Проклятая судьба

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:03

Kornelius Hadson Просмотров: 28 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 16:03 by

На маленький поселок (название которого не имеет особого смысла, ибо дальнейшие события, приведшие к финалу, совсем затмевают такую мелкую подробность как название) опустился вечер. По окрестностям разливался оранжевый свет заходящего солнца. Прозвенел звонок. В школе закончились уроки, и Савелий вышел из класса. Старый портфель, который он носил уже 3 года, свисал с одного плеча. Он был не в самом лучшем расположение духа, так как на его день рождения родители совсем ничего не собирались устраивать. При нынешних обстоятельствах семья Савелия совсем не имела денег на развлечение и кое-как сводила концы с концами. Главный же наш герой был сам по себе обычным мальчиком, лет 10, с черными волосами и голубыми глазами, его лицо выдавало мечтательность сего экземпляра.Когда уже Савелий подошел к выходу из школы, его нагнали его друзья. Максим – мальчик веселого и задиристого характера, но доброго душой и всегда готового встать на твою сторону. Антон – импульсивный искатель приключений и любитель пошутить над всеми подряд. Максим же от Антона отличался, хоть и не в большой степени, но отличался. Максим не выходил за крайности, Антона же несло по всем закоулкам человеческого любопытства и непоседливости. Костя – мальчик серая мышь. Он вечно ходил хмурый и неотесанный. Семья его была в более плохой ситуации, чем семья Савелия. Его рыжие волосы и веснушки были словно олицетворением клише белой вороны. Антон был крупной персоной, он был и не толстым, но и не накаченным. Ростом примерно с Савелия. Максим же был выше всех остальных, пусть и на пару сантиметров, но любил этим упрекать всю компанию. С Максимом Савелий дружил уже очень давно, и никто не мог бы так хорошо знать друг друга, как они.- Сав, ты че такой не веселый сегодня? – подбежал Макс.- Да ничего. Родители не хотят устраивать праздник на день рождения. Говорят, что через месяц только отпразднуем.- Даа… Не везет тебе. Сегодня Светка уронила пенал, а в нем лежали прокладки. Вот Антону пришло в голову намазать их чернилами. Представляешь, что будет потом… Если ты понимаешь, – ехидно улыбнулся Макс.- Фуу, Антон.- А что? Нечего такие вещи носить с собой в школу, – возмущенно сказал Антон.Все вышли из школы и собрались уже идти по обычной дороге домой. Школа была в километре от поселка, дорога проходила легкой дугой, по пути стоял магазин, и рядом с ним был поворот на трассу. Движение по этой дороге обычно плотное, особенно в конце дня. Шли люди, ехали машины и так далее.- Слушайте, – сказал Антон. – Давайте мы пройдем по обходной через поле и лес. Сейчас как раз осень, цветут хризантемы… Ну вы поняли.Была еще одна дорога, она вела через старую поляну и маленький лес и выводила прямо в поселок. Но была такая старая местная легенда: в поле цвели хризантемы, и когда они зацветали, то в поле появлялась тропинка, которая вела в старый дом, где жила молодая ведьма со своей семьей. Семья её не знала о том, что их мать и жена занималась всякой чертовщиной. Но как только об этом узнал поселок, то они пришли в дом и по всем обычаям сначала схватили ведьму, облили маслом, затем сожгли её заживо на глазах у мужа и детей, а их потом вывели на старый ручей и там закололи и скинули в реку. Легенда эта старая, и все её считают все лишь байкой, чтобы дети не ходили по болоту, которое находится у поляны.- Да ну, нет. Мне надо быть дома вовремя, мать сказала, что в прихожей пол прохудился, надо помочь, – робко сказал Костя. Антон начал смеяться:- Да ты просто боишься. Нет никакого дома. Пойдемте. Так будет короче, тем более, если тебя ждут дома.Костя был вынужден согласиться. Вся компания пошла через поляну. Между деревьев летали птицы, солнце бегало меж листьев, светя в глаза ребятам. Пахло озером, что находилось недалеко от поляны. Савелий смотрел себе под ноги и о чем-то усердно думал. Пустая болтовня друзей и природные звуки проходили через его уши, не оставляя осадка в голове. Посмотрев по сторонам, он увидел, что уже и правда цветут хризантемы. Запах этих цветов разносился по всей округе. Смотря на поле, на розовую от цветения поверхность, Савелий заметил тропинку, которой раньше не видел. Он подумал, что, возможно, её проделали грибники, когда ходили за добычей, или еще кто. Но все равно сказал о ней свои друзьям:- Смотрите. Там тропа, я один её не видел раньше?- Я тоже не видел. Может, взрослые сделали? – сказал Максим.- Чего гадать, сходим и посмотрим, что там, вдруг тот дом увидим? – начал смеяться Антон.- Не, мне надо домой, меня же ждут, – испуганно сказал Костя.- Да не бойся ты, нет там ничего, мы быстро, все равно нас раньше отпустили со школы. Или ты трус?- Не трус я…- Так вот и пошли.Было решено: все идут по тропинке смотреть, куда её проложили взрослые. Пройдя чуть дальше, они зашли в лес. Все было как и всегда, ничего необычного, только вот местность казалась немного не такой, как всегда. У Савелия возникло чувство, что лес был словно в зеркале, не той стороной. Остальные же не обращали никакого внимания на это. Зайдя за высокие кусты, компания увидела старый деревянный двухэтажный дом.- Вы это видите? – не отрывая взгляд, спросил Максим.- Ага, – ответил Савелий.Все стояли и смотрели на дом, появившийся из неоткуда. Раньше здесь не было даже тропинки. Не росли ягоды, был лишь просто сухой лес. Теперь же тут появилась и ровная тропинка, и множество кустов спелой ягоды. Антон стоял, раскрыв рот, и ухмылялся.- Так, заходим, – отрывисто сказал Антон и тут же начал идти уверенной походкой в сторону дома.- Ты что, совсем с головой не в ладах? – возмутился Костя.- Что? Что ты сказал? Давай пошли и нечего тут ныть. Успеешь ты до дома дойти вовремя.- Ладно тебе, Кость. Мы недолго, – по-доброму сказал Макс. Чуть-чуть помявшись на месте, Костя все же пошел вместе со всеми.Заходя в дом, Савелий заметил, что стекла в доме были разбиты. Поверхность дома была серая, дерево будто выгорело, и выгорело приличное время назад. Внутри было почти совсем темно. Свет из пустых оконных рам освещал немногое. Пыль летала в воздухе огромными комками. Компания друзей аккуратно осмотрела первый этаж. Ничего особенного. Старая мебель и мусор. В голове у Савелия возник вопрос, как этот дом тут оказался. Не на самом же деле та глупая история является правдой.- Здесь лестница на второй этаж. Раз на первом нет ничего интересного, то, может, на втором нам повернется удача лицом, – сказал Антон.- Что-то не верю, – ответил Макс.Все вчетвером поднялись на следующий этаж. Тут же в глаза им бросился здоровенный кусок камня на полу. Причем был он идеально плоский и ровный, как стол. На камне этом была маленькая статуэтка в форме женщины с маленьким красным цветочком в руках. Поверхность камня была забрызгана зеленой, синей и красной краской и усыпана старыми листьями.- Че это еще такое? – недоумевая, сказал Макс.- Алтарь? – доставая из ботинка ножичек, сказал Савелий.- Какой еще алтарь? У нас в окраине нет сатанистов, – возмутился Антон. – И зачем тебе ножик?- Вот тут на камне краской заляпаны какие-то буквы. Хочу посмотреть. И почему сразу сатанисты? – Савелий наклонился к камню и начал ножом соскребать краску с букв. Спустя время появились буквы на непонятном языке и символ глаза.- И что это значит? – спросил Антон.- Не знаю, - Савелий призадумался. – Смотрите, вон там, в углу. Похоже на медальон. Принеси-ка его сюда, Макс, – медальон был в форме глаза, как раз такого, как на рисунке. Савелий приложил его к камню, и тут же он прилип к поверхности.- Вот те раз, – удивился Макс.Вдруг над алтарем поднялся сильный ветер. Вокруг стало темнеть. Ветер начал усиливаться. На улице наступил полнейший мрак. Внутри дома бушевал ураган, все еле стояли. Ветер сносил мебель и людей. Как вдруг над алтарем появилась женщина в длинном бежевом сарафане и русыми волосами, сплетенными в косу. Тут все четверо ребят разбежались от страха по разным углам и сидели, таращась на призрака.- Кто вы? Не бойтесь, я вас не обижу, – гипнотизирующим голосом сказала женщина.- Охренеть. Пора бы валить, – сказал Антон. Костя сидел с выпученными от страха глазами. Сердце его было готово пойти наутек. Савелий и Макс же просто сидели, открывши рот.- Не бойтесь же. Я дух желания. Я не обижу вас. Вы пришли сюда просить у меня свои желания?- К-какие еще желания? – поджав коленки к груди, спросил Антон.- Желания. Ваши заветные. Я исполню любые. Прежняя хозяйка часто просила меня исполнить ей её желания.- Та ведьма из легенд! – шепотом сказал Макс.- Подойдите, не бойтесь, садитесь рядом, – ветер успокоился. Наступила тишина. Ребята с опаской встали из углов и медленно подошли к ней. – Какие у вас желания? Я исполню любые. Но у вас есть всего одно желание на человека.- Вы же сказали, что прежняя хозяйка много раз вас просила исполнить её желания, – возмутился Антон. Савелий удивился смелости своего друга. Непонятная женщина появляется из-под пола под ураган в доме и говорит, что она дух, а он еще и возмущается.- Она была сильной ведуньей. Её способности могли выдержать плату за несколько желаний. Вы же еще не велики духом.- Какая плата? – спросил Савелий.- Душа. За больше, чем одно желание, вы обязаны отдать мне душу. Но и за одно есть плата. Ваш клок волос. И все.- Клок волос? И моё заветное желание исполнится? – спросил Антон.- Да.- Тогда я хочу, чтобы в журнале в школе у меня стояли одни пятерки.- Не великое желание. Но пусть оно будет исполнено, – спокойно сказала дама.- Дурак ты, Антоха! Надо было что-то существенное.- Да ладно, даже это не будет исполнено, – махнув рукой, сказал Антон.- Я хочу, чтобы у меня под подушкой лежал совершенно новый телефон, – сказал Макс.- Будет сделано.- Я ничего не хочу, – сказал Савелий.- Уверен? Загадай желание. Ведь оно всего одно. Когда представится шанс? – спросила ведьма.- Я же сказал, нет.- А ты? – обратилась она к Косте. – Ты все время стоишь и молчишь. Чего же хочешь ты?- Я… я не знаю. Я хочу, чтобы мама перестала горевать по отцу и перестала пить, – застенчиво сказал Костя. Его отец погиб на стройке, сорвался с высокого выступа. Погиб на месте. Мать его с тех пор стала сильно пить, и многие хозяйственные работы приходилось делать Косте.- Будь по-твоему. А теперь - плата, – в ту же секунду с головы каждого упало по клоку волос. Женщина одним движением руки притянула их к себе. – Теперь идите. Ваши желания ждут вас.По дороге назад друзья долго обсуждали, что только что увидели. Антон все никак не мог успокоиться и поверить тому, что увидел, Савелий мыслил аналитически и не доверял тому, что было, Максим просто был в шоке, а Костя просто хотел скорее попасть домой. На развилке, которая вела по разным линиям домов, ребята попрощались и разошлись. Савелий зашагал в сторону своего дома быстрыми шагами. Он уже и думать не хотел о том, что случилось, сейчас его мысли занимала еда и сон.Дома Савелий, съев ужин и дописав какие-то уроки, пошел на второй этаж, чтобы лечь спать. Время было совсем еще не позднее, но он не спал уже 2 дня. На втором этаже стояла угловая кровать в черно-белых тонах и на стене висели лампочки, которые светили приятным желтым светом. Комната была сделана в стиле евро-ремонта. Берлога Савелия была как настоящая комната подростка из американских фильмов, не в каждом городе такая есть, куда уж там в деревне. Когда этот дом только обустраивали, то денег у семьи мальчика было более, чем достаточно, но не все вечно под луной. Надев наушники и включив в плеере любимый трек, Савелий полежал немного, смотря в окно, и уснул.Утро. Воскресенье. Савелий лежал около часа после того, как сон уже успел пропасть. Он планировал пролежать так до обеда, но как всегда, что-то мешает планам. С улицы доносились непонятные звуки, нарушающие приятный выходной, которые Савелий определил, как голос Макса. Он что-то кричал в окно Савелию.- Сав, вставай, к тебе друг пришел, – донесся голос мамы парня. Подойдя к окну, он распахнул форточку и высунул голову.- Чего тебе? – полусонно спросил Савелий.- Антон…это…его током убило… - обрушились, как 9-этажное здание, слова Макса на голову Савелия.Через некоторое время оба парня были уже у дома Антона. Мать его на пороге заливалась слезами, рядом лежало бездыханное тело, покрытое вздувшейся кожей и ожогами.- Что случилось? – спросил Савелий.- Он пошел за водой, как вдруг на него упал оголенный провод с линии передач, убило сразу. Родители ждут, когда приедут из больницы, чтобы записать смерть.- Черт… Пошли пройдемся, я не могу тут долго стоять, – сказал Савелий.Через некоторое время приехала скорая. Во время осмотра тела была найдена на шее татуировка в виде символа. Символ опознать не удалось. Родители не видели до этого никакой татуировки. Весьма странная ситуация выходила. Макс и Савелий в это время находились недалеко у дороги.- Слушай, не знаю, что и думать, но сегодня утром под подушкой я нашел телефон. Оставил его дома, если что. А вчера вечером звонила классный руководитель и сказала, что за прошедшую контрольную работу Антон получил две пятерки. Может…- Ты про то, что случилось вчера? Я даже не знаю… И не в состоянии думать. Плата за желание? Да бред все это.- Мы вчера своими же глазами все видели, все было реально. А теперь еще и Антона нет. Я следующий…- Прекрати. Это просто несчастный случай. Недавно проводили ремонт линий, вот неудачно и закрепили провода, как обычно. Халатность, а не мистика. А телефон… Не знаю. Если боишься, не пользуйся.- Мальчики, вас зовут, – послышался голос соседки Антона.Савелия и Макса стали опрашивать родители и санитары. Спрашивали о странной татуировке на шее Антона. Оба ничего не знали о ней и сказали, что вчера её тоже не видели.- А теперь что? Тоже совпадение?! – на нервах сказал Макс.- Черт. Я вообще уже не знаю, что и думать. Пошли за Костей, – растерянно ответил Савелий.По пути к Косте, Максу стало нехорошо, начал болеть живот. Савелий не придавал недугу друга никакого значения. Его голова была доверху забита мыслями разного содержания. Сейчас он хотел добраться до Кости, и все. Уже на подходе к дому Кости Максу стало невыносимо больно идти. Он остановился и начал, корчась, держаться за живот.- Да что такое? Что ты сегодня ел? – обернувшись, спросил Савелий. После этих слов Макс упал на колени, и из его рта вырвалась кровь густой кучкой. – Мать твою, Макс! – сорвавшись, подбежал к другу Савелий. В тот же момент кровь нахлынула новой, более сильной волной. Максима рвало кровью с кусками чего-то темно-красного. Савелий застыл на месте. Кровь теперь лилась и из носа. После того, как он сильно покашлял, изо рта Максима вырвался кусок ребра. После чего, замертво упав, Максим не подавал больше признаков жизни.Савелий в панике от увиденного побежал до Кости. Добежав до дома, он увидел, что Костя идет по тропинке к тому самому дому. Савелий ринулся за ним и, догнав стал спрашивать, что он делает и зачем туда идет.- Она приходила ко мне, сказала, что Максим и Антон уже лишились своих душ. И чтобы мне избежать смерти, я должен принести ей сердце одного из своих родителей, – он показал окровавленные руки и лежащее на них сердце.- Что… что ты натворил…, - попятившись назад, с выпученными глазами промямлил Савелий.- И еще она сказала, что ты не попадаешь под раздачу. Пока мы алчно загадали желание, несмотря на свои души, ты отказался от этого, сказала, что тебе повезло, но она все равно получит и твою душу. Хотя я всего лишь хотел, чтобы с родителями все было хорошо… -растерянными глазами Костя смотрел на сердце. – Но теперь все будет хорошо, вот увидишь! – тут порыв ветра срывает с крыши дома старый кусок железного листа, и он влетает мальчику в голову, тем самым почти разрубив его на две части. Савелия тут же вырвало. Он, крича от страха и со слезами на глазах, побежал домой.C того момента прошло уже 20 лет. Савелий после тех происшествий находился в состоянии глубокой депрессии, но сумел выйти из нее. Теперь у него жена и двое детей. Тогда полиция все скинула на несчастные случаи и совпадения. Правда, смерть Максима у них вызвала вопросы. Но решили, что он просто отравился чем-то токсичным, в результате чего у него начал кишечник переваривать свои же стенки. Врачи же заявляли, что такого просто быть не может, но дело все же закрыли.Теперь Савелий уже и забыл о том случае, но судьба снова заставила его вспомнить те события. Жена его заболела раком груди. Ситуация дошла до того, что уже было просто поздно что-либо делать. Сын и дочь поступили в первый класс. И так как один и без матери он не смог бы их поддерживать, он вспомнил о том самом желании. Так как жена работала директором фабрики и получала куда больше, чем он, работая сантехником, он решил, что мать важнее для семьи, чем он сам. Загадав то самое желание, чтобы жена пошла на поправку, он спасет свою семью.Ночь. Осень. Машина мчится по трассе. За рулем сидит Савелий. Приборная панель горит зелеными и красными огоньками. Датчик температуры показывает +10. Подъезжая до нужного места, он увидел название того самого поселка. Мимо проносились старые дома. Начали показываться злополучные хризантемы. За полем среди деревьев показались горящие окна старинного дома…

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