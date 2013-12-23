Мёртвое сердце

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:22

Причина: Авторская стилистика сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 107 Комментарии: 10 +6 Сегодня, 13:40 by

Жила-была бедная женщина. Муж её умер и оставил с маленьким мальчиком, которого звали Ханс. Женщина еле сводила концы с концами и не могла одна прокормить малютку. Они всё время голодали и замерзали от холода в своей маленькой хижине.Однажды в зимний день женщина в полном отчаянии решила, что её ребёнку лучше не жить на свете. Она отнесла его в лес и оставила умирать от холода. А затем, тихо плача и вздыхая, пошла обратно домой. Снег падал на её голову и плечи, а ветер завывал в ушах, и в этом завывании словно слышалось тихое и жалобное пение:"Не покидай меня, матушка.Зачем ты меня губишь?Я брошен судьбой,Ласковой рукой,Я никому не нужен..."Ночью женщина легла спать и хотела забыться раз и навсегда смертным сном. Но вдруг услышала слабый стук в дверь. Она встала с кровати и пошла отворять.На пороге стоял её маленький сынишка. В своей маленькой ручонке он держал что-то красное и покрывшееся льдом. Это было его мёртвое сердечко. Затем мальчик взял огромный нож и зарезал свою матушку за то, что она его бросила…Маленький мальчик сидел на лавочке с открытыми глазами и не двигаясь. Его лицо было очень бледным, а в почерневших глазах утопала холодная ненависть ко всему белому свету.Прохожая тётушка пожалела его и спросила: "Что с тобой случилось, маленький человек? Где твоя мама?". Ханс ответил, что его матушка вчера умерла.Незнакомая тётушка, заслышав это, преисполнилась глубокой жалостью к мальчику и погладила его по голове."Не волнуйся, всё будет хорошо. Я заберу тебе к себе. У меня как раз нету детишек".С тех пор Ханс жил со своей мачехой. Она его всячески лелеяла и заботилась о нём. Мальчик вскоре вырос и стал юношей. Тогда мачеха сказала ему: "Ханс, тебе пора покинуть мой дом. Ты теперь стал самостоятельным и большим. Тебе нужно идти работать, чтобы прокормить себя самому. Отправляйся по свету счастья искать".Ханс не ответил ни слова своей мачехе и решил покориться. Но перед тем как уходить, юноша что-то достал из кармана и зажал в своей руке. Мачеха пригляделась и удивилась. Это было мёртвое сердце, покрытое льдом. Затем Ханс достал огромный топор и убил свою мачеху.Юноша отправился по свету в поисках счастья. Он побывал в разных краях, видел всякие чудеса, но ничего не радовало его. Ничто не приносило ему счастья.Проходя однажды мимо церкви, Ханс услышал, как звонят колокола. Он шибко пригорюнился и сел на скамейку, вспоминая свою матушку и мачеху, которых больше никогда не увидит.В это время мимо него проходила одна девица с доброй душой. Она увидела Ханса с бледным лицом и чёрными глазами, в которых таилась глубокая печаль и скорбь. Девушка тотчас влюбилась в него и стала спрашивать, отчего он грустит. Ханс рассказал, что давно в детстве он потерял свою матушку, а потом умерла и его мачеха. С тех пор он совсем один на всём белом свете.Девушка заплакала. Её звали Бригитта. Она тоже была сиротой и поведала об этом Хансу."Не плачь", – промолвил Ханс и обнял девушку. Ему захотелось её утешить.С тех пор Ханс и Бригитта обвенчались в церкви и стали жить вместе.Но со временем они стали часто ссориться друг с другом по пустякам. То Ханс приходил с работы и ругался на Бригитту из-за того, что она приготовила невкусный ужин, то Бригитта попрекала Ганса за то, что он ей не сделал подарок на Рождество.Наконец, в один зимний день Бригитта решила уйти от Ханса, чтобы обрести своё счастье с другим человеком. Она собрала вещи и ушла.Но, когда осталась одна, то очень скоро пожалела о расставании и на следующую ночь решила вернуться. Она пришла к Хансу, но увидела, что тот висит в петле. Его чёрные глаза открыты, а в закоченевшей руке намертво зажато что-то красное и обледенелое, похожее на человеческое сердце.Бригитта убежала и решила забыть этот ужас.Но очень скоро она родила ребёночка и назвала его в честь покойного отца - Ханс.Женщина еле сводила концы с концами и не могла одна прокормить малютку. Они всё время голодали и замерзали от холода в своей маленькой хижине.Однажды в зимний день женщина в полном отчаянии решила, что её ребёнку лучше не жить на свете. Она отнесла его в лес и оставила умирать от холода. А затем, тихо плача и вздыхая, пошла обратно домой. Снег падал на её голову и плечи, а ветер завывал в ушах и в этом завывании словно слышалось тихое и жалобное пение:"Не покидай меня, матушка.Зачем ты меня губишь?Я брошен судьбой,Ласковой рукой,Я никому не нужен..."

Ключевые слова: Сердце мертвец матушка судьба авторская история

Другие, подобные истории: