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Творческие истории

Ноннэ

Какое наслаждение летать! Без крыльев, не прилагая никаких усилий, не думая ни о чём. Быть свободной и легкой. Ноннэ другой жизни не знала. Едва забрезжит рассвет, взлететь в воздух, вспарывая утренний туман, вдохнуть полной грудью пьяняще-свежий воздух. Увидеть, как светило медленно выплывает из-за горизонта, из едва заметной алой полосы, превращаясь в огненный шар.

Жизнь так беспечна, светла, легка! Полёт наперегонки с облаками, юркими птицами. В жаркий полдень, не опасаясь солнечного удара, парить в безоблачном небе. Или же прорываться сквозь ветер, упругие струи дождя, бросая вызов стихиям.
А можно и ночью не спать. Тёмное бархатное небо, мириады звёзд. Зависнуть где-нибудь между небом и землею и любоваться бездонным космосом. Кажется, ещё чуть-чуть и Луны коснешься рукой, и звёздочки в пригоршни соберешь.


Стоял прекрасный летний день. Ноннэ остановилась передохнуть на облачке, единственном в этот безоблачный день. С любопытством разглядывала она море, спокойно плескавшееся внизу. Там, внизу, было суденышко с белыми парусами. И двое людей на нём. Юноша и девушка. Такие же юные и беззаботные, как она сама, Дитя воздуха.

Ноннэ была мало знакома с жизнью людей, поэтому её забавляла их беседа ни о чём, казавшаяся бессмысленной. Со временем ей наскучило слушать чуждые ей мечты о будущем, и воздушная дева задремала.

Ноннэ была ещё слишком молода, почти ребёнок. И она ещё не сталкивалась с грозными стихиями земли. Через пару дней пролетала она над тем же морем. И вдруг вскрикнула, приглядевшись к побережью. Там, внизу, всё лежало в руинах, в которых ковырялись люди, в поисках чего-то. Какая-то смутная, доселе неизведанная, тревога охватила её.
Невидимая никому, она спустилась как можно ниже и поплыла почти над землей. Вдруг ощутила толчок и увидела, скорее, почувствовала ту девушку. Полузасыпанную, где-то там в полутьме.

Неизвестная сила толкнула Ноннэ ближе к несчастной. Жизнь той угасала, подобно слабому огоньку. Воздушная дева с сожалением оглядела её. Рассыпавшиеся чёрные волосы, смуглая кожа… Она прекрасна, как цветок на заре! Пальцы Ноннэ поневоле прикоснулись к ней. И вдруг — удар! И беспечное дитя воздуха начало затягивать в некую темную воронку, сознание померкло…
Потом обрушился ворох незнакомых ранее ощущений. Боль! Боль везде. И жажда. Язык шершавый, прилипает к нёбу. Далее в глаза ударил слепящий свет, послышалось частое дыхание, звуки шагов, голоса. «Эта жива»! Потом её несли куда-то, сознание вновь угасло…

Затем было много боли и слёз. Она не совсем понимала, что с ней делают. Какие-то иглы... и снова боль. Но никогда не забудет Ноннэ тот миг, когда, открыв глаза, она совсем близко увидела две пары глаз. Сквозь мутную пелену слёз, разглядела немолодые, но такие родные и любимые лица. И тогда, в груди, встрепенулось что-то незнакомое, земное… «Мама? Папа?» — прошептали её пересохшие губы. И тогда стало ясно, насколько сильно срослась воздушная дева с той земной, Аэлитой.

Но высь тянула к себе. Так и хотелось вспорхнуть к облакам. Но Аэлита не чувствовала даже своих ног. И тогда стало ясно, что навряд ли они смогут ходить. Но вольный дух Ноннэ жаждет этого, и она добьется, что Аэлита пойдёт.
А пока никто не понимает истинных причин грусти черноволосой красавицы, когда, сидя в инвалидном кресле у окна, она устремляет взгляд в небеса. О чём тоскует она? Может, о погибшем женихе, может, о невозможности ходить.
Ноннэ утеряла свою свободу, взамен на жизнь Аэлиты, пока не кончится земной срок смертной девушки. Потом она вновь будет вольна, как ветер, и полетит с ним наперегонки.
А пока… пока надо сделать свой первый шаг. По земной тверди.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:49
Сегодня, 07:49 by зелёное яблочкоПросмотров: 7Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Воздух полёт спасение девушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 07:50
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Комментариев: 2 396
Короткий, но интересный рассказ, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
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