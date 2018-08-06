Перекресток

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:53

nemoff Просмотров: 74 Комментарии: 11 +8 Сегодня, 06:53 by

— Купи вещь старинную, друг! Недорого отдам. Вещь хорошая. Купи, а? — приплясывал рядом со мной помятый мужичонка небольшого роста и с запахом перегара.По пути домой я заскочил на мини- рынок прикупить продуктов, а тут алконавт пристал. Видать, на бутылку не хватает. Мужичонка достал из грязной сумки подсвечник и протянул мне. Я взял его в руки. Вещь была увесистой, красивой и действительно отдавала какой- то стариной. Бронзовый канделябр был выполнен в виде дерева с кривыми и голыми ветвями. Еще более кривыми и мощными корнями, растение цеплялось за скалу, которую оно выбрало местом для произрастания.Мастер постарался на славу, текстура коры поражала мелкими деталями. На ветвях покосившегося от вечных ветров древа были три пятачка для крепления свечек. Я сразу прикинул, что вечером мне предстоит романтический ужин с Мариной, и этот подсвечник очень украсил бы наше свидание. Зная, как Маришка любит подобные вещи, я решил купить бронзовое дерево.— Зачем мне подсвечник? У меня электричество есть, — начал торговаться я.— Так вещь-то старинная друг. Еще прабабке моей принадлежала. Подсвечника два было в комплекте. Один я год назад продал за пять тысяч. А этот тебе за четыре отдам, — не отступал продавец.— А что, прабабка твоя, графиней что ли была? — улыбнулся я, разглядывая этот шедевр.— Нет, она ведьмой была, к ней все ходили гадать да пропавших искать, — шепотом поведал мне не трезвый правнук колдуньи.— Ладно, держи тысячу, — с наглой миной сунул я бумажку ему в руку.— Да ты что, друг! Сейчас медь по триста рублей за кило принимают в металлолом, — возмутился продавец, — Дай хотя— бы три тысячи— то.Сторговались за две с половиной.Купив по пути свечей, я принес покупку домой.Маришка, из желания помочь, пришла пораньше, и застала меня на кухне, где я нарезал, жарил и запекал, согласно рецептам из всемирной паутины. Она сразу же накинула фартук и включилась в работу.— Что я тебе сейчас покажу! — таинственно начал я, доставая подсвечник.— Обалдеть! Какая красота! — оценила она. — Где взял?— Да на рынке у какого- то типа купил, ему на выпивку деньги были нужны. Говорит, у него второй такой же был.— Классная вещица, видать, старинная. А давай возле зеркала поставим и поглядим, как они в паре смотрелись, — предложила Маришка.В моей прихожей висело большое зеркало в рост человека. Оно доставало почти до плинтуса. Поставив бронзовое дерево прямо на пол у этого зеркала, я стал поджигать свечи. Когда вспыхнула последняя из трех свечей, зеркало стало сходить с ума. Оно перестало отражать то, что положено. Вернее, оно вовсе перестало быть зеркалом. Вместо отражающей поверхности появился проход .Не каждый день такое увидишь. Мы стояли ошарашенные и смотрели в прямоугольную дыру в стене. По ту сторону прохода я видел свою прихожую, только с ободранными обоями, облупленными стенами и каким- то мусором на полу.Не поверив своим глазам, я попытался потрогать зеркало, но моя рука прошла сквозь него, как в дверной проем. Тогда я шагнул вперед и оказался в альтернативной версии своей квартиры. Совершенно обалдевшая Маришка вошла следом.Это точно было мое жилище. Я узнавал развалившуюся мебель, облезлые двери, разбитую плитку на полу. Вот так выглядела бы моя квартира, если бы в ней сто лет никто не жил. Разруха и запустение царили в этом зазеркалье.— Это фокус такой? — спросила Марина, рассматривая заброшенную кухню.— Не знаю, — процедил я, совершенно не понимая, что происходит.— У тебя что, за зеркалом дверь была? — не унималась она.— Да нет же, зеркало само стало дверью, — не веря своим словам, произнес я.— А если потушить свечи, то оно снова станет зеркалом? — послышалось из обшарпанной кухни.Тут меня словно током шибануло. Подсвечник ведь стоит на той стороне относительно зеркала. Я рванул к проходу, и последнее что я увидел, это то, как сквозняк задул огоньки на бронзовом дереве.— Твою ж налево!!! — обреченно выругался я.— Что случилось? — выбегая из кухни, заволновалась Маришка.— Свечи задуло, — указал я в сторону пыльного зеркала, которое секунду назад было проходом в стене.— Рома, а как же мы назад- то попадем? — почти шепотом спросила Марина, глядя мне в глаза.— Без понятия, — развел руками я.Сказать, что мы были в замешательстве — это ничего не сказать. Мы с Мариной попали в какую- то ловушку, и совершенно не понимали, что теперь делать. Та версия моей квартиры, в которой мы оказались, производила удручающее впечатление. Но когда я выглянул в окно своего седьмого этажа, то совершенно обалдел.За окном был наш город, но то состояние, в котором он пребывал, ввергло нас в шок. Многие дома были опутаны какими- то огромными корнями, которые, как гигантские пальцы, вылезали из земли, и, ухватив облупленные строения, тянули их вниз. У многих высоток первые этажи совершенно ушли под землю. Окна почти везде выбиты. Вокруг ни души.— Смотри! — указала в небо Марина.— Вот это жесть! — подняв глаза, оценил я.Высоко в небе, накрывая почти весь город, вращалась огромная, черная воронка. Казалось, что в нее были стянуты все тучи этого серого мира, и какая— то титаническая сила вращала их по кругу.Внутри этого скопления время от времени сверкали разряды молний. Эта апокалиптическая картина настолько нас потрясла, что мы застыли, как вкопанные, задрав головы.— Ты духовку выключил? — глядя на это светопреставление, выдала Марина.— Ага, — не отрываясь ответил я, в очередной раз поражаясь, как женщины умудряются даже в такие моменты помнить о духовках, утюгах, чайниках и других предметах быта.Воронка в небе стремительно расширялась, и от этого на улице быстро темнело. Через пару минут наступила настоящая ночь, и только вспышки молний время от времени освещали этот мир.— Надо костер развести, а то прохладно становится, — засуетился я, собирая в кучку обломки мебели.— Ты что, собираешься разводить костер прямо в своей квартире?— Ну это только копия моей квартиры, причем, не самая лучшая. Так что мне не жалко.Вскоре уютный огонек горел прямо на полу кухни рядом с разбитым окном. Сквозняком из спальни дым выдувало на улицу.Пока я сооружал семейный очаг, Марина стояла у окна.После очередной вспышки молнии, она вскрикнула.— Мамочки! Что это!? Там кто то есть!— Где? — подбежал я к ней.— Там, из соседнего дома что— то вылезло, — со страхом в глазах шептала она.Мы стали напряженно вглядываться в темноту улицы. Несколько вспышек на миг осветили двор перед домом. Никого.— Я точно его видела!— Кого?— Не знаю. Он на четвереньках выполз, большой, как теленок, но голова человеческая.— Может это собака бродячая? — попытался успокоить я.— Нет, Ром, это точно не собака.Немного помолчав, Марина спросила:— У нас дверь закрыта?— Не знаю, блин, я тут давно не был!— Ну сходи, посмотри! — дрожа от страха попросила Маришка.Я вынул из подставки самый большой нож. Благо, ножи сделаны из нержавейки, и сто лет для них не срок. Чиркнул зажигалкой и осторожно пошел в прихожую. Под ногами скрежетали осколки битой плитки. Проходя в темноте мимо зеркала я, увидел что его стеклянная поверхность отразила мой силуэт с зажигалкой.Прочная металлическая дверь была захлопнута, но замок был открыт. Я повернул вертушку, и в тишине раздался щелчок запорного механизма, после чего мое ухо уловило какой— то легкий шум, и я замер. Прошло пару секунд, и я двинул назад. Под ногой что- то хрустнуло, и в этот момент я краем глаза уловил какое— то змеиное движение на полу. Через мгновение я взвыл от дикой боли. Направив свет зажигалки на ногу, я обомлел. В мою лодыжку впилась челюстями огромная сколопендра. Рубанув ножом, я отсек ей голову и побежал в кухню.— Что случилось!? — испуганно вскрикнула Марина.— Глянь, какая тварь! — кряхтел от боли я, показывая Маришке вцепившуюся в меня голову огромного насекомого.Голова сколопендры была размером с мой кулак, ее хищные челюсти глубоко вошли в ногу. Мне казалось, что еще чуть— чуть, и она перекусила бы кость.— Мамочки, какой кошмар! Надеюсь, она не ядовитая!?— лепетала Марина на грани истерики.Своим ножом я разомкнул челюсти этой зверюги. Голова отвалилась, из ран потекла кровь. Марина достала из полусгнившего шкафчика бинт, который неплохо сохранился благодаря полиэтиленовой упаковке, и перевязала мне ногу. Когда с медицинскими процедурами было покончено, я подбросил в огонь ножки от деревянных стульев, и костер разгорелся на славу.Греясь у очага, Маришка почти успокоилась, как вдруг мы услышали шорох, и в кухню молниеносно вползла остальная часть обезглавленной сколопендры. Она с разгону угодила прямо в костер. От визга Маришки у меня заложило уши. Безголовая сколопендра, толщиною с пожарный шланг, извивалась в пламени костра. Сотни ее заостренных лапок, сгорая, трещали и искрили. Марина, глядя огромными испуганными глазами на этот фейерверк, визжала, вжавшись в угол кухни. Я отскочил в сторону и сжал в руке нож.Когда конвульсии в костре затихли, я подошел к испуганной Маришке и сказал:— Должно быть, тут много таких тварей, нам надо укрыться в ванной комнате, там надежная дверь и нет окна.Тусклым светом зажигалки я осветил все уголки маленькой комнатки, проверяя их на предмет наличия непрошеных гостей. Ни кого не найдя, мы улеглись прямо в ванну и уснули в обнимку.Как только я уснул, то сразу очутился на кладбище. Было понятно, что это сон. Но сон был предельно реалистичным.Кладбище было старым и заброшенным. Все могилы заросли травой и кустами. Деревянные кресты покосились. В небе, сверкая молниями, вращалась зловещая воронка. Недалеко от себя, я увидел женскую фигуру в черном. Я медленно подошел к ней. Она стояла рядом с четырьмя свежими холмиками, спиной ко мне.— Они заманивают сюда людей для ритуальных убийств, — медленно произнесла пожилая женщина, повернув ко мне свое морщинистое лицо.«Такое знакомое лицо… Где же я мог ее видеть», — мелькнуло в голове.— У них второе древо. Через день они придут сюда, чтобы приготовить следующую могилу, — траурным тоном продолжила она.И тут меня передернуло. Эта женщина была дико похожа на того алкаша, что продал мне бронзовое дерево. А еще одно досталось неизвестно кому. Наверное, она говорит про них.— Ты должен остановить этих сатанистов, иди за мной, я покажу где они входят сюда, — после этих слов она повернулась и буквально поплыла над землей.Я пошел за ней. Недалеко от кладбища был частный сектор. Старуха в черном подвела меня к ветхому дому с упавшим забором, и, указав на него, рассказала, что я должен сделать. Потом протянула ко мне руку, и я сразу очнулся.— Мариша, проснись! Нам надо идти, — ласково прошептал я на ухо спящей красавице.— Что случилось? — испуганно подскочила она.— Все нормально, но нам надо торопиться, — успокоил я.Выйдя на кухню, мы увидели, что на дворе день. Именно такой день, как я видел в своем сне. День без солнца.Спустившись на второй этаж, мы вышли через окно прямо на улицу, потому что первый этаж дома полностью ушел в землю. По пути я рассказал Марине свой сон.— Ром, а может это просто кошмар был?— Нет, Марин, это был не просто сон, все было настолько реально, что я даже запахи чувствовал.— А зачем этой старухе нужны оба подсвечника? — пыхтела Маришка, продираясь вслед за мной через заросли кустов.— Она сказала, что это измерение, в которое мы попали, оно как переход между множеством параллельных миров. Как некий перекресток, через который можно попасть в любой другой мир и даже переместится во времени. Но для этого обязательно нужны оба бронзовых дерева. Эти канделябры — ключи от иных реальностей. Сюда можно попасть при помощи одного бронзового дерева, а вот чтобы перейти дальше, нужны оба. А взамен она поможет нам вернуться в свой мир.Я знал, где находится это кладбище. Нам предстоял не близкий путь. Нужный нам дом находился километрах в десяти - двенадцати от нашего района. А дороги и тротуары в этой реальности, были больше похожи на полосы препятствий. И плюс к тому, нога у меня побаливала.Сутки тут проносились намного быстрее, чем в нашем мире. Около трех часов длился сумеречный день, а потом на три часа его сменяла ночь. Ночь полная жутких монстров.Старуха из моего сна предупредила меня, что ночевать надо обязательно в прочном и закрытом помещении. С наступлением темноты на улицы этого мира выползают такие твари, что без укрытия выжить не будет никаких шансов.Странное чувство не покидало нас с Мариной. Мы шли по родному городу, узнавали дома и улицы, но постоянно поражались тому, насколько искорежила их эта реальность. Асфальт везде потрескался и зарос, многие дома опутаны гигантскими лианами. Всюду разруха и запустение. Картина пробирала до костей.Когда мы, наконец, добрались до частного сектора, сумерки стали сгущаться. Надо было срочно искать ночлег. Здешние дома не подходили для этой цели. Окна были без решеток, битый шифер на крышах. А вот железный гараж в одном из дворов очень даже приглянулся. Тем более, что он запирался изнутри надежным засовом. В нем и решили заночевать. Ржавый, развалившийся автомобиль неизвестной породы, стоял снаружи. Гараж тоже был ржавым, но металл был толстым и надежным. Внутри даже была печка типа «буржуйки», труба которой, уходила через стальную крышу.Насобирав дровишек и притащив из дома пару полусгнивших матрасов, мы заперлись в нашей железной крепости. Нам предстояло провести тут часа три, не больше. Тогда мы еще не знали, какими жуткими будут эти три часа. Разведя огонь в буржуйке, я открыл дверцу и огонь, помимо тепла, давал еще и свет. На этот странный мир опустилась непроглядная ночь.Мы с Мариной, обнявшись, сидели на старых матрасах в ржавом гараже где — то на перекрестке миров и грелись у пляшущего в печке огня. А из тьмы снаружи к нам уже подбирались обитатели этого безлюдного города. Все началось с шорохов. Кто— то не маленький шарил по ржавым воротам гаража, доставая до самой крыши. Я взял с одной из полок стальной ломик. Марине дал ножик и сунул в печку ножку от деревянного стола, чтобы у нас было подобие факела.Через минуту шорох был слышен со всех сторон. Казалось, что снаружи тысяча рук лихорадочно прощупывает каждый миллиметр нашего убежища, в поисках малейшей щели, для того, чтобы разорвать преграду и добраться до нас. Шорох становился все громче и громче, перерастая в какой— то гул. Было ощущение, что мы попали в огромный улей с разъяренными пчелами. От этого звука волосы вставали дыбом. Его психологическое воздействие трудно описать. Это ожидание нападения сразу со всех сторон. Марина в ужасе закрыла уши руками. Я, сжимая в руках ломик, крутил головой в ожидании того, что кто— то вцепится в спину. Наши тени, как в диком сне, плясали на стенах гаража. Еще чуть— чуть, и мы бы, наверное, сошли с ума.Шорох оборвался, как по команде. Раз — и наступила мертвая тишина. Ни звука. Это космическое безмолвие капало тягучими каплями прямо на мозг, отмеряя секунды до чего— то ужасного. И последняя секунда настала. Неимоверной силы удар вмял правую створку ворот внутрь. По нашим венам вместо крови побежал ледяной ужас. Удары посыпались со всех сторон, оставляя в толстом металле огромные вмятины. Марина, закрыв глаза и уши, села на пол и закричала от страха. Гараж держался из последних сил, его пространство сжималось под натиском тварей, что жаждали нашей крови.Вскоре между искореженными створками ворот образовалась щель, в которую протиснулись когтистые пальцы огромной длины. Ухватившись ими за верхний угол створки, неимоверно сильная рука стала отгибать его наружу. Сталь медленно поддавалась. Я в оцепенении смотрел, как в воротах открывается треугольный проход. Через мгновение в дыру с неистовым ревом ворвалась жуткая голова. Кожа на ней была абсолютно лысая и сморщенная какого— то бледно серого цвета. Полный рот острых зубов и огромные змеиные глаза. Длинная сморщенная шея позволяла этой голове достать почти до середины гаража. Но остальная часть монстра не помещалась в проделанную им же дыру. Со звериной яростью мутант вытягивал шею и щелкал зубами, пытаясь дотянуться до нас.Отступая назад к Маришке, я увидел боковым зрением трехлитровую банку с черной жидкостью. «Наверное, отработка», — мелькнуло в голове.Я схватил банку и швырнул в сторону дыры. Банка разбилась, обдав старым маслом шею мутанта и ворота. Следом туда полетела горящая ножка стола из буржуйки. Масло медленно разгоралось, но мутант не знал, какая ловушка его ждет.Поняв, что он не может до меня дотянуться, я подошел поближе, и со всего маху шарахнул ломиком по его башке. Тварь заревела и попыталась выдернуть свою голову из гаража. Но она застряла. Мутант, видимо, упираясь снаружи всеми лапами, неистово хотел освободиться. От этого гараж ходил ходуном. Тем временем масло разгорелось. Створка ворот, вместе с башкой бьющегося в конвульсиях кадавра, полыхала адским пламенем.Эта картина на всю жизнь врежется в мою память. Мы с Мариной стояли посреди помятого гаража и смотрели, как разъяренный монстр, издавая жуткие вопли, пытается вырвать свою горящую голову из дыры в ржавых воротах. В какой- то момент он перестарался и дернул так, что его голова оторвалась, и пламенным шаром прикатилась под наши ноги. В освободившуюся дыру было видно, что на улице наступил день. Все стихло. Надо было выбираться из гаража, иначе можно было задохнуться от дыма.Поддев ломиком засов, мне удалось открыть искореженную створку ворот, и мы выскочили на воздух. Горящую половину ворот снаружи подпирала обезглавленная туша огромного мутанта.— Рома, пошли отсюда, иначе я с ума сойду! — взмолилась закопчённая Маришка.Мы рванули в направлении кладбища. Оно было ориентиром, и только относительно него я мог найти нужный дом. Дорога заняла минут двадцать. Надо было торопиться. По словам старухи, сатанисты именно сегодня должны прийти, чтобы копать новую могилу.На подходе к кладбищу мы их увидели. Всего четверо, в черных балахонах с капюшонами. Лиц не разглядеть. Один стоит и читает вслух какую— то книгу, в его руке горит черная свеча. Остальные копают. Нас они не засекли, и мы под прикрытием кустов двинули к нужному дому. Потихоньку открыв дверь, и, убедившись, что внутри пусто, мы с Мариной вошли в помещение.Чувство омерзения захлестнуло нас от этого капища. Всюду пентаграммы, изображения демонов, пучки трав, пузырьки с какими— то жидкостями и непередаваемая вонь. Посреди комнаты стоял окровавленный стол. Видимо, на нем они проводили свои жуткие ритуалы. Но главное, что подсвечник был тут. На одной из стен висело большое зеркало, и перед ним стояло бронзовое дерево с тремя черными свечами. Канделябр был точно таким же, как тот, что я купил у алкаша на рынке. Свечи были потушены.— Эти козлы совсем обнаглели от безнаказанности, — гневно процедил я, — Сейчас мы устроим им веселую жизнь.С этими словами я поджег зажигалкой три свечи на бронзовых ветвях, и зеркало стало порталом в наш мир. Первой прошла Марина, затем я с подсвечником. Войдя в наше измерение, я задул свечи и проход закрылся. Теперь этим уродам не выбраться. Пусть остаются с теми, кому они приносили свои жертвы.Дом, в котором мы оказались, выглядел намного лучше своей копии из альтернативного мира. Тут не было и намека на те мерзости, которыми занимается его хозяин. Но нам не хотелось оставаться в нем ни одной лишней секунды. Когда мы выбежали на улицу, Маришка не сдержала слезы радости. Нас захлестывали эмоции.— Бли-и-и-н, как же у нас хорошо- то! — произнесла она, глядя на солнышко, на зеленые деревья и расплываясь в улыбке.Мы отсутствовали тут около двенадцати часов, но так успели соскучится по своему городу, что нас просто разрывало от счастья.Добравшись домой на такси, я сбегал за деньгами и расплатился с таксистом. Благо, входную дверь Маришка не закрыла на замок, когда вчера пришла ко мне. На лице таксиста читалось недоумение, вызванное нашим внешним видом. Еще бы! Хромой, помятый и закопченный парень со странным подсвечником, с ним не менее закопченная девушка. Но при этом оба счастливы, как младенцы. Он не задавал лишних вопросов, просто взял плату за проезд и отбыл в поисках других пассажиров.Нам дико хотелось есть, пить, принять душ, но нужно было выполнить обещание, которое я дал старухе из своего сна. Я поджег свечи на своем подсвечнике, который так и стоял перед зеркалом. Портал открылся. На той стороне нас уже ждали. Старуха в черном протянула обе руки ко мне, и я отдал ей оба бронзовых дерева.— А что будет с теми извращенцами? — вдруг спросил я у нее.— Вам лучше не знать, — ответила старуха хриплым голосом и задула свечи.Мое зеркало вновь стало зеркалом.Надеюсь, теперь навсегда.

Ключевые слова: Мутанты зеркала параллельные миры мистика авторская история

Другие, подобные истории: