СпиннерМаленькие ладошки с легким стуком упёрлись в стекло витрины. Между ними уткнулся носик, оставив жирную отметку на чисто вымытом стекле. Восхищённо распахнутые большие глаза отражались в нём, как в зеркале.
- Папа, купииии!
- Что купить?
- Спииинееееер! Ну купиииии!!!
Когтистая рука легла на плечо ребёнку и попыталась оттащить того от киоска. Безуспешно.
- Купи, купи, купи! Пааап, ну пожааалуйстаааа!!!
Градес, один из верховных демонов Ада, мог справиться с чем угодно, хоть с апокалипсисом, но не с истошно вопящим сыном. Демон вздохнул, предчувствуя, что ещё минута, и ребёнок будет кататься по полу и орать. Отец подхватил сына на плечо и поспешил отойти от заманчивой витрины к окну, за которым виднелась планета, где посреди западного полушария крутился огромный водоворот Пучины.
- Зачем тебе спиннер, сын? Один ты уже потерял...
Автор: Rialless .
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Сегодня, 10:07 by ЛетягаПросмотров: 100Комментарии: 4
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