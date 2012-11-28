Спиннер

Летяга Просмотров: 100 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 10:07 by

Маленькие ладошки с легким стуком упёрлись в стекло витрины. Между ними уткнулся носик, оставив жирную отметку на чисто вымытом стекле. Восхищённо распахнутые большие глаза отражались в нём, как в зеркале.- Папа, купииии!- Что купить?- Спииинееееер! Ну купиииии!!!Когтистая рука легла на плечо ребёнку и попыталась оттащить того от киоска. Безуспешно.- Купи, купи, купи! Пааап, ну пожааалуйстаааа!!!Градес, один из верховных демонов Ада, мог справиться с чем угодно, хоть с апокалипсисом, но не с истошно вопящим сыном. Демон вздохнул, предчувствуя, что ещё минута, и ребёнок будет кататься по полу и орать. Отец подхватил сына на плечо и поспешил отойти от заманчивой витрины к окну, за которым виднелась планета, где посреди западного полушария крутился огромный водоворот Пучины.- Зачем тебе спиннер, сын? Один ты уже потерял...Автор: Rialless .

Ключевые слова: Витрина спинер детский каприз

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