Новые приключения бабушки. Часть первая.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:31

Причина: Авторская стилистика сохранена

astrelez Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:31 by

Переехав на новое местожительство, бабушка постаралась забыть все перипетии, которые происходили в ее жизни, и начать новую страницу своей жизни. Дедушка по-прежнему продолжал служить в рядах НКВД, ну а бабушка продолжила карьеру медика, устроившись на новом месте фельдшером.Работы у нее было много: медпункт, в котором она работала, обслуживал несколько населенных пунктов — по-якутски, наслегов — и бабушке часто приходилось ездить верхом, бывая в пути по нескольку дней кряду. Вот и в этот раз ей предстоял путь в дальний наслег, где следовало провести беседы и профилактический осмотр населения.Выехала из медпункта бабушка рано утром и к позднему вечеру, когда солнце уже касалось верхушек деревьев, остановилась на ночлег в знакомой сторожке, которая приютилась на краешке большого аласа, у озера Диринг. Здесь путешественники направлявшиеся в Орто Харах обычно ночевали. Бабушка занесла вещи в избушку, а лошадь, стреножив, пустила пастись рядом с избушкой. Ночь прошла спокойно, и утром бабушка вышла на улицу, чтобы напоить лошадь, но на обычном месте ее не нашла. Бабушка попыталась позвать ее, но ничего не вышло. На дальнем конце аласа, бабушка нашла порванную веревку, которой она ночью спутала лошадь и следы крови. Вернувшись в дом, бабушка взяла ружье, с которым никогда не расставалась в поездках, и пошла по следу. Читать следы бабушку когда-то в детстве научил дедушкин ловчий-саыыт — Ньукулай, который слыл самым искусным охотником в их улусе. Припоминая уроки старого следопыта, бабушка углубилась в таежные дебри. Была ранняя весна, и, если на дорогах снег почти растаял, и земля подсохла, то в лесу, еще, можно сказать, царила зима, и от лежащего под деревьями снега тянуло холодом. Застывший наст предательски хрустел под ногами. Минут через десять, бабушка вышла на обширную поляну и увидела останки своей лошади.Бедное животное было практически разорвано пополам, ее внутренности были съедены, было обглодано мясо с задних ног кобылы, но передняя часть была практически не тронута. Бабушка осмотрела следы возле павшей лошади, но так и не смогла их идентифицировать ни с одним известным ей представителем таежной фауны. Встревоженная бабушка, быстро, как только могла, пошла в сторону сторожки. По пути она размышляла, куда ей теперь направить свой путь: вернуться ли домой или постараться добраться до Орто Харах. На ее счастье, недалеко от сторожки, она наткнулась на путника, который так же ехал в сторону наслега. Рассказав свою нехитрую историю, бабушка попросила его прислать ей новую лошадь, как только он доберётся до села. Кроме того, она посоветовала ему, зарядить ружье и держать его под рукой.Расставшись с путником и вернувшись в сторожку, бабушка растопила печку, поставила на плиту чайник, набив его снегом с ближайшей опушки. Затем она еще раз проверила ружье, положила поближе нож и кнут. Затем она попила чай и села на лавку у окна, чтобы увидеть, если кто-то появится на тропинке, ведущей к домику. После обеда, который она приготовила на печке, бабушка запаслась дровами на ночь, занеся их в дом и сложив у печи, чтобы ночью не выходить на улицу. Поужинав, бабушка сходила на двор. Еще раз осмотрела все вокруг дома. Вернувшись в дом, она заперла дверь, и даже подперла ее лавкой. Покурив перед сном, бабушка легла спать, положив рядом заряженное ружье, нож, найденный днем топорик и кнут. Спала бабушка плохо, вскоре ее разбудил какой-то шорох. Она прислушалась, но это были мыши.Она уже хотела было заснуть, как услышала чей-то ужасный рев, от этого звука кровь застыла в жилах, как призналась потом бабушка. Она никогда прежде не слышала ничего подобного. В полной темноте, бабушка подкралась к окну, держа наготове ружье и выглянула на улицу. Ночь была безлунной, так что ничего видно не было. Но бабушка нутром чуяла, что в ночной тьме скрывается, что-то страшное. Сколько прошло времени, она не помнила, устав она начала клевать носом, когда ее разбудил жуткий треск. Трещала крыша дома, по ней кто-то ходил, кто-то очень тяжелый и зловонный, запах гниющего мяса наполнил избушку. Бабушка, недолго думая, выстрелила из своей старой берданки по потолку. Хождение по крыше прекратилось, но никаких звуков существо не издавало, из чего бабушка сделала вывод, что она его не ранила. Запах стал слабее, бабушка уже стала успокаиваться, как снова раздался треск двери, чем-бы это существо не было, было оно судя по силе ударов по двери, весьма массивным. Только тут бабушка сообразила, что она передвигается в кромешной темноте. Она зажгла лучину и в ее неверном свете, перезарядила ружье и отошла к лавке. Хотя было тихо, больше в ту ночь бабушка глаз не сомкнула, а когда первые лучи солнца коснулись верхушки деревьев, собрала самые нужные вещи и захватив оружие, быстро направилась в сторону Орто Харах.Около полудня она встретила человека, который ехал ей навстречу, ведя на поводу запасную лошадь. Они поехали дальше вдвоем, по пути она узнала, что неизвестное существо уже два месяца, наводит страх на всю округу. Лучшие охотники брались выследить и убить тварь, но никому это не удалось. Один смельчак, который рискнул выслеживать монстра ночью, так и не вернулся с охоты. Поговаривают, что это совсем не животное, а Кыыл – спутник и хранитель шамана Кыыл Бастах. Злосчастье началось с того дня, когда «красная молодежь» села, под предводительством приезжего агитатора из города, под предлогом борьбы с религией, разорили арангас, на котором покоились его останки. Агитатор стал первой жертвой твари, после проведенного мероприятия, он очень спешил и не стал останавливаться на ночлег, а сменив лошадь уехал в ночь в сопровождении двух милиционеров. Наутро в село вернулась одна из лошадей, за ней волочился труп, нога которого застряла в стремени, в нем едва признали одного из милиционеров, охранявших агитатора. Через неделю, нагрянул отряд милиции. Они крутились тут неделю, но ничего так и не нашли, ни тел пропавших, ни подозреваемых.Так за разговорами, бабушка и ее спутник достигли наслега. Несмотря не ранний вечер, улицы были пусты. Как объяснил ей её новый знакомый, это от того, что люди боятся, что чудовище придет в село. Его рев уже многократно слышали в окрестностях. По установившийся традиции бабушка первым делом навестила свою бывшую горничную Настю, которая была замужем за местным уроженцем Егором, и занимала должность завкома в сельскохозяйственной артели. Настя обрадовалась, увидев бабушку, но услышав о приключениях в сторожке, нахмурилась. Бабушка спросила у Насти, что она думает о сложившийся ситуации и что будет предпринимать руководство артели.— Не знаю, что и сказать тебе Маша. Вся эта история, кажется мне надуманной. Почему-то меня не оставляет мысль, о том, что это дело рук недобитых антисоветских элементов. Ведь никто не видел это чудовище, все что у нас есть это жуткий рев, исчезновение агитатора и тело одного из охранников.— Настя, а тело милиционера, оно было целым? Чудовище его не растерзало?— В том то и дело, что — нет. Тело было целым. Скорее всего, товарищ не удержался в седле и, свалившись, ударился о корягу, а все остальные повреждения от того, что его долго волокла за собой лошадь.— Ну, может, рев и можно подделать, может милиционер и свалился сам с лошади, но могу тебе сказать точно, то, что ходило по крыше сторожки, было несомненно живое, и это не был человек, а уж трупный запах, можешь мне поверить, был самый настоящий, говорю тебе как медик.— Тогда я не знаю, что и сказать, но в любом случае, тебе нужно будет поговорить с председателем артели, сейчас его нет, он уехал на дальнюю деляну, проверить, как там идут дела.— Деляну? Вы что заготавливаете лес?— Да, начали. Райком поставил задачу заготовить 15000 кубометров древесины для города.— Понятно. Ну что же, пойду к Сырдыковым, у них остановлюсь. Вечером заходи, сходим к председателю вдвоем.— Ладно.

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