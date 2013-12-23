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Творческие истории

Мёртвое сердце

Жила-была бедная женщина. Муж её умер и оставил с маленьким мальчиком, которого звали Ханс. Женщина еле сводила концы с концами и не могла одна прокормить малютку. Они всё время голодали и замерзали от холода в своей маленькой хижине.

Однажды в зимний день женщина в полном отчаянии решила, что её ребёнку лучше не жить на свете. Она отнесла его в лес и оставила умирать от холода. А затем, тихо плача и вздыхая, пошла обратно домой. Снег падал на её голову и плечи, а ветер завывал в ушах, и в этом завывании словно слышалось тихое и жалобное пение:
"Не покидай меня, матушка.
Зачем ты меня губишь?
Я брошен судьбой,
Ласковой рукой,
Я никому не нужен..."

Ночью женщина легла спать и хотела забыться раз и навсегда смертным сном. Но вдруг услышала слабый стук в дверь. Она встала с кровати и пошла отворять.
На пороге стоял её маленький сынишка. В своей маленькой ручонке он держал что-то красное и покрывшееся льдом. Это было его мёртвое сердечко. Затем мальчик взял огромный нож и зарезал свою матушку за то, что она его бросила…

Маленький мальчик сидел на лавочке с открытыми глазами и не двигаясь. Его лицо было очень бледным, а в почерневших глазах утопала холодная ненависть ко всему белому свету.

Прохожая тётушка пожалела его и спросила: "Что с тобой случилось, маленький человек? Где твоя мама?". Ханс ответил, что его матушка вчера умерла.
Незнакомая тётушка, заслышав это, преисполнилась глубокой жалостью к мальчику и погладила его по голове.
"Не волнуйся, всё будет хорошо. Я заберу тебе к себе. У меня как раз нету детишек".

С тех пор Ханс жил со своей мачехой. Она его всячески лелеяла и заботилась о нём. Мальчик вскоре вырос и стал юношей. Тогда мачеха сказала ему: "Ханс, тебе пора покинуть мой дом. Ты теперь стал самостоятельным и большим. Тебе нужно идти работать, чтобы прокормить себя самому. Отправляйся по свету счастья искать".
Ханс не ответил ни слова своей мачехе и решил покориться. Но перед тем как уходить, юноша что-то достал из кармана и зажал в своей руке. Мачеха пригляделась и удивилась. Это было мёртвое сердце, покрытое льдом. Затем Ханс достал огромный топор и убил свою мачеху.

Юноша отправился по свету в поисках счастья. Он побывал в разных краях, видел всякие чудеса, но ничего не радовало его. Ничто не приносило ему счастья.
Проходя однажды мимо церкви, Ханс услышал, как звонят колокола. Он шибко пригорюнился и сел на скамейку, вспоминая свою матушку и мачеху, которых больше никогда не увидит.
В это время мимо него проходила одна девица с доброй душой. Она увидела Ханса с бледным лицом и чёрными глазами, в которых таилась глубокая печаль и скорбь. Девушка тотчас влюбилась в него и стала спрашивать, отчего он грустит. Ханс рассказал, что давно в детстве он потерял свою матушку, а потом умерла и его мачеха. С тех пор он совсем один на всём белом свете.
Девушка заплакала. Её звали Бригитта. Она тоже была сиротой и поведала об этом Хансу.
"Не плачь", – промолвил Ханс и обнял девушку. Ему захотелось её утешить.

С тех пор Ханс и Бригитта обвенчались в церкви и стали жить вместе.
Но со временем они стали часто ссориться друг с другом по пустякам. То Ханс приходил с работы и ругался на Бригитту из-за того, что она приготовила невкусный ужин, то Бригитта попрекала Ганса за то, что он ей не сделал подарок на Рождество.
Наконец, в один зимний день Бригитта решила уйти от Ханса, чтобы обрести своё счастье с другим человеком. Она собрала вещи и ушла.
Но, когда осталась одна, то очень скоро пожалела о расставании и на следующую ночь решила вернуться. Она пришла к Хансу, но увидела, что тот висит в петле. Его чёрные глаза открыты, а в закоченевшей руке намертво зажато что-то красное и обледенелое, похожее на человеческое сердце.
Бригитта убежала и решила забыть этот ужас.

Но очень скоро она родила ребёночка и назвала его в честь покойного отца - Ханс.
Женщина еле сводила концы с концами и не могла одна прокормить малютку. Они всё время голодали и замерзали от холода в своей маленькой хижине.
Однажды в зимний день женщина в полном отчаянии решила, что её ребёнку лучше не жить на свете. Она отнесла его в лес и оставила умирать от холода. А затем, тихо плача и вздыхая, пошла обратно домой. Снег падал на её голову и плечи, а ветер завывал в ушах и в этом завывании словно слышалось тихое и жалобное пение:
"Не покидай меня, матушка.
Зачем ты меня губишь?
Я брошен судьбой,
Ласковой рукой,
Я никому не нужен..."

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:22
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 13:40 by johnny-max-cageПросмотров: 107Комментарии: 10
+6

Ключевые слова: Сердце мертвец матушка судьба авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:02
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (529|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 202
Почему женщины в таком неприглядном свете выставлены? Или я не всё поняла в трагедии Ханса
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: Летяга
Сегодня, 14:51
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9221|-3)
Публикаций: 353
Комментариев: 6 713
Я люблю закольцованные сюжеты. Но здесь такая безысходность!
Есть, есть тепло в этом мире!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:12
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (529|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 202
Цитата: Летяга
есть тепло в этом мире!

А иначе и жить не стоит. Не правда ли?
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#4 написал: Летяга
Сегодня, 15:19
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9221|-3)
Публикаций: 353
Комментариев: 6 713
Цитата: зелёное яблочко
А иначе и жить не стоит. Не правда ли?

Ну да. А как иначе?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 15:25
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1140|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 228
Ой как все запущено, т.е без мужчины всем каюк и ледяное сердце обеспечены. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:27
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (529|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 202
Надеюсь, придёт с нами поговорит Джонни Макс
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#7 написал: Летяга
Сегодня, 15:41
+2
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Группа: Модераторы
Репутация: (9221|-3)
Публикаций: 353
Комментариев: 6 713
Цитата: Tigger power
без мужчины всем каюк и ледяное сердце обеспечены

Так ледяное сердце-то как раз у мужчины. Умерло и заледенело от женского предательства. Но если с матерью и любимой всё "законно", то мачеха-то в чём виновата? В том, что приютила и вырастила? А взрослому уже лбу предложила не держаться больше за её юбку и стать настоящим взрослым мужиком?
А вообще у меня стойкое впечатление, что столкнулся наш Макс с предательством в этой жизни. И именно с женским предательством. И хочется мне ему напомнить, что он у себя один, а баб вокруг - таки много.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 15:47
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1140|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 228
Цитата: Летяга
Так ледяное сердце-то как раз у мужчины.

Это да, но началось все с того, что муж умер....... потом закончилось тем, что крендель с ледяным сердцем повесился и ОНА опять одна и пошло поехало все в лес... Т.е камень преткновения - отсутствие мужчины получается.
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:53
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (529|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 202
Цитата: Летяга
впечатление, что столкнулся наш Макс с предательством в этой жизни

Вот тоже самое впечатление сложилось. Но ему виднее
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#10 написал: Schwindler
Сегодня, 18:56
+3
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Публикаций: 12
Комментариев: 91
Напомнило анекдот:
Юноша зарезал своих родителей.
На суде обвинитель у него спрашивает:
- Ты хладнокровно убил своих родителей. Вот кто ты после этого?!
- Сиротииинушкааа!!!!!

Впрочем, за историю плюс. Закруглённый сюжет).
Зарегистрирован: 3.02.2018
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