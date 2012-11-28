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Творческие истории / Несерьезные истории

Спиннер

Маленькие ладошки с легким стуком упёрлись в стекло витрины. Между ними уткнулся носик, оставив жирную отметку на чисто вымытом стекле. Восхищённо распахнутые большие глаза отражались в нём, как в зеркале.

- Папа, купииии!

- Что купить?

- Спииинееееер! Ну купиииии!!!

Когтистая рука легла на плечо ребёнку и попыталась оттащить того от киоска. Безуспешно.

- Купи, купи, купи! Пааап, ну пожааалуйстаааа!!!

Градес, один из верховных демонов Ада, мог справиться с чем угодно, хоть с апокалипсисом, но не с истошно вопящим сыном. Демон вздохнул, предчувствуя, что ещё минута, и ребёнок будет кататься по полу и орать. Отец подхватил сына на плечо и поспешил отойти от заманчивой витрины к окну, за которым виднелась планета, где посреди западного полушария крутился огромный водоворот Пучины.

- Зачем тебе спиннер, сын? Один ты уже потерял...


Автор: Rialless .
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Сегодня, 10:07 by ЛетягаПросмотров: 100Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Витрина спинер детский каприз

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Комментарии

#1 написал: Red Scorpion
Сегодня, 12:34
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.. А что ? жизненно.. Сколько истерик и воплей было из -за подшипников этих))) Не обошло сие наказание и силы тьмы)) А папа молодец- не поддался..
Плюс
Зарегистрирован: 28.11.2012
#2 написал: Сделано_в_СССР
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Жадные папы всё таки в аду. horse ++++ good
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#4 написал: TheMysteryMan
Сегодня, 15:31
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IShizofazia mode on: Я думаю отец не купил его сыну спиннер потому что это специальный спиннер с помощью которого можно крутить историю вместе со всей планетой! Shizofazia mode off: Вроде смищно. Ха-ха +
Зарегистрирован: 4.02.2017
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