рой личинок. Вся эта живность пищала и шипела. Картер ощутил смесь ужаса и отвращения. Его будто парализовало, он не мог даже пошевелиться.
За дверью послышались шаги. Через несколько мгновений она распахнулась, и на пороге появились двое немецких солдат с выставленными автоматами MP 40, а во главе их стоял доктор Шрёдер.
- Nicht schießen! - скомандовал Шрёдер.
От увиденного зрелища глаза солдат в ужасе расширились. Тело подопытного, которое несколько минут назад еще напоминало человека, стало абсолютно бесформенным и напоминало кишащую и пульсирующую массу, состоящую из несколько сотен насекомых. На том месте, где была ранее голова человека, выросла новая голова. Голова отвратительного насекомого. Огромные, как у стрекозы, фасеточные глаза, маленький острый нос и огромная зубатая пасть. Монстр вздыбился и метнулся мимо Картера в сторону немецких солдат. Вокруг лица Картера проплыло тело, опутанное, словно змеями, багровыми трубками. Что-то проталкивалось через эти трубки, они пульсировали. Послышались хлопки автоматных выстрелов. От пуль по телу монстра пробежала дрожь. Чудовище остановилось в метре от стрелявшего солдата и в один момент приняло очертания человеческого тела. Но тело это состояло из темно-зеленой базальной мембраны, как у насекомых, весь покров сочился жидкой слизью. Огромная пасть с несколькими рядами очень острых зубов раскрылась, издавая чудовищный рёв. Солдата накрыла смердящая волна воздуха, облепив лицо липкой слизью. От ужаса солдат выронил оружие. Пасть монстра непрерывно раскрывалась и закрывалась, показывая черную сокращающуюся воронку из плоти. Тварь дернулась и напала на солдата. Острые зубы, словно бритва, впивались в его плоть и разрывали его на куски, срывая мягкие ткани с его тела. Острые зубы прокусили его шею, и из сонной артерии забил фонтан крови.
Доктор Шрёдер отступил назад и скрылся за дверью. Второй немецкий солдат забился в угол комнаты, начал креститься и причитать молитвы на немецком языке.
***
Полковник Харрис с размаху стукнул по столу кулаком, от чего все содержимое стола подскочило и разлетелось в разные стороны.
- Послушай меня, сынок, неужели ты думаешь, что я поверю во всё это дерьмо! - взревел полковник. - Да за такую херню я тебя под трибунал отдам! Или сейчас же отдам приказ, чтобы тебя расстреляли как шпиона. Ты что, совсем с катушек слетел?! По тебе психушка плачет!
- Но это чистая правда, сэр...
- Ни слова больше об этом дерьме не хочу слышать! Или ты сейчас же рассказываешь, как всё было и как тебе удалось сбежать, или я тебя отправляю под заключение до выяснения обстоятельств!
- Но разве я говорил, что я сбежал?..
Картер поднял голову. Ухмылка скривила его лицо. Голова его затряслась. Зрачки расплылись в разные стороны. Его рот начал раскрываться, увеличиваясь до нечеловеческих размеров. Его пасть была усыпана устрашающими зубами. Полковник Харрис не успел даже пискнуть, как уже лежал, придавленный мерзким созданием к полу. Изо рта монстра посыпалась на лицо полковника туча мелких ползущих существ, наподобие склизких личинок, многоножек и червей. Полковник кашлял и задыхался. Насекомые лезли ему в рот, нос, глаза. Они вгрызались в кожу. Он пытался кричать, но наглухо забитая паразитам глотка испускала только слабое мычание.
В дверь постучали. Двое американских рейнджеров вошли в комнату.
- Все в порядке, сэр?
- Проходите господа, - полковник, как ни в чём не бывало, сидел за своим столом. Напротив, склонив голову, сидел сержант Картер Пейн. - И не забудьте закрыть за собой дверь.
Автор: Грициан Андреев.
Источник: Очень страшный портал.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14 by Grician85Просмотров: 28Комментарии: 0
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