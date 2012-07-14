Поликлиника

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:20

Крокозябла Просмотров: 97 Комментарии: 4 +6 Вчера, 16:20 by

- Пропустите, пропустите! – орал молоденький Черт дурным голосом на все отделение. – В ожоговое! Срочно!По узкому коридору поликлиники № 13 мчалась каталка, на которой корчился в страшных ожогах сам Князь Тьмы. Кикиморы, ведьмы, сопливые упыри и мелкие бесы испуганно жались к стенам, пропуская хозяина Ада.- Мужчина! – хрипло прорычала старая Химера в треснутых очках из окошка с надписью «Регистратура», - а я че-то не пОняла, куда это вы без записи прётесь? Карточку я за вас брать буду? Адрес проживания и ФИО назовите.- Люцифер Дьяволович он. Адрес? Верхняя Преисподняя, дом 666. Мы экстренно! – тяжело дыша пропищал молодой черт. – Его Святой Водой облили на Ивана Купалу…- Так, так… облили…, следовательно, простыл, - бормотала старуха, тыкая когтистой лапой по клавиатуре старенького компьютера. - Простыл – значит к терапевту. К терапевту запись только на Второе Пришествие, раньше никак. Записываемся?- Вы не поняли, его облили Святой Водой, он начал корчиться…- Корчиться? – старая Химера подняла глаза от клавиатуры. – Раз одолевают кОрчи, значит с нервами проблемы. Проблемы с нервами – это к невропатологу. Наш заслуженный невропатолог Вий Диканькович гипнозом хорошо лечит. Помню как-то…- Девушка, - прошамкал беззубым ртом старый вурдалак в потрепанном пиджаке, отодвигая каталку с уже теряющим сознание Сатаной, - мне бы к штоматологу. Жубы новые вштавить, а то ш голоду шдохну…- Здрасьте-мордасти! – рявкнула Химера и змеиный хвост мелко задрожал. – Для кого объявление висит на дверях? Стоматолог Соловей Разбойникович в отпуске по болезни. Какой-то конфуз у него с богатырем вышел. То ли он ему зубы плохо вставил, то ли богатырь ему зубы хорошо выбил...- Дед, отвали! – прорычал возникший из ниоткуда обросший Тролль в кожаной куртке и сильным запахом перегара. – Комиссию водительскую у вас пройти возможно?- Я знаю точно: невозможное возможно, - заржал, стоящий в очереди, Лихо Одноглазое. – А мне талон к окулисту можно?- Граждане, вас много, а я одна! - пробубнила Химера, раскладывая пасьянс на компьютере. – Дайте мне с одним закончить. Так, молодой человек! Да, Вы, который папу на каталке привез…- Это не папа… - начал было Черт, но Химера его оборвала.- А мне до лампады, кто он! Вот, держите талончики: сначала сдадите мочу и кал на анализ. Прием по нечетным неделям Високосного года на убывающую Луну с 8 до 8:30. Затем флюорографию пройдете. Кабинет находится в подвале. Значит, спуститесь вниз, затем налево до синей двери, только туда не входите, а идите прямо до железной двери, но туда тоже не входите, а сверните направо и слева по коридору будет кабинет, но туда тоже не входите, а идите прямо, прямо метров 300 и упретесь в стену. Скажите пароль «Ахалай-махалай, ляськи-масяськи», и откроется дверь в кабинет флюорографии. Далее пойдете сдавать кровь: гематологический анализ крови. Биохимический анализ крови, иммунологический анализ крови, бактериологический анализ крови, паразитологический анализ, анализ крови на беременность…- Я - существо мужского пола! – заорал Сатана из последних сил. – Нахрена мне анализ на беременность?- А, может, Вы – гермафродит? Надо уточнить. Может к гинекологу? – задумалась Химера. – И вообще не перебивайте! Кстати, почему у вас больше переломов, чем ожогов??- Да потому что, когда я загорелся от Святой Воды, меня лопатой тушили, твари!!! – истерил Сатана.- А! Так это Вам, милый мой, к хирургу нужно! – облегченно выдохнула старая Химера. – Как раз есть талон на сегодня. Пойдете?- Пойдем! – заорал Черт и выхватил из когтистой лапы регистраторши кусочек картона. – Какой кабинет?- Значит вам на 6-й этаж нужно. Только лифт не работает, идите по лестнице. Да не по этой! Здесь ремонт! По пожарной лезьте. А там третье окно справа. Да, и направления не забудьте!С этими словами Химера вручила Черту мешок с мелкими бумажками.Черт выкатил каталку на улицу, взвалил полуживого Сатану на плечи и полез по пожарной лестнице в кабинет хирурга. Благо, окно было открыто и Черт ловко закинул почти бездыханную тушку своего Хозяина прямо к хирургу на стол.Пожилой Волколак внимательно уставился желтыми глазами на пациента.- Ну-с, что тут у нас?- Помогите! – прохрипел Сатана и отключился.- Без рентгена, батенька, увы! – развел лапами Волколак.Черт завыл, а Сатана провалился в кому. Тут в дверь кабинета вошли два вздувшихся посиневших утопленника. Оба были хмуры, как ноябрьское небо.- О! Как огурчики! – расплылся в улыбке хирург. - Операцию вы перенесли хорошо, а вот перед ней вы вели себя плохо: вырывались, кричали... – сказал он одному из утопленников, - а вот ваш товарищ вел себя еще хуже!- Еще бы! Нас ведь в больницу послали окна мыть! – пробулькал один из утопленников и шмыгнул носом.- Это ничего! – успокоил хирург. – Вот вчера ко мне бесёнка приводили с гвоздем в попе. Говорит, что царапал на отцовской колеснице слово «Л***Х» и рука соскользнула…- Доктор, а нам что делать? – Черт упал на колени.- Теперь вы… Что ж, положим Вашего друга в стационар. Намажем его мазью, дадим Виагры и накроем белой простынёй…- А Виагра зачем? – поинтересовался Черт, тихо сходя с ума.- А, чтобы простыня не прилипала к мази и была вентиляция!После этих слов Сатана с диким ревом соскочил со стола хирурга, схватил в охапку Черта и сиганул в окно.- Ну, вот и чудненько! – расплылся в оскале Волколак, - и на лекарствах сэкономили. Я всегда говорил, что дружеская беседа лучше любой микстуры. Только вот нервишки ему всё-таки нужно подлечить. Выпишу-ка я ему направление к невропатологу, а то Диканькович совсем заскучал… Следующий!

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